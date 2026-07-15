Coupe du monde 2026 : le cauchemar français face à l'Espagne, Angleterre - Argentine... Le programme des demi-finales

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L'Essentiel

La demi-finale de la Coupe du monde 2026 France - Espagne a viré au cauchemar pour les Bleus de Didier Deschamps, battus sèchement par des Espagnols cliniques qui se qualifient pour leur deuxième finale de Coupe du monde de leur histoire.

La Coupe du monde n'est pas terminée pour la France qui devra jouer le match de la 3e place ce samedi à 23h du côté de Miami face au perdant de la seconde demi-finale, Angleterre - Argentine.

Cette seconde demi-finale, Angleterre - Argentine, se jouera ce mercredi 15 juillet à partir de 21 heures, à Atlanta.

En direct

11:27 - Tuchel vante l'Argentine, et "le package complet", avant la demi-finale Thomas Tuchel a rendu un hommage appuyé à l'Argentine avant la demi-finale du Mondial 2026, mercredi, à Atlanta, contre l'Angleterre. Le sélectionneur anglais a décrit les Argentins comme une équipe disposant de "le mental, la solidarité" et de "joueurs de grande qualité et expérimentés à chaque poste." 11:10 - Les Bleus jouent la troisième place samedi, dernière de Deschamps sur le banc Les joueurs français disputeront le match pour la troisième place samedi contre le perdant du quart Angleterre - Argentine. L'Équipe souligne que ce sera "la dernière de Didier Deschamps" en tant que sélectionneur. Nord Éclair nuance toutefois en estimant que "si les Bleus ne décrochent pas leur troisième étoile, leur parcours reste toutefois remarquable". 10:54 - Une Espagne unanimement saluée : "maîtres du jeu", "solides" et "inflexibles" Face aux critiques adressées aux Bleus, la presse française reconnaît sans réserve la supériorité espagnole. Le Figaro salue des Espagnols "maîtres du jeu, solides et bien organisés", tandis que Midi Libre souligne qu'ils sont "en route vers un triplé Euro, JO, Mondial". Les Dernières Nouvelles d'Alsace évoquent "le collectif espagnol parfaitement au point". 10:33 - Mbappé tête basse, Doué accroupi : des images symboliques en Une des journaux régionaux Ouest-France titre "La fin du rêve américain" sous une photo de Kylian Mbappé la main sur le visage, tandis que Le Télégramme résume la soirée d'un mot "La Désillusion" avec le capitaine français grimaçant au sol. Midi Libre choisit une image de Désiré Doué accroupi, la tête enfouie dans son maillot, pour illustrer une "France battue, triste à pleurer". 10:11 - La Voix du Nord cible Digne et Olise, symboles d'une équipe tirée vers le bas La Voix du Nord pointe des responsabilités individuelles dans la déroute, estimant que "Lucas Digne a commis l'irréparable" et que "Michael Olise n'a rien réussi et a entraîné toute l'équipe par le fond". Le journal conclut sobrement que "la classe était espagnole". 09:53 - L'Équipe et Libération pointent une France "asphyxiée" et jamais entrée dans son match L'Équipe titre "La casse à Dallas" et décrit une équipe "asphyxiée dans tous les secteurs du jeu", qui "sans aucune personnalité" a subi "presque une leçon de football des Espagnols". Libération estime pour sa part que les Bleus ont fait "le coup de la panne" et "n'ont jamais semblé entrer dans leur demi-finale". 09:39 - La presse française unanimement sévère après l'élimination des Bleus La presse française n'a pas ménagé l'équipe de France au lendemain de sa défaite contre l'Espagne en demi-finale du Mondial 2026. Les journaux s'accordent à décrire une équipe "fébrile et peu inspirée", "surclassée" par la Roja, et "sans aucune personnalité". L'élimination est qualifiée de "cauchemar" par plusieurs titres. 09:19 - Digne défendu La question du penalty manqué par Lucas Digne a été posée à Lacroix et Cherki en zone mixte. Le défenseur estime que "le penalty est à revoir", mais souligne que le groupe a soutenu le latéral gauche pour mieux repartir en deuxième période. Cherki a quant à lui balayé la question : "Ce sont des faits de jeu, c'est le football. Il est avec nous et on se doit de l'emmener avec nous." 09:00 - Lacroix réfute l'excès de confiance et rapporte le message de Deschamps Maxence Lacroix a rejeté l'idée d'un relâchement des Bleus : "Il n'y a pas eu d'excès de confiance. On connaît nos qualités, on sait les joueurs qu'on a. Les choses ne se sont simplement pas passées comme d'habitude." Il a révélé que Deschamps a demandé à ses joueurs "d'avoir la tête haute sur le parcours qu'on a fait", tout en reconnaissant que le résultat "était dur à accepter." 08:43 - La réaction de Macron sur l'élimination à la Coupe du monde Sur son compte X, le président de la République a réagi à la défaite de l’équipe de France face à l’Espagne. B"ravo à l’Espagne pour cette qualification. Merci aux Bleus d’avoir porté nos couleurs avec engagement. La défaite de ce soir est difficile, mais cette équipe est jeune et pleine d’avenir", a-t-il écrit sur son compte. 08:22 - Arbitrage critiqué par Deschamps : De la Fuente balaie les arguments du Français Luis De la Fuente a répondu avec ironie aux critiques de Didier Deschamps sur l'arbitrage, estimant que "quand les choses ne vont pas dans votre sens, vous pouvez toujours chercher une excuse". Il a reconnu que l'Espagne avait elle aussi "connu des moments difficiles avec les arbitres". Tout en évoquant "quelques hors-jeu très justes" et "quelques fautes par-ci par-là", il a conclu ne pas vouloir "parler de l'arbitrage" mais continuer à "s'améliorer". 08:01 - Comment l'Espagne a neutralisé la France : discipline, organisation et pressing haut Interrogé sur la manière dont son équipe a étouffé la sélection française, De la Fuente a mis en avant "l'effort, la discipline et l'organisation" comme les clés de la performance. L'entraîneur a précisé que le plan tactique reposait sur un pressing haut et une bonne lecture des phases de jeu. Il a attribué cette qualité de lecture au travail effectué "dans les académies" espagnoles et à "tous les entraîneurs en Espagne". 07:41 - "Imbattables" : De la Fuente vante la force collective de la Roja Le technicien espagnol a expliqué avoir transmis à ses joueurs le message que l'Espagne allait affronter "l'une des meilleures sélections" mais que l'Espagne avait "la meilleure équipe". Cette conviction collective donnerait aux Espagnols "le sentiment d'être imbattables". De la Fuente a ajouté que, malgré la satisfaction du moment, ses joueurs "veulent plus" et souhaitent "ramener cette Coupe du monde". 07:20 - De la Fuente parle de "masterclass" Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente s'est dit "surpris" par le niveau de son équipe en demi-finale du Mondial. Il a estimé que cette progression constante, "d'un match à l'autre, d'une compétition à l'autre", n'était "pas le fruit du hasard" mais de "l'effort, le talent et le sacrifice". L'Espagne serait ainsi arrivée à "un point culminant". 07:00 - Des lacunes techniques et tactiques au milieu de terrain Pour Mbappé, la France s'est souvent retrouvée en infériorité numérique au milieu, laissant Fabian Ruiz et Rodri disposer de trop d'espace. Les premières touches de balle lors des récupérations hautes n'étaient, selon lui, "pas dignes d'une demi-finale de Coupe du monde."

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La Coupe du monde 2026 a tenu un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.