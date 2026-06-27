Coupe du monde 2026 : la France a fait le parcours parfait, l'Espagne assure, la Belgique en grand danger... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les infos de la Coupe du monde 2026 avec les résultats, calendrier et classements...

L'Essentiel

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05:31 - TROSSARD OUVRE LE SCORE (0-1) A la 29ème minute, suite à un corner Belge, les Néo-Zélandais ont du mal à dégager de la surface, Trossard en profite pour frapper en force et tromper Crocombe. 1-0 pour la Belgique

05:04 - C'est parti à Vancouver ! Le match entre la Nouvelle Zélande et la Belgique vient de commencer à Vancouver.

04:02 - L’Espagne assure la première place face à l’Uruguay (0-1), la Celeste prend la porte ! Face à une très décevante équipe de l’Uruguay, l’Espagne, ce samedi 27 juin, a assuré l’essentiel (0-1). Bien aidé par une énorme bourde de Muslera, Alex Baena est le héros de Guadalajara (42e). Avec cette victoire en poche, la Roja termine en tête du groupe H avec sept points et sans avoir encaissé le moindre but. Grâce au nul récolté face à l’Arabie Saoudite (0-0), le Cap-Vert (2e, 3 pts) passe devant la Celeste (3e, 2 pts). La bande à Bielsa est sortie dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. À l'heure actuelle, l'Espagne jouerait l'Autriche, le Cap-Vert retrouverait l'Argentine. [???? RÉSUMÉ VIDÉO] ????⚽️ #beINFWC2026

⚡ L’Uruguay s’incline contre l’Espagne et est éliminée de la Coupe du Monde !

???? Un but de Baena sur une boulette de Muslera a suffi au bonheur de la Roja, première du groupe

✅ L’Espagne pourrait retrouver l’Algériehttps://t.co/puQLGBBgdi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026

02:56 - À la pause, l'Espagne mène face à l'Uruguay, la Celeste est proche de l'élimination ! (0-1) Dans une première période longtemps ennuyante, l’Espagne a réussi à prendre la tête face à l’Uruguay (0-1). Pour l’heure, la Roja, avec ce succès, remporte le groupe H. L’Uruguay (3e, 2 pts) est doublé par le Cap-Vert (2e, 3 pts), tenu en échec par l'Arabie Saoudite (0-0), et est éliminé de la Coupe du monde 2026. La Celeste a été plombée par une faute de main de Muslera sur une frappe en pivot de Baena (42e). ???? THAT’S HALF-TIME IN MEXICO! ????????????



Spain go in 1-0 up. ????????



???????? ???? ???????? | 0-1 | 45+8’#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/J7WcTbQaKG — Spanish Football (@SpainIsFootball) June 27, 2026

02:02 - Uruguay - Espagne, le coup d'envoi est donné ! La Roja lance cette rencontre comptant pour la Coupe du Monde 2026. Elle vise la première place, l'Uruguay doit s'imposer pour espérer rejoindre les 16es de finale.

26/06/26 - 23:47 - L'Algérie en danger à cause de l'Afrique du Sud La victoire de l'Afrique du Sud a directement affecté les chances de l'Algérie, troisième de son groupe J avec trois points. Avant ce résultat, les Fennecs avaient près de 82% de probabilités de se qualifier en tant que meilleur troisième ; ce chiffre est désormais tombé à 72%. En cas de victoire contre l'Autriche, l'Algérie peut encore décrocher une qualification directe en terminant deuxième.

26/06/26 - 23:25 - Les Sud-Coréens restent favoris pour la qualification à la Coupe du monde 2026 Battue lors du dernier match, la Corée du Sud conserve néanmoins de solides atouts pour se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, avec 95% de chances selon les probabilités. Ses trois points obtenus contre la Tchéquie et une différence de buts de -1 lui confèrent une position confortable. Elle pourrait rejoindre la Bosnie-Herzégovine, déjà assurée de disputer les 16es avec quatre points.

26/06/26 - 23:01 - Les Bleus corrigent une Norvège remaniée et assurent la première place ! (4-1) C'est terminé au Gillette Stadium de Boston où l'équipe de France étrille la Norvège (4-1) remaniée sans Haaland et Odegaard notamment. En première mi-temps, Ousmane Dembélé s'est offert un gigantesque triplé. Aastgaard avait réduit la marque avant que Désiré Doué ne participe à la fête en fin de match. Avec cette victoire, les Bleus terminent à la première place du groupe I de la Coupe du monde 2026.

26/06/26 - 22:45 - Le Ghana pourrait stratégiquement viser la troisième place du groupe L L'Angleterre, favorite pour terminer première du groupe L, bénéficierait d'un parcours dégagé avec le troisième du groupe H puis le Mexique ou l'Écosse. Le Ghana, deuxième, tomberait lui directement sur le Portugal puis l'Espagne. Finir troisième lui permettrait d'affronter la Colombie et le vainqueur de Suisse-Algérie, ce qui semble plus favorable, une donnée à méditer puisque le Ghana possède déjà quatre points.

26/06/26 - 22:34 - Malmenés, les Bleus gèrent leur première place En difficulté depuis le début de la seconde période, les Bleus ont concédé un penalty avant que Mike Maignan ne le sauve. Moins efficaces, les joueurs français se sont procurés moins d'occasions au contraire des Norvégiens qui poussent pour faire leur retour. La France est à plus de vingt minutes de décrocher la première place du groupe I de la Coupe du monde 2026.

26/06/26 - 22:24 - Dans la Coupe du monde 2026, la Colombie a tout à gagner à conserver sa première place dans le groupe K Une première place dans le groupe K offrirait à la Colombie un tableau théoriquement accessible, avec le troisième du groupe L puis le vainqueur de Suisse-Algérie. En revanche, le Portugal, actuellement deuxième, hériterait d'un parcours bien plus difficile avec le Ghana puis vraisemblablement l'Espagne en huitièmes. Le déplacement entre Kansas City et Vancouver représente toutefois une contrainte logistique pour la Colombie.

26/06/26 - 22:04 - L'Algérie et l'Autriche pourraient avoir intérêt à finir troisièmes du groupe J Le deuxième du groupe J est assuré d'affronter le vainqueur du groupe H où se trouve l'Espagne dès les seizièmes, puis potentiellement le Portugal. Le troisième, lui, jouerait les États-Unis puis le vainqueur d'Égypte-Corée du Sud, un tableau nettement plus abordable. Algérie et Autriche, qui s'affrontent en dernier, connaîtront le contexte exact des autres groupes avant de jouer, ce qui pourrait influencer leur stratégie.

26/06/26 - 21:53 - Les Bleus premiers à la mi-temps ! Michael Oliver siffle la pause et renvoie les joueurs aux vestiaires ! À la mi-temps de France - Norvège, les Bleus mènent 3-1 grâce à un incroyable triplé d'Ousmane Dembélé en 32 minutes et sont premiers du groupe I de la Coupe du monde 2026.

26/06/26 - 21:27 - Les Bleus bien partis pour la première place ! Alors que le match est interrompu pour la première pause fraîcheur, l'équipe de France a son destin entre ses mains ! À la 24e minute de jeu, les Bleus mènent 2-1 grâce à un doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. La bande à Kylian Mbappé est virtuellement première du groupe I de la Coupe du monde 2026.

26/06/26 - 21:20 - L'Argentine file vers les demi-finales sans croiser aucune nation du top 10 Fifa Assurée d'être première du groupe J, l'Argentine bénéficie d'un tableau particulièrement ouvert jusqu'en demi-finale, sans adversaire du top 10 mondial au classement Fifa sur sa route. Elle devrait affronter successivement l'Uruguay, l'Iran ou l'Australie, puis vraisemblablement la Suisse ou la Croatie. Une "voie royale" selon RMC Sport.

26/06/26 - 21:03 - C'est parti pour ce choc France - Norvège ! Les Scandinaves lancent France - Norvège !

26/06/26 - 20:47 - Une défaite de l'Espagne contre l'Uruguay l'exposerait à l'Argentine dès les seizièmes Première du groupe H, l'Espagne bénéficierait d'un tableau favorable avec l'Autriche ou l'Algérie, puis potentiellement le Portugal et un quart accessible face aux États-Unis ou à l'Égypte. Mais une défaite contre l'Uruguay ferait basculer les champions d'Europe en deuxième position, synonyme d'un choc immédiat contre l'Argentine en seizièmes. Le troisième du groupe affronterait lui l'Angleterre dès ce stade.

26/06/26 - 20:25 - Dans la Coupe du monde 2026, l'Égypte vise la première place pour éviter l'Argentine au deuxième tour L'Égypte doit s'imposer contre l'Iran pour conserver la tête du groupe G et bénéficier d'un parcours abordable : Corée du Sud puis États-Unis ou Bosnie, à chaque fois à Seattle. Le deuxième du groupe, lui, tomberait sur l'Argentine dès les huitièmes. La Belgique et la Nouvelle-Zélande peuvent encore prétendre à cette deuxième place.

26/06/26 - 20:03 - Dans la Coupe du monde 2026, l'Allemagne se plaint d'un calendrier défavorable malgré sa première place Assurée de terminer première du groupe E, l'Allemagne jouera ses seizièmes de finale moins de 48 heures après la fin de la phase de groupes. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a reconnu : "Je pense qu'on est un peu pénalisés en tant que vainqueurs de groupe." Il a ajouté avoir dû analyser les adversaires potentiels en urgence : "Tout le monde imagine bien qu'il y a de meilleures façons de passer un samedi soir que de se pencher là-dessus."

26/06/26 - 19:43 - Vers une prise en charge des familles jusqu'en finale de la Coupe du monde 2026 La FFF envisage de prendre en charge billets d'avion et repas des familles pour la finale de la Coupe du monde 2026, si les Bleus parviennent à ce stade. Des négociations sont également en cours pour étendre ce dispositif à la demi-finale. La fédération confirme ainsi son engagement à accompagner les joueurs sur l'ensemble du tournoi.

26/06/26 - 19:20 - Le bien-être des joueurs, une priorité de Deschamps à la Coupe du monde 2026 Didier Deschamps a toujours fait du bien-être de ses joueurs et du staff une priorité absolue en compétition. L'accueil des familles au camp de base s'inscrit dans cette philosophie. Des contacts informels ont d'ailleurs déjà eu lieu cette semaine, avec des proches passés à l'hôtel pour discuter ou prendre un café.

26/06/26 - 18:57 - À la Coupe du monde 2026, un rituel post-match très apprécié par les familles des Bleus Après le match contre l'Irak, les proches avaient pu échanger longuement avec les joueurs en tribune, un moment devenu un véritable rituel. Ce scénario devrait se répéter après France-Norvège, avec en plus un dîner organisé au Four Seasons de Boston. Les familles passeront une partie de la nuit au camp de base, afin de limiter les coûts.

26/06/26 - 18:25 - Les familles des Bleus mobilisées pour la Coupe du monde 2026 à Boston Pour le match France-Norvège à Boston, les proches de l'ensemble des joueurs de l'équipe de France seront massivement présents. La FFF prend en charge leurs frais de voyage, avec deux avions affrétés ces dernières heures. Certaines familles viennent de New York, d'autres directement de Paris.

26/06/26 - 18:04 - Iran et Égypte, deux pays où l'homosexualité reste réprimée par la loi Le contexte légal dans les deux pays explique en partie les tensions autour de ce match de la Coupe du monde 2026. En Iran, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites et peuvent, dans certains cas, être punies de la peine de mort. En Égypte, l'homosexualité est fréquemment sanctionnée au nom de lois vagues réprimant la "débauche".