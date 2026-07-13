Coupe du monde 2026 : l'arbitre de France - Espagne connu, Tchouaméni titulaire... Le programme des demi-finales

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez en direct les dernières actus sur la compétition, le calendrier des matchs, le tableau complet de la phase finale et tous les résultats.

L'Essentiel

La demi-finale France - Espagne se dispute ce mardi 14 juillet, jour de fête nationale, à partir de 21 heures. Blessé depuis deux rencontres, Aurélien Tchouaméni devrait faire son retour dans le onze de Didier Deschamps malgré les belles performances de Manu Koné.

Après la sénatrice paraguayenne, les Bleus ont été une nouvelle fois victimes de violentes insultes racistes de la part de l'ancien ministre espagnol, mais également d'une élue argentine parlant de la France comme une "équipe africaine, sans manières".

La FIFA a désigné Ivan Barton pour arbitrer la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l'Espagne ce mardi 14 juillet.

L'autre demi-finale, Angleterre - Argentine, se jouera mercredi 15 juillet à partir de 21 heures, à Atlanta.

En direct

10:08 - Les Bleus peaufinent leur préparation avant d'affronter l'Espagne L'équipe de France a enchaîné une séance d'entraînement avant sa demi-finale de Coupe du monde, comprenant notamment une opposition entre l'équipe de Tchouaméni et celle de Kanté. La session a été décrite comme empreinte de qualité technique, de sérieux et de bonne humeur, avec notamment une passe de Cherki pour un but de Kanté. 09:48 - La composition probable de la France, Tchouaméni de retour dans le onze Selon L'Équipe, Tchouaméni devrait reprendre sa place de titulaire face à l'Espagne en demi-finale de Coupe du monde, au détriment de Koné. Le onze pressenti serait : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé (c). 09:25 - Lacroix explique le slogan des Bleus "on arrive méchant" Le défenseur Maxence Lacroix a précisé le sens du slogan adopté par l'équipe de France pendant la Coupe du monde : "Cette formule montre la mentalité de l'équipe, ce n'est pas négatif, c'est positif. C'est une phrase pour nous motiver et pour montrer qu'on est une équipe remplit de combattant, de guerriers qui veulent sortir la tête haute de cette compétition." Il a également salué le "magnifique travail" réalisé par la charnière Upamecano - Saliba. 09:03 - Konaté évoque son faible temps de jeu et son rôle dans le groupe Malgré une frustration assumée liée à ses peu de minutes jouées, le défenseur central Ibrahima Konaté a tenu à affirmer son rôle de leader au sein des Bleus à la Coupe du monde : "Je pense être un leader même s'il y a cette frustration qui est claire. Dans notre position, chaque joueur a un rôle essentiel, c'est de se soutenir, de s'entraider pour arriver au bout de cette compétition." 08:42 - Konaté : "il peut dire ce qu'il veut", la réponse au Français à Yamal Ibrahima Konaté a réagi avec calme aux provocations de l'Espagnol Lamine Yamal avant la demi-finale de Coupe du monde : "On n'écoute pas ce qu'il se dit. Il ne faut avoir peur de personnes et rester dans cette humilité qu'on a depuis le début. Maintenant, il peut dire ce qu'il veut. Nous, on va essayer de se préparer du mieux possible." 08:22 - La France favorite selon Opta avant la demi-finale contre l'Espagne Le spécialiste des statistiques Opta place la France en tête de ses pronostics pour la Coupe du monde 2026, devant l'Espagne. Avant leur demi-finale à Dallas, les Bleus affichent 34 % de chances de remporter le titre selon ce modèle. 08:00 - Des responsables politiques français réagissent aux propos racistes Les propos racistes tenus par l'élue argentine envers les Bleus ont provoqué des réactions dans la classe politique française, des élus dénonçant du "racisme" et une "haine banalisée". Ces incidents s'inscrivent dans un contexte de tensions verbales autour de la Coupe du monde 2026.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026