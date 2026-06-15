Coupe du monde 2026 : la Tunisie humiliée, Zidane choisit l'Algérie, l'Espagne et la Belgique attendus... Résultats, classement et actus
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Découvrez toute l'actualité, les matchs en direct, le calendrier, le classement des groupes et les résultats de la Coupe du monde.
- La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis. Les 104 matchs de cette édition verront s'affronter 48 équipes qui tenteront d'arracher le titre à l'Argentine.
- Au programme de la Coupe du monde ce lundi : Espagne - Cap Vert et la Belgique qui affronte l'Egypte dans un choc. On suivra aussi dans la nuit les débuts de l'Iran face à la Nouvelle-Zélande dans une ambiance tendue
- Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 ont vu l'écrasante victoire de l'un des outsiders du Mondial, l'Allemagne, facile vainqueur du Petit Poucet Curaçao, 7-1, malgré le but historique de cette petite île des Caraïbes. Mais également la grosse défaite de la Tunisie 5-1 face à la Suède, la victoire de la Côte d'Ivoire 1-0 face à l'Equateur et le nul 2-2 entre les Pays-Bas et le Japon.
- La légende des Bleus, Zinedine Zidane a annoncé qu'il ne serait pas de la partie de l'équipe de France ce mardi soir face au Sénégal, mais plutôt présent pour voir son fils avec l'Algérie face à l'Argentine de Messi.
10:10 - L'arbitre du match Espagne - Cap-Vert à la Coupe du monde
L'Espagne débute sa Coupe du monde ce lundi 15 juin dans la position d'un favori pour l'étoile... La Roja affronte le Cap-Vert dans un match déséquilibré sur le papier et qui permettra certainement aux Espagnols de bien se lancer dans ce Mondial. Adham Makhadmeh, 39 ans, est originaire d'Irbid, en Jordanie. Il a fait ses débuts internationaux en 2013, lors d'un match amical entre le Qatar et le Liban, avant de s'imposer progressivement sur la scène asiatique. L'arbitre compte plus de 55 matches arbitrés en AFC Champions League Elite, la principale compétition de clubs en Asie
09:57 - Les Bleus sont à New York avant leur premier match de Coupe du monde face au Sénégal
Après cinq jours d'acclimatation à Boston, l'équipe de France a rejoint New York dimanche en vue de son premier match de Coupe du monde contre le Sénégal, prévu mardi au MetLife Stadium. Kylian Mbappé et ses coéquipiers abordent cette échéance avec une pression croissante, dans l'un des stades les plus emblématiques de la compétition.
09:36 - Rudi Garcia affiche son ambition sans limites à la tête de la Belgique pour la Coupe du monde
Arrivé sur le banc belge en janvier 2025, Rudi Garcia a accordé un long entretien au Figaro depuis le centre d'entraînement de Tubize. L'ancien coach de l'OM, de l'OL ou de l'AS Rome y exprime une ambition claire : replacer la Belgique, actuellement 9e au classement FIFA, sur la carte du football mondial. "L'ambition est illimitée", déclare-t-il, à la veille d'entrer en lice lors de la Coupe du monde face à l'Égypte à Seattle.
09:30 - Le programme du jour
Plusieurs matchs sont au programme ce lundi et dans la nuit. On commence d'abord par les débuts du favori de la compétition avec le match entre l'Espagne et le Cap Vert en fin d'après midi à 18h. La Belgique fait aussi ses débuts à 21h face à l'Egypte. On suivra aussi l'Arabie Saoudite face à l'Uruguay à minuit, mais aussi les débuts de l'Iran à 3h du matin face à la Nouvelle Zélande.
09:05 - Doku absent avec la Belgique ?
Deux Diables rouges, Brandon Mechele et Jeremy Doku pourraient devenir père pendant la Coupe du monde. Pour Doku, l'affaire pourrait avoir lieu d'ici à début juillet, pendant les matchs à élimination directe. Mais l'ancien rennais entend bien traverser l'Atlantique pour être avec sa compagne: "Aucun papa ne voudrait manquer ça. Mais il y a le foot et toute la planète regarde. Je sais que la fédération est attentive à ça et on verra ce qu'on peut faire".
08:40 - Luca Zidane va découvrir la Coupe du monde dans les pas de son père
Formé dans les catégories jeunes françaises, Luca Zidane a choisi de représenter l'Algérie en septembre 2025, faisant ses débuts officiels en octobre de la même année contre l'Ouganda. Il s'est imposé comme gardien titulaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations avant d'aborder ce Mondial avec sept sélections au compteur. Évoluant à Grenade en D2 espagnole, il va découvrir la Coupe du monde que son père avait remportée avec la France en 1998.
08:20 - Zidane dans les tribunes pour soutenir son fils à la Coupe du monde
Zinédine Zidane assistera au match d'ouverture de l'Algérie contre l'Argentine dans le groupe J de la Coupe du monde 2026, mercredi à Kansas City. L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France prendra place dans les tribunes VIP du stade pour soutenir son fils Luca, gardien numéro 1 des Fennecs. Ses trois autres fils, Enzo, Théo et Elyaz, seront également présents.
08:00 - Mehdi Taremi veut que l'Iran ne parle que de football
Lors d'une conférence de presse au SoFi Stadium, les joueurs iraniens ont annoncé d'emblée qu'ils ne s'exprimeraient que sur des sujets sportifs. L'attaquant vedette Mehdi Taremi a donné le ton : "Tout le monde peut avoir sa propre opinion, mais nous sommes là pour le football, pas la politique." La Team Melli jouera ses trois matchs du groupe G aux États-Unis : face à la Nouvelle-Zélande, puis contre la Belgique le 21 juin à Los Angeles, et enfin contre l'Égypte le 26 juin à Seattle.
07:45 - L'Iran débarque aux États-Unis pour la Coupe du monde en écartant tout débat politique
Malgré des mois d'incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient, l'équipe iranienne est arrivée dimanche à Los Angeles pour disputer la coupe du monde 2026. Le contexte était particulièrement tendu : des frappes américano-israéliennes avaient frappé l'Iran le 28 février, Donald Trump s'était montré ambigu sur la venue de la sélection, et son administration avait refusé des visas à une quinzaine de membres de l'encadrement. La Fifa imposait toutefois à la Team Melli d'être présente au plus tard ce dimanche pour remplir ses obligations médiatiques avant son premier match contre la Nouvelle-Zélande.
07:27 - Victoire dans le temps additionnel de la Côte d'Ivoire
La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur (1-0) dimanche à Philadelphie lors du match de Coupe du monde grâce à un but d'Amad Diallo à la 90e minute. L'attaquant de Manchester United, entré en jeu à l'heure de jeu, a conclu d'une frappe du gauche légèrement déviée à l'entrée de la surface, sur un service de Wilfried Singo. Les Ivoiriens rejoignent l'Allemagne en tête du groupe E, elles se retrouveront le 20 juin à Toronto.
06:00 - C'est terminé, victoire de la Suède ! (5-1)
Superbe victoire suédoise face à la Tunisie après un carton offensif (5-1). Les hommes de Graham Potter prennent les commandes du groupe F.
05:58 - But pour la Suède (5-1)
En cette toute fin de match, Ayari signe un doublé, et de quelle manière ! Après un ballon perdu par les tunisiens à 25 mètres, le Suédois déclenche une frappe lourde qui fusille le petit filet opposé de Chamakh. Superbe !
05:48 - But pour la Suède ! (4-1)
Alors qu'il avait vu son but être annulé il y a quelques instants, Svanberg n'est finalement pas hors-jeu et inscrit le 4e but suédois dans cette rencontre, d'une reprise à ras de terre depuis le point de penalty.
05:22 - But de Gyokeres pour la Suède ! (3-1)
La Suède reprend de l'air dans cette rencontre ! Devant sa surface, Skhiri se fait subtiliser le ballon par Isak qui décale Gyokeres. En buteur de grande classe, l'attaquant ne se fait pas prier pour glisser le ballon petit filet opposé. Alors qu'elle était bien dans le match, la Tunisie est désormais en bien mauvaise posture.
04:51 - La Suède mène 2-1 à la pause
A la pause, La Suède rentre au vestiaire avec un avantage d'une unité. Les Scandinaves ont été chirurgicaux offensivement grâce à de belles réalisations d'Ayari puis Isak. Les Tunisiens ont ensuite réagi grâce à Rekik de la tête, de quoi relancer le suspense de cette partie.
04:46 - La Tunisie se relance ! (2-1)
La Tunisie se relance complètement dans cette partie ! Côté droit, Mejbri signe un centre enroulé pour Rekik qui dévie le ballon de la tête au premier poteau pour finir petit filet opposé. C'est chirurgical !
04:32 - La Suède double la mise ! (2-0)
Au terme d'une phase de transition rondement menée, Isak percute légèrement sur la gauche et place une frappe sèche du droit, depuis l'entrée de la surface de réparation, qui vient tromper Chamakh au sol. La Suède mène 2-0 !
04:10 - Entame de rêve pour la Suède ! (1-0)
La Suède mène déjà 1-0 dans cette rencontre ! Ayari punit une sortie hasardeuse de Chamakh à la limite de la surface d'une reprise de volée somptueuse. Quelle histoire pour celui qui avait refusé la sélection tunisienne pour jouer avec la Suède !
04:01 - C'est parti pour Suède - Tunisie !
C'est parti pour ce Suède - Tunisie au Stade BBVA de Monterrey ! Pour rappel, le vainqueur de cette rencontre prendra la tête du groupe F de la Coupe du monde.
02:59 - La sélection suédoise compte ses absents avant le coup d'envoi face à la Tunisie
À l'approche du coup d'envoi face à la Tunisie en début de Coupe du monde, le sélectionneur de la Suède, Graham Potter, doit composer avec une cascade de forfaits majeurs, notamment en attaque. La sélection scandinave devra se passer de deux atouts offensifs, Alexander Isak et Dejan Kulusevski, tous deux à l'infirmerie, tandis que le milieu de terrain Mattias Svanberg est lui aussi indisponible pour cette rencontre. Face à cette hécatombe, les Blågult jetteront toutes leurs forces dans la bataille en s'appuyant sur leur sérial buteur Viktor Gyökeres, homme providentiel des barrages, qui sera épaulé en attaque par Anthony Elanga. Au milieu, le capitaine Emil Forsberg apportera son expérience, alors que la charnière centrale Victor Lindelöf - Isak Hien devra verrouiller l'arrière-garde suédoise.
02:01 - L'équipe de Tunisie est au complet pour son entrée dans la Coupe du monde
À l'heure de son entrée en lice dans la Coupe du monde face à la Suède, la Tunisie aborde ce choc avec un immense soulagement : l’infirmerie des Aigles de Carthage est totalement vide, le coach Sabri Lamouchi ne déplorant aucun forfait ni aucune suspension de dernière minute. Pour contrer le collectif scandinave, le sélectionneur national pourra ainsi s'appuyer sur l'intégralité de ses forces vives, à commencer par une assise défensive solide menée par Montassar Talbi et Yassine Meriah. Au milieu de terrain, l'expérience d'Ellyes Skhiri sera essentielle pour ratisser les ballons, tandis que le dynamisme du jeune Hannibal Mejbri sera particulièrement attendu pour animer le jeu et alimenter Elias Achouri, fer de lance d'une attaque tunisienne prête à créer la surprise.
01:03 - La Suède arrive en Coupe du monde après un parcours aussi chaotique qu'héroïque
Huit ans après sa dernière participation, la Suède s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 au terme d'un scénario qui n'avait rien d'une promenade de santé. Tombés dans l'enfer d’une phase de poules catastrophique, les hommes de Graham Potter ont touché le fond en terminant à la dernière place, sans la moindre victoire et avec seulement deux petits points au compteur, derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie. Alors que le rêve américain semblait définitivement brisé, la sélection scandinave a été miraculeusement repêchée pour les barrages grâce à son excellent classement en Ligue des Nations. Saisissant cette seconde chance inespérée, les Blågult ont totalement transfiguré leur visage : après avoir écarté l'Ukraine en demi-finale (3-1) portée par un triplé d'un Viktor Gyökeres stratosphérique, ils ont arraché leur billet pour les États-Unis lors d'une finale irrespirable contre la Pologne (3-2) à Solna, grâce à un but salvateur de ce même Gyökeres à la 88e minute. Ce parcours chaotique et héroïque place désormais la Suède en miraculée particulièrement redoutable.
00:29 - La Tunisie arrive solide et confiante dans la Coupe du monde
Le parcours de la Tunisie vers la Coupe du Monde a des allures de véritable marche triomphale. Les Aigles de Carthage ont survolé les débats avec une régularité impressionnante, ne laissant aucune chance à leurs concurrents directs comme la Namibie ou la Guinée équatoriale. La sélection tunisienne a rendu une copie presque parfaite : 9 victoires et 1 match nul en 10 rencontres, validant ainsi leur billet pour la Coupe du monde – la troisième consécutive –. Les Tunisiens, désormais emmenés par Sabri Lamouchi, s'avancent sur le sol américain avec la ferme intention de s'appuyer sur cette campagne de qualification historique pour enfin briser le plafond de verre des phases de groupes.
14/06/26 - 23:56 - C'est terminé entre les Pays-Bas et le Japon (2-2)
M. Elfath siffle la fin de la rencontre entre les Pays-Bas et le Japon ! Après une superbe deuxième période, les deux nations se quittent sur un match nul (2-2). Van Dijk (51e) et Summerville (64e) ont marqué pour les Oranje, contre des buts de Nakamura (57e) et Kamada (88e) pour les Samouraïs Bleus.
14/06/26 - 23:48 - Le Japon égalise à nouveau (2-2) !
Le Japon égalise dans cette fin de match à la 89e minute ! Sur un nouveau corner tiré par depuis la droite, Daichi Kamada reprend de la tête et trompe Verbruggen qui ne peut qu'effleurer le ballon qui termine au fond des filets. 2-2 entre les Pays-Bas et le Japon !
Le calendrier complet de la Coupe du monde
Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.
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Les classements des groupes de la Coupe du monde
Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.
Les résultats des matchs de la Coupe du monde
Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.
Les dernières actus et les matchs en live de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.
La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.
Les dates clés de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.
- Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe
- Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)
- 9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)
- 14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)
- 19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York
Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
- Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- Asie (AFC) : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Corée du Sud, Iran
- Afrique (CAF) : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- Amérique du Sud (CONMEBOL) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande
- Europe (UEFA) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.