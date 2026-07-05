Coupe du monde 2026 : la France en quarts face au Maroc après un vrai combat, un choc Norvège - Brésil… Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez tous les derniers résultats de la Coupe du monde avec les matchs, calendrier, tableau de la phase finale et toutes les dernières actualités.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme de ce samedi 4 juillet dans la Coupe du monde 2026 : dimanche, le Brésil affronte la Norvège dans l'un des chocs de cette phase finale avant un Angleterre - Mexique également très attendu.

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 : dans un match piège face au pays hôte canadien, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s'imposant 3-0. Les Marocains affronteront l'équipe de France, difficile vainqueur du Paraguay à Philadelphie après un match tendu. Le quart de finale aura lieu jeudi prochain à 22h.

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

En direct

08:54 - Du changement au Brésil Présent ce samedi dans la salle de presse du MetLife Stadium, où le Brésil affrontera la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur a confirmé qu'il modifierait son organisation en l'absence de Lucas Paqueta, touché aux ischios, sans préciser comment. "On n'a personne dans l'équipe avec les mêmes caractéristiques que Paqueta, donc on fera différemment, on est bien obligés. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai prévu." 08:34 - Le Canada fier du parcours à la Coupe du monde "J'espère que les gens ont été fiers de nous, a réagi Alistair Johnston. En tout cas, on n'a eu peur de personne et je suis fier de ce groupe. Il y a de la déception, mais ce qui restera plus tard, je pense, ce sera la fierté de voir autant de gens dans les rues. La passion des Canadiens pour ce sport, on la connaissait, mais je crois que le reste du monde ne le savait pas." 08:17 - Mbappé, la folle réaction après le match face au Paraguay en 8e de la Coupe du monde "S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l’expression, ils ont cru qu’on allait venir jouer en smoking, faire des belles actions, Nous aussi on sait faire le sale football. On l’a fait aujourd’hui, et même dans ça on a été meilleur qu'eux. C’est leur football, c’est leur manière de jouer. Ils ont essayé de nous avoir comme ça mais c’est nous qui les avons eu comme ça" a lancé Kylian Mbappé après la rencontre. 08:00 - La réaction de Deschamps après la qualif pour les quarts de la Coupe du monde "Ça n’a pas été simple. Si on n’avait pu marquer à la fin ça aurait été plus tranquille. Cette équipe joue avec tous les ressorts possibles, il y a l’agressivité, mais on n’est pas sorti de notre match. La température va à l’encontre de l’intensité et sans intensité ils ont bien défendu. C’est une belle étape de passée. C’est toujours compliqué avec ces équipes sud-américaines, je suis content que le groupe ait fait ça." 01:06 - Les Bleus filent en quarts ! (1-0) Coup de sifflet final à Philadelphie et l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en faisant tomber le Paraguay (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé ! Les Bleus affronteront le Maroc pour une place dans le dernier carré ! 04/07/26 - 23:53 - Les Bleus tenus en échec à la pause ! (0-0) C'est la mi-temps à Philadelphie où l'équipe de France bute sur le Paraguay (0-0). Dans une première période très accrochée et électrique, les Bleus ne sont pas parvenus à se procurer de réelle occasion franche. 04/07/26 - 23:28 - La stat qui fait mal à Cristiano Ronaldo Après les 16es de finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo affiche une statistique surprenante. Le gardien du Cap-Vert Vozinha a réussi plus de dribbles que le capitaine du Portugal qui en a fait aucun... 04/07/26 - 23:04 - C'est parti pour France - Paraguay ! Michael Olise lance France - Paraguay ! C'est parti pour 90 minutes dans ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026 ! 04/07/26 - 22:48 - Les fans des Bleus à la Coupe du monde s'adaptent avec casquettes, crème solaire et ventilateurs Face à la chaleur, les supporters français rivalisent d'ingéniosité pour tenir le choc. Nicolas prévoit "les petits ventilateurs" et beaucoup d'eau, tandis que Fred assure s'être "acclimaté" après deux jours passés dans les rues sous 40°C. "Casquette, lunettes, crème solaire… On va prendre beaucoup de bouteilles d'eau, normalement ils en distribuent", résume-t-il. 04/07/26 - 22:32 - La FIFA déploie des dispositifs de refroidissement à Philadelphie pour la Coupe du monde Pour faire face aux températures extrêmes, la FIFA annonce "activer des capacités de refroidissement supplémentaires, notamment des zones d'ombre, des systèmes de brumisation, des bus climatisés et un dispositif élargi de distribution d'eau." À Philadelphie spécifiquement, les supporters pourront apporter une bouteille d'eau en plastique souple de 590ml maximum, et des stations de remplissage seront disponibles dans l'enceinte. Des ventilateurs brumisateurs seront également installés à l'extérieur du stade et des tentes rafraîchissantes à l'intérieur. 04/07/26 - 22:10 - Les supporters français face à la chaleur avant le match Paraguay-France de la Coupe du monde À Philadelphie ce samedi, les supporters français affrontent des conditions climatiques extrêmes pour le match Paraguay-France de la Coupe du monde, avec un ressenti pouvant dépasser 40°C. Le secteur réservé aux fans des Bleus dans le stade n'est pas couvert, les exposant directement au soleil. Plusieurs milliers de supporters sont attendus malgré ces conditions difficiles. 04/07/26 - 21:55 - Fatigue physique et crampes : la Coupe du monde révèle un état préoccupant chez les Argentins Clarin insiste sur l'état physique alarmant des joueurs : "Ce fut un match chaotique, disputé sous une chaleur étouffante et imprévisible, et incroyablement éprouvant physiquement et mentalement." Le journal note que "la plupart des joueurs argentins ont terminé la rencontre avec des crampes." 04/07/26 - 21:32 - "Les grandes équipes doivent aussi gagner lorsqu'elles jouent mal" selon Olé après la Coupe du monde Le journal sportif argentin Olé tente de relativiser la mauvaise prestation en soulignant que "c'est aussi vrai que les grandes équipes doivent aussi gagner lorsqu'elles jouent mal." La publication note des "célébrations mesurées d'une équipe épuisée par cette bataille et qui en attend déjà une autre mardi contre l'Égypte." 04/07/26 - 21:12 - Le Maroc dans l'histoire Grâce à son succès face au Canada (3-0), l'équipe marocaine est la première équipe africaine de l'histoire a avoir atteint à deux reprises les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Encore une fois, les Lions de l'Atlas pourront affronter les Bleus sur leur parcours sur la phase à élimination directe 04/07/26 - 21:10 - La presse argentine dresse un bilan alarmant après la Coupe du monde des sueurs froides Le quotidien Clarin résume l'état d'esprit général : "L'Argentine a souffert comme jamais auparavant." Le journal ajoute, avec ironie, que "samedi, nous saurons à quel point les services de soins intensifs cardiologiques des hôpitaux du pays ont dû fournir un effort considérable." 04/07/26 - 21:07 - UN MAROC A DEUX VISAGES (3-0) Malmenés avant la pause par un Canada entreprenant et privés d'Ismaël Saibari, blessé avant la mi-temps, les Lions de l'Atlas ont renversé la situation après le repos grâce à un Azzedine Ounahi étincelant, auteur d'un doublé, avant que Rahimi ne scelle définitivement leur qualification. Le Maroc affrontera en quarts de finale le vainqueur du huitième de finale entre la France et le Paraguay. 04/07/26 - 21:03 - 90+8' - RAHIMI ENFONCE LE CANADA (3-0) Deuxième passe déicsive de Brahim Diaz qui offre sur un plateau un ballon entre les lignes à Rahimi. Ce dernier n'avait plus qu'à glisser le ballon du pied gauche croisé pour tromper Crépeau. 3-0 pour le Maroc

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026