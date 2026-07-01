Coupe du monde 2026 : la France envoie un message très fort face à la Suède, un choc Norvège - Brésil en 8e... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. La phase finale de la Coupe du monde est parfaitement lancée pour les Bleus qui se sont amusés face à la Suède... Résultats, calendrier et les dernières actualités.

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06:51 - Lamine Yamal assure être capable de jouer 90 minutes contre l'Autriche en Coupe du monde 2026 De retour de blessure à la cuisse gauche contractée en avril, l'attaquant espagnol de 18 ans Lamine Yamal a affirmé être prêt à disputer un match entier pour le seizième de finale contre l'Autriche en Coupe du monde 2026. "Oui je peux jouer 90 minutes contre l'Autriche", a-t-il déclaré à la radio Cope, après avoir enchaîné 19, 45 puis 76 minutes lors des trois matchs de groupe. Le Barcelonais a marqué un but lors de son entrée de la mi-temps contre l'Arabie saoudite.

06:31 - Ronald Koeman démissionne après l'élimination des Pays-Bas en Coupe du monde 2026 Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a annoncé sa démission au lendemain de l'élimination de son équipe en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, aux tirs au but (1-1, 3-2 tab). Il occupait ce poste depuis 2023, après un premier mandat entre 2018 et 2020. Défenseur central de formation, il quitte donc la sélection néerlandaise à la suite de cette sortie de route précoce.

06:11 - "Quand vous n'êtes pas capables de marquer, il faut rester solides défensivement" Émerse Faé a insisté sur la leçon tactique à retenir de cette élimination face à la Norvège en Coupe du monde 2026, face à des adversaires de très haut niveau. "Quand vous n'êtes pas capables de marquer, il faut savoir rester solides défensivement et ne pas laisser la moindre petite opportunité à ces joueurs-là", a-t-il affirmé. Le sélectionneur a toutefois retenu que son équipe, championne d'Afrique en 2023, a "beaucoup grandi" au cours de cette compétition.

05:52 - Émerse Faé : la Côte d'Ivoire a "manqué de maturité" après l'égalisation Le sélectionneur ivoirien Émerse Faé a reconnu la "déception" tout en saluant l'engagement de ses joueurs après l'élimination en Coupe du monde 2026. "C'est difficile de perdre dans les dernières minutes, ils ont tout donné, ils se sont battus de la première à la dernière minute", a-t-il déclaré en conférence de presse. Il a regretté un manque de maturité après l'égalisation : "Peut-être qu'à la fin, il fallait essayer de tenir et d'aller jusqu'aux prolongations."

05:30 - La série impressionnante pour Haaland à la Coupe du monde Le but de Haaland face à la Côte d'Ivoire était son 5e de la Coupe du monde 2026, après des doublés contre l'Irak et le Sénégal en phase de groupes. L'attaquant de Manchester City avait pourtant été discret une grande partie de la rencontre, avant de surgir au meilleur moment sur un centre de Berg. Il s'agit également de son 13e match consécutif avec la Norvège au cours duquel il a trouvé le chemin des filets.

00:54 - La France écrase la Suède (3-0) et rejoint le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du monde ! Pour son premier match à élimination directe dans cette Coupe du monde 2026, la France, emmenée par un grand Mbappé auteur d’un nouveau doublé, a impressionné (3-0). Les Bleus joueront le Paraguay en huitième de finale, ce samedi. Largement favoris, les protégés de Deschamps ont régalé. Mbappé, après avoir touché le montant (32e) et s’être vu refuser un but (23e), a débloqué la situation avec un enchaînement d’une folle rapidité (42e). Au retour des vestiaires, Olise, qui a également touché le montant sur un retourné exceptionnel (36e), a régalé en offrant deux passes décisives pour Barcola (53e) et Mbappé (74e). Doublé pour Kylian Mbappé ! ⚽️????

Parfaitement servi par Michael Olise, l'attaquant français signe un deuxième but et porte la France à 3-0 !



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30/06/26 - 23:53 - C'est la pause, la France mène face à la Suède ! (1-0) Dans une première période où les Bleus ont longtemps joué de malchance, ils sont tout de même parvenus à virer en tête grâce à un but de Mbappé (1-0, 42e). Pour l'heure, la France rejoint le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Juste avant la pause, Mbappé, après avoir touché le montant (32e) et s'être vu refuser un but pour un léger hors-jeu (23e), a cassé le verrou suédois. Au terme d'un corner joué à deux, il a trompé trois défenseurs et a mis le ballon dans le but grâce à un ballon brossé. Avant ça, la France était tombée sur un grand Widell Zetterstrom, auteur de plusieurs parades décisives. Le gardien de la Suède a aussi été sauvé par son poteau gauche sur un retourné majestueux d'Olise.

30/06/26 - 23:00 - France - Suède, c’est parti ! Les Suédois donnent le coup d’envoi de cette affiche de la Coupe du monde 2026. Une place en huitième de finale est en jeu !

30/06/26 - 22:18 - La France n'a jamais battu la Suède.. L’Equipe de France a souvent dominé la Suède en matches officiels, mais elle n’a jamais réussi à la battre en phase finale d’une grande compétition. En 1992 à l’Euro, les Bleus de Michel Platini concèdent un nul 1-1 après une prestation décevante face au pays hôte, dans un tournoi qui se termine par une élimination dès la phase de groupes. Même constat en 2012 à l’Euro : déjà qualifiée pour les quarts, la France de Laurent Blanc s’incline 2-0 contre une Suède déjà éliminée, avec notamment un but de Zlatan Ibrahimovic. Ce revers n’empêche pas les Bleus de passer, mais il confirme une série noire face aux Suédois dans les grands tournois. A voir si les Bleus de Didier Deschamps feront mieux ce mardi soir aux Etats-Unis.

30/06/26 - 21:57 - Zlatan a fracassé Koeman après l'élimination des Pays-Bas à la Coupe du monde "Cette défaite est de la faute de Koeman. Je n’ai pas reconnu l’équipe néerlandaise. Koeman a perdu avec une identité qui n’a rien à voir avec l’identité néerlandaise, et ça me met hors de moi. On peut perdre, mais seulement en restant fidèle à soi-même. C’est ce qui définit qui l’on est. Il était clair que les joueurs n’étaient pas à l’aise. Ils n’avaient pas le contrôle du ballon, ils ne se montraient pas dangereux en attaque, et le match était catastrophique. J’en tiens Koeman pour responsable. Je le trouve absolument nul. Vraiment nul."

30/06/26 - 21:36 - La folle stat derrière l'élimination des Pays-Bas La statistique paraît folle, mais les Pays-Bas sont bien invaincus en Coupe du monde depuis 2010, sans jamais avoir été sacrés champions. S'ils ont raté l'édition 2018 en Russie, ils étaient pourtant présents en 2014, 2022 et cette année. Mais comme à chaque fois, les Oranje ont été éliminés lors d'une séance de tirs au but, ce lundi face au Maroc (1-1, 2-3 aux t.a.b.). Désormais, la sélection néerlandaise compile même 16 matches de rang sans défaite en Coupe du monde. Un record dans l'histoire de la compétition...

30/06/26 - 21:12 - Issa Diop, héros du soir, remet vite le cap sur le Canada lors de la Coupe du monde 2026 Auteur du but égalisateur décisif, Issa Diop a tenu à relativiser l'euphorie de la qualification. "On est très heureux mais ça ne va pas durer très longtemps parce que ce n'était qu'un seizième de finale au final", a-t-il déclaré en zone mixte. Le Marocain a immédiatement tourné le regard vers le prochain adversaire : "Il y a un autre match qui arrive très bientôt contre le Canada et on va se préparer pour ce match très important."

30/06/26 - 20:58 - C'est terminé ! La Côte d'Ivoire éliminée par la Norvège (1-2) C'est terminé dans le Texas ! La Côte d'Ivoire est éliminée par la Norvège dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 (1-2). Nusa (39e) et Haaland (86e) ont marqué les buts norvégiens, alors que Diallo avait égalisé (74e).

30/06/26 - 20:55 - Le sélectionneur Ouahbi vise le titre Mohamed Ouahbi, nommé sélectionneur du Maroc en mars à la place de Walid Regragui, avait d'emblée fixé le cap : "On doit viser le titre." Après la qualification, il a souligné la maîtrise de son équipe : "On a complètement dominé cette équipe. Je ne pense pas qu'ils aient l'habitude de jouer avec 30% de possession de balle, on a eu 70% et beaucoup plus d'occasions et de frappes."

30/06/26 - 20:46 - Haaland marque pour la Norvège (1-2) ! La Norvège reprend l'avantage dans cette fin de match contre la Côte d'Ivoire ! C'est Erling Haaland qui est à la conclusion d'un centre de Berg, bien trouvé par Bobb après un appel tranchant dans la surface. L'attaquant de Manchester City reprend d'une drôle de manière mais envoie quand même le ballon au fond des filets. 2-1 pour la Norvège !

30/06/26 - 20:35 - Diallo égalise pour la Côte d'Ivoire (1-1) La Côte d'Ivoire égalise dans cette fin de match ! Sur l'aile droite, Amad Diallo dribble et trouve un bon relais dans la surface avec Pépé. Dans un angle fermé, au lieu de frapper, il dribble un dernier défenseur pour s'ouvrir l'angle et tromper Nyland. C'est superbe et ça fait 1-1 dans ce Côte d'Ivoire - Norvège !

30/06/26 - 20:33 - Bouaddi, 18 ans, veut "gagner des titres" avec le Maroc à la Coupe du monde 2026 Le jeune Ayyoub Bouaddi, 18 ans, convoqué pour la première fois avec le Maroc après avoir refusé la sélection française, affiche une ambition décomplexée. "Ce ne sont que les seizièmes, beaucoup de matchs nous attendent encore si on veut aller en finale et pourquoi pas essayer de gagner ce trophée", a lancé le Lillois. Il a conclu : "Le tout, ce n'est pas d'être bon sur un match, c'est d'être régulier et de gagner des titres."

30/06/26 - 20:11 - Hakimi promet de rester "concentré et humble" jusqu'au bout de la Coupe du monde 2026 Achraf Hakimi a insisté sur la continuité de l'état d'esprit qui anime le groupe marocain depuis le début du tournoi. "On est restés concentrés et humbles comme on l'a fait depuis le début", a-t-il affirmé. "Et on va rester comme ça jusqu'à la fin", a-t-il ajouté, signifiant clairement que le Maroc nourrit des ambitions maximales.

30/06/26 - 19:54 - Hakimi tire une leçon de maturité de ce succès en Coupe du monde 2026 Le capitaine Achraf Hakimi a salué la solidité mentale de son équipe face aux Pays-Bas. "On s'est très bien préparés parce qu'on savait que ce serait dur physiquement mais aussi mentalement", a déclaré le Parisien. Il a également tenu à balayer les doutes sur le parcours marocain de 2022 : "Beaucoup de gens pensaient que le parcours au Qatar était une question de chance."

30/06/26 - 19:49 - C'est la pause entre la Côte d'Ivoire et la Norvège (0-1) C'est la pause dans le Texas ! La Côte d'Ivoire est menée par la Norvège à la mi-temps (0-1), après un but extraordinaire d'Antonio Nusa (39e).

30/06/26 - 19:40 - Le but exceptionnel de Nusa pour la Norvège (0-1) La Norvège prend l'avantage face à la Côte d'Ivoire grâce à un bijou d'Antonio Nusa ! Trouvé dans la surface, côté gauche, l'ailier du RB Leipzig a le temps de provoquer et rentre sur son pied droit avant d'envoyer le ballon dans la lucarne opposée d'une frappe parfaitement enroulée. 1-0 pour la Norvège !

30/06/26 - 19:32 - Le recadrage de Garcia à la Coupe du monde 2026 "Je vais être très clair : je n’ai vraiment pas apprécié certaines remarques sur mes joueurs d’expérience. Quand une sélection a la chance de compter des joueurs de ce calibre, il faut les soutenir. Ce soir, ils ont répondu sur le terrain : deux buts de Leandro Trossard, un but et une passe décisive de Kevin De Bruyne, un but de Romelu Lukaku. Voilà ce que les « vieux » de la Belgique ont montré. Je tenais à le souligner."

30/06/26 - 19:11 - Faé veut y croire "Le Maroc a donné des idées à pas mal d'équipes africaines en allant en demi-finales en 2022, mais on ne veut pas entrer dans le jeu des comparaisons. Oui, je suis heureux que neuf équipes africaines sur dix se soient qualifiées pour les seizièmes de finale et j'en espère le maximum possible en huitièmes. Mais j'espère surtout que la Côte d'Ivoire ira loin! Nos qualités et nos forces à nous, on les connaît, et c'est elles qu'on veut mettre en avant" a lancé le sélectionneur avant le 16e de la Coupe du monde.

30/06/26 - 19:00 - C'est parti pour Côte d'Ivoire - Norvège ! L'arbitre vénézuélien Jesus Valenzuela siffle le coup d'envoi de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Côte d'Ivoire et la Norvège ! C'est parti à Arlington, au Texas.