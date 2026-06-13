Coupe du monde 2026 : le coup dur de Neymar avant Brésil - Maroc... Actus, résultats, classement

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Pendant toute la compétition, suivez l'actualité, les matchs en direct, le calendrier, le classement des groupes et les résultats…

L'Essentiel

En direct

16:18 - "La Coupe du monde la plus difficile" en perspective selon Théo Hernandez Dans une interview accordée ce samedi 13 juin à Marca, Théo Hernandez s’est livré à cœur ouvert. Le latéral de l’équipe de France estime que cette édition pourrait être "la Coupe du monde la plus difficile", au vu du niveau attendu et de l’intensité de la compétition.

15:45 - Jeep promet un SUV aux “George Washington” en cas de victoire des États-Unis À l’occasion de la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord, la marque Jeep lance une opération marketing insolite liée au parcours de l’Équipe des États-Unis de football. Le constructeur promet d’offrir un Jeep Wrangler à certaines personnes portant légalement le nom “George Washington” si les États-Unis remportent le tournoi. Une campagne à forte dimension patriotique, pensée pour accompagner l’événement sportif et maximiser la visibilité de la marque pendant la compétition.

14:56 - Un fan de l'Écosse traverse les États-Unis à pied et lève un million de livres pour la santé mentale Un supporter écossais a traversé les États-Unis à pied et vêtu d'un kilt pour assister au premier match de l'Écosse à la Coupe du Monde contre Haïti. Craig Ferguson, 22 ans et originaire de Paisley dans le Renfrewshire, avait débuté sa marche caritative en février, avec pour objectif de récolter un million de livres sterling au profit de l'association pour la santé mentale Scottish Action for Mental Health (SAMH). Alors qu'il s'attendait à ne pas atteindre son objectif financier, le gouvernement écossais lui a fait un don surprise de 400 000 £ lors du dernier jour de son périple de quatre mois.

14:10 - Les États-Unis réussissent leur entrée en lice L’Équipe des États-Unis de football a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en s’imposant largement 4-1 face au Paraguay à Los Angeles. Devant leur public, les Américains ont signé une prestation offensive convaincante pour leur premier match du tournoi, idéalement lancés dans leur compétition à domicile.

13:44 - Pourquoi la FIFA a interdit le maillot d'Haïti pour la Coupe du monde ? La sélection haïtienne de football a été contrainte par la Fifa de modifier son maillot officiel suite à l'interdiction stricte d'y faire figurer le symbole de la bataille de Vertières, une victoire historique de 1803 contre l'armée française ayant mené à l'indépendance de l'île, selon RFI. Bien que l'équipementier Saeta ait défendu une création visant à célébrer la résilience et la fierté du peuple haïtien sans aucune visée politique, l'instance du football mondial a jugé que cet élément contrevenait à ses règles de neutralité. Cette censure de dernière minute, qualifiée d'"affront" et d'abus par de nombreux supporters locaux, suscite une vive indignation en Haïti, où l'on dénonce une atteinte à l'histoire et à l'identité culturelle du pays à l'approche de son entrée en lice face à l'Écosse ce samedi.

13:30 - Les supporters d'Haïti privés de visa pour la Coupe du monde Pour son grand retour en Coupe du monde après 52 ans d'absence, l'équipe de football d'Haïti devra composer sans le soutien de son peuple en tribunes. Alors que la sélection dirigée par le Français Sébastien Migné s'apprête à défier l'Écosse ce samedi, les supporters haïtiens ont été privés de visa. Seuls les joueurs, le staff et leurs proches ont obtenu le précieux sésame, forçant l'équipe à s'en remettre quasi exclusivement au soutien de la diaspora résidant aux États-Unis pour tenter de créer l'exploit dans cette phase de groupes.

13:21 - Manu Koné taquine Michael Olise en sélection, “Mr Nonchalant” finit par sourire Lors d’une séance avec l’équipe de France de football, Manu Koné a tenté de dérider son coéquipier Michael Olise, connu pour son attitude très réservée. En pleine séance photo des Bleus, le joueur de l’AS Rome l’a interpellé : "Tu ne veux pas sourire ? Allez, souris" Après plusieurs tentatives, Olise, surnommé “Mr Nonchalant”, a finalement esquissé un sourire sous les caméras de l’équipe de Équipe de France de football.

12:56 - Un Français arbitrera Côte d'Ivoire - Équateur pour la Coupe du monde après le forfait de l'arbitre anglais En raison d'une blessure, l'arbitre anglais Michael Oliver est contraint de déclarer forfait pour son premier match de la Coupe du monde 2026, initialement prévu ce dimanche 14 juin entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Il se voit remplacé par le Français François Letexier. La FIFA espère un retour rapide d'Oliver dans les prochains jours, tandis que Letexier, arbitre de renom, reprend les commandes de cette rencontre du Groupe E qui aura lieu à Philadelphie.

12:45 - Le Brésil compte sur la technologie pour maximiser ses chances lors de la Coupe du Monde La sélection brésilienne de football mise massivement sur la technologie de suivi des joueurs pour maximiser ses chances lors de la Coupe du Monde 2026 et renouer avec la victoire après plusieurs déceptions, révèle la BBC. Grâce à des "vestes intelligentes" équipées de capteurs portées par les joueurs en club et en sélection, l'équipe du scientifique du sport Guilherme Passos collecte des données (vitesse de sprint, fréquence cardiaque, charge physique) pour optimiser la préparation, gérer la fatigue et observer l'évolution des blessures. Ce sont cependant l'analyse humaine et le jugement de l'entraîneur Carlo Ancelotti qui sont décisifs, la technologie n'étant qu'un outil servant à guider des choix stratégiques.

12:21 - Pourquoi la star de la Bosnie Edin Džeko n'a pas joué contre le Canada lors de la Coupe du monde ? L'absence de l'emblématique capitaine de la Bosnie-Herzégovine, Edin Džeko, a surpris les supporters lors du match de la Coupe du monde face au Canada vendredi 12 juin. Le sélectionneur bosniaque Sergej Barbarez a choisi de préserver l'attaquant de 40 ans, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection avec 73 réalisations, qui se remet d'une blessure à l'épaule contractée fin mars lors de barrage contre l'Italie. Bien que Barbarez ait initialement annoncé que son joueur vedette serait disponible, le staff technique a privilégié la prudence face à l'intensité physique du Canada, préférant aligner une attaque plus mobile et rapide pour exercer un pressing haut, selon Karlobag.

12:14 - Vinicius Jr et Carlo Ancelotti confiants "pour écrire l'histoire" du Brésil lors de la Coupe du monde Malgré une trajectoire irrégulière lors des qualifications et le forfait sur blessure de Neymar, rappelé sous la pression populaire, l'optimisme reste de mise au sein de l'équipe brésilienne avant le choc face au Maroc. Carlo Ancelotti se dit convaincu que son équipe peut rivaliser avec n'importe quel adversaire et l'attaquant vedette Vinicius Jr a affiché ses ambitions en déclarant que la Seleção était là "pour écrire l’histoire et remettre le Brésil au plus haut niveau".

11:55 - Neymar sera forfait pour le match de Coupe du monde Brésil-Maroc Carlo Ancelotti a confirmé le forfait de Neymar pour le premier match du Brésil contre le Maroc ce samedi, en raison d'une blessure au mollet qui l'empêche encore de s'entraîner pleinement. Bien que l'attaquant de 34 ans doive reprendre le travail collectif la semaine prochaine, sa participation à la rencontre suivante face à Haïti, prévue le 20 juin, reste fortement incertaine.

11:12 - Point presse, entraînement : quel est le programme de l'équipe de France aujourd'hui pour la Coupe du monde ? L’équipe de France fera un point presse à 16h30 (heure française) au cours duquel les milieux de terrain Warren Zaïre-Emery et Manu Koné répondront aux questions des journalistes. Les Bleus se retrouveront ensuite à 21h30 pour une séance d'entraînement à huis clos, en préparation à leur premier match pour la Coupe du monde qui aura lieu le 16 juin contre le Sénégal.

11:01 - Le drapeau iranien pré-révolution islamique interdit dans les stades de la Coupe du monde, une plainte déposée Une association californienne a déposé plainte contre la FIFA suite à l’interdiction dans les stades de l'ancien drapeau iranien datant d’avant la révolution de 1979. Ce drapeau historique, qui arbore les mêmes couleurs que l'actuel, se distingue par un motif de lion et de soleil en son centre. Associé au régime du Shah ce drapeau s'impose aujourd'hui comme un symbole de contestation face au régime des mollahs.

10:45 - Les supporters du Brésil déferlent sur New York avant le match de ce soir contre le Maroc À l'approche du match d'entrée en lice du Brésil pour la Coupe du monde face au Maroc , qui se jouera ce soir à minuit, New York se pare de jaune et vert. Les supporters brésiliens, présents en masse aux États-Unis, déferlent sur la ville depuis vendredi, transformant Times Square en centre névralgique du soutien pour leur équipe nationale. Les supporters brésiliens mettent déjà lambiance dans les rues de New York.

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10:25 - Que sait-on du cadavre retrouvé près du lieu d'entraînement de l'Iran pour la Coupe du monde ? Un cadavre en état de décomposition a été retrouvé dans le coffre d’un SUV gris garé à deux pas du stade où s’entraîne l’équipe d’Iran pendant la Coupe du monde de football, à Tijuana, au nord-ouest du Mexique, selon l'AFP. La découverte macabre a eu lieu vers 11h30 vendredi, lorsque des agents de la police municipale patrouillaient le parking du supermarché Calimax Hipódromo, situé à une minute de l'hôtel de la délégation iranienne. Alertés par l'odeur et la présence de mouches autour d'un Toyota RAV4 immatriculé en Californie, les agents ont découvert dans le coffre un corps enveloppée dans un sac et portant des signes visibles de violence. Selon des commerçants, le véhicule était abandonné depuis trois jours. La zone a été bouclée afin de permettre à la police de récolter des preuves.

10:14 - Le matériel de préparation à la Coupe du monde de l'Angletterre retrouvé après un vol Selon une information de Skysports, l'équipe d'Angleterre a retrouvé une grande partie de son matériel, comprenant notamment des chaussures à crampons et des ballons. Il avait été volé lors de son transport vers le lieu où l'équipe s'entraîne pendant la Coupe du monde, à Kansas City dans le Missouri. Cette découverte fait suite à l'arrestation, quelques heures plus tôt, de deux individus soupçonnés d'être impliqués dans ce vol par les forces de l'ordre.

10:07 - L'américain Christian Pulisic rassure sur son état de santé après sa blessure face au Paraguay Sorti sur blessure à la mi-temps pendant le match des États-Unis contre le Paraguay (4-1) lors des phases de poule de la Coupe du monde, l'ailier vedette américain Christian Pulisic s'est montré rassurant quant à son état de santé. Remplacé par précaution par Sebastian Berhalter après avoir reçu un coup au mollet gauche en première période, le joueur du Milan AC s'est dit optimiste quant à son rétablissement dans les prochains jours.

09:50 - L'équipe d'Angleterre se fait voler son matériel d'entraînement pour la Coupe du monde à Kansas City Les préparatifs de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde ont été perturbés par le vol de ballons et de chaussures, dérobés dans des véhicules qui acheminaient l'équipement vers le centre d'entraînement britannique à Kansas City, dans le Missouri, selon la BBC. La police locale a confirmé l'ouverture d'une enquête et deux suspects ont déjà été arrêtés. Malgré ce contretemps, la sélection de Thomas Tuchel entame sa préparation pour son entrée en lice mercredi contre la Croatie.

09:40 - Un cadavre trouvé près du centre d'entraînement méxicain de l'équipe d'Iran pour la Coupe du monde Un cadavre en état de décomposition avancée a été retrouvé par la police dans le coffre d'un SUV garé sur le parking d'un supermarché à proximité du stade Caliente de Tijuana, au nord-ouest du Mexique, où s'entraîne l'équipe de l'Iran pour la Coupe du monde de football, selon l'AFP. Alertées par la forte odeur se dégageant de la voiture immatriculée en Californie, les forces de l'ordre ont examiné la scène avant d'évacuer le corps.

09:25 - Des joueurs de l'équipe de France ménagés À l'université de Bentley, camp de base de l'équipe de France à trente minutes de Boston pour la Coupe du monde, William Saliba et Théo Hernandez ont été ménagés lors de la séance d'entraînement ouverte au public vendredi. Warren Zaïre-Emery, lui, a suivi un programme individualisé. Selon l'envoyé spécial du Figaro, aucune réelle inquiétude n'est à signaler pour ces trois joueurs défensifs.

09:12 - Brésil-Maroc et Suisse-Qatar au programme de la Coupe du monde 2026 ce samedi Deux rencontres sont prévues ce samedi dans la Coupe du monde 2026. La Suisse affronte le Qatar à 21h à San Francisco, tandis qu'à minuit le Brésil fait face au Maroc à New York, dans l'une des affiches les plus attendues du premier tour. Le Maroc, demi-finaliste en 2022, espère confirmer son statut de grande nation du football face au quintuple champion du monde brésilien.

08:50 - L'arbitre Michael Oliver remplacé par Letexier pour un match de Coupe du monde L'arbitre anglais Michael Oliver, initialement désigné pour diriger Côte d'Ivoire-Équateur dans le groupe E, a dû déclarer forfait en raison d'une blessure. C'est le Français François Letexier qui assurera finalement la direction de ce match de Coupe du monde, prévu dans la nuit de dimanche à lundi.

08:25 - Ancelotti confiant avant le premier match du Brésil à la Coupe du monde À la veille du match d'ouverture du Brésil contre le Maroc, Carlo Ancelotti s'est montré serein en conférence de presse au MetLife Stadium. Le sélectionneur brésilien a estimé que son équipe était en mesure d'affronter n'importe quel adversaire dans ce Mondial. "Nous avons une équipe qui peut rivaliser avec toutes les équipes du monde, nous en sommes convaincus", a-t-il affirmé.