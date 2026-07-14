Coupe du monde 2026 : la demi-finale France - Espagne, Deschamps a droit à une bonne nouvelle... Le programme des demi-finales

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez en direct les dernières actus sur la compétition, le calendrier des matchs, le tableau complet de la phase finale et tous les résultats.

L'Essentiel

La demi-finale France - Espagne se dispute ce mardi 14 juillet, jour de fête nationale, à partir de 21 heures. Blessé depuis deux rencontres, Aurélien Tchouaméni devrait faire son retour dans le onze de Didier Deschamps malgré les belles performances de Manu Koné.

Et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle de cette Coupe du monde pour Didier Deschamps, l'équipe de France est de nouveau au complet ! Le dernier entraînement des Bleus sous une lourde température, a vu tous les joueurs participaient à l'entraînement à moins de 24h du match.

L'autre demi-finale, Angleterre - Argentine, se jouera mercredi 15 juillet à partir de 21 heures, à Atlanta.

En direct

10:15 - Didier Deschamps désigne l'Espagne comme une des favorites avant la demi-finale À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne, Didier Deschamps a estimé que la Roja était l'une des favorites de la compétition. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a salué les qualités offensives et défensives de l'équipe de Luis de la Fuente, tout en s'attendant à un match spectaculaire entre deux sélections tournées vers l'attaque. 09:46 - Écarté du Mondial 2026, l'arbitre Rob Dieperink retrouvé mort à 38 ans L'arbitre néerlandais Rob Dieperink a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 38 ans. Initialement désigné comme arbitre vidéo (VAR) pour la Coupe du monde 2026, il avait été écarté avant le tournoi après une accusation d'agression sexuelle sur mineur. Les poursuites avaient ensuite été abandonnées faute de preuves. Les circonstances de son décès restent inconnues et une enquête a été ouverte. 09:15 - Gianni Infantino quitte provisoirement le Mondial pour se rendre au Qatar À la veille des demi-finales de la Coupe du monde 2026, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est envolé pour le Qatar afin d'assister aux funérailles de l'ancien émir Hamad bin Khalifa Al Thani, décédé dimanche à l'âge de 74 ans. Le patron de la FIFA devrait toutefois revenir rapidement aux États-Unis pour assister à la fin de la compétition, où la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine sont encore en lice pour le titre. 08:39 - L'Espagne estime avoir trouvé la clé pour faire tomber les Bleus À quelques heures de la demi-finale entre la France et l'Espagne, la presse espagnole estime avoir trouvé la clé pour faire tomber les Bleus. Selon plusieurs médias, les latéraux français, notamment Lucas Digne et Jules Koundé, constituent le principal point faible de l'équipe de Didier Deschamps. La Roja compte également s'appuyer sur sa maîtrise de la possession et la supériorité technique de son milieu de terrain pour décrocher une place en finale de la Coupe du monde.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026