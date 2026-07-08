Coupe du monde 2026 : la remontada incroyable de l'Argentine, la Suisse élimine la Colombie, France - Maroc... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Matchs, calendrier et tableau de la phase finale avec le début des quarts de finale... Découvrez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme dans la Coupe du monde 2026 : ce mercredi 8 juillet sera le premier jour du Mondial sans rencontre. Il faudra attendre ce jeudi avec le début des quarts de finale et un alléchant France - Maroc (22 heures) !

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 : au terme d'un match complétement dingue, l'Argentine, menée 2-0 jusqu'à la 79, s'est finalement imposée 3-2 à la fin du temps réglementaire grâce à un immense Lionel Messi encore une fois, auteur d'un but et une passe décisive. En quarts de finale, l'Albiceleste affrontera la Suisse, tombeuse de la Colombie au bout de la nuit après une séance de tirs au but (0-0, 4-3 aux TAB).

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

En direct

12:04 - Zeki Amdouni rêve d'affronter Messi à la Coupe du monde 2026 L'attaquant suisse Zeki Amdouni n'a pas caché son enthousiasme à l'idée d'un duel face à l'Argentine en quarts de la Coupe du monde. "C'est un rêve de pouvoir jouer contre Leo Messi. On est très heureux et on espère aller encore plus loin", a-t-il confié après la qualification. 11:43 - Murat Yakin voit des failles argentines avant le quart de Coupe du monde 2026 Le sélectionneur suisse Murat Yakin a relevé des signes encourageants dans le jeu adverse. "Dans ses deux derniers matchs l'Argentine a eu quelques moments d'inattention, ce sera un match intéressant", a-t-il observé, tout en appelant ses joueurs à prendre le temps de "réaliser" leur qualification historique avant de préparer le prochain match. 11:20 - Denis Zakaria : "On ne veut pas s'arrêter là" Malgré une prestation mitigée face à la Colombie, le milieu de la Suisse, Denis Zakaria, a salué un moment historique. "Ce n'était pas notre meilleur match, mais on a écrit l'histoire", a-t-il déclaré, ajoutant : "On les respecte, mais on veut encore plus écrire l'histoire." 10:58 - La Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 pour la première fois depuis 1954 En battant la Colombie aux tirs au but (0-0, 4-3), la Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, une première depuis 1954. La Nati affrontera l'Argentine, championne du monde en titre, avec l'ambition d'atteindre les demi-finales pour la première fois de son histoire. 10:36 - "Il ne faut pas tomber dans la paranoïa" lance Robin Risser Le troisième gardien des Bleus, Robin Risser, a répondu avec le sourire à la polémique sur l'arbitrage en conférence de presse hier : "Il ne faut pas tomber dans la paranoïa. C'est votre rôle de faire monter la sauce." Il a reconnu l'"amertume depuis la finale" de 2022, tout en défendant la légitimité de Tello : "Ces arbitres sont là, c'est qu'ils sont au niveau de la compétition." 10:14 - Les Bleus refusent de s'inquiéter sur les arbitres Interrogés en conférence de presse au campus de Bentley, les joueurs français ont balayé la question de l'arbitrage. "Ça ne change rien. On va le préparer et ça va le faire. On est concentrés", a assuré Jean-Philippe Mateta, tandis que Dayot Upamecano a tranché : "Je ne veux pas me concentrer sur l'arbitre. Juste sur le Maroc." 09:55 - Norvège, Belgique et Suisse, les surprises des huitièmes de la Coupe du monde 2026 Parmi les huit qualifiés pour les quarts de la Coupe du monde, plusieurs nations ont créé la surprise. La Norvège, portée par Erling Haaland (2 buts contre le Brésil), s'impose désormais comme une menace assez sérieuse pour l'Angleterre en quarts et une vraie outsider pour la fin de la compétition. La Belgique, qui avait commencé le tournoi par deux nuls et avait failli être éliminée par le Sénégal en seizièmes, a réussi à faire le dos rond et également en quarts... 09:33 - Les arbitres 100% argentins lors de France - Maroc Pour France-Maroc, l'équipe arbitrale sera donc intégralement argentine, avec Facundo Tello au sifflet, Juan Pablo Belatti et Gabriel Chade comme assistants, Dario Herrera comme quatrième arbitre, et Christian Navarro à l'assistance vidéo. 09:11 - Fier mais amer, Hassan annonce qu'il ne suivra plus la Coupe du monde Malgré la défaite, le technicien égyptien a tenu à saluer l'engagement de ses joueurs : "Je suis fier d'être un Africain, fier d'être un Arabe, fier de mes joueurs." Il a néanmoins conclu sur une déclaration annonçant qu'il ne suivrait plus les matchs de la Coupe du monde : "On n'a pas eu ce qu'on méritait." 08:52 - Les décisions arbitrales au cœur de la colère d'Hassan Hossam Hassan a pointé plusieurs actions litigieuses non sanctionnées, notamment un penalty argentin accordé alors qu'une faute similaire sur l'Égypte n'a pas été vérifiée par le VAR. Il a aussi dénoncé des tirages de maillot ignorés : "On a souffert d'une injustice", a-t-il martelé, fustigeant également les "pressions de l'Argentine sur l'arbitre." 08:31 - L'Égypte crie à l'injustice après son élimination en Coupe du monde face à l'Argentine Battu 3-2 par l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a vivement contesté la prestation arbitrale du Français François Letexier en conférence de presse. Il estime que son équipe était meilleure dans de nombreux domaines mais que "le résultat a été influencé par des facteurs extérieurs du jeu." 08:11 - La folle stat derrière la qualif de l'Argentine Menée de deux buts par l'Égypte à quelques minutes de la fin de son huitième de finale de la Coupe du monde, l'Argentine semblait condamnée. Selon Opta, les champions du monde n'avaient alors plus que 0,6 % de chances de rejoindre les quarts de finale... 07:52 - Mené 2-0, le groupe argentin "ne renonce jamais" selon Messi Revenu d'une situation ultra délicate lors du 8e de la Coupe du monde, Messi a salué le mental de son équipe. "Ce n'est pas facile d'inverser un tel scénario mais ce groupe ne renonce jamais", a-t-il affirmé, soulignant le rôle clé du but de Romero qui a relancé les champions du monde. 07:32 - Messi heureux après la remontada de l'Argentine face à l'Égypte en Coupe du monde Désigné homme du match après la victoire de l'Argentine contre l'Égypte (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a exprimé son soulagement après la rencontre. "On ressent une grande joie de passer au tour suivant, de la manière dont on l'a fait", a déclaré le capitaine argentin en zone mixte. 01:10 - Le tableau complet des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 Voici les affiches des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 : France - Maroc : jeudi 9 juillet à 22h

Espagne - Belgique : vendredi 10 juillet à 21h

Norvège - Angleterre : samedi 11 juillet à 23h

Argentine - Suisse : dimanche 12 juillet à 3h 00:52 - Vargas envoie la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ! Ruben Vargas ne craque pas et trompe Camilo Vargas d'un contre-pied pour envoyer la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ! La Nati élimine la Colombie aux tirs au but (0-0, 4-3 aux TAB) et affrontera l'Argentine au prochain tour !

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

Télécharger et imprimer notre calendrier de la Coupe du monde 2026

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026