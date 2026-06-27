Coupe du monde 2026 : la France a fait le parcours parfait, l'Espagne assure, la Belgique en grand danger... Matchs et résultats
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les infos de la Coupe du monde 2026 avec les résultats, calendrier et classements...
- La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.
- Au programme au petit matin de ce samedi 27 juin : à 5 heures, la Belgique doit battre la Nouvelle-Zélande pour obtenir son sésame pour le prochain tour du Mondial. Les Néo-Zélandais peuvent encore se qualifier, tout comme les deux autres nations du groupe G : l'Égypte et l'Iran. Ça s’annonce tendu sur toutes les pelouses.
- Dans les derniers résultats de la Coupe du monde 2026, la France a corrigé une Norvège remaniée (4-1). Ousmane Dembélé a marqué un triplé, Mike Maignan a arrêté un pénalty. Dans l'autre match du groupe I, le Sénégal a écrasé l’Irak (5-0). Plus tard, dans la poule H, l’Espagne a éliminé l’Uruguay (0-1). Tenu en échec face à l’Arabie Saoudite (0-0), le Cap-Vert réalise l’exploit et se qualifie pour les 16es de finale sans avoir gagné un match.
- Pour le moment, les 16es de finale proposent de belles affichent avec notamment un Pays-Bas - Maroc ou encore un Brésil - Japon... La Norvège connait également son adversaire et ce sera la Côte d'Ivoire. Les Bleus attendent désormais leur adversaire qui tombera dans le week-end...
05:31 - TROSSARD OUVRE LE SCORE (0-1)
A la 29ème minute, suite à un corner Belge, les Néo-Zélandais ont du mal à dégager de la surface, Trossard en profite pour frapper en force et tromper Crocombe. 1-0 pour la Belgique
05:04 - C'est parti à Vancouver !
Le match entre la Nouvelle Zélande et la Belgique vient de commencer à Vancouver.
04:02 - L’Espagne assure la première place face à l’Uruguay (0-1), la Celeste prend la porte !
Face à une très décevante équipe de l’Uruguay, l’Espagne, ce samedi 27 juin, a assuré l’essentiel (0-1). Bien aidé par une énorme bourde de Muslera, Alex Baena est le héros de Guadalajara (42e). Avec cette victoire en poche, la Roja termine en tête du groupe H avec sept points et sans avoir encaissé le moindre but. Grâce au nul récolté face à l’Arabie Saoudite (0-0), le Cap-Vert (2e, 3 pts) passe devant la Celeste (3e, 2 pts). La bande à Bielsa est sortie dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. À l'heure actuelle, l'Espagne jouerait l'Autriche, le Cap-Vert retrouverait l'Argentine.
[???? RÉSUMÉ VIDÉO] ????⚽️ #beINFWC2026— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026
⚡ L’Uruguay s’incline contre l’Espagne et est éliminée de la Coupe du Monde !
???? Un but de Baena sur une boulette de Muslera a suffi au bonheur de la Roja, première du groupe
✅ L’Espagne pourrait retrouver l’Algériehttps://t.co/puQLGBBgdi
02:56 - À la pause, l'Espagne mène face à l'Uruguay, la Celeste est proche de l'élimination ! (0-1)
Dans une première période longtemps ennuyante, l’Espagne a réussi à prendre la tête face à l’Uruguay (0-1). Pour l’heure, la Roja, avec ce succès, remporte le groupe H. L’Uruguay (3e, 2 pts) est doublé par le Cap-Vert (2e, 3 pts), tenu en échec par l'Arabie Saoudite (0-0), et est éliminé de la Coupe du monde 2026. La Celeste a été plombée par une faute de main de Muslera sur une frappe en pivot de Baena (42e).
???? THAT’S HALF-TIME IN MEXICO! ????????????— Spanish Football (@SpainIsFootball) June 27, 2026
Spain go in 1-0 up. ????????
???????? ???? ???????? | 0-1 | 45+8’#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/J7WcTbQaKG
02:02 - Uruguay - Espagne, le coup d'envoi est donné !
La Roja lance cette rencontre comptant pour la Coupe du Monde 2026. Elle vise la première place, l'Uruguay doit s'imposer pour espérer rejoindre les 16es de finale.
26/06/26 - 23:47 - L'Algérie en danger à cause de l'Afrique du Sud
La victoire de l'Afrique du Sud a directement affecté les chances de l'Algérie, troisième de son groupe J avec trois points. Avant ce résultat, les Fennecs avaient près de 82% de probabilités de se qualifier en tant que meilleur troisième ; ce chiffre est désormais tombé à 72%. En cas de victoire contre l'Autriche, l'Algérie peut encore décrocher une qualification directe en terminant deuxième.
26/06/26 - 23:25 - Les Sud-Coréens restent favoris pour la qualification à la Coupe du monde 2026
Battue lors du dernier match, la Corée du Sud conserve néanmoins de solides atouts pour se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, avec 95% de chances selon les probabilités. Ses trois points obtenus contre la Tchéquie et une différence de buts de -1 lui confèrent une position confortable. Elle pourrait rejoindre la Bosnie-Herzégovine, déjà assurée de disputer les 16es avec quatre points.
26/06/26 - 23:01 - Les Bleus corrigent une Norvège remaniée et assurent la première place ! (4-1)
C'est terminé au Gillette Stadium de Boston où l'équipe de France étrille la Norvège (4-1) remaniée sans Haaland et Odegaard notamment. En première mi-temps, Ousmane Dembélé s'est offert un gigantesque triplé. Aastgaard avait réduit la marque avant que Désiré Doué ne participe à la fête en fin de match. Avec cette victoire, les Bleus terminent à la première place du groupe I de la Coupe du monde 2026.
26/06/26 - 22:45 - Le Ghana pourrait stratégiquement viser la troisième place du groupe L
L'Angleterre, favorite pour terminer première du groupe L, bénéficierait d'un parcours dégagé avec le troisième du groupe H puis le Mexique ou l'Écosse. Le Ghana, deuxième, tomberait lui directement sur le Portugal puis l'Espagne. Finir troisième lui permettrait d'affronter la Colombie et le vainqueur de Suisse-Algérie, ce qui semble plus favorable, une donnée à méditer puisque le Ghana possède déjà quatre points.
26/06/26 - 22:34 - Malmenés, les Bleus gèrent leur première place
En difficulté depuis le début de la seconde période, les Bleus ont concédé un penalty avant que Mike Maignan ne le sauve. Moins efficaces, les joueurs français se sont procurés moins d'occasions au contraire des Norvégiens qui poussent pour faire leur retour. La France est à plus de vingt minutes de décrocher la première place du groupe I de la Coupe du monde 2026.
26/06/26 - 22:24 - Dans la Coupe du monde 2026, la Colombie a tout à gagner à conserver sa première place dans le groupe K
Une première place dans le groupe K offrirait à la Colombie un tableau théoriquement accessible, avec le troisième du groupe L puis le vainqueur de Suisse-Algérie. En revanche, le Portugal, actuellement deuxième, hériterait d'un parcours bien plus difficile avec le Ghana puis vraisemblablement l'Espagne en huitièmes. Le déplacement entre Kansas City et Vancouver représente toutefois une contrainte logistique pour la Colombie.
26/06/26 - 22:04 - L'Algérie et l'Autriche pourraient avoir intérêt à finir troisièmes du groupe J
Le deuxième du groupe J est assuré d'affronter le vainqueur du groupe H où se trouve l'Espagne dès les seizièmes, puis potentiellement le Portugal. Le troisième, lui, jouerait les États-Unis puis le vainqueur d'Égypte-Corée du Sud, un tableau nettement plus abordable. Algérie et Autriche, qui s'affrontent en dernier, connaîtront le contexte exact des autres groupes avant de jouer, ce qui pourrait influencer leur stratégie.
26/06/26 - 21:53 - Les Bleus premiers à la mi-temps !
Michael Oliver siffle la pause et renvoie les joueurs aux vestiaires ! À la mi-temps de France - Norvège, les Bleus mènent 3-1 grâce à un incroyable triplé d'Ousmane Dembélé en 32 minutes et sont premiers du groupe I de la Coupe du monde 2026.
26/06/26 - 21:27 - Les Bleus bien partis pour la première place !
Alors que le match est interrompu pour la première pause fraîcheur, l'équipe de France a son destin entre ses mains ! À la 24e minute de jeu, les Bleus mènent 2-1 grâce à un doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. La bande à Kylian Mbappé est virtuellement première du groupe I de la Coupe du monde 2026.
26/06/26 - 21:20 - L'Argentine file vers les demi-finales sans croiser aucune nation du top 10 Fifa
Assurée d'être première du groupe J, l'Argentine bénéficie d'un tableau particulièrement ouvert jusqu'en demi-finale, sans adversaire du top 10 mondial au classement Fifa sur sa route. Elle devrait affronter successivement l'Uruguay, l'Iran ou l'Australie, puis vraisemblablement la Suisse ou la Croatie. Une "voie royale" selon RMC Sport.
26/06/26 - 21:03 - C'est parti pour ce choc France - Norvège !
Les Scandinaves lancent France - Norvège !
26/06/26 - 20:47 - Une défaite de l'Espagne contre l'Uruguay l'exposerait à l'Argentine dès les seizièmes
Première du groupe H, l'Espagne bénéficierait d'un tableau favorable avec l'Autriche ou l'Algérie, puis potentiellement le Portugal et un quart accessible face aux États-Unis ou à l'Égypte. Mais une défaite contre l'Uruguay ferait basculer les champions d'Europe en deuxième position, synonyme d'un choc immédiat contre l'Argentine en seizièmes. Le troisième du groupe affronterait lui l'Angleterre dès ce stade.
26/06/26 - 20:25 - Dans la Coupe du monde 2026, l'Égypte vise la première place pour éviter l'Argentine au deuxième tour
L'Égypte doit s'imposer contre l'Iran pour conserver la tête du groupe G et bénéficier d'un parcours abordable : Corée du Sud puis États-Unis ou Bosnie, à chaque fois à Seattle. Le deuxième du groupe, lui, tomberait sur l'Argentine dès les huitièmes. La Belgique et la Nouvelle-Zélande peuvent encore prétendre à cette deuxième place.
26/06/26 - 20:03 - Dans la Coupe du monde 2026, l'Allemagne se plaint d'un calendrier défavorable malgré sa première place
Assurée de terminer première du groupe E, l'Allemagne jouera ses seizièmes de finale moins de 48 heures après la fin de la phase de groupes. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a reconnu : "Je pense qu'on est un peu pénalisés en tant que vainqueurs de groupe." Il a ajouté avoir dû analyser les adversaires potentiels en urgence : "Tout le monde imagine bien qu'il y a de meilleures façons de passer un samedi soir que de se pencher là-dessus."
26/06/26 - 19:43 - Vers une prise en charge des familles jusqu'en finale de la Coupe du monde 2026
La FFF envisage de prendre en charge billets d'avion et repas des familles pour la finale de la Coupe du monde 2026, si les Bleus parviennent à ce stade. Des négociations sont également en cours pour étendre ce dispositif à la demi-finale. La fédération confirme ainsi son engagement à accompagner les joueurs sur l'ensemble du tournoi.
26/06/26 - 19:20 - Le bien-être des joueurs, une priorité de Deschamps à la Coupe du monde 2026
Didier Deschamps a toujours fait du bien-être de ses joueurs et du staff une priorité absolue en compétition. L'accueil des familles au camp de base s'inscrit dans cette philosophie. Des contacts informels ont d'ailleurs déjà eu lieu cette semaine, avec des proches passés à l'hôtel pour discuter ou prendre un café.
26/06/26 - 18:57 - À la Coupe du monde 2026, un rituel post-match très apprécié par les familles des Bleus
Après le match contre l'Irak, les proches avaient pu échanger longuement avec les joueurs en tribune, un moment devenu un véritable rituel. Ce scénario devrait se répéter après France-Norvège, avec en plus un dîner organisé au Four Seasons de Boston. Les familles passeront une partie de la nuit au camp de base, afin de limiter les coûts.
26/06/26 - 18:25 - Les familles des Bleus mobilisées pour la Coupe du monde 2026 à Boston
Pour le match France-Norvège à Boston, les proches de l'ensemble des joueurs de l'équipe de France seront massivement présents. La FFF prend en charge leurs frais de voyage, avec deux avions affrétés ces dernières heures. Certaines familles viennent de New York, d'autres directement de Paris.
26/06/26 - 18:04 - Iran et Égypte, deux pays où l'homosexualité reste réprimée par la loi
Le contexte légal dans les deux pays explique en partie les tensions autour de ce match de la Coupe du monde 2026. En Iran, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites et peuvent, dans certains cas, être punies de la peine de mort. En Égypte, l'homosexualité est fréquemment sanctionnée au nom de lois vagues réprimant la "débauche".
26/06/26 - 17:42 - Les sélectionneurs d'Iran et d'Égypte esquivent la polémique en conférence de presse
Alors que leurs fédérations respectives s'étaient publiquement opposées à toute association aux célébrations LGBT+, les deux entraîneurs ont choisi de botter en touche jeudi. Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a déclaré : "Nous respectons tout le monde et nous nous engageons à respecter les principes de fair-play, mais notre priorité reste le match." Son homologue iranien Amir Ghalenoei a abondé dans le même sens : "Toutes nos pensées sont tournées vers le foot, sont positives (...), on se concentre sur le terrain, pas sur ce qu'il se passera autour."
Le calendrier complet de la Coupe du monde
Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.
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Les classements des groupes de la Coupe du monde
Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.
Les résultats des matchs de la Coupe du monde
Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.
Les dernières actus et les matchs en live de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.
La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.
Les dates clés de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.
- Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe
- Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)
- 9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)
- 14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)
- 19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York
Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
- Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- Asie (AFC) : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Corée du Sud, Iran
- Afrique (CAF) : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- Amérique du Sud (CONMEBOL) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande
- Europe (UEFA) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.