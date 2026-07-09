Coupe du monde 2026 : la France perturbée par les supporters marocains, la FIFA agacée sur l'arbitrage... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. C'est parti pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Matchs, résultats et tableau de la phase finale, découvrez toutes les dernières infos

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme dans la Coupe du monde 2026 : ce jeudi d'est le début des quarts de finale et un alléchant France - Maroc (22 heures) !

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 : au terme d'un match complétement dingue, l'Argentine, menée 2-0 jusqu'à la 79, s'est finalement imposée 3-2 à la fin du temps réglementaire grâce à un immense Lionel Messi encore une fois, auteur d'un but et une passe décisive. En quarts de finale, l'Albiceleste affrontera la Suisse, tombeuse de la Colombie au bout de la nuit après une séance de tirs au but (0-0, 4-3 aux TAB).

Dans la nuit avant la rencontre entre la France et le Maroc, les supporters marocains se sont amusés à tirer des feux d'artifice devant l'hôtel des Bleus pour perturber leur sommeil. Dans une déclaration, le patron de l'arbitrage, Collina, a réagi face aux polémiques et notamment la décision de Letexier sur Argentine - Egypte. "Je crois que la VAR a bien fait son travail. Il n'y avait aucune raison de demander à l'arbitre François Letexier de revoir l'action. Le but était parfaitement valable. Le football peut toujours susciter la polémique, mais le règlement ne nous autorise pas à prendre des décisions sous le coup de l'émotion." Selon lui, "personne ne peut mettre en cause l'intégrité des arbitres du Mondial. Quand cela arrive, ça peut mener à des menaces contre eux ou leurs familles et ce n'est pas juste".

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

En direct

10:08 - Désiré Doué titulaire en quarts de Coupe du monde contre le Maroc ? Selon Le Figaro, Désiré Doué devrait être titulaire avec l'équipe de France pour le quart de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, jeudi, à Foxborough. Le joueur du PSG serait récompensé de son entrée décisive contre le Paraguay en huitièmes, où il avait provoqué le penalty transformé par Mbappé. 09:49 - Une tactique de déstabilisation déjà observée à plusieurs reprises dans cette Coupe du monde Les nuisances infligées aux Bleus s'inscrivent dans une tendance plus large observée lors de ce Mondial. L'Équateur s'était déjà plaint des débordements sonores de supporters mexicains avant son match de 16e de finale, et les Anglais avaient subi le même traitement avant leur 8e de finale. 09:26 - Henry et Gignac en visite chez les Bleus en pleine Coupe du monde Alors que la place se vidait, les joueurs français ont reçu la visite de deux anciens, Thierry Henry et André-Pierre Gignac. Henry a notamment échangé avec d'anciens membres de l'équipe olympique, avant que les deux ex-attaquants ne repartent vers minuit. À sa sortie, Gignac, casquette rose sur la tête, a pris le temps de quelques photos et a levé le pouce pour signaler que tout allait bien dans le camp français. 09:04 - L'officier de sécurité des Bleus est sorti dans une ambiance détendue Face à l'afflux de supporters marocains massés devant l'hôtel de l'équipe de France pour la Coupe du monde, le service de sécurité est intervenu. Mohamed Sanhadji, l'officier de sécurité de l'équipe, est sorti en costume pour demander calmement aux fans de partir. L'échange s'est conclu dans la bonne humeur, les supporters scandant même le nom de Sanhadji sur un air de chanson. 08:46 - Les supporters marocains perturbent la nuit des Bleus avant leur quart de finale de Coupe du monde La veille de leur quart de finale de Coupe du monde contre le Maroc, les joueurs français ont connu une soirée agitée. Vers 22h30, des supporters marocains ont tiré des feux d'artifice depuis un pick-up dans les rues proches de leur hôtel bostonien, accompagnés de klaxons et de tambours. Le cortège s'est progressivement rapproché du pied de l'établissement, au point que les joueurs ont inévitablement entendu le vacarme.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026