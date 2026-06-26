Coupe du monde 2026 : la Tunisie coule face aux Pays-Bas, l'Allemagne tombe de haut, la Turquie se rebiffe, des chocs pour les 16es... Matchs et résultats
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les infos de la Coupe du monde 2026 avec les résultats, calendrier et classements...
- La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.
- Au programme de la Coupe du monde ce soir et cette nuit : le dénouement du groupe I de la France avec une rencontre crucial face à la Norvège pour determiner la première place alors que Sénégal - Irak se jouera dans le même temps. L'Espagne jouera dans la nuit à 2h face à l'Uruguay alors que le Cap-Vert fera face à l'Arabie Saoudite. Enfin à 5h, la Belgique affrontera la Nouvelle-Zélande et on suivra Egypte - Iran.
- Dans les derniers résultats de la Coupe du monde 2026, l'Équateur a pris le meilleur sur l'Allemagne (2-1), déjà qualifiée et à côté de son sujet. Dans l'autre match du groupe E, La Côte d'Ivoire a validé son ticket en étant sérieux face au Curaçao (0-2) et pourrait retrouver la France ou la Norvège en 16es. Pas de miracle pour la Tunisie, battue par les Pays-Bas. Le Japon et la Suède ont fait 1-1, la Turquie s'est imposée 3-2 face aux Américains et Australie - Paraguay ont fait 0-0.
- Pour le moment, les 16es de finale proposent de belles affichent avec notamment un Pays-Bas - Maroc ou encore un Brésil - Japon... La France pourrait prendre la Côte d'Ivoire en cas de 2e place.
08:37 - Schick prend sa retraite
L’avant-centre tchèque Patrik Schick a annoncé jeudi prendre sa retraite internationale après l’élimination de sa sélection de la Coupe du monde 2026 dès la phase de groupes, après une défaite face au Mexique mercredi (0-3).
08:19 - L'ambition de Guy Stéphan et de la France
"La première chose, c’est qu’on est qualifiés, c’est rare après deux matchs d’avoir six points. On aurait signé il y a quelques mois pour ce scénario, avec le Sénégal à zéro point (le classement du groupe I ici, NDLR). Didier veut finir premier, comme l’ensemble du groupe, car au niveau logistique, c’est totalement différent. Plus de temps de parcours en terminant deuxième, question d’horaires, de température… C’est surtout la logistique qui serait différente. La première place, c’est la meilleure."
07:55 - L'hommage de Tchouaméni à Deschamps
"Pour commencer, au nom de toute l’équipe de France, la famille France, on voulait transmettre nos condoléances au coach, à son entourage, sa famille. C’est un moment compliqué pour tout le monde. On a essayé de prendre les choses le plus normal possible. Il nous a donné une mission. On veut le rendre le plus fier possible. On a toujours le même fonctionnement, même si c’est difficile à vivre pour l’ensemble du groupe. On a toujours des discussions avec les joueurs. Demain, il faudra encore plus prendre la parole en tant qu’équipe et être encore plus uni."
07:34 - Saliba ménagé contre la Norvège en Coupe du monde 2026, Lacroix favori pour le remplacer
William Saliba ne participera pas à l'entraînement de la veille du match contre la Norvège en Coupe du monde 2026 et sera ménagé lors de cette rencontre, en raison d'une gêne au dos dont il souffre depuis plusieurs mois. Guy Stéphan, qui prendra place sur le banc en l'absence de Didier Deschamps, a indiqué qu'il suffisait "de se référer à celui qui l'a remplacé les derniers matchs" pour connaître son successeur. Tous les indices désignent Maxence Lacroix, qui s'est systématiquement échauffé avant Ibrahima Konaté lors des deux premiers matchs du Mondial.
07:18 - Haaland vs Mbappé, le débat qui enflamme la nouvelle génération avant la Coupe du monde 2026
Le duel France-Norvège en Coupe du monde 2026 oppose aussi deux des plus grands buteurs mondiaux : Erling Haaland, 59 buts en sélection, et Kylian Mbappé, 60 buts avec les Bleus. Le sujet divise les jeunes Norvégiens interrogés : "Je pense que Haaland est meilleur", tranche Aron, tandis que Kristoffer reconnaît préférer Mbappé tout en concédant qu'"Haaland est un meilleur buteur que lui."
07:10 - La Turquie sauve l'honneur à la Coupe du monde 2026
Déjà éliminée de la compétition, la Turquie a sauvé l'honneur ce vendredi matin en battant les Etats-Unis à l'issue d'un match très animé (3-2). Malgré ce joli succès, les Turcs sont éliminés de la Coupe du monde, alors que les Américains rejoindront bien les 16es de finale.
07:04 - 0-0 entre Paraguay et Australie à la Coupe du monde 2026
L’Australie termine finalement 2e du groupe D et devra attendre pour connaître son futur adversaire en phase à élimination directe en 16es. Le Paraguay, de son côté, prend la 3e place et devra patienter jusqu’à la fin des phases de groupes pour savoir s’il fait partie des meilleurs troisièmes qualifiés pour les 16es.
06:54 - Upamecano évoque son duel avec Haaland
"Avec Haaland, il faut toujours avoir à la fois un œil sur lui, regarder où il se situe, et un œil sur le porteur du ballon, même si on n'est pas en situation d'infériorité numérique. Quand il est dans mon dos, que l'un de ses coéquipiers déborde, je sais que je vais devoir prendre deux ou trois fois l'information pour savoir où il va, comment il se positionne. On sait tous que c'est un joueur qui va très vite sur ses premiers appuis, un peu comme Kylian (Mbappé)" a lancé le joueur du Bayern pour L'Equipe. "Il n'a besoin que d'une petite seconde pour changer de direction. Alors, il faut toujours garder un œil sur lui. Si on ne peut pas anticiper sur sa prise de balle et l'empêcher de se saisir du ballon, il faut essayer de l'emmener vers l'extérieur. C'est un joueur qui aime le corps à corps, moi aussi. Mais parfois, il faut savoir être en gestion, l'emmener sur un côté et lui fermer l'angle de but."
05:54 - Un Marocain écrit l'histoire de la Coupe du monde
Ismael Saibari est devenu le premier joueur africain à marquer lors de ses trois premiers matches en carrière en Coupe du monde. L’attaquant du PSV Eindhoven a inscrit un but face au Brésil (1-1), un autre contre l’Écosse (1-0) et un dernier face à Haïti (4-2) dans la nuit de mercredi à jeudi.
04:51 - Gros début de Coupe du monde pour Vinicius
3 matchs, 3 fois élu homme du match. Difficile de faire mieux pour Vinicius Jr qui a été élu homme du match face au Maroc (1-1), face à Haïti (3-0) et face à l’Écosse hier soir (3-0). L’attaquant du Real Madrid a pour le moment marqué 4 buts et adressé 1 passe décisive en 3 matchs dans cette Coupe du monde.
03:51 - L'Ecosse mal embarquée pour la suite de la Coupe du monde
Après sa nouvelle défaite contre le Brésil la nuit dernière (0-3), la Tartan Army n’aurait plus que 24% de chance d’atteindre les 16es de finale d’après Sky Sports. L’Écosse pourrait se qualifier si elle fait partie des 8 meilleurs troisièmes de groupe sur 12. Elle est actuellement 7e, en attendant la conclusion de la phase de poules. Les coéquipiers de Scott McTominay ne pourront pas être plus hauts que troisièmes dans ce mini-classement puisque la Bosnie-Herzégovine (4 points) et la Corée du Sud (3 points aussi mais une meilleure différence de but) sont d’ores et déjà mieux placées.
03:37 - Côte d'Ivoire possible adversaire pour la France
Si la France s'incline face à la Norvège lors de son dernier match du Groupe elle affrontera la Côte d'Ivoire en seizième de finale.
03:08 - Classement final du Groupe F
Ci dessous le classement final du Groupe F
- 1. Pays Bas 7 pts (+6)
- 2. Japon 5 pts (+4)
- 3. Suède 4 pts (0)
- 4. Tunisie 0 pt (-10)
02:57 - Les Pays Bas finissent premiers (3-1)
Les Pays-Bas s'imposent sans forcer face à une faible équipe de Tunisie (3-1). Les joueurs de Ronald Koeman, leaders de Groupe F, affronteront le Maroc en huitièmes de finale
02:22 - 62' - Van Hecke enterre les espoirs tunisiens (1-3)
Jan Paul van Hecke saute plus haut que les défenseurs adverses pour reprendre ce corner de la tête. Sa finition termine dans la lucarne droite du but. 3-1 pour les Pays Bas
02:16 - 54' - Mastouri réduit l'écart (1-2)
Superbe tête de l'attaquant tunisien sur corner et les Aigles de Carthage reviennent à 1-2
02:04 - C'est reparti !
C'est reparti pour la seconde période entre les Pays-Bas et la Tunisie sous la pluie
01:08 - 7' - Et de deux pour les Pays-Bas (0-2)
Sur un coup franc de Malen dans la surface, le marquage des Tunisiens est trop tendre. Van Dijk remise de la tête dans l'axe et Broobey catapulte le cuir dans les filets de Dahmen. 2-0 pour les Pays-Bas
01:05 - 3' - Skhiri plombe les Tunisiens (0-1)
Le cauchemar continue pour la Tunisie avec un but contre son camp de Skhiri suite à un centre fort de Dumfries dans la surface. Le capitaine tunisien a voulu dégager mais a mal ajusté sa déviation. 1-0 pour les Pays Bas
01:01 - Coup d'envoi !
C'est parti pour cette rencontre entre la Tunisie et les Pays-Bas à Kansas City
00:16 - La joie de l'Equateur restera comme l'image du jour à la Coupe du monde 2026 !
La Tri a été poussée par un public impressionnant du côté de New York.
L’Équateur fait tomber l’Allemagne et se rapproche des 16es de finale ???? Obligée de gagner pour y croire, La Tri signe un gros coup et termine son match avec caractère.— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 25, 2026
Score final : Équateur 2-1 Allemagne.
Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 en direct sur M6 et M6+#CDM2026… pic.twitter.com/xjpHfr4Vxd
00:10 - L'Equateur bat l'Allemagne (2-1) et peut encore à une qualification pour les 16es de finale du Mondial !
Pour la dernière journée du groupe E, l’Allemagne, déjà qualifiée et assurée de finir à la première place, a concédé sa première défaite face à l’Equateur (2-1). Dans l’autre match, la Côte d’Ivoire a pris le dessus sur Curaçao (0-2). Les Ivoiriens (2es, 6 points) sont qualifiés, et La Tri (3e, 4 points) est bien placée pour finir parmi les meilleurs troisièmes.
Menée sur un but de Sané (2e), la bande à Caicedo a montré son caractère dans cette rencontre. D’une superbe frappe, Angulo a égalisé (9e). Dans une partie longtemps indécise, la décision s’est faite sur un coup de pied arrêté. Opportuniste à la retombée d’un corner, Plata a délivré les nombreux supporters de l’Equateur (77e). Au prochain tour, à l’heure actuelle, l’Allemagne affronterait le Paraguay, la Côte d’Ivoire retrouverait la Norvège, et l’Equateur jouerait l’Angleterre.
L’Équateur frappe sur corner et prend les devants dans un moment capital ⚽️ En cas de victoire, la qualification pour les 16es se rapproche.— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 25, 2026
L’Équateur mène 2-1.
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25/06/26 - 22:50 - C'est la mi-temps entre l'Allemagne et l'Equateur ! (1-1)
Equateur - Allemagne… c’est la pause ! Pour l’instant, la Nationalmannschaft, déjà qualifiée, est tenue en échec par La Tri (1-1), qui doit absolument gagner pour continuer son aventure dans cette Coupe du monde 2026. Et, il ne fallait pas arriver en retard dans cette partie. Les deux nations ont marqué lors de leur première tentative. Au point de pénalty, Sané a repris idéalement une offrande de Wirtz (0-1, 2e). La Tri n’a pas douté longtemps. A l’entrée de la surface de réparation, Angulo a envoyé un missile dans le petit filet de Neuer (1-1, 9e). Dans l’autre match du groupe E, la Côte d’Ivoire mène face à Curaçao grâce à une réalisation de Pepe (0-1).
Nos vamos al descanso con empate— La Tri ???????? (@LaTri) June 25, 2026
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25/06/26 - 22:00 - C'est parti entre l'Allemagne et l'Equateur !
Dans le groupe E de cette Coupe du monde 2026, La Tri doit absolument s'imposer pour se qualifier pour le prochain tour. Les Allemands sont déjà qualifiés pour le prochain tour.
Ya se juega en el MetLife Stadium.— La Tri ???????? (@LaTri) June 25, 2026
▶ ????????????????????
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25/06/26 - 21:36 - Le Maroc face à un parcours bien plus compliqué à la Coupe du monde 2026
Contrairement à l'Argentine et aux USA, le Maroc devrait batailler pour retrouver le dernier carré du Mondial. Deuxièmes du groupe C, les Lions de l'Atlas croiseraient les Pays-Bas dès les 16es, puis l'Afrique du Sud ou le Canada en 8es, avant un possible quart de finale face à l'Allemagne, la France ou la Suède. Un tableau difficile, même si le Maroc avait déjà surpris en 2022 en éliminant l'Espagne puis le Portugal pour atteindre les demi-finales.
Le calendrier complet de la Coupe du monde
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Les classements des groupes de la Coupe du monde
Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.
Les résultats des matchs de la Coupe du monde
Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.
Les dernières actus et les matchs en live de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.
La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.
Les dates clés de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.
- Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe
- Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)
- 9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)
- 14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)
- 19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York
Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
- Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- Asie (AFC) : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Corée du Sud, Iran
- Afrique (CAF) : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- Amérique du Sud (CONMEBOL) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande
- Europe (UEFA) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.