Coupe du monde 2026 : la FIFA attaquée dans l'affaire Balogun, Portugal - Espagne, dérapage raciste d'une sénatrice paraguayenne sur Mbappé... Matchs et résultats
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Matchs, calendrier et dernières actualités du Mondial... Découvrez toutes les infos sur la Coupe du monde 2026.
- La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.
- Au programme dans la Coupe du monde 2026 : ce lundi 6 juillet, les huitièmes de finale continuent avec l'un des chocs les plus attendus, Portugal - Espagne programmé à 21h. Dans la nuit de lundi à mardi, les Américains auront rendez-vous avec la Belgique à 2 heures du matin.
- Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 : la Norvège a eu besoin d'un grand Erling Haaland pour sortir le Brésil de ce Mondial (2-1). Au forceps, l'Angleterre a envoyé un message à la concurrence. En infériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, les Anglais sont venus à bout du Mexique (3-2) et ils affronteront les Norvégiens pour une place dans le dernier carré.
- Histoire un peu cocasse dans cette Coupe du monde puisque le carton rouge de Balogun, joueur important des USA a été suspendu après que Donald Trump se soit impliqué auprès de la Fifa pour enqueter sur ce dernier. Il a même remercié la Fifa sur ses réseaux...
- Le Paraguay fait encore parler de lui à travers un nouveau dérapage raciste sur Mbappé. Après la rencontre, la sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla, a reproché au capitaine des Bleus de ne pas avoir serré la main du gardien, en balançant des messages racistes. "Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance." Des propos à l'image du match des Paraguayens, lamentables.
18:57 - Ancelotti sous contrat jusqu'en 2030, quatre ans pour se racheter à la Coupe du monde
A Folha rappelle qu'Ancelotti a prolongé son contrat avec la sélection brésilienne jusqu'en 2030, notant que "l'improvisation n'a pas fonctionné" et qu'"il a maintenant quatre ans pour bâtir une équipe." La presse brésilienne associe cet échec en Coupe du monde 2026 à un manque de projet collectif solide. L'Italien dispose donc du temps, mais pas de la clémence des médias.
18:39 - Carlo Ancelotti, premier visé par la presse brésilienne après la Coupe du monde 2026
Estadao pointe directement la responsabilité du sélectionneur Carlo Ancelotti, soulignant qu'il est "l'entraîneur le mieux payé de la Coupe du monde 2026" et qu'il "a échoué lors de son premier grand test à la tête de la sélection brésilienne." Le journal révèle que son salaire s'élèverait à 8,2 millions d'euros par an. O Globo et A Folha dénoncent également "les mauvais choix d'Ancelotti" et son "improvisation" tactique.
18:19 - La stat : le but le plus tardif de la Coupe du monde
Face au Sénégal, la Belgique a inscrit le but victorieux le plus tardif de toute l'histoire de la Coupe du monde. Le penalty de Youri Tielemans, transformé à la 124e minute et 44 secondes, a qualifié les Diables Rouges, un signal fort sur leur état d'esprit que les Américains devront garder en tête.
17:57 - États-Unis - Belgique, l'autre huitième de finale du soir
Dans la nuit de lundi à mardi (2h, heure française), les États-Unis affrontent la Belgique au Lumen Field de Seattle. La Team USA, portée par son public, sort d'une victoire solide face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) et réalise jusqu'ici un tournoi remarquable.
17:37 - Unai Simon provoque Ronaldo avant le coup d'envoi
Le gardien espagnol Unai Simon a déclaré avant le 8e de Coupe du monde que "Cristiano Ronaldo n'est plus à son prime", ajoutant qu'"il n'est plus le même joueur qu'il y a 6 ou 7 ans." Malgré trois buts inscrits dans ce Mondial, le quintuple Ballon d'or ne semble plus inspirer la même crainte à ses adversaires, et l'Espagne n'aurait pas préparé de plan anti-Ronaldo particulier.
17:17 - Vitinha, le joueur à suivre face à l'Espagne
Brillant au PSG, Vitinha est méconnaissable depuis le début de la Coupe du monde : incapable de porter le ballon vers l'avant ou de trouver des passes qui transpercent les lignes. Le milieu de 26 ans doit impérativement hausser son niveau face à l'Espagne, tant pour permettre au Portugal d'avancer que pour lancer enfin son propre Mondial.
16:55 - Lamine Yamal vs Nuno Mendes, le duel dans le duel
Le match entre l'Espagnol Lamine Yamal et le Portugais Nuno Mendes constitue l'une des grandes affiches individuelles de ce Portugal - Espagne à la Coupe du monde. Leurs duels précédents, en Ligue des Champions avec le PSG contre le Barça et en finale de la Ligue des Nations 2025, ont toujours produit du spectacle, avec Nuno Mendes souvent en position de force, notamment sacré homme du match lors de cette finale.
16:34 - Un raté historique pour le Brésil en Coupe du monde 2026, le premier depuis Zico
Ce raté sur penalty fait de Bruno Guimaraes le premier Brésilien à manquer un penalty en Coupe du monde depuis Zico en 1986. Le légendaire milieu offensif avait lui aussi échoué lors d'un quart de finale face à la France, avant que la Seleção ne soit éliminée aux tirs au but (1-1, 3-4).
16:12 - Une séance d'entraînement sous une chaleur texane en préparation de la Coupe du monde 2026
Les Espagnols se sont entraînés sous des conditions climatiques éprouvantes, avec une température d'au moins 33 degrés à l'ombre relevée à 11 heures du matin à Dallas. C'est dans cette chaleur que les 26 joueurs convoqués ont travaillé normalement, à la veille de leur huitième de finale de Coupe du monde 2026 contre le Portugal.
15:54 - Pino et Munoz également disponibles pour la Coupe du monde 2026 face au Portugal
Les deux autres ailiers absents lors de la victoire contre l'Autriche (3-0) en seizièmes de finale, Yéremi Pino (épaule) et Victor Munoz (blessure musculaire), ont aussi pris part à l'entraînement ouvert aux médias. Luis de la Fuente pourrait ainsi aligner les 26 joueurs de son groupe sans contrainte physique pour ce choc de Coupe du monde 2026.
15:32 - L'Espagne au complet face au Portugal en Coupe du monde 2026, Nico Williams de retour
Blessé à l'adducteur droit lors du dernier match de phase de groupes contre l'Uruguay (1-0), Nico Williams a participé à l'entraînement collectif de la sélection espagnole ce dimanche à Dallas. Sa présence dans la séance laisse présager une disponibilité pour le huitième de finale face au Portugal, ce lundi à 21h.
15:12 - Pour Letexier, déjà une troisième rencontre arbitrée
Pour Letexier, qui dispute sa première Coupe du monde, ce match sera sa troisième rencontre arbitrée dans la compétition. Il avait déjà officié lors de Côte d'Ivoire - Équateur (1-0) le 15 juin en remplaçant au pied levé Michael Oliver, blessé puis lors de Cap-Vert - Arabie saoudite (0-0) le 27 juin, deux prestations saluées qui lui ont valu la confiance des organisateurs.
14:54 - François Letexier désigné arbitre d'un 8e de finale de la Coupe du monde 2026
La FIFA a annoncé que l'arbitre français François Letexier officiera lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 opposant l'Argentine à l'Égypte, mardi à 18 heures. Il sera accompagné de ses assistants habituels, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, avec les Norvégiens Espen Eskas et Isaak Bashevkin en quatrième arbitre et assistant vidéo.
14:32 - Thuram à l'entraînement, mais à doses limitées
Bonne nouvelle côté français : Marcus Thuram, touché au mollet, a fait son retour à l'entraînement. L'attaquant de l'Inter Milan n'est cependant pas encore en mesure de suivre l'intégralité de la séance, ayant effectué quelques tours de terrain avant de s'écarter pour des exercices physiques avec le préparateur physique Cyril Moine.
14:11 - Tchouaméni incertain pour le quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Maroc
Aurélien Tchouaméni, blessé à la cuisse, avait déjà manqué le huitième de finale contre le Paraguay (1-0) et n'a pas non plus participé à la séance d'entraînement collective du dimanche. Sa présence pour le quart de finale face au Maroc, jeudi, demeure très incertaine.
13:50 - La Belgique envisage toutes les options pour défendre le fair-play à la Coupe du monde 2026
Face à ce qu'elle considère comme une violation de ses droits, la RBFA indique examiner "toutes les options potentielles" pour réagir. L'objectif affiché est de "sauvegarder les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport." La fédération ne précise pas quelles démarches concrètes elle envisage, mais le ton du communiqué laisse entendre qu'un recours n'est pas exclu.
13:27 - La Belgique invoque une circulaire officielle de la Coupe du monde 2026 pour appuyer sa position
La fédération belge rappelle que la règle de suspension automatique après expulsion figure également dans le Règlement de la Coupe du monde. Elle souligne en outre que cette disposition a été réaffirmée dans la Circulaire n°16 de la Coupe du monde FIFA 2026, distribuée aux associations membres participantes le 12 mai 2026. Pour la RBFA, la FIFA contredit donc ses propres textes officiels en levant la sanction contre Balogun.
13:05 - Un conflit d'articles du Code disciplinaire au cœur de la controverse pour la Coupe du monde 2026
La FIFA justifie sa décision en s'appuyant sur l'article 27 de son Code disciplinaire, qui autorise sa Commission de discipline à suspendre l'exécution d'une sanction précédemment imposée. La Belgique lui oppose l'article 66.4 du même règlement, qui prévoit "clairement qu'un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l'équipe." Selon la RBFA, ce texte ne laisse aucune place à l'interprétation et rend la participation de Balogun illégale.
12:46 - La Belgique dit être "stupéfaite" par la réintégration de Balogun pour la Coupe du monde 2026
La Fédération belge de football (RBFA) a publié un communiqué dimanche pour dénoncer la décision de la FIFA d'annuler la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun. Celui-ci avait reçu un carton rouge lors des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine et aurait dû être suspendu pour le huitième de finale opposant les États-Unis à la Belgique, prévu dans la nuit de lundi à mardi. La RBFA se dit "stupéfaite" de cette décision et étudie toutes les options pour y remédier.
12:25 - Mazraoui repositionné en défense centrale : une option envisagée par le staff marocain en Coupe du monde
Face aux incertitudes défensives, le sélectionneur marocain dispose d'une solution alternative en réaxant Noussair Mazraoui en défense centrale. Anass Salah-Eddine pourrait alors occuper le couloir gauche : le latéral de la Roma, prêté l'an passé au PSV, présente l'avantage de la vitesse et d'un profil offensif. Même s'il n'a pas été exceptionnel dans ce tournoi, il reste une option crédible pour les Lions de l'Atlas.
12:05 - Riad absent, Halhal en difficulté : le secteur défensif marocain fragilisé pour la Coupe du monde
Chadi Riad avait rapidement formé une paire défensive efficace avec Issa Diop, capitale dans le style de jeu marocain, succédant avec succès à Aguerd et Saïss après la Coupe du monde 2022. Face au Canada, son remplaçant Redouane Halhal est apparu "brouillon, en difficulté", soulevant des doutes sur sa capacité à tenir face aux Bleus. Issa Diop, lui, est sorti sur crampes à la 87e minute et ne devrait pas poser de problème majeur pour la suite.
11:43 - Saibari blessé en Coupe du monde : un remplaçant à la hauteur est difficile à trouver
Ismael Saibari est décrit comme un joueur de haut niveau, à la fois buteur et fer de lance de l'attaque marocaine. Son éventuel remplaçant désigné, Soufiane Rahimi, possède des qualités pour prendre la profondeur et avale les espaces, mais ne dispose pas de la même capacité de décrochage ni de la même maîtrise technique dans les petits espaces. Si Saibari est absent, l'article souligne qu'il "faudra alors s'en remettre au collectif."
11:22 - Le Maroc face à la France en Coupe du monde 2026 avec deux absences majeures possibles
À quelques jours du quart de finale de la Coupe du monde 2026 opposant le Maroc à la France à Boston, deux joueurs marocains clés sont incertains. L'attaquant Ismael Saibari, sorti dès la 21e minute contre le Canada sur blessure à la cuisse, et le défenseur central Chadi Riad, déjà absent lors du tour précédent, pourraient manquer à l'appel. La décision sur leur participation pourrait être prise le jour même du match.
11:02 - Rodri promet la "meilleure version" de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 contre le Portugal
Le capitaine espagnol a souligné que l'envie de remporter la Coupe du monde 2026 transparaît dans le jeu de la sélection dès lors que les enjeux deviennent réels. "Il y a une énorme envie de gagner cette Coupe du monde et je pense qu'on l'a vu dans la manière de jouer de l'équipe, quand on a commencé à jouer des matches qui comptent, que l'équipe donne la meilleure version d'elle-même", a-t-il insisté. Il prédit que le match contre le Portugal sera "encore mieux".
10:44 - Rodri affiche une sérénité totale avant le Portugal à la Coupe du monde 2026
Malgré les doutes exprimés à l'extérieur, Rodri assure que le groupe espagnol n'a jamais perdu son calme. "Nous ne nous sommes pas affolés, nous sommes restés calmes, et je pense qu'en ce moment nous avons encore une grande marge de progression", a-t-il affirmé. Il ajoute que l'équipe "n'est absolument pas intimidée" et aborde le duel ibérique avec une pleine confiance.
Le calendrier complet de la Coupe du monde
Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.
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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026
Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.
Les résultats des matchs de la Coupe du monde
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Les dernières actus et les matchs en live de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...
Les dates clés de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.
- Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe
- Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)
- 9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)
- 14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)
- 19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York
Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
- Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- Asie (AFC) : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Corée du Sud, Iran
- Afrique (CAF) : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- Amérique du Sud (CONMEBOL) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande
- Europe (UEFA) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.