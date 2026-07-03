Coupe du monde 2026 : la Suisse trop facile face à l'Algérie, le Portugal face à l'Espagne en 8es... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez tous les derniers résultats de la Coupe du monde avec les matchs, calendrier, tableau de la phase finale et toutes les dernières actualités.

L'Essentiel

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09:10 - Débordements aux Pays-Bas après la victoire du Maroc en Coupe du monde La victoire du Maroc face aux Pays-Bas en Coupe du monde a provoqué des incidents dans plusieurs villes néerlandaises. Des policiers ont été attaqués lors des célébrations, et des arrestations ont eu lieu dans plusieurs localités du pays.

08:51 - Ismael Saibari célébré par ses coéquipiers en Coupe du monde après son transfert au Bayern Le Marocain Ismael Saibari a été chaleureusement applaudi par ses coéquipiers à la suite de sa signature au Bayern Munich. Le futur joueur bavarois et sa sélection sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, où ils affronteront le Canada samedi soir.

08:31 - La conférence de presse algérienne esquive la question Gleizes Avant le 16e de finale Suisse-Algérie, le sélectionneur des Fennecs Vladimir Petkovic a été interrogé sur le journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné depuis un an en Algérie. Le directeur de la communication de la délégation a coupé court à toute réponse, demandant à "rester sur le match". Ce refus d'aborder le sujet a marqué la conférence de presse de la veille de match de l'équipe d'Algérie en Coupe du monde.

08:10 - Rudi Garcia moqué par Opta après ses déclarations en Coupe du monde Après la qualification de la Belgique contre le Sénégal (3-2 a.p.) en Coupe du monde, le sélectionneur Rudi Garcia a avancé que "ces équipes perdent la maîtrise tactique vers la fin du match" pour justifier un scénario où son équipe avait été dominée après avoir mené 2-0. Le site de statistiques Opta a répliqué en rappelant que Garcia est l'entraîneur ayant perdu le plus de matchs en Ligue 1 après avoir mené 2-0 depuis le début du XXIe siècle.

07:52 - Paqueta forfait pour le huitième de finale du Brésil en Coupe du monde Le milieu brésilien Lucas Paqueta est déclaré forfait pour le huitième de finale de la Coupe du monde contre la Norvège, dimanche soir. L'ancien Lyonnais s'est blessé à un muscle de la cuisse gauche lors de la victoire contre le Japon (2-1) en 16e de finale. Seule absence certaine pour Carlo Ancelotti, Paqueta pourrait néanmoins revenir dans le tournoi si le Brésil atteint la finale.

07:30 - Guy Stéphan appelle à la prudence avant le match de Coupe du monde contre le Paraguay Malgré un parcours convaincant en Coupe du monde, l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, a tempéré l'enthousiasme ambiant avant d'affronter le Paraguay samedi. "On sent qu'il y a une dynamique offensive. On laisse peu d'espace aussi à l'adversaire mais ça fait partie du déséquilibre. Globalement c'est bien, mais il ne faut pas s'enflammer", a-t-il déclaré pour la FFF. Il a averti que le Paraguay serait "un autre genre d'adversaire, mais difficile", notamment par leur intensité dans les duels et leur nombre élevé de cartons jaunes.

07:09 - La Coupe du monde réserve des conditions climatiques difficiles pour les Bleus face au Paraguay Le huitième de finale de la France contre le Paraguay, samedi soir à Philadelphie, pourrait se jouer dans des conditions météorologiques éprouvantes. Les prévisions annoncent une température maximale d'environ 38°C, avec un risque d'averses et d'orages après 14h, alors que le coup d'envoi est prévu à 17h locales. La probabilité de précipitations est estimée à 30%, avec des cumuls pouvant dépasser 2,5 mm en cas d'orage.

06:58 - LA SUISSE MET FIN AU RÊVE ALGERIEN (2-0) L'affiche promettait un combat acharné, mais la Suisse a maîtrisé son sujet pour écarter l'Algérie (2-0) et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Réalistes dans les moments décisifs, les hommes de Murat Yakin ont logiquement pris le dessus sur des Fennecs trop tendres défensivement et incapables de se montrer dangereux tout au long de la rencontre.

06:08 - 46' - NDOYE FAIT LE BREAK (2-0) Mauvaise relance dans l'axe de Belghali sur un centre tendu dans la surface, le ballon revient à Ndoye qui trompe Zidane d'une frappe tendue. 2-0 pour les Suisses

05:51 - Mi-temps à Vancouver (1-0) Sans forcer, l'équipe Suisse mène 1 but à zéro face à une équipe d'Algérie moribonde qui malgré une possession supérieure n'arrive pas à se créer de grosses occasions. Tout reste ouvert pour le second acte

05:13 - 11' - EMBOLO OUVRE LE SCORE (1-0) Après une percée de Manzambi sur le côté gauche où aucun algérien n'ose intervenir, le jeune ailier sert seul Embolo dans la surface qui n'a plus qu'à mettre le pied en opposition. 1-0 pour la Suisse

05:01 - Coup d'envoi à Vancouver ! Coup d'envoi de ce seizième de finale entre la Suisse et l'Algérie.

03:16 - Le Portugal bat la Croatie et rejoint l’Espagne en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 ! Mené sur un but de Perisic, le Portugal a renversé la Croatie grâce à des buts de Ronaldo et Ramos. La Seleçao das Quinas retrouvera, lundi prochain, l’Espagne, facile vainqueur de l’Autriche (3-0). Oitavos de final, aqui vamos nós. ???????? #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OXmwzNgtdG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2026

01:51 - C'est la pause entre le Portugal et la Croatie (0-0) En maîtrise durant cette première période, le Portugal a buté sur Livakovic (0-0), à l'image de Bruno Fernandes. La Croatie n'a rien montré dans. Pour l'instant, l'Espagne attend son adversaire en huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

01:00 - Portugal - Croatie, c’est parti ! Qui de la bande à Cristiano Ronaldo ou de la bande à Luka Modric rejoindra l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde 2026 ?



00:15 - La Coupe du monde 2026 pousse les arbitres à ne pas sanctionner les contacts normaux pour fluidifier le jeu Pour améliorer le rythme des rencontres, les arbitres ont reçu des consignes spécifiques visant à laisser davantage jouer. Collina explique qu'il leur a été "recommandé de ne pas sanctionner les contacts normaux au football et de prêter attention à certaines situations spécifiques pouvant survenir en lien avec les tactiques de certaines équipes." L'objectif est de favoriser un jeu plus fluide et agréable à regarder.

02/07/26 - 23:50 - Six des dix cartons rouges de la Coupe du monde 2026 ont été distribués pour obstruction sur occasion de but Collina détaille également la nature des expulsions survenues lors de la phase de groupes. Sur dix cartons rouges distribués, six l'ont été "pour avoir empêché une occasion de but manifeste." Un seul l'a été pour un geste inhabituel : "avoir couvert la bouche avec la main lors d'une confrontation avec un adversaire", à l'image de l'Équatorien Piero Hincapié, également expulsé pour ce geste en huitième de finale.

02/07/26 - 23:29 - Le comportement des joueurs et entraîneurs salué lors de la Coupe du monde 2026 Au-delà du respect des règles techniques, Collina souligne la bonne conduite générale des acteurs sur le terrain. "Le comportement général des joueurs a été excellent jusqu'à présent : seuls deux avertissements ont été donnés aux joueurs et deux aux entraîneurs pour contestation d'une décision arbitrale", indique-t-il. Une discipline remarquable pour une compétition de cette envergure.

02/07/26 - 22:58 - L'Espagne corrige l'Autriche ! La Roja n'aura pas tremblé dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 et prend la direction des huitièmes de finale. Elle va désormais regarder avec attention le gros choc de la nuit entre le Portugal et la Croatie. Le vainqueur de ce match affrontera les Espagnols.

02/07/26 - 22:40 - La règle des cinq secondes a aussi été globalement respectée à la Coupe du monde La limite de cinq secondes accordée aux joueurs pour effectuer un dégagement au pied ou une remise en touche a été dépassée à seulement quinze reprises sur l'ensemble de la phase de groupes. Selon Collina, cela s'est produit "quatre fois lors des dégagements au pied, un corner étant alors accordé à l'équipe adverse, et onze fois lors des remises en jeu, la décision étant alors annulée et donnée à l'équipe adverse." Les sanctions ont donc été appliquées systématiquement.

02/07/26 - 22:20 - Sur les 72 matchs de la Coupe du monde 2026, un seul joueur remplacé n'a pas respecté la règle des 10 secondes Le respect des nouvelles règles par les joueurs s'est révélé quasi exemplaire lors de la phase de groupes. Collina précise que "sur les 72 matchs de la phase de groupes, un seul joueur remplacé n'a pas respecté la limite des dix secondes." Il note même un effet au-delà des attentes : "on a souvent vu des joueurs, lors de leur remplacement, courir vers la ligne de touche pour quitter rapidement le terrain, même lorsque leur équipe menait au score."

02/07/26 - 21:50 - La mi-temps d'Espagne - Autriche L'arbitre met un terme à cette première période de cette rencontre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. L'Espagne mène logiquement au score face à l'Espagne grâce à un but d'Oyarzabal.

02/07/26 - 21:37 - Collina dresse un bilan positif des nouvelles règles d'arbitrage instaurées pour la Coupe du monde 2026 Avant le début du Mondial, la FIFA a introduit plusieurs nouvelles règles d'arbitrage dans le but de réduire les pertes de temps et d'augmenter le temps de jeu effectif. Parmi les mesures les plus visibles figure l'obligation pour les joueurs remplacés de quitter le terrain en dix secondes. Pierluigi Collina, directeur de l'arbitrage de la FIFA, juge ces dispositifs concluants : "Toutes ces mesures se sont avérées très efficaces et ont été unanimement considérées comme des innovations très positives."