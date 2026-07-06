Coupe du monde 2026 : la FIFA attaquée dans l'affaire Balogun, Portugal - Espagne, dérapage raciste d'une sénatrice paraguayenne sur Mbappé... Matchs et résultats

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L'Essentiel

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18:57 - Ancelotti sous contrat jusqu'en 2030, quatre ans pour se racheter à la Coupe du monde A Folha rappelle qu'Ancelotti a prolongé son contrat avec la sélection brésilienne jusqu'en 2030, notant que "l'improvisation n'a pas fonctionné" et qu'"il a maintenant quatre ans pour bâtir une équipe." La presse brésilienne associe cet échec en Coupe du monde 2026 à un manque de projet collectif solide. L'Italien dispose donc du temps, mais pas de la clémence des médias.

18:39 - Carlo Ancelotti, premier visé par la presse brésilienne après la Coupe du monde 2026 Estadao pointe directement la responsabilité du sélectionneur Carlo Ancelotti, soulignant qu'il est "l'entraîneur le mieux payé de la Coupe du monde 2026" et qu'il "a échoué lors de son premier grand test à la tête de la sélection brésilienne." Le journal révèle que son salaire s'élèverait à 8,2 millions d'euros par an. O Globo et A Folha dénoncent également "les mauvais choix d'Ancelotti" et son "improvisation" tactique.

18:19 - La stat : le but le plus tardif de la Coupe du monde Face au Sénégal, la Belgique a inscrit le but victorieux le plus tardif de toute l'histoire de la Coupe du monde. Le penalty de Youri Tielemans, transformé à la 124e minute et 44 secondes, a qualifié les Diables Rouges, un signal fort sur leur état d'esprit que les Américains devront garder en tête.

17:57 - États-Unis - Belgique, l'autre huitième de finale du soir Dans la nuit de lundi à mardi (2h, heure française), les États-Unis affrontent la Belgique au Lumen Field de Seattle. La Team USA, portée par son public, sort d'une victoire solide face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) et réalise jusqu'ici un tournoi remarquable.

17:37 - Unai Simon provoque Ronaldo avant le coup d'envoi Le gardien espagnol Unai Simon a déclaré avant le 8e de Coupe du monde que "Cristiano Ronaldo n'est plus à son prime", ajoutant qu'"il n'est plus le même joueur qu'il y a 6 ou 7 ans." Malgré trois buts inscrits dans ce Mondial, le quintuple Ballon d'or ne semble plus inspirer la même crainte à ses adversaires, et l'Espagne n'aurait pas préparé de plan anti-Ronaldo particulier.

17:17 - Vitinha, le joueur à suivre face à l'Espagne Brillant au PSG, Vitinha est méconnaissable depuis le début de la Coupe du monde : incapable de porter le ballon vers l'avant ou de trouver des passes qui transpercent les lignes. Le milieu de 26 ans doit impérativement hausser son niveau face à l'Espagne, tant pour permettre au Portugal d'avancer que pour lancer enfin son propre Mondial.

16:55 - Lamine Yamal vs Nuno Mendes, le duel dans le duel Le match entre l'Espagnol Lamine Yamal et le Portugais Nuno Mendes constitue l'une des grandes affiches individuelles de ce Portugal - Espagne à la Coupe du monde. Leurs duels précédents, en Ligue des Champions avec le PSG contre le Barça et en finale de la Ligue des Nations 2025, ont toujours produit du spectacle, avec Nuno Mendes souvent en position de force, notamment sacré homme du match lors de cette finale.

16:34 - Un raté historique pour le Brésil en Coupe du monde 2026, le premier depuis Zico Ce raté sur penalty fait de Bruno Guimaraes le premier Brésilien à manquer un penalty en Coupe du monde depuis Zico en 1986. Le légendaire milieu offensif avait lui aussi échoué lors d'un quart de finale face à la France, avant que la Seleção ne soit éliminée aux tirs au but (1-1, 3-4).

16:12 - Une séance d'entraînement sous une chaleur texane en préparation de la Coupe du monde 2026 Les Espagnols se sont entraînés sous des conditions climatiques éprouvantes, avec une température d'au moins 33 degrés à l'ombre relevée à 11 heures du matin à Dallas. C'est dans cette chaleur que les 26 joueurs convoqués ont travaillé normalement, à la veille de leur huitième de finale de Coupe du monde 2026 contre le Portugal.

15:54 - Pino et Munoz également disponibles pour la Coupe du monde 2026 face au Portugal Les deux autres ailiers absents lors de la victoire contre l'Autriche (3-0) en seizièmes de finale, Yéremi Pino (épaule) et Victor Munoz (blessure musculaire), ont aussi pris part à l'entraînement ouvert aux médias. Luis de la Fuente pourrait ainsi aligner les 26 joueurs de son groupe sans contrainte physique pour ce choc de Coupe du monde 2026.

15:32 - L'Espagne au complet face au Portugal en Coupe du monde 2026, Nico Williams de retour Blessé à l'adducteur droit lors du dernier match de phase de groupes contre l'Uruguay (1-0), Nico Williams a participé à l'entraînement collectif de la sélection espagnole ce dimanche à Dallas. Sa présence dans la séance laisse présager une disponibilité pour le huitième de finale face au Portugal, ce lundi à 21h.

15:12 - Pour Letexier, déjà une troisième rencontre arbitrée Pour Letexier, qui dispute sa première Coupe du monde, ce match sera sa troisième rencontre arbitrée dans la compétition. Il avait déjà officié lors de Côte d'Ivoire - Équateur (1-0) le 15 juin en remplaçant au pied levé Michael Oliver, blessé puis lors de Cap-Vert - Arabie saoudite (0-0) le 27 juin, deux prestations saluées qui lui ont valu la confiance des organisateurs.

14:54 - François Letexier désigné arbitre d'un 8e de finale de la Coupe du monde 2026 La FIFA a annoncé que l'arbitre français François Letexier officiera lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 opposant l'Argentine à l'Égypte, mardi à 18 heures. Il sera accompagné de ses assistants habituels, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, avec les Norvégiens Espen Eskas et Isaak Bashevkin en quatrième arbitre et assistant vidéo.

14:32 - Thuram à l'entraînement, mais à doses limitées Bonne nouvelle côté français : Marcus Thuram, touché au mollet, a fait son retour à l'entraînement. L'attaquant de l'Inter Milan n'est cependant pas encore en mesure de suivre l'intégralité de la séance, ayant effectué quelques tours de terrain avant de s'écarter pour des exercices physiques avec le préparateur physique Cyril Moine.

14:11 - Tchouaméni incertain pour le quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Maroc Aurélien Tchouaméni, blessé à la cuisse, avait déjà manqué le huitième de finale contre le Paraguay (1-0) et n'a pas non plus participé à la séance d'entraînement collective du dimanche. Sa présence pour le quart de finale face au Maroc, jeudi, demeure très incertaine.

13:50 - La Belgique envisage toutes les options pour défendre le fair-play à la Coupe du monde 2026 Face à ce qu'elle considère comme une violation de ses droits, la RBFA indique examiner "toutes les options potentielles" pour réagir. L'objectif affiché est de "sauvegarder les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport." La fédération ne précise pas quelles démarches concrètes elle envisage, mais le ton du communiqué laisse entendre qu'un recours n'est pas exclu.

13:27 - La Belgique invoque une circulaire officielle de la Coupe du monde 2026 pour appuyer sa position La fédération belge rappelle que la règle de suspension automatique après expulsion figure également dans le Règlement de la Coupe du monde. Elle souligne en outre que cette disposition a été réaffirmée dans la Circulaire n°16 de la Coupe du monde FIFA 2026, distribuée aux associations membres participantes le 12 mai 2026. Pour la RBFA, la FIFA contredit donc ses propres textes officiels en levant la sanction contre Balogun.

13:05 - Un conflit d'articles du Code disciplinaire au cœur de la controverse pour la Coupe du monde 2026 La FIFA justifie sa décision en s'appuyant sur l'article 27 de son Code disciplinaire, qui autorise sa Commission de discipline à suspendre l'exécution d'une sanction précédemment imposée. La Belgique lui oppose l'article 66.4 du même règlement, qui prévoit "clairement qu'un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l'équipe." Selon la RBFA, ce texte ne laisse aucune place à l'interprétation et rend la participation de Balogun illégale.

12:46 - La Belgique dit être "stupéfaite" par la réintégration de Balogun pour la Coupe du monde 2026 La Fédération belge de football (RBFA) a publié un communiqué dimanche pour dénoncer la décision de la FIFA d'annuler la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun. Celui-ci avait reçu un carton rouge lors des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine et aurait dû être suspendu pour le huitième de finale opposant les États-Unis à la Belgique, prévu dans la nuit de lundi à mardi. La RBFA se dit "stupéfaite" de cette décision et étudie toutes les options pour y remédier.

12:25 - Mazraoui repositionné en défense centrale : une option envisagée par le staff marocain en Coupe du monde Face aux incertitudes défensives, le sélectionneur marocain dispose d'une solution alternative en réaxant Noussair Mazraoui en défense centrale. Anass Salah-Eddine pourrait alors occuper le couloir gauche : le latéral de la Roma, prêté l'an passé au PSV, présente l'avantage de la vitesse et d'un profil offensif. Même s'il n'a pas été exceptionnel dans ce tournoi, il reste une option crédible pour les Lions de l'Atlas.

12:05 - Riad absent, Halhal en difficulté : le secteur défensif marocain fragilisé pour la Coupe du monde Chadi Riad avait rapidement formé une paire défensive efficace avec Issa Diop, capitale dans le style de jeu marocain, succédant avec succès à Aguerd et Saïss après la Coupe du monde 2022. Face au Canada, son remplaçant Redouane Halhal est apparu "brouillon, en difficulté", soulevant des doutes sur sa capacité à tenir face aux Bleus. Issa Diop, lui, est sorti sur crampes à la 87e minute et ne devrait pas poser de problème majeur pour la suite.

11:43 - Saibari blessé en Coupe du monde : un remplaçant à la hauteur est difficile à trouver Ismael Saibari est décrit comme un joueur de haut niveau, à la fois buteur et fer de lance de l'attaque marocaine. Son éventuel remplaçant désigné, Soufiane Rahimi, possède des qualités pour prendre la profondeur et avale les espaces, mais ne dispose pas de la même capacité de décrochage ni de la même maîtrise technique dans les petits espaces. Si Saibari est absent, l'article souligne qu'il "faudra alors s'en remettre au collectif."

11:22 - Le Maroc face à la France en Coupe du monde 2026 avec deux absences majeures possibles À quelques jours du quart de finale de la Coupe du monde 2026 opposant le Maroc à la France à Boston, deux joueurs marocains clés sont incertains. L'attaquant Ismael Saibari, sorti dès la 21e minute contre le Canada sur blessure à la cuisse, et le défenseur central Chadi Riad, déjà absent lors du tour précédent, pourraient manquer à l'appel. La décision sur leur participation pourrait être prise le jour même du match.

11:02 - Rodri promet la "meilleure version" de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 contre le Portugal Le capitaine espagnol a souligné que l'envie de remporter la Coupe du monde 2026 transparaît dans le jeu de la sélection dès lors que les enjeux deviennent réels. "Il y a une énorme envie de gagner cette Coupe du monde et je pense qu'on l'a vu dans la manière de jouer de l'équipe, quand on a commencé à jouer des matches qui comptent, que l'équipe donne la meilleure version d'elle-même", a-t-il insisté. Il prédit que le match contre le Portugal sera "encore mieux".