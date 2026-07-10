Coupe du monde 2026 : la France en demi-finale, Turpin arbitre de Norvège - Angleterre, programme des quarts de finale et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Les quarts de finale de la Coupe du monde ont été programmés à partir de ce jeudi 9 juillet 2026. Découvrez toutes les actus en direct, le calendrier, le tableau complet de la phase finale, les matchs et les résultats.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a entamé ses quarts de finale ce jeudi 9 juillet 2026, avec un France - Maroc à haut risque pour l'équipe de France, mais finalement parfaitement géré avec une victoire 2-0.

Le programme des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 verra ensuite s'opposer l'Espagne et la Belgique vendredi, pour déterminer un potentiel adversaire des Bleus en demi-finale, avant Norvège - Angleterre arbitré par Clément Turpin samedi et Argentine - Suisse dans la nuit de samedi à dimanche.

La demi-finale de l'équipe de France se disputera le mardi 14 juillet à partir de 21h, une date en signe de clin d'oeil pour la France, jour de fête nationale.

En direct

00:00 - LA FRANCE BAT LE MAROC ET EST EN DEMIES DE LA COUPE DU MONDE ! C'est fait !! Les Bleus dominent le Maroc et retrouvent, pour la troisième fois de suite, une demi-finale de Coupe du monde 2026. Ils seront opposés au vainqueur du match entre l'Espagne et la Belgique le 14 juillet prochain à 21h. 09/07/26 - 23:22 - Olmo prévient : la Belgique est "une équipe très complète" À l'approche du quart de finale, Dani Olmo a tenu à ne pas sous-estimer l'adversaire belge. Il a notamment pointé la présence dans leurs rangs de Thibaut Courtois, qu'il considère comme "l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur." Il a également rappelé la capacité de résistance des Belges, capables de "renverser" leur situation comme ils l'ont fait face au Sénégal (3-2 en huitièmes de finale), et a souligné qu'ils "ont des joueurs capables de faire la différence." 09/07/26 - 22:50 - La mi-temps de France - Maroc La pause de ce premier quart de finale de la Coupe du monde 2026 est sifflée. Les Bleus et les Marocains sont dos à dos malgré une nette domination des Français. 09/07/26 - 22:41 - Une défense espagnole historique : zéro but encaissé en cinq matchs L'Espagne n'a pas concédé le moindre but en cinq rencontres de ce Mondial, n'accordant au total que six tirs cadrés à ses adversaires. Olmo a mis en avant le travail collectif pour expliquer cette solidité : "Dans notre équipe, tout le monde attaque et tout le monde défend. L'entraîneur dit que le premier défenseur, c'est le numéro neuf, et que les autres doivent suivre." Il a également rendu hommage au gardien Unai Simon : "Notre ligne défensive a été incroyable, c'est historique. On est aussi heureux pour Unai Simon. S'il réussit un clean sheet, ça nous rapproche de la victoire." 09/07/26 - 22:20 - Dani Olmo rend hommage au rôle de Lamine Yamal dans le dispositif espagnol Dani Olmo a salué en conférence de presse l'apport de Lamine Yamal à l'équipe d'Espagne, à la veille du quart de finale contre la Belgique prévu vendredi à Los Angeles. Le milieu offensif a insisté sur le fait que le prodige de 18 ans reste précieux même quand il n'est pas directement décisif. "Il nous apporte énormément avec ses dribbles et sa présence. Quand il hérite du ballon, il attire deux ou trois adversaires, ce qui nous ouvre des espaces", a-t-il déclaré. 09/07/26 - 22:00 - France - Maroc débute ! L'attente prend fin ! La rencontre de ces quarts de finale de la Coupe du monde 2026 débute au Stade de Boston. La première place en demi-finale va se jouer ce soir. 09/07/26 - 21:41 - Le gouvernement du Paraguay a présenté ses excuses à la France La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla n’a manifestement pas l’intention de revenir sur ses propos. Son gouvernement, en revanche, n’est pas resté passif après les insultes qu’elle a proférées contre le joueur phare de l’équipe de France, l’attaquant Kylian Mbappé. "Nous avons reçu des excuses du gouvernement paraguayen qui a dit que ça ne correspondait absolument pas aux valeurs qui étaient portées par le pays", a déclaré la ministre des Sports Marina Ferrari sur Franceinfo, à quelques heures du match France - Maroc. 09/07/26 - 21:20 - Les Bleus toujours favoris en probabilités dans ce Mondial 2026 L’Équipe de France est systématiquement en position de force, première et favorite pour le deuxième sacre selon les médias et sites d’analyse. Les derniers chiffres (probabilités) sont ceux du super ordinateur d’Opta Analyst : France en demis : 73,9% de chance de se qualifier

France en finale : 44,3% de chance de se qualifier

France pour le sacre : 27,3% de chance 09/07/26 - 20:56 - L’Égypte a été volée par l’Argentine selon les déclarations du maire de New York L’élu démocrate Zohran Mamdani, dans un discours consacré à son projet de modernisation du réseau de bus new-yorkais a fait une déclaration étonnante. En détaillant le temps que les habitants pourraient économiser grâce à des trajets plus rapides, il a conclu avec une formule qui a déclenché les applaudissements de l’assistance : "Vous aurez plus de temps pour être d’accord avec vos amis pour dire que l’Égypte a été volée hier." 09/07/26 - 20:36 - Deschamps rattrapé par la demi-finale face au Maroc Avant cet échange tendu sur le temps de parole, un journaliste marocain avait déjà interrogé Deschamps sur des supposées "fautes d'arbitres" lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022. "Il n'y a pas de fautes d'arbitres, les fautes ce sont les joueurs qui les font", avait rétorqué le sélectionneur. Le reporter avait alors relancé en évoquant une situation litigieuse impliquant Théo Hernandez sur Boufal et un éventuel penalty non sifflé. Deschamps a nuancé sans concéder de faute. "Dans tous les matchs, il y a des situations qui peuvent amener à discussion. Tout dépend de quel côté on est", a-t-il expliqué. Il a ajouté que "l'arbitre ne l'a pas pensé" et a appelé à regarder vers l'avenir : "On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, il y a quelque chose qui nous attend en espérant qu'il y ait le moins d'erreurs possibles des deux côtés." 09/07/26 - 20:12 - "On lève la main depuis tout à l'heure", les journalistes marocains montent le ton Face aux reproches des reporters marocains, Didier Deschamps a répondu en évoquant ses contraintes d'agenda. "Je suis désolé, j'ai un peu de route pour rentrer, j'ai un déjeuner avec mon équipe et il y a un entraînement", a-t-il déclaré, visiblement irrité. Il a également mis en avant ses "autres obligations médiatiques" et précisé avoir "45 minutes de route" pour rejoindre le camp de base des Tricolores, la conférence se tenant au stade et non au centre d'entraînement de Bentley. 09/07/26 - 19:56 - Une conférence de presse tendue entre Deschamps et les journalistes marocains À la veille du quart de finale France - Maroc à Boston, la conférence de presse de Didier Deschamps a viré à la crispation avec plusieurs journalistes marocains présents. Mécontents du temps de parole qui leur avait été accordé lors de la séquence de 20 minutes, ces derniers ont publiquement exprimé leur frustration. "Nous les Marocains, on a eu droit à deux questions", a lancé l'un d'eux en interpellant Deschamps et Raphaël Raymond, le chef de presse des Bleus. 09/07/26 - 19:34 - Personne ne fait mieux que la France ! Didier Deschamps va diriger, ce jeudi, son quatrième quart de finale de Coupe du monde en autant de participation. Aucune sélection ne fait aussi bien sur la même période (2014-2026). 09/07/26 - 19:17 - Griezmann présent pour France - Maroc Le nouveau joueur d'Orlando, qui a repris l'entraînement fin juin, a profité d'une journée de repos pour assister à son premier match de la Coupe du monde. Il sera également à Dallas, lors des demi-finales, mais il est peu probable qu'il soit présent au stade puisqu'il joue un match amical le lendemain avec son club. 09/07/26 - 19:12 - Bieber présent pour le show de la mi-temps en finale La FIFA a annoncé ce mercredi soir la présence de Justin Bieber lors du show de la mi-temps en finale de la Coupe du monde 2026 (le dimanche 19 juillet). Il rejoint notamment Madonna et Shakira à l'affiche. 09/07/26 - 18:55 - L'efficacité offensive, un axe de progression pour la France en Coupe du monde Deschamps a reconnu que l'efficacité de son équipe, déjà très bonne, pouvait encore progresser. "Plus la qualité de l'adversaire est élevée, plus l'efficacité doit l'être aussi", a-t-il affirmé. Face au Maroc, il juge indispensable d'être "très performant" pour espérer passer le cap des quarts de finale de la Coupe du monde. 09/07/26 - 18:32 - L'arbitre argentin ne préoccupe pas Deschamps Interrogé sur la désignation d'un arbitre argentin pour ce quart de finale de Coupe du monde, Deschamps a balayé toute inquiétude. "L'adversaire, c'est le Maroc, pas l'arbitre", a-t-il tranché, tout en espérant que les arbitres argentins "seront aussi bons que Monsieur Letexier". Il a rappelé qu'il ne pouvait de toute façon rien changer aux désignations officielles. 09/07/26 - 18:11 - La connaissance mutuelle des joueurs, un facteur clé du quart de Coupe du monde Deschamps a insisté sur le fait que les deux sélections se connaissaient particulièrement bien, certains joueurs évoluant dans les mêmes clubs. "Il y a de très bons joueurs qui connaissent très bien mes joueurs, mais mes joueurs les connaissent très bien aussi", a-t-il déclaré. Cette familiarité entre les effectifs rend selon lui l'issue du match difficilement prévisible. 09/07/26 - 17:52 - Deschamps voit dans le Maroc un adversaire de "grande qualité" Le sélectionneur français a rendu hommage à l'équipe marocaine, qu'il décrit comme une formation de "grande qualité". Il a rappelé que les deux équipes se connaissaient bien, s'étant déjà affrontées en demi-finale de Coupe du monde à Doha quatre ans plus tôt. "Ce sont deux équipes qui aiment avoir le ballon et marquer des buts", a-t-il résumé. 09/07/26 - 17:30 - Le match à 10 cartons rouges qui a rendu Tello célèbre L'une des anecdotes les plus frappantes de la carrière de Tello reste un match entre Racing et Boca Juniors au cours duquel il a distribué 10 cartons rouges, empêchant la rencontre d'aller à son terme. Boca avait terminé à sept contre onze, après une bagarre générale, des tacles dangereux et des insultes de l'ancien Marseillais Dario Benedetto à l'encontre de l'arbitre. LIRE PLUS

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

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L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026