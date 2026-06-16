Coupe du monde 2026 : la France face au Sénégal, Renard remplace Lamouchi, Argentine - Algérie sous tension... Matchs, résultats et classement

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Le calendrier des matchs, les résultats, classement... Retrouvez toutes les actualités et dernières infos sur la Coupe du monde 2026.

L'Essentiel

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 ont vu le match nul étonnant de l'Espagne face au Cap-Vert (0-0). Belges et Égyptiens n'ont pas fait mieux, se quittant eux aussi sur un score de parité (1-1). L'Iran a également fait 2-2 face à la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay a fait 1-1 face à l'Arabie Saoudite.

Le programme du jour et soir à la Coupe du monde : la France fait ses débuts face au Sénégal à 21h. On suivra ensuite l'Irak face à la Norvège dans le même groupe. Puis ce sera au tour dans la nuit, à 3h, des champions du monde argentins face à l'Algérie avant un Jordanie - Autriche à 6h

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18:55 - Deschamps évoque le statut de Dembélé dans cette Coupe du monde "C'est vrai qu'il a commencé tôt mais il a eu pas mal de pauses à cause de ses blessures. C'est vrai qu'au PSG, avec le Ballon d'or qu'il mérite, il est mis en lumière. Ousmane est très concerné et concentré, il a l'envie d'être très bon et décisif comme il l'est au PSG. On lui a laissé le temps, comme tous les joueurs concernés par la finale de la Ligue des champions, de pouvoir évacuer et depuis qu'on est aux Etats-Unis, il a basculé. Avec un Ousmane au meilleur de son niveau, ce sera un plus pour l'équipe de France" a lancé Deschamps en conférence de presse.

18:35 - 5 000 billets vendus par la FFF pour France - Sénégal La Fédération française de football a vendu près de 5 000 tickets aux supporters tricolores pour le match face au Sénégal ce mardi dans le New Jersey pour le premier match de Coupe du monde.

18:10 - La France au dessus de tout le monde à la Coupe du monde pour Wenger "Je les mets au-dessus des autres et je sais très bien que cela crée une pression supplémentaire. Mais la France a tellement de talents et Deschamps a de l’expérience. Il trouvera le bon équilibre. On a tellement de joueurs offensifs que le danger, c’est un peu d’être déséquilibré offensivement. Mais aujourd’hui, le joueur moderne, même offensif, sait faire sa part du travail défensif. Deschamps a pléthore de talents. Et la France a non seulement la qualité, la créativité, mais elle a aussi la puissance. Quand tu es à 0-0 contre la France à vingt minutes de la fin, tu perds le match. La puissance fait tellement la différence" explique-t-il pour le Figaro.

17:55 - Rabiot n'a pas peur d'un crash façon 2002 "Je ne connaissais pas cette génération, je ne sais pas quelle mentalité ils avaient, comment ils ont entamé cette compétition… On arrive vraiment avec beaucoup d’humilité. On a un coach qui nous le répète beaucoup : garder les pieds sur terre, ne pas s’enflammer. Je pense que c’est important de le répéter, même aux plus jeunes. On ne débarque pas aux États-Unis en se voyant trop beaux, le torse bombé. On ne se dit pas qu’on est les meilleurs. On connaît la difficulté de jouer une compétition comme celle-là, très longue, qui demande beaucoup d’efforts physiques et mentaux" a-t-il lancé pour le Figaro.

17:35 - "On va essayer de créer la surprise" lance Petkovic "J'essaie de vivre les choses au présent. Le passé c'est le passé. Ce qui compte aujourd'hui c'est le match de demain (mercredi à 3h). On a beaucoup travaillé, on a été très efficaces. On est prêts pour le match contre l'Argentine. On n'est pas les favoris, mais on a vu qu'en Coupe du monde il peut y avoir des surprises, et on va essayer de créer la surprise" a lancé le sélectionneur algérien avant le début de la Coupe du monde des Fennecs.

17:10 - Donald Trump pourrait apporter le trophée au vainqueur de la Coupe du monde après la finale Selon les informations de "talkSport", Donald Trump pourrait apporter le trophée au futur vainqueur de la Coupe du monde et même rester lors des célébrations. Il briserait ainsi le protocole de la FIFA, comme ce fut déjà le cas après la finale de la Coupe du monde des clubs. Cette transmission serait même souhaitée par la FIFA, qui laissera le choix à Donald Trump de rester avec les vainqueurs lorsque le trophée sera soulevé ou non.

16:50 - Infantino utilise un jet privé pour enchaîner les matchs Selon une information de The Guardian ce mardi, qui cite "des sources proches de la FIFA", le président de l'instance s'est fixé l'ambition d'assister, s'il le peut, à deux matches par jour. Ce quota ambitieux nécessite un fort investissement logistique, compte tenu des distances importantes entre les stades, répartis dans trois pays - États-Unis, Mexique, Canada - et soumis à quatre fuseaux horaires.

16:25 - Ochoa va prendre sa retraite Le Mexicain Guillermo Ochoa, qui participe à sa 6e Coupe du monde, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue du tournoi. L'ancien gardien de l'AC Ajaccio fêtera ses 41 ans le 13 juillet prochain. "L'équipe nationale mexicaine a toujours été mon fil conducteur, dans ma carrière comme dans ma vie. Je ne conçois pas ma carrière sans elle. Maintenant que mon aventure avec la sélection est terminée, le football n'a plus de sens pour moi."

16:00 - La Fifa blanchit un arbitre accusé d’avoir fait un geste suprématiste La Fifa a annoncé refermer son enquête préliminaire contre un arbitre soupçonné d’avoir fait un geste raciste. L’Australien Shaun Evans, un arbitre assistant, avait été filmé lors de la présentation officielle des arbitres du match Allemagne - Curaçao dimanche. Sur les images, il semblait faire un signe de la main qui, selon les organisations antiracistes, peut parfois dire "c’est OK d’être blanc". La Fifa parle d'un tic...

15:35 - Le programme complet de la journée à la Coupe du monde Ce soir et cette nuit, voici le programme de la Coupe du monde. 21h : France - Sénégal, au MetLife Stadium d’East Rutherford.

00h : Irak - Norvège, au Gillette Stadium de Foxborough.

3h : Argentine - Algérie, au Arrowhead Stadium de Kansas City.

6h : Autriche - Jordanie, au Levi’s Stadium de Santa Clara.

15:10 - Neymar va encore devenir papa Le footballeur brésilien Neymar va devenir papa pour la troisième fois avec sa compagne Bruna Biancardi. Une bonne nouvelle en pleine Coupe du monde pour la star alors que l’attaquant de 34 ans est toujours blessé...

14:55 - Pas de crispation sur les primes des Bleus à la Coupe du monde "J’ai fait une proposition que j’ai présentée à l’ensemble du groupe à Clairefontaine. Ils m’ont répondu est-ce qu’on peut avoir ou un deux ajustements. Je suis revenu vers eux avec une proposition et Kylian au nom de ses coéquipiers l’a acceptée spontanément" a balayé le patron de la FFF au sujet d'une éventuelle polémique.

14:30 - Pourquoi Bielsa regarde par terre sur les photos de la Fifa ? "Je n'ai aucune explication à donner", a-t-il balayé devant la presse. "Ils ont pris la photo ainsi, je ne suis pas mannequin. J'étais face aux photographes, et c'est la photo qu'ils ont prise de moi. Il y a une limite à ce qui nécessite des explications. Si vous portez des lunettes, c'est parce que vous portez des lunettes. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux, c'est parce que vous le regardez dans les yeux. Si vous baissez ou levez les yeux… C'est ma façon d'être et c'est ainsi que les photos sont prises", a-t-il tranché.

14:05 - Scaloni se méfie de l'Algérie "L’Algérie est un adversaire similaire au Maroc, elle joue à peu près de la même manière, avec de grands joueurs et un bon entraîneur. Le match Brésil-Maroc en est un bon exemple. Nous avons déjà vu le match de l’Espagne (0-0 face au Cap-Vert), il n’y a pas d’adversaire facile", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Gazette du Fennec. "L’Algérie nous préoccupe car c’est une grande équipe. Ce sera un bon test. Ils ont beaucoup de puissance… Ils ont joué avec une ligne de trois, de quatre, et nous verrons bien comment ils évolueront demain. C’est une équipe qu’il faut respecter et qui nous rendra, à coup sûr, les choses difficiles."

13:50 - Bensebaïni disponible pour Algérie - Argentine Vladimir Petkovic a assuré que Ramy Bensebaïni, touché à la cheville droite en fin de saison, sera bien présent avec l'Algérie pour affronter l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi (3h) à Kansas City pour le premier match de la Coupe du monde des Argentins.

13:35 - Une stat improbable dans cette Coupe du monde Le Cap-Vert a commis une seule faute lors de son match nul héroïque et historique contre l’Espagne (0-0). Auteurs d’une prestation défensive remarquable, les Cap-Verdiens ont en plus fait preuve d’un comportement exemplaire. A la 16e minute, le latéral gauche de Benfica Sidny Cabral a reçu un carton jaune pour une faute sur Marcos Llorente à la 16e minute. C’est le plus faible total dans une rencontre de Coupe du monde depuis qu’Opta analyse les matchs (1966). Une performance impressionnante.

13:10 - La folie des supporters français à New-York Les supporters de l’équipe de France se sont fait entendre à New York. Réunis sur la célèbre place de Times Square, à la veille de l’entrée des Bleus face au Sénégal (ce mardi soir, 21h), ils ont mis l’ambiance pendant plusieurs heures. Chants, hymne, paquito... les Français sont prêts et l’ont bien montré. Pendant que ça dort en France



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12:50 - Des affrontements entre l'Argentine et l'Algérie à New York L’ambiance était festive au début de la soirée, mais elle a quelque peu dégénéré au fil des heures. Alors que leurs deux sélections doivent s’affronter ce mardi, des supporters algériens et argentins en sont venus aux mains sur la célèbre place de Times Square, à New York. Plusieurs d’entre eux se sont battus, obligeant la police à intervenir.

12:30 - "L'équipe la plus maltraitée" lance le sélectionneur de l'Iran Le sélectionneur iranien, Amir Ghalenoei, a affirmé hier soir que son équipe était "la plus maltraitée" de la Coupe du monde, en référence aux difficultés rencontrées par la Team Melli, dans le contexte de la guerre avec les États-Unis. "C’est beaucoup de stress pour les joueurs, nous avons peu de soutien, je pense que la Fifa aurait pu mieux faire. L’un de nos analystes doit venir faire le boulot médiatique, tout cela est un désastre", a-t-il regretté. "Nous sommes fatigués de cette situation, nous avons eu de nombreux problèmes ces derniers mois, on veut juste la paix, la joie, ce sont les slogans de la Fifa non", a-t-il ajouté.

12:05 - Et Mbappé peut également être le meilleur buteur des Bleus Au-delà de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est aussi à un but de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Actuellement deuxième avec 56 réalisations, il talonne de très près Olivier Giroud, qui en compte 57...

11:45 - Le record de buts à la Coupe du monde battu par Mbappé ? Sur le plan offensif, Kylian Mbappé est à portée de plusieurs records historiques lors de cette Coupe du monde. Avec 12 buts en 14 matchs, il n'est qu'à quatre réalisations du record absolu de l'Allemand Miroslav Klose, établi à 16 buts. S'il termine meilleur buteur de la compétition comme en 2022, il serait le seul joueur à avoir accompli cela deux fois.

11:20 - Le record de Cafu dans le viseur de Mbappé La France entame sa Coupe du monde 2026 face au Sénégal ce mardi soir avec l'ambition d'une troisième étoile. Pour Kylian Mbappé, la compétition sera aussi une occasion unique d'entrer un peu plus dans l'histoire.. En atteignant la finale, il deviendrait seulement le deuxième joueur après le Brésilien Cafu à avoir disputé trois finales mondiales lors de trois participations consécutives.

11:00 - Le message du patron de la Fifa à l'Iran "Ce soir, c'était un match dur et avec un plus de chance, vous auriez pu gagner", a lancé le président de la Fédération internatinale. "Mais vous devez... à vos familles, vos amis, vos gens et au monde que vous êtes à la Coupe du monde, que vous performez et il vous reste encore deux matchs. Et dans ces deux matchs qu'il vous restera à jouer, vous rendrez de nouveau encore le monde fier de ce que vous faites."

10:40 - Drapeaux pré-révolution brandis malgré l'interdiction de la FIFA à la Coupe du monde 2026 Le match Iran - Nouvelle-Zélande s'est déroulé dans un contexte politique particulièrement tendu à cette Coupe du monde 2026, avec des centaines de manifestants rassemblés autour du stade pour s'opposer au régime iranien. Malgré une interdiction explicite de la FIFA, de nombreux drapeaux pré-révolution iraniens, ornés d'un lion brandissant un sabre et d'un soleil, ont été brandis en tribunes. L'hymne iranien a lui-même été à la fois chanté et sifflé, illustrant la fracture entre supporters.