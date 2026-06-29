Coupe du monde 2026 : le Canada arrache un 8e de finale, le choc Brésil - Japon, l'Allemagne... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 a débuté... Retrouvez toutes les actualités, résultats et programme des matchs.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme de ce lundi à la Coupe du monde : la phase à élimination se poursuit avec le choc entre le Brésil et le Japon dès 19h avant le match de l'Allemagne face au Paraguay à 22h.

Dans les derniers résultats de la Coupe du monde 2026, le Canada, l'un des pays hôtes, a réussi à se sortir du piège de l'Afrique du Sud en s'imposant dans les toutes dernières secondes de la partie pour rejoindre les 8es de finale.

Le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026

En direct

08:24 - Le duel Pays-Bas - Maroc à la Coupe du monde 2026 désigné comme le plus grand choc de ce tour L'affiche Pays-Bas-Maroc est présentée comme la plus relevée de ces 16es de finale, avec un beau spectacle attendu au Mexique. Le vainqueur de cette confrontation retrouvera ensuite le Canada, qualifié dimanche après sa victoire sur l'Afrique du Sud (1-0). 08:08 - La Coupe du monde 2026 propose trois grosses affiches ce lundi en 16es de finale Ce lundi marque la suite des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, avec trois rencontres au programme. Le Brésil affronte le Japon à 19h au NRG Stadium de Houston, l'Allemagne défie le Paraguay à 22h30 au Gillette Stadium de Boston, et les Pays-Bas mesurent le Maroc à 3h du matin au Stade BBVA de Monterrey. 28/06/26 - 23:55 - Retour sur le parcours de la Suède dans cette Coupe du monde 2026 Avec quatre points au compteur, la Suède a terminé à la 3e place de son groupe mais est tout de même parvenue à passer le premier tour. Les Suédois ont été devancés par les Pays-Bas et le Japon. Ils ont démarré leur compétition par un large succès (5-1) face à la Tunisie avant de chuter sur le même score face aux Pays-Bas. La Suède a terminé le premier tour par un nul contre le Japon (1-1). 28/06/26 - 23:10 - Pourquoi les Bleus vont-ils avoir un œil sur le match de l’Allemagne ? Cette rencontre entre l’Allemagne et le Paraguay risque d’être suivie par les Bleus, qui retrouveront le vainqueur de ce match en cas de qualification pour les 8es de finale. L'équipe de France défiera mardi la Suède. 28/06/26 - 22:38 - Quel est le programme de demain ? Trois rencontres auront lieu ce lundi dans le cadre des 16es de finale de cette Coupe du monde. Le Brésil affronte le Japon à partir de 19h. L’Allemagne défie ensuite le Paraguay à 22h30. Il faudra veiller tard pour suivre le match entre les Pays-Bas et le Maroc, l’un des chocs de ces 16es de finale. Le coup d’envoi sera donné à 3h du matin. 28/06/26 - 22:10 - Pourquoi le Canada joue aux États-Unis ? Le Canada accueille, avec les États-Unis et le Mexique, cette Coupe du monde. L’équipe a disputé ses trois matchs de la phase de groupes chez elle. Mais les Canadiens défient l’Afrique du Sud aux États-Unis. Tout s’est joué lors du dernier match de poules. En cas de nul ou de victoire face à la Suisse, le Canada aurait joué chez lui. Mais les Canadiens se sont malheureusement inclinés. 28/06/26 - 21:50 - Le Canada élimine l'Afrique du Sud (1-0) C'est terminé à Los Angeles ! Dans ce premier match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Canada élimine au bout du suspense l'Afrique du Sud (1-0), grâce à un but de son capitaine Stephen Eustaquio dans le temps additionnel (90e+2). Les Canadiens affronteront le Maroc ou les Pays-Bas lors du premier huitième de finale de leur histoire ! 28/06/26 - 21:49 - C'est la pause entre l'Afrique du Sud et le Canada (0-0) Sous les sifflets, M. Pinheiro renvoie les 22 acteurs de cet Afrique du Sud - Canada aux vestiaires ! Les Canadiens enragent toujours pour ce penalty non sifflé, alors que le score est toujours de 0 à 0. 28/06/26 - 21:42 - Grande première pour l’Afrique du Sud et le Canada L’Afrique du Sud et le Canada réalisent une Coupe du monde historique. Dans leur histoire, les deux sélections n’ont jamais passé le premier tour. La qualification pour les 8es de finale de l’un de ces deux pays serait donc un nouvel exploit dans ce Mondial 2026. 28/06/26 - 21:01 - Début du match entre le Canada et l'Afrique du Sud C'est parti pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Le Canada et l'Afrique du Sud ouvrent le bal. Le coup d'envoi de la partie vient d'être donné ! 28/06/26 - 20:37 - Inquiétude pour Mohamed Salah ? Mohamed Salah sera-t-il présent pour le prochain match de l’Égypte dans cette Coupe du monde 2026. Les Pharaons défieront l’Australie pour une place en 8e de finale, vendredi prochain. La star égyptienne est sortie peu de temps avant l’heure du jeu lors du dernier match. Le joueur de 34 ans est sorti sur blessure. Des précautions ont été rapidement prises avec une poche de glace au niveau de sa cuisse gauche. Le sélectionneur de l’Égypte s’est voulu rassurant au sujet de cette blessure. "J’ai parlé à Salah, il m’a assuré que ça irait, que ce n’est pas une grosse blessure", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026