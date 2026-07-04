Coupe du monde 2026 : le Maroc terrasse le Canada et file en quarts, un France - Paraguay sous tension… Matchs et résultats

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L'Essentiel

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22:10 - Les supporters français face à la chaleur avant le match Paraguay-France de la Coupe du monde À Philadelphie ce samedi, les supporters français affrontent des conditions climatiques extrêmes pour le match Paraguay-France de la Coupe du monde, avec un ressenti pouvant dépasser 40°C. Le secteur réservé aux fans des Bleus dans le stade n'est pas couvert, les exposant directement au soleil. Plusieurs milliers de supporters sont attendus malgré ces conditions difficiles.

21:55 - Fatigue physique et crampes : la Coupe du monde révèle un état préoccupant chez les Argentins Clarin insiste sur l'état physique alarmant des joueurs : "Ce fut un match chaotique, disputé sous une chaleur étouffante et imprévisible, et incroyablement éprouvant physiquement et mentalement." Le journal note que "la plupart des joueurs argentins ont terminé la rencontre avec des crampes."

21:32 - "Les grandes équipes doivent aussi gagner lorsqu'elles jouent mal" selon Olé après la Coupe du monde Le journal sportif argentin Olé tente de relativiser la mauvaise prestation en soulignant que "c'est aussi vrai que les grandes équipes doivent aussi gagner lorsqu'elles jouent mal." La publication note des "célébrations mesurées d'une équipe épuisée par cette bataille et qui en attend déjà une autre mardi contre l'Égypte."

21:12 - Le Maroc dans l'histoire Grâce à son succès face au Canada (3-0), l'équipe marocaine est la première équipe africaine de l'histoire a avoir atteint à deux reprises les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Encore une fois, les Lions de l'Atlas pourront affronter les Bleus sur leur parcours sur la phase à élimination directe

21:10 - La presse argentine dresse un bilan alarmant après la Coupe du monde des sueurs froides Le quotidien Clarin résume l'état d'esprit général : "L'Argentine a souffert comme jamais auparavant." Le journal ajoute, avec ironie, que "samedi, nous saurons à quel point les services de soins intensifs cardiologiques des hôpitaux du pays ont dû fournir un effort considérable."

21:07 - UN MAROC A DEUX VISAGES (3-0) Malmenés avant la pause par un Canada entreprenant et privés d'Ismaël Saibari, blessé avant la mi-temps, les Lions de l'Atlas ont renversé la situation après le repos grâce à un Azzedine Ounahi étincelant, auteur d'un doublé, avant que Rahimi ne scelle définitivement leur qualification. Le Maroc affrontera en quarts de finale le vainqueur du huitième de finale entre la France et le Paraguay.

21:03 - 90+8' - RAHIMI ENFONCE LE CANADA (3-0) Deuxième passe déicsive de Brahim Diaz qui offre sur un plateau un ballon entre les lignes à Rahimi. Ce dernier n'avait plus qu'à glisser le ballon du pied gauche croisé pour tromper Crépeau. 3-0 pour le Maroc

20:50 - Renard déjà viré de la Tunisie C'était attendu, mais c'est désormais officiel : la mission d'Hervé Renard au chevet de la Tunisie n'ira pas plus loin que cette Coupe du monde. L'entraîneur français l'a confirmé dans une publication Instagram. "Avant de partir, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la Fédération pour m'avoir permis de participer à la Coupe du monde 2026. Ce fut un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable. Je souhaite le meilleur à cette équipe tunisienne pour l'avenir. Je suis convaincu qu'elle continuera à grandir, à faire vibrer tout un peuple et à écrire de belles pages de son histoire. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Mon aventure prend fin."

20:46 - 82' - DOUBLE D'OUNAHI (2-0) Sur un contre marocain, Talbi décale Brahim Diaz sur le côté droit, ce dernier temporise pour servir Ounahi. L'ancien Marseillais parvient à marquer le but de break en ouvrant parfaitement son pied, le ballon est en pleine lucarne. 2-0 pour le Maroc

20:30 - Paraguay-France : Deschamps reconduit son onze pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Face au Paraguay ce samedi à 23h, Didier Deschamps devrait aligner la même équipe que lors du succès contre la Suède (3-0). Bradley Barcola, Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé composeront une nouvelle fois le secteur offensif. En défense, Lucas Digne est de nouveau préféré à Théo Hernandez, tandis que Koundé, Upamecano et Saliba sont attendus. Au milieu, Rabiot et Tchouaméni devraient être reconduits. Aucun changement majeur n’est prévu pour ce huitième de finale.

20:15 - 50' - OUNAHI LIBÈRE LES MAROCAINS (1-0) Une combinaison sur coup franc marocain piège les Canadiens, une passe cachée de Hakimi pour Ounahi qui fouette parfaitement le cuir du plat du pied. Ca suffit pour tromper Crépeau (1-0)

20:10 - Début de seconde période ! C'est reparti pour le second acte entre le Canada et le Maroc dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2026

19:58 - Le Paraguay peut-il être dangereux face à la France ce soir en Coupe du monde ? Les Bleus retrouvent le Paraguay ce soir à Philadelphie pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Largement favoris après leur démonstration face à la Suède (3-0), les hommes de Didier Deschamps affichent une attaque au complet, portée par Kylian Mbappé et le trio Dembélé-Olise-Barcola. Ils devront toutefois briser le verrou de l'Albirroja, l'équipe surprise du tournoi qui vient de s'offrir l'Allemagne, pourtant largement favorite, aux tirs au but et qui compte sur son impressionnante rigueur défensive pour créer un nouvel exploit.

19:54 - LE MAROC DANS LE DUR (0-0) Malmenée par une équipe canadienne agressive et entreprenante, la sélection marocaine est complètement passée à côté de sa première période lors de son huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Les Lions de l'Atlas s'en sortent malgré tout sans dégâts au tableau d'affichage (0-0), mais ont perdu Ismaël Saibari, contraint de quitter ses partenaires sur blessure.

19:19 - Le coup d’envoi de France-Paraguay menacé par la météo La rencontre entre la France et le Paraguay, prévue ce samedi à Philadelphie en huitièmes de finale du Mondial, pourrait être perturbée par des conditions météorologiques extrêmes. La ville est touchée par une forte vague de chaleur, avec jusqu’à 37 °C attendus au moment du match et un ressenti dépassant les 40 °C. La FIFA surveille la situation de près et n’exclut pas un possible report du coup d’envoi. Des orages sont également annoncés, comme lors d’un précédent match des Bleus déjà interrompu dans la même enceinte.

19:02 - Même s'il part favori, le Maroc devra se méfier des Canadiens Ce soir à Houston, le Canada dispute le tout premier huitième de finale de son histoire face au Maroc porté par Brahim Díaz et l'ossature de 2022. Galvanisés par un statut de co-organisateurs et un carton historique contre le Qatar (6-0), les Canucks croient en leurs chances après avoir éliminé l'Afrique du Sud (1-0). Si la sélection canadienne doit composer avec le forfait majeur d'Ismaël Koné (fracture du tibia), elle peut en revanche compter sur le retour déterminant de son capitaine Alphonso Davies face au solide bloc des Lions de l'Atlas. Les hommes de Walid Regragui restent néanmoins favoris après leur exploit contre les Pays-Bas, mais devront se méfier de l'agressivité physique et de la discipline de cette génération canadienne.

19:01 - C'est parti à Houston ! C'est parti pour ce huitième de finale entre le Maroc et le Canada.

18:29 - Hostilité, tempête et altitude : un huitième de finale sous haute tension pour l'Angleterre face au Mexique Accueillis par les huées du public local à leur arrivée à Mexico, les joueurs de Thomas Tuchel s'apprêtent ce dimanche 5 juillet à défier le Mexique, co-hôte du tournoi, dans un climat particulièrement hostile. Face aux risques de sabotages sonores nocturnes (qui avaient déjà perturbé l'Équateur au tour précédent), la sécurité de l'hôtel a été drastiquement renforcée. Mais au-delà de cette guerre psychologique, les Anglais devront surmonter de sérieux défis climatiques et physiques : outre la menace de violents orages qui plane sur le coup d'envoi, les Three Lions, arrivés seulement deux jours avant le match pour éviter l'espionnage tactique, affichent un net déficit d'acclimatation face aux 2 240 mètres d'altitude de la capitale mexicaine.

17:24 - France - Paraguay : un air de Coupe du monde 1998 À l’approche du choc France - Paraguay de ce 4 juillet en Coupe du monde, les esprits se tournent inévitablement vers le souvenir mythique de la même affiche lors du Mondial de 1998 à Lens. Ceux qui l'ont vécu gardent en mémoire l'image de Laurent Blanc crucifiant le gardien Chilavert à la 114e minute, délivrant un stade Bollaert en transe grâce au tout premier "but en or" de l'histoire de la Coupe du monde. Cette victoire salvatrice après un match étouffant est restée gravée dans la légende populaire d'une équipe française de 1998 qui a par la suite triomphé héroïquement de la Croatie et du Brésil, offrant au coq du blason sa première étoile. Il y a 28 ans, les Bleus éliminaient le Paraguay en 8es de finale de la Coupe du Monde grâce au mythique but en or de Laurent Blanc.



Un but entré dans lhistoire, qui lançait la France vers son premier sacre mondial pic.twitter.com/VsbTco59pM — Equipe de France (@equipedefrance) July 3, 2026

16:28 - Un record historique de.. buts contre son camp ! Le Mondial 2026 vient d'établir un nouveau record historique... de buts contre son camp, après la réalisation malheureuse de l'Égyptien Mohamed Hany face à l'Australie. En signant son deuxième "csc" personnel de la compétition, le défenseur a inscrit le 13e but contre son camp depuis le début de la Coupe du monde 2026, toutes équipes confondues. Un chiffre inédit qui surpasse les records des précédents mondiaux. 13 - Mohamed Hany has scored the 13th own goal of the 2026 FIFA World Cup, now a record in a single edition, surpassing the 2018 tournament (12).



Unlucky. pic.twitter.com/ms58ZTJ2Cg — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

15:29 - Le gardien du Cap-Vert a-t-il vraiment réalisé plus de dribbles que Cristiano Ronaldo en Coupe du monde ? Déjà érigé en coqueluche du Mondial 2026 grâce au parcours héroïque du Cap-Vert, le gardien Vozinha s'offre désormais une statistique insolite en ayant réussi plus de dribbles que Cristiano Ronaldo depuis le début du tournoi. Sans contrat pour la saison prochaine, le portier de 40 ans a validé son premier dribble de la compétition en feintant Lautaro Martinez lors du seizième de finale homérique face à l'Argentine. Une prouesse technique qui place le capverdien un cran devant l'attaquant portugais, auteur de trois buts mais toujours bloqué à zéro dribble réussi.

14:32 - Revirement de situation sur l'horaire du match entre le Mexique et l'Angleterre Malgré les menaces d'orages violents annoncés sur Mexico, le choc des huitièmes de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre est maintenu à 18h heure locale, soit 2h du matin en France dans la nuit du 5 au 6 juillet, au stade Azteca. Sous la pression des deux fédérations, ainsi que de celles du Brésil et de la Norvège dont le match aurait été touché par effet domino, la FIFA a renoncé à avancer la rencontre. Toutefois, le coup d'envoi pourrait tout de même être perturbé au dernier moment, les prévisions météo faisant état de 90 % de chances d'orages à l'heure du match.

13:29 - Quel est le triple record que vient de décrocher Lionel Messi en Coupe du monde ? Lionel Messi a une nouvelle fois marqué l'histoire vendredi 3 juillet lors de la victoire de l'Argentine face au Cap-Vert en seizièmes de finale de la Coupe du monde, en décrochant trois records d'un coup. À 39 ans, "La Pulga" a signé son 20e but dans la compétition, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire du mondial et creusant l'écart sur son poursuivant Kylian Mbappé (18 buts). Il devient également le premier joueur à marquer lors de huit rencontres mondiales consécutives. Enfin, en ouvrant le score contre le Cap-Vert, le détenteur de huit Ballons d'or a également porté son total à 30 matchs disputés en phase finale, éclatant un peu plus le record historique du légendaire Lothar Matthäus (25).

12:21 - Pourquoi Ayyoub Bouaddi a choisi le Maroc plutôt que la France pour jouer la Coupe du monde ? Éblouissant avec le Maroc lors de cette Coupe du monde, notamment face au Brésil, le prodige lillois de 18 ans Ayyoub Bouaddi aurait pu disputer le tournoi avec les Bleus, après avoir fait toutes ses classes chez les jeunes tricolores. Interrogé par The Athletic, le directeur technique national Hubert Fournier a qualifié son départ de "perte importante", expliquant que le joueur a choisi les Lions de l'Atlas après que Didier Deschamps a jugé qu'il n'était pas encore prêt pour le Mondial face à la concurrence chez les Bleus. Initialement désireux de représenter la France (et malgré un échange avec Zinédine Zidane), le milieu de terrain a finalement opté pour le Maroc, dont la fédération lui offrait une place immédiate pour la compétition, un choix pragmatique dicté par l'opportunité sportive et permis par sa double nationalité.