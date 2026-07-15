Coupe du monde 2026 : la demi-finale Angleterre - Argentine, Yamal victime d'un cambriolage, Rajoy se paye encore les Bleus... La date de la finale

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Les dernières actus sur la compétition, le calendrier des matchs, le tableau complet de la phase finale et tous les résultats de la Coupe du monde

L'Essentiel

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19:57 - Un casting de stars pour la finale au MetLife Stadium La finale de la Coupe du monde 2026, prévue le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey, s'accompagnera d'une cérémonie de clôture réunissant de nombreuses célébrités. Plusieurs artistes aux nationalités variées ont confirmé leur participation à l'événement, organisé pour marquer la fin de ce qui est présenté comme "la plus grande Coupe du monde de l'histoire."

19:35 - L'audience folle de France - Espagne La demi-finale opposant, un jour de fête nationale, l’équipe de France à celle de l’Espagne en demi-finale de Coupe du monde a explosé les compteurs. La rencontre finalement remportée par la Roja qui s’est imposée 2-0 a été suivie sur M6 par 20,24 millions de téléspectateurs représentant, selon Médiamétrie, 73,1 % du public. Un pic à 22,24 millions de téléspectateurs a été enregistré à 21 h 50 au terme de la première mi-temps.

19:14 - Marca fait la fête Chez Marca, on a titré ce matin sur le "show inoubliable" des Espagnols. "La sélection espagnole a ouvert les portes du Prado et du Louvre", écrit José Luis Hurtado, qui a vu chez les Bleus des "touches de balles d’une maladresse enfantine" tandis que "Rodri et ses coéquipiers (…) semblaient flotter sur le terrain". "La fête nationale française était espagnole", conclut le journaliste.

18:55 - Tuchel : "L'Espagne a été impressionnante" "Je n'ai vu que la première mi-temps, mais l'Espagne était très impressionnante. Cette donne équipe donne l'impression que plus elle avance dans le tournoi, plus les attentes montent autour d'elle, plus elle joue calmement, avec confiance. Bravo à eux et à leur coach (Luis de la Fuente)" a lancé le coach de l'Angleterre.

18:33 - Giroud : "Il faut être en colère" après l'élimination en Coupe du monde Sans chercher à minimiser la déception, Giroud a exprimé la frustration légitime qui doit accompagner une telle élimination. "Bien sûr, on peut avoir des regrets. Il faut être en colère, si je peux m'exprimer ainsi", a-t-il déclaré, tout en se gardant de formuler de vives critiques envers ses anciens coéquipiers.

18:12 - Pour Giroud, les Bleus n'ont "clairement pas évolué à leur meilleur niveau" Giroud a pointé la mauvaise prestation individuelle des cadres français comme explication centrale de la défaite. "Nos meilleurs joueurs n'ont tout simplement pas joué comme d'habitude. Tout le monde l'a vu", a-t-il affirmé, reconnaissant que la France n'avait pas réussi à se créer autant d'occasions que lors de ses précédents matchs dans le tournoi.

17:55 - Giroud : "L'Espagne est la meilleure équipe du tournoi" Interrogé par CBS Sports après l'élimination de la France en demi-finales de la Coupe du monde face à l'Espagne (2-0), Olivier Giroud a rendu hommage à l'adversaire. L'ancien international (137 sélections, 57 buts) a estimé que les Bleus avaient "affronté la meilleure équipe du tournoi" et salué la prestation espagnole, soulignant que les deux facteurs réunis, une France en dessous et une Espagne au sommet, avaient suffi à expliquer la défaite.

17:33 - Scaloni promet de ne jamais critiquer les joueurs après sa retraite d'entraîneur Interrogé sur les critiques formulées par d'anciens joueurs anglais, Scaloni a dit ne pas les avoir lues. Il en a profité pour afficher sa philosophie : "Le jour où j'arrêterai d'entraîner, je ne critiquerai aucun joueur, argentin, anglais ou japonais."

17:11 - Scaloni salue l'Espagne et son sélectionneur après la qualification en finale Le sélectionneur argentin a rendu hommage à l'Espagne, qualifiée pour la finale après sa victoire 2-0 face à la France, estimant que le résultat était "logique". Il s'est montré particulièrement élogieux envers Luis De La Fuente : "C'est un grand monsieur. Il m'a toujours aidé." Il a ouvert la porte à une possible finale entre les deux équipes, ajoutant : "C'est mérité ce qui lui arrive."

16:53 - L'Argentine dispute sa 5e demi-finale en grand tournoi depuis 2019 Scaloni a souligné l'expérience accumulée par son groupe, qui dispute là sa cinquième demi-finale en grand tournoi depuis la Copa America 2019. "Ma ligne est de dire que ce que les garçons ont fait ces derniers temps est spectaculaire. Cela te donne un peu de sérénité", a-t-il confié. Il décrit chaque demi-finale comme "quelque chose d'unique", même pour une équipe habituée à ce stade.

16:32 - Kane et Bellingham dans le viseur de l'Argentine Scaloni a reconnu la qualité de Harry Kane et Jude Bellingham, "deux joueurs que n'importe quel entraîneur aimerait avoir." Il a néanmoins assuré que l'Argentine chercherait à "les neutraliser avec nos armes." Sur la composition de l'équipe, il est resté évasif : "Il est possible qu'on change, possible qu'on reste pareil."

16:11 - Scaloni refuse de mêler football et guerre des Malouines Interrogé sur le contexte historique chargé d'un match Argentine - Angleterre, Scaloni a fermement séparé sport et politique. "Il ne faut pas mélanger les choses. Ce fut une période de notre histoire très triste sur laquelle on ne peut rien faire", a-t-il dit en référence au conflit des Malouines de 1982. "Ça c'est du foot, s'il vous plaît", a-t-il conclu.

15:50 - Scaloni évoque Maradona et le quart de finale de 1986 contre l'Angleterre Le sélectionneur s'est exprimé sur le souvenir du quart de finale de Mexico en 1986, remporté 2-1 par l'Argentine, à l'occasion du 40e anniversaire de ce match. "Tout le monde se souvient de la prestation de Diego, surtout le deuxième but qui fut un merveilleux", a-t-il déclaré. Il précise toutefois que la beauté du geste aurait été la même "contre n'importe quel adversaire."

15:28 - Scaloni balaie les doutes sur l'état de forme de l'Argentine Malgré des prestations récentes jugées mitigées, Scaloni refuse de s'appesantir sur la fatigue ou les lacunes de son équipe. "S'il y a un mois et demi, on m'avait dit qu'on irait en demies, j'aurais signé", relativise-t-il. "On ne s'attarde pas sur comment on est, on va jouer cette demi-finale pour l'emporter."

15:06 - Scaloni mise sur la possession Lionel Scaloni a présenté sa stratégie avant la demi-finale de Coupe du monde contre l'Angleterre, ce mercredi à 21 heures. "L'objectif sera d'avoir le ballon et quand on ne l'a pas, souffrir le moins possible", a déclaré le sélectionneur argentin. Il reconnaît cependant la dangerosité adverse : "Ils ont des joueurs rapides, très bons en un contre un."

14:48 - Pickford met en avant la discipline et le sang-froid des Three Lions Le portier de 32 ans a souligné la capacité de son équipe à rester concentrée face à l'adversité tout au long du tournoi. "Je pense que vous avez vu tout au long du tournoi notre envie de gagner les duels. Nous ne nous sommes pas retrouvés dans des échauffourées ou quoi que ce soit", a-t-il affirmé. Il a également rappelé que les Anglais n'ont "eu aucune suspension, aucun deuxième carton jaune ni quoi que ce soit de ce genre", à l'exception du cas Quansah, exclu en huitièmes contre le Mexique.

14:26 - Pickford calme le jeu et défend les qualités collectives de l'Angleterre Le gardien anglais Jordan Pickford a répondu avec mesure aux attentes autour de Messi avant la demi-finale. "Tout le monde va parler de Messi parce qu'il est l'un des GOAT de notre sport. Mais on ne peut pas ignorer les qualités et le talent que nous avons dans notre effectif - offensivement, défensivement, la solidarité. Nous avons tout ce qu'il faut et c'est ce que nous devrons montrer mercredi", a-t-il déclaré depuis le camp de base anglais à Kansas City.

14:05 - La première confrontation de Messi face à l'Angleterre La demi-finale Angleterre - Argentine, prévue mercredi (21h) à Atlanta, constitue un événement historique puisque ce sera la toute première fois que Lionel Messi affrontera l'Angleterre en compétition. La rencontre intervient 40 ans après le célèbre duel de Mexico.

13:44 - La presse argentine s'enflamme après la sortie de Joe Cole La déclaration de Cole a été largement reprise par les médias argentins. Le quotidien La Nacion a diffusé l'extrait sur les réseaux sociaux, tandis que TyC Sports a jugé que Cole avait "lancé un pronostic sans équivoque contre Lionel Messi." Le journal Clarin, lui, a qualifié la déclaration de "provocatrice", estimant qu'elle pourrait devenir "l'une des déclarations les plus mémorables ou les plus ridicules du tournoi", selon le résultat.