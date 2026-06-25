Coupe du monde 2026 : le retour de Neymar, l'Iran refuse le match des fiertés, l'adversaire des Bleus en 16es bientôt connu... Matchs, résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Résultats, calendrier et classements... Découvrez toutes les infos de la Coupe du monde 2026.

L'Essentiel

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15:18 - Les Français très optimistes sur le parcours des Bleus à la Coupe du monde 2026 Selon une enquête Ipsos BVA, 70% des Français s'attendent à voir l'équipe de France atteindre au moins le dernier carré de la Coupe du monde 2026. 23% croient même à une victoire finale et une troisième étoile, tandis que 21% parient sur une qualification en finale. Sans surprise, la France arrive largement en tête des nations favorites au titre avec 43% des suffrages.

14:58 - On connait la première affiche des 16es de la Coupe du monde 2026 Dans la nuit de mardi à mercredi, la première affiche des 16es de finale est désormais certaine. Rendez-vous le 28 juin (21 h), à Los Angeles, pour Afrique du Sud - Canada. Un pays hôte va donc jouer son 16e loin de ses bases.

14:36 - La conférence de presse des Bleus à 20h15 Guy Stéphan, ainsi qu'un joueur de l'équipe de France, se présenteront à 20 h 15 (14 h 15 heure locale) face à la presse, depuis le centre d'entraînement de Bentley, fief des Bleus dans cette Coupe du monde 2026.

14:12 - Une incertitude dans les rangs anglais Le latéral anglais Reece James devrait être ménagé pour la troisième et dernière rencontre des Three Lions en phase de poules, samedi 27 juin.

13:50 - Les Pays-Bas pour la première place, la Tunisie pour laver l'affront L'un des six duels de la soirée à la Coupe du monde oppose les Pays-Bas, en tête du groupe F, à la Tunisie, pire équipe de ce Mondial jusqu'ici. Déjà éliminés, les hommes d'Hervé Renard espèrent connaître un sursaut d'orgueil après deux matches ratés.

13:28 - La météo n'impactera pas les matchs selon la Fifa Interrogée par RMC Sport, la Fifa a clairement tranché la question : un retard météorologique dans un stade n'aura aucune conséquence sur le match se déroulant simultanément ailleurs. "Les retards météorologiques dans un lieu particulier n'auront pas d'impact sur les matchs qui auront lieu sur un autre lieu", a précisé l'instance, en s'appuyant sur l'article 12.4 du règlement de la Coupe du monde 2026.

13:06 - La simultanéité des derniers matchs de groupe à la Coupe du monde 2026 menacée par les orages Depuis le scandaleux "match de la honte" entre la RFA et l'Autriche en 1982, les deux dernières rencontres de chaque groupe se jouent en même temps pour garantir l'équité sportive. Ce principe pourrait être remis en cause à la Coupe du monde 2026 si un orage suspend l'un des deux matchs alors que l'autre se poursuit normalement.

12:47 - 5 matchs de suspension pour Madibo après avoir fracturé la jambe de Koné La commission de discipline de la FIFA a sanctionné sévèrement le milieu de terrain qatari Assim Madibo, coupable d'avoir brisé la jambe du Canadien Ismaël Koné lors du match Canada-Qatar du groupe B de la Coupe du monde 2026. Madibo a écopé de cinq matchs de suspension, dont le premier a été purgé face à la Bosnie-Herzégovine.

12:25 - Le Maroc valide son ticket pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 non sans trembler Le Maroc a décroché sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en battant Haïti 4-2, mais non sans avoir été mené à deux reprises au score. Une victoire en demi-teinte qui n'a pas manqué de faire réagir les observateurs, notamment le chroniqueur de RMC Walid Acherchour.

12:03 - Infantino avait tenté de minimiser la polémique autour du "Pride match" de la Coupe du monde 2026 Dès janvier, le président de la Fifa Gianni Infantino avait cherché à apaiser les tensions en niant l'existence même du label. "Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de 'match des Fiertés' lors de la Coupe du monde", avait-il déclaré au média suisse Weltwoche. Il avait précisé que "des événements organisés par des entités extérieures auront lieu en ville" le même jour, mais que cela "n'a rien à voir avec le match lui-même."

11:42 - Les drapeaux arc-en-ciel autorisés Face aux demandes iraniennes et égyptiennes, la Fifa a rappelé que les drapeaux arc-en-ciel et les symboles liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre restent autorisés dans tous les stades de la Coupe du monde 2026. Selon des sources citées par le New York Times, les deux fédérations auraient également tenté d'obtenir le retrait de toute signalétique Pride autour du stade et sur les sites officiels de la ville, une demande que la Fifa a refusée.

11:20 - L'Iran demande officiellement à la Fifa d'interdire tout événement Pride La fédération iranienne a formellement exigé de la Fifa qu'elle empêche toute "cérémonie ou activité promotionnelle" liée à la communauté LGBTQ+ lors du match Égypte - Iran, programmé vendredi à Seattle dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Le comité d'accueil de la ville avait initialement labellisé cette rencontre "match des fiertés" pour célébrer la communauté LGBTQ+, avant que le tirage au sort ne désigne deux pays criminalisant les relations homosexuelles. Les deux fédérations avaient immédiatement exprimé leur désapprobation.

10:58 - Météo incertaine à Boston lors de France - Norvège La France affronte la Norvège vendredi à Boston pour son dernier match de groupe de la Coupe du monde 2026, avec un coup d'envoi prévu à 15h locales (21h en France). La météo sera nuageuse et la température supportable (25°C), mais les risques d'averses sont estimés entre 48 et 55% selon les sources, avec des orages possibles vers 17h, soit en fin de match.

10:36 - Ancelotti satisfait du collectif brésilien avant les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Carlo Ancelotti s'est montré satisfait de la progression collective de son équipe après la victoire sur l'Écosse, déclarant : "On joue maintenant comme une équipe, tout n'est pas encore parfait mais nous nous sommes améliorés très rapidement." Le sélectionneur brésilien attend désormais de connaître son adversaire pour les 16es de finale, le 29 juin à Houston. Le Brésil affrontera l'un des trois équipes suivantes : les Pays-Bas, le Japon ou la Suède.

10:13 - Vinicius Jr. rejoint Mbappé et Haaland au classement des buteurs à la Coupe du monde 2026 Auteur d'un doublé face à l'Écosse lors d'une victoire 3-0, Vinicius Jr. porte son total à quatre buts dans ce Mondial, rejoignant Kylian Mbappé et Erling Haaland. L'attaquant du Real Madrid a marqué lors de chacune de ses trois rencontres : un but contre le Maroc, un contre Haïti, et deux face à l'Écosse. Cette régularité inhabituelle chez le Brésilien permet aux supporters auriverde d'envisager sereinement l'absence de Neymar.

09:52 - L'Afrique du Sud écrit l'histoire à la Coupe du monde 2026 en passant le premier tour Pour la première fois de son histoire, l'Afrique du Sud se qualifie pour les 16es de finale d'une Coupe du monde, grâce à un but de Thapelo Maseko contre la Corée du Sud (1-0). Les Bafana Bafana terminent deuxièmes de leur groupe, derrière le Mexique, et laissent les Sud-Coréens dans l'incertitude avec leurs trois points et une différence de buts négative.

09:29 - Le Mexique seul à réussir le carton plein avant les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Le Mexique est la seule équipe à terminer la phase de groupes avec trois victoires en trois matchs, après avoir écrasé la République tchèque 3-0. Les buts ont été inscrits par Mateo Chavez (55e), Quinones (61e) et Fidalgo (90e+4), tous en seconde période. L'occasion a également permis à Guillermo Ochoa de faire son entrée pour une sixième Coupe du monde consécutive.

09:07 - Pas de gros changement en attaque Kylian Mbappé, en confiance et bien physiquement, est attendu dans le onze de départ alors qu'il est engagé dans une course au titre de meilleur buteur avec Haaland, Messi et Vinicius. Michael Olise et Ousmane Dembélé ont été ménagés en fin de match contre l'Irak, mais leur titularisation reste probable. L'entrée de Rayan Cherki n'ayant pas bouleversé la hiérarchie, le flou demeure entre Bradley Barcola et Désiré Doué pour le côté gauche de l'attaque.

08:47 - Tchouaméni de retour au milieu, Rabiot mis au repos pour la Coupe du monde 2026 Selon les informations de RMC Sport, Aurélien Tchouaméni, touché aux adducteurs, s'est bien entraîné et devrait retrouver une place de titulaire. Le staff envisage en conséquence de faire souffler Adrien Rabiot, qui a disputé l'intégralité des minutes françaises depuis le début du Mondial. Manu Koné devrait enchaîner un deuxième match de suite après une prestation aboutie contre l'Irak.

08:22 - Lacroix favori pour suppléer Saliba, incertitude à gauche pour les Bleus Pour remplacer Saliba, Maxence Lacroix apparaît comme le candidat le plus sérieux : il avait déjà dépanné en match de préparation contre l'Irlande du Nord et s'est régulièrement échauffé avant Ibrahima Konaté lors des deux premiers matchs. Dans le couloir gauche, la concurrence reste ouverte entre Lucas Digne et Théo Hernandez, sans qu'un favori se dégage clairement.

08:06 - De gros changements en défense C'est le secteur défensif qui devrait connaître le plus de modifications. Malo Gusto est attendu à la place de Jules Koundé dans le couloir droit, tandis que William Saliba, gêné au dos depuis plusieurs mois, pourrait souffler. Dayot Upamecano, auteur de deux très gros matchs, devrait lui rester titulaire.

07:44 - Turnover chez les Bleus Après un match éprouvant contre l'Irak et seulement quatre jours de récupération, le staff de l'équipe de France prévoit plusieurs changements dans le onze de départ pour le dernier match du groupe I de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège. L'objectif est double : s'imposer tout en ménageant les joueurs les plus sollicités. Des rotations sont attendues à chaque ligne.

07:23 - Brahim Diaz encensé par son sélectionneur lors de cette Coupe du monde 2026 Interrogé sur la performance de Brahim Diaz lors de ce match de Coupe du monde 2026, Mohamed Ouahbi n'a pas tari d'éloges sur le joueur. "C'est un très grand joueur, il va beaucoup nous apporter", a-t-il affirmé. Le technicien a refusé de critiquer ses joueurs après la rencontre, soulignant la solidarité collective de l'équipe.

07:03 - Le Maroc affrontera les Pays-Bas, le Japon ou la Suède en 16es de Coupe du monde 2026 Terminant deuxièmes du groupe C derrière le Brésil, les Lions de l'Atlas connaissent déjà le profil de leurs adversaires potentiels pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 : les Pays-Bas, le Japon ou la Suède. Quel que soit l'adversaire, le sélectionneur Ouahbi affirme ne pas vouloir s'arrêter à ce stade. La confiance dans le groupe est totale, selon lui : "Les joueurs croient en eux et les adversaires respectent le Maroc."