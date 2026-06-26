Coupe du monde 2026 : la France face au défi norvégien, Sénégal - Irak, l'Uruguay sous tension face à l'Espagne... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les infos de la Coupe du monde 2026 avec les résultats, calendrier et classements...

L'Essentiel

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22:24 - Dans la Coupe du monde 2026, la Colombie a tout à gagner à conserver sa première place dans le groupe K Une première place dans le groupe K offrirait à la Colombie un tableau théoriquement accessible, avec le troisième du groupe L puis le vainqueur de Suisse-Algérie. En revanche, le Portugal, actuellement deuxième, hériterait d'un parcours bien plus difficile avec le Ghana puis vraisemblablement l'Espagne en huitièmes. Le déplacement entre Kansas City et Vancouver représente toutefois une contrainte logistique pour la Colombie.

22:04 - L'Algérie et l'Autriche pourraient avoir intérêt à finir troisièmes du groupe J Le deuxième du groupe J est assuré d'affronter le vainqueur du groupe H où se trouve l'Espagne dès les seizièmes, puis potentiellement le Portugal. Le troisième, lui, jouerait les États-Unis puis le vainqueur d'Égypte-Corée du Sud, un tableau nettement plus abordable. Algérie et Autriche, qui s'affrontent en dernier, connaîtront le contexte exact des autres groupes avant de jouer, ce qui pourrait influencer leur stratégie.

21:53 - Les Bleus premiers à la mi-temps ! Michael Oliver siffle la pause et renvoie les joueurs aux vestiaires ! À la mi-temps de France - Norvège, les Bleus mènent 3-1 grâce à un incroyable triplé d'Ousmane Dembélé en 32 minutes et sont premiers du groupe I de la Coupe du monde 2026.

21:27 - Les Bleus bien partis pour la première place ! Alors que le match est interrompu pour la première pause fraîcheur, l'équipe de France a son destin entre ses mains ! À la 24e minute de jeu, les Bleus mènent 2-1 grâce à un doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. La bande à Kylian Mbappé est virtuellement première du groupe I de la Coupe du monde 2026.

21:20 - L'Argentine file vers les demi-finales sans croiser aucune nation du top 10 Fifa Assurée d'être première du groupe J, l'Argentine bénéficie d'un tableau particulièrement ouvert jusqu'en demi-finale, sans adversaire du top 10 mondial au classement Fifa sur sa route. Elle devrait affronter successivement l'Uruguay, l'Iran ou l'Australie, puis vraisemblablement la Suisse ou la Croatie. Une "voie royale" selon RMC Sport.

21:03 - C'est parti pour ce choc France - Norvège ! Les Scandinaves lancent France - Norvège !

20:47 - Une défaite de l'Espagne contre l'Uruguay l'exposerait à l'Argentine dès les seizièmes Première du groupe H, l'Espagne bénéficierait d'un tableau favorable avec l'Autriche ou l'Algérie, puis potentiellement le Portugal et un quart accessible face aux États-Unis ou à l'Égypte. Mais une défaite contre l'Uruguay ferait basculer les champions d'Europe en deuxième position, synonyme d'un choc immédiat contre l'Argentine en seizièmes. Le troisième du groupe affronterait lui l'Angleterre dès ce stade.

20:25 - Dans la Coupe du monde 2026, l'Égypte vise la première place pour éviter l'Argentine au deuxième tour L'Égypte doit s'imposer contre l'Iran pour conserver la tête du groupe G et bénéficier d'un parcours abordable : Corée du Sud puis États-Unis ou Bosnie, à chaque fois à Seattle. Le deuxième du groupe, lui, tomberait sur l'Argentine dès les huitièmes. La Belgique et la Nouvelle-Zélande peuvent encore prétendre à cette deuxième place.

20:03 - Dans la Coupe du monde 2026, l'Allemagne se plaint d'un calendrier défavorable malgré sa première place Assurée de terminer première du groupe E, l'Allemagne jouera ses seizièmes de finale moins de 48 heures après la fin de la phase de groupes. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a reconnu : "Je pense qu'on est un peu pénalisés en tant que vainqueurs de groupe." Il a ajouté avoir dû analyser les adversaires potentiels en urgence : "Tout le monde imagine bien qu'il y a de meilleures façons de passer un samedi soir que de se pencher là-dessus."

19:43 - Vers une prise en charge des familles jusqu'en finale de la Coupe du monde 2026 La FFF envisage de prendre en charge billets d'avion et repas des familles pour la finale de la Coupe du monde 2026, si les Bleus parviennent à ce stade. Des négociations sont également en cours pour étendre ce dispositif à la demi-finale. La fédération confirme ainsi son engagement à accompagner les joueurs sur l'ensemble du tournoi.

19:20 - Le bien-être des joueurs, une priorité de Deschamps à la Coupe du monde 2026 Didier Deschamps a toujours fait du bien-être de ses joueurs et du staff une priorité absolue en compétition. L'accueil des familles au camp de base s'inscrit dans cette philosophie. Des contacts informels ont d'ailleurs déjà eu lieu cette semaine, avec des proches passés à l'hôtel pour discuter ou prendre un café.

18:57 - À la Coupe du monde 2026, un rituel post-match très apprécié par les familles des Bleus Après le match contre l'Irak, les proches avaient pu échanger longuement avec les joueurs en tribune, un moment devenu un véritable rituel. Ce scénario devrait se répéter après France-Norvège, avec en plus un dîner organisé au Four Seasons de Boston. Les familles passeront une partie de la nuit au camp de base, afin de limiter les coûts.

18:25 - Les familles des Bleus mobilisées pour la Coupe du monde 2026 à Boston Pour le match France-Norvège à Boston, les proches de l'ensemble des joueurs de l'équipe de France seront massivement présents. La FFF prend en charge leurs frais de voyage, avec deux avions affrétés ces dernières heures. Certaines familles viennent de New York, d'autres directement de Paris.

18:04 - Iran et Égypte, deux pays où l'homosexualité reste réprimée par la loi Le contexte légal dans les deux pays explique en partie les tensions autour de ce match de la Coupe du monde 2026. En Iran, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont interdites et peuvent, dans certains cas, être punies de la peine de mort. En Égypte, l'homosexualité est fréquemment sanctionnée au nom de lois vagues réprimant la "débauche".

17:42 - Les sélectionneurs d'Iran et d'Égypte esquivent la polémique en conférence de presse Alors que leurs fédérations respectives s'étaient publiquement opposées à toute association aux célébrations LGBT+, les deux entraîneurs ont choisi de botter en touche jeudi. Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a déclaré : "Nous respectons tout le monde et nous nous engageons à respecter les principes de fair-play, mais notre priorité reste le match." Son homologue iranien Amir Ghalenoei a abondé dans le même sens : "Toutes nos pensées sont tournées vers le foot, sont positives (...), on se concentre sur le terrain, pas sur ce qu'il se passera autour."

17:20 - Le "match des fiertés" de la Coupe du monde 2026, une initiative locale qui a créé la polémique Le comité d'organisation de Seattle avait décidé, avant le tirage au sort de décembre, de consacrer son troisième match de groupe aux célébrations LGBT+, dans le cadre de son traditionnel "Pride Weekend". La FIFA a précisé que cette initiative émanait des organisateurs locaux, les festivités se tenant en dehors de l'enceinte sportive. L'Iran et l'Égypte ont hérité de ce match symboliquement chargé, qui est également décisif pour leur qualification en 16es de finale.

16:58 - La Coupe du monde 2026 maintient les drapeaux arc-en-ciel pour Égypte - Iran malgré les protestations La FIFA a confirmé que les symboles arc-en-ciel seraient bien autorisés lors d'Égypte-Iran, vendredi à Seattle, en dépit des objections des deux fédérations. Dans un communiqué, l'instance a rappelé que "la Coupe du monde 2026 de la FIFA est un évènement inclusif" et que "des messages en faveur des droits humains, comme les drapeaux arc-en-ciel (...), sont autorisés par le code de conduite de la FIFA à l'intérieur des stades".

16:36 - Portugal - Colombie, un vrai enjeu stratégique Pour le Portugal, une victoire contre la Colombie signifierait la première place du groupe K, avec en perspective un adversaire abordable en seizièmes de finale. L'enjeu dépasse ce tour : en cas de qualification pour les huitièmes, les Portugais premiers du groupe pourraient affronter la Suisse, alors qu'une deuxième place les mettrait probablement sur la route de l'Espagne à condition toutefois que la Roja brise la série noire des équipes européennes face aux Sud-Américains.

16:15 - Espagne - Uruguay, duel décisif pour la suite de la Coupe du monde 2026 L'Espagne aborde son match contre l'Uruguay avec 4 points et une différence de buts de +4, ce qui lui assure quasiment une place en huitièmes. Mais la place finale dans le groupe H changera radicalement son parcours : une victoire lui permettrait de défier l'Autriche ou l'Algérie en seizièmes, tandis qu'une deuxième place impliquerait un choc face à l'Argentine championne du monde, et une troisième place exposerait la Roja à la France ou la Belgique.

15:57 - À la Coupe du monde 2026, les équipes sud-américaines surclassent les Européennes Depuis le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, les confrontations entre sélections sud-américaines et européennes affichent un résultat sans équivoque : quatre matchs joués, quatre victoires pour la CONMEBOL. Le Paraguay a battu la Turquie (1-0), l'Argentine a dominé l'Autriche (2-0), le Brésil a écrasé l'Écosse (3-0) et l'Équateur a renversé l'Allemagne (2-1). L'UEFA n'a encore arraché le moindre point face au continent sud-américain.

15:35 - Un nouveau désastre en Coupe du monde 2026 rappellerait le fiasco du Qatar pour la Belgique Une élimination prématurée serait un nouveau coup dur pour la sélection belge, déjà sortie dès la phase de poules lors du Mondial 2022 au Qatar. Il paraît loin le temps où la Belgique disputait une demi-finale de Coupe du monde contre la France, en 2018.

15:13 - Nicolas Pépé brise un record vieux de 20 ans à la Coupe du monde 2026 Nicolas Pépé, attaquant de Villarreal, a inscrit un doublé lors de la victoire de la Côte d'Ivoire contre Curaçao (2-0), aux 7e et 64e minutes. Aucun international ivoirien n'avait réalisé cette performance en Coupe du monde depuis Arouna Dindane contre la Serbie en 2006. À 31 ans et 27 jours, Pépé est aussi devenu le deuxième joueur africain le plus âgé à marquer deux buts dans un même match en Coupe du monde 2026, derrière le Camerounais Roger Milla.

14:55 - Van Dijk, patron des Pays-Bas face à la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026 Virgil Van Dijk a livré une prestation de haute volée lors de la victoire néerlandaise contre la Tunisie (3-1), permettant aux siens de terminer en tête du groupe F. Le défenseur central a remporté 9 de ses 10 duels au sol, 7 duels aériens sur 7, et réussi 100 de ses 105 passes tentées. Il a également délivré une passe décisive pour Brobbey sur le deuxième but hollandais dès la 7e minute.

14:32 - Koeman prudent avant le choc contre le Maroc en 16es de la Coupe du monde 2026 Après la victoire des Pays-Bas sur la Tunisie (3-1), le sélectionneur Ronald Koeman a tenu à tempérer les ardeurs. "Je ne sais pas si nous sommes favoris face au Maroc. [...] Nous devons d'abord bien préparer notre match contre le Maroc car ce sera une rencontre très difficile. C'est une très grande équipe avec de grandes qualités individuelles", a-t-il déclaré. Les Néerlandais affronteront donc le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.