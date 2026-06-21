Coupe du monde 2026 : la Tunisie humiliée, l'Espagne très attendue face à l'Arabie Saoudite... Matchs, résultats et classement

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026 avec le programme des matchs, tous les résultats et le classement des rencontres.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme de la Coupe du monde ce dimanche : l'Espagne joue un match décisif face à l'Arabie Saoudite à 18h après le match nul face au Cap-Vert lors de la première journée. On suivra également le choc sous tension entre la Belgique et l'Iran dès 21h. Cette nuit, l'Uruguay fait face au Cap-Vert à 00h puis l'Egypte joue la Nouvelle-Zélande à 3h.

Dans les derniers résultats de la Coupe du monde, l'Allemagne a arraché sa qualification après avoir inversé la vapeur face à la Côte d'Ivoire (2-1) dans le choc du groupe E. Les Équatoriens ont concédé un nul surprise face au Curaçao (0-0). De son côté, la Tunisie n'a pas réagi malgré l'arrivée d'Hervé Renard et a été balayée par le Japon (0-4), scellant ainsi son sort dans ce Mondial 2026.

Trois nations sont déjà assurées de rejoindre les 16es de finale alors que la Coupe du monde vient de débuter. Le Mexique a été le premier pays à sécuriser sa place pour le tour suivant en battant la Corée du Sud (1-0). Les États-Unis l'ont imité après un succès face à l'Australie (2-0), tout comme l'Allemagne après sa victoire face à la Côte d'Ivoire (2-1). Sur une note moins positive, trois nations sont déjà assurées de leur élimination : Haïti, la Tunisie et la Turquie.

En direct

16:10 - Les supporters japonais salués pour avoir nettoyé le stade Après le match entre le Japon et la Tunisie, les supporters japonais ont, comme à leur habitude, nettoyé les tribunes du stade de Monterrey. Une pratique appelée "gomi hiroi" au Japon, qui consiste à ramasser ses déchets et à laisser les lieux propres, illustrant une culture du respect des espaces publics. 15:45 - Qui sont les plus jeunes et les plus âgés de la Coupe du Monde ? La Coupe du monde 2026 met en lumière un contraste générationnel inédit, avec des joueurs âgés de seulement 17 ans jusqu’à 43 ans. Parmi les plus jeunes, on retrouve notamment le Mexicain Gilberto Mora, tandis que les plus âgés sont représentés par des cadres comme Cristiano Ronaldo ou encore Luka Modrić, toujours présents au plus haut niveau malgré leur long parcours. 15:10 - "Mon Petit Prono" explose pendant la Coupe du monde 2026 avec déjà 3 millions de joueurs À l’occasion du Mondial 2026, l’application Mon Petit Prono franchit le cap des 3 millions d’utilisateurs et confirme son énorme succès en France. Le jeu de pronostics, très populaire entre amis et collègues, s’impose comme l’un des phénomènes de cette Coupe du monde. 14:50 - David Beckham empoche des millions grâce à la Coupe du monde 2026… sans jouer Même sans avoir participé au Mondial 2026, David Beckham continue de faire fructifier son image. Selon plusieurs médias, l’ex-star du football aurait touché près de 22 millions d’euros grâce à des contrats publicitaires liés à la compétition, en apparaissant dans des campagnes de grandes marques internationales. Une nouvelle preuve que l’Anglais reste, plus de 20 ans après sa dernière Coupe du monde, une véritable machine commerciale mondiale. 14:15 - Deschamps prépare des ajustements avant le match contre l’Irak À la veille de leur deuxième match de Coupe du monde, les Bleus pourraient évoluer avec une équipe légèrement remanié. Lucas Digne est notamment pressenti sur le côté gauche, tandis que Bradley Barcola et Manu Koné pourraient également être titularisés. William Saliba, encore diminué physiquement, reste un point d’interrogation pour Didier Deschamps. Le sélectionneur appelle surtout à la vigilance face à l’Irak et insiste sur la nécessité de ne pas sous-estimer l’adversaire. 13:54 - 79 $ pour afficher son nom dans les stades du Mondial 2026 La Fifa propose aux supporters de voir leur nom affiché sur les écrans géants des 16 stades de la Coupe du monde 2026, en échange de 79 $ (environ 68,50 €). Une offre présentée comme une expérience immersive, mais qui interroge sur la commercialisation de l’événement. 13:35 - Les Bleus déjà projetés sur la suite du Mondial Même si la phase de groupes n’est pas terminée, les projections commencent déjà à dessiner le tableau de la suite du Mondial. Selon un simulateur de la BBC, la France, en cas de première place dans son groupe, affronterait la Suède en huitièmes de finale. Dans la foulée, les Bleus pourraient ensuite tomber sur le vainqueur du duel entre l’Allemagne et l’Écosse, un enchaînement qui laisse entrevoir une phase finale particulièrement relevée dès les premiers tours à élimination directe. 13:05 - Le couvre-feu pour les mineurs validé à Toulouse pour les matchs de la coupe du monde La justice a débouté la Ligue des droits de l’homme, qui contestait l’arrêté instaurant un couvre-feu pour les mineurs à Toulouse pendant la Coupe du monde 2026. La mesure reste donc en vigueur. Décidé par la mairie pour prévenir les débordements lors des soirées de matchs, ce dispositif impose aux mineurs de rester chez eux à certaines heures, une décision qui continue de susciter le débat sur la sécurité et les libertés publiques. 12:42 - Le roi des Pays-Bas célèbre dans les vestiaires de Curaçao après un nul historique Le Curaçao a décroché son premier point en Coupe du monde après un match nul face à l’Équateur. Une performance historique célébrée de manière inattendue, avec la présence du roi Willem-Alexander et de la reine Máxima directement dans les vestiaires de la sélection. Le couple royal néerlandais a partagé la fête avec les joueurs, saluant leur “esprit combatif” et leur “travail d’équipe”, dans une ambiance euphorique après ce résultat historique pour le petit État caribéen du royaume des Pays-Bas. 12:10 - Iran : Ghalenoei isolé, il dénonce le silence des sélectionneurs Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei a regretté le silence des autres coachs face aux difficultés rencontrées par sa sélection. "Je n’ai rien entendu… si j’avais vu une équipe maltraitée, j’aurais parlé", a-t-il lâché, visant la gestion de la FIFA. L’Iran prépare désormais son match contre la Belgique. 11:48 - Hervé Renard dépité après la défaite : “Il faudra un peu de fierté” Au coup de sifflet final, Hervé Renard est apparu abattu après une nouvelle défaite et l’élimination de son équipe. "Le moral est difficile… les joueurs ont essayé mais on est tombés sur plus forts. Il faudra un peu de fierté sur le dernier match", a-t-il confié. Dernier rendez-vous désormais sans enjeu face aux Pays-Bas, déjà qualifiée et première du groupe. 11:15 - L’Espagne veut balayer les doutes face à l’Arabie saoudite Tenue en échec par le Cap-Vert (0-0) lors de son entrée en lice, l’Espagne affronte l’Arabie saoudite ce dimanche avec l’objectif de se relancer. Malgré ce faux départ, la Roja affiche sa confiance, même si plusieurs cadres, dont Lamine Yamal, ne sont pas encore à 100 % physiquement. 10:45 - Un risque d’orage inquiète les Bleus avant France-Irak La météo pourrait perturber le match entre la France et l’Irak lundi à Philadelphie. Des orages sont annoncés aux abords du stade et, selon le protocole en vigueur aux États-Unis, une rencontre peut être interrompue en cas d’activité orageuse à proximité de l’enceinte. 10:15 - Espagne-Arabie saoudite en tête d'affiche : le programme du jour au Mondial Quatre rencontres sont au programme ce dimanche 21 juin à la Coupe du monde 2026. L'affiche Espagne - Arabie saoudite ouvrira la journée à 18h (heure française), avant Belgique - Iran à 21h. Dans la nuit, l'Uruguay défiera le Cap-Vert à minuit, puis la Nouvelle-Zélande affrontera l'Égypte à 3h. 09:43 - Bielsa s'en prend aux pauses fraîcheur de la Coupe du monde À la veille du match de l’Uruguay face au Cap-Vert, Marcelo Bielsa a vivement critiqué les pauses fraîcheur instaurées par la FIFA. Le sélectionneur estime que ces interruptions "altèrent la conception même du football" et répondent davantage à des intérêts commerciaux qu’aux conditions climatiques. L’Argentin a toutefois défendu l’utilisation de la VAR.

09:13 - La Côte d’Ivoire peut encore croire aux seizièmes de finale Malgré sa défaite contre l’Allemagne (2-1), la Côte d’Ivoire conserve sa deuxième place du groupe et garde son destin entre ses mains. Un succès ou un nul face à Curaçao le 25 juin qualifierait les Éléphants pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. En cas de défaite, leur avenir dépendrait aussi du résultat entre l’Allemagne et l’Équateur. 07:57 - La Tunisie balayée par le Japon et éliminée de la Coupe du monde 2026 ! C'est déjà une nouvelle sensation dans cette Coupe du monde 2026. Après la Turquie, la Tunisie prend aussi la porte du Mondial après une prestation décevante contre le Japon. Les Aigles de Carthage s'inclinent 4-0 malgré l'arrivée d'Hervé Renard sur le banc. 06:50 - La mi-temps de Tunisie - Japon Après les 45 premières minutes de ce match du groupe F de la Coupe du monde 2026, la Tunisie coule totalement face au Japon. Les joueurs d'Hervé Renard sont menés de deux buts et sont plus que jamais proches de l'élimination. 06:00 - C'est parti pour Tunisie - Japon ! L'arbitre donne le coup d'envoi de ce match très important entre la Tunisie et le Japon. Les deux équipes ont un besoin urgent de points dans cette Coupe du monde 2026. Hervé Renard, fraichement nommé à la tête de la sélection tunisienne, doit réaliser un miracle pour relancer les Aigles de Carthage.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026