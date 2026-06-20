Coupe du monde 2026 : gros danger pour les Pays-Bas, un choc Allemagne-Côte d'Ivoire... Matchs, résultats et classement

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026 avec le programme des matchs, tous les résultats et le classement des rencontres.

L'Essentiel

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16:33 - "Le mood est bon" dans le vestiaire des Bleus, selon William Saliba L'ambiance semble au beau fixe chez les Bleus après leur entrée en lice réussie à la Coupe du monde face au Sénégal (3-1). Dans une vidéo publiée sur X par la FFF, le défenseur central d’Arsenal William Saliba a rassuré sur la forme physique du groupe en se disant "tranquille" et avoir "bien récupéré". Il a encensé l'atmosphère qui règne au sein du groupe tricolore, assurant qu'il n'y avait "pas meilleure ambiance ailleurs qu'ici", décrivant un vestiaire soudé où "ça se tape des barres" et où "le mood est bon". "Il n'y a pas de meilleure ambiance ailleurs qu'ici !"

William Saliba pic.twitter.com/lHWpyk1hyn — Equipe de France (@equipedefrance) June 20, 2026

16:02 - Nouveau record pour Hervé Renard, sélectionneur français de la Tunisie pour la Coupe du monde En prenant les commandes de la Tunisie ce samedi après des expériences avec le Maroc en 2018 et l’Arabie saoudite en 2022, Hervé Renard entre dans l'histoire en devenant le quatrième sélectionneur à disputer trois Coupes du monde consécutives avec trois équipes nationales différents. Pour le technicien français de 57 ans, limogé par l'Arabie saoudite à seulement deux mois du tournoi, la mission du jour contre le Japon s'annonce complexe : les Aigles de Carthage sont déjà dos au mur après leur lourde défaite inaugurale contre la Suède (5-1).

15:28 - Les Bleus évoqueront leur prochain match en Coupe du monde en conférence de presse Le programme de la journée des Bleus commencera par la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Un joueur de l'équipe de France se présentera face aux journalistes à 17h15 heure française (11h15 heure locale). Les hommes de Didier Deschamps enchaîneront ensuite avec une séance d'entraînement prévue à 17h heure locale sur la pelouse de la Bentley University de Boston, à deux jours de leur défi contre l'Irak.

14:58 - Quels sont les matchs de Coupe du monde de la soirée ? Cette nouvelle journée de la phase de poules propose des duels à haute intensité, à commencer par le choc du groupe E à Toronto entre l'Allemagne en quête d'un premier tableau final depuis 2014 et lancée par son carton plein face à Curaçao (7-1), et la Côte d’Ivoire, victorieuse de l'Équateur (1-0). Ces mêmes Équatoriens joueront leur survie dans le groupe face au novice Curaçao. Dans le groupe F, après leur nul initial (2-2), les Pays-Bas et le Japon sont attendus au tournant : les Néerlandais passent un test majeur face à une Suède en pleine confiance après son festival contre la Tunisie (5-1), alors que les Tunisiens, sous la houlette du Français Hervé Renard, n'ont plus le droit à l'erreur et doivent impérativement réagir face aux Japonais. 19h : Pays-Bas-Suède (groupe F)

22h : Allemagne-Côte d’Ivoire (groupe E)

2h du matin : Équateur-Curaçao (groupe E)

6h du matin : Tunisie-Japon (groupe F)

14:31 - Les supporters du Japon et des Pays-Bas font la fête ensemble après leur match nul en Coupe du monde Malgré un match nul (2-2) dimanche dernier en Coupe du monde qui n'arrangeait personne sur le plan comptable, les supporters néerlandais et japonais ont prouvé que la fraternité dépassait la rivalité sportive en se réunissant pour danser ensemble, à quelques heures de leurs matchs respectifs, transformant la compétition en une véritable fête et en communion exemplaire entre les deux pays. This is what the World Cup is all about



(via cynthiastravels/TT) pic.twitter.com/1kCxTm9HAQ — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2026

14:02 - Sondage : les Français croient-ils dans les Bleus pour cette Coupe du monde ? Selon un sondage Odoxa publié samedi 20 juin après l'entrée en lice réussie des Bleus à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal (3-1), 85 % des Français se disent satisfaits de l'équipe de France et 40 % croient à un troisième sacre mondial cet été. Porté par son doublé éclatant, le capitaine Kylian Mbappé a été plébiscité comme homme du match et continue de grimper dans l'estime du public : avec 19 % des suffrages (+7 points), il dépasse désormais Michel Platini (18 %) et s'empare de la deuxième place des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus, juste derrière Zinédine Zidane (44 %). Alors que les supporters affichent une confiance quasi totale (82 %) avant le match contre l'Irak du lundi 22 juin, le nouveau meilleur buteur de l'histoire de la sélection pourrait bien consolider sa légende d'ici la finale du 19 juillet.

13:28 - Déjà plusieurs triplés et de nombreux doublés dans ce début de Coupe du monde En seulement dix jours de Coupe du monde, cette 23e édition est déjà marquée par les performances de onze joueurs à avoir marqué plusieurs buts en un seul match : l'Argentin Lionel Messi et l'Américain Jonathan David se sont illustrés en inscrivant chacun un triplé (face à l'Algérie et au Qatar), tandis que neuf autres footballeurs ont signé un doublé. Parmi eux, on retrouve le Français Kylian Mbappé face au Sénégal et le Finlandais Erling Haaland contre l'Irak, ainsi que le Britannique Harry Kane, l'Américain Folarin Balogun, l'Allemand Kai Havertz, le Néo-Zélandais Elijah Just, le Suédois Yasin Ayari, le Brésilien Matheus Cunha et le Suisse Johan Manzambi.

12:47 - La France, premier vivier de joueurs au Mondial 2026 Sur les 1 248 joueurs présents à la Coupe du monde 2026, 99 sont nés en France, faisant de l’Hexagone le principal pourvoyeur de talents de la compétition, devant les Pays-Bas (67) et l’Allemagne (50). Reflet d’un football français devenu une référence mondiale en matière de formation.

11:50 - Turquie : une inefficacité record au Mondial malgré 62 tirs Éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde, la Turquie illustre un scénario presque irréel sur le plan statistique. Face à l’Australie puis au Paraguay, les Turcs ont pourtant tiré à 62 reprises sans jamais marquer. "Normalement, cela arrive une fois tous les 50 ans, mais cela nous est arrivé deux fois en deux rencontres", a résumé le sélectionneur Vincenzo Montella, dépité après cette désillusion.

11:37 - Polémique autour des propos de France Pierron sur Jérémy Doku Alors que l’attaquant belge Jérémy Doku envisage de quitter la Coupe du monde pour assister à la naissance de son enfant, la journaliste France Pierron a déclenché une vive controverse. Elle a notamment déclaré que l’accouchement était "un moment dégueulasse où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant", des propos qui font depuis réagir massivement sur les réseaux sociaux.

11:21 - L’Allemagne vise la tête, les Pays-Bas dos au mur L’Allemagne, large vainqueur du Curaçao (7-1), affronte la Côte d’Ivoire pour la première place du groupe. Les Pays-Bas, accrochés par le Japon (2-2), doivent s’imposer face à la Suède à 18 heures pour relancer leur Mondial. Le Brésil a de son côté dominé Haïti (3-0) et prend les commandes de son groupe.

10:57 - Le président brésilien tacle Neymar, "en télétravail" sur le Mondial Toujours forfait pour le deuxième match du Brésil face à Haïti (3-0) en raison d’une blessure au mollet, Neymar a été moqué par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Lors d’une cérémonie dans un hôpital à Belo Horizonte, Lula a ironisé après avoir entendu le nom du joueur : "Neymar, il ne joue même pas ! C’est le premier joueur au monde appelé en équipe nationale pour faire du télétravail".

10:34 - La Turquie éliminée dès la phase de groupes C’est terminé pour la Turquie, battue par le Paraguay (1-0). Avec deux défaites en deux matchs et aucune efficacité offensive, les Turcs quittent la Coupe du monde 2026 dès la phase de groupes, dans une énorme désillusion pour leur retour après 24 ans d’absence.

10:10 - France – Irak : date, heure et diffusion du deuxième match des Bleus au Mondial 2026 Après leur victoire face au Sénégal (3-1), l’équipe de France enchaîne contre l’Irak pour son deuxième match de la phase de groupes. Une rencontre programmée le lundi 22 juin à 23h, au Lincoln Financial Field de Philadelphie. La rencontre sera diffusée en clair sur M6 et sur beIN Sports 1. Les Bleus peuvent déjà valider leur qualification pour les 16es de finale en cas de nouveau succès.

09:55 - La Coupe du monde 2026 accélère le jeu grâce à de nouvelles règles Après les premiers matchs du Mondial, les ajustements mis en place par l’IFAB et la FIFA commencent à produire leurs fruits. Les sanctions contre les pertes de temps, la VAR accélérée et les remplacements mieux encadrés redonnent du rythme aux rencontres, pour le plus grand plaisir des spectateurs, malgré le débat sur les pauses fraîcheur.

09:25 - Quatre matchs au programme ce samedi à la Coupe du monde La dixième journée du Mondial 2026 débute ce samedi avec quatre rencontres au programme. Les Pays-Bas affrontent la Suède à 19h avant Allemagne - Côte d’Ivoire à 22h. Dans la nuit, l’Équateur défiera Curaçao à 2h puis la Tunisie jouera déjà gros face au Japon à 6h du matin, heure française.

08:54 - Le Brésil se relance, la Turquie déjà éliminée Le Brésil a décroché sa première victoire dans cette Coupe du monde en dominant Haïti (3-0) grâce notamment à un doublé de Matheus Cunha. Le Maroc s’est aussi imposé face à l’Écosse (1-0) et prend provisoirement la tête du groupe C avec la Seleçao. En revanche, la Turquie et Haïti sont déjà éliminés après une deuxième défaite consécutive.

08:28 - La Turquie privée de fan zones à la Coupe du monde pour cause d’examens universitaires Pas de fan zone ni de grand écran pour le match Turquie-Paraguay samedi. Les autorités turques ont interdit les retransmissions de la rencontre en plein air... pour ne pas perturber des examens universitaires, justifient-elles. Dans une circulaire adressée aux gouverneurs des 81 provinces du pays, le ministère de l’Intérieur leur a ordonné de ne pas retransmettre en public cette deuxième rencontre de l’équipe nationale au Mondial 2026 afin "de ne pas distraire".

08:21 - Les meilleures fan zones pour voir les Bleus pendant la Coupe du monde À deux jours du prochain match de l’équipe de France, plusieurs grandes villes françaises ont dévoilé leurs fan zones pour suivre la compétition. À Paris, La Villette, Ground Control ou encore le Café A diffuseront les rencontres sur écran géant. À Toulouse et Strasbourg, les installations n’ouvriront qu’à partir des quarts de finale, tandis qu’à Marseille et Lyon, aucune fan zone officielle n’a encore été confirmée par les municipalités.

08:06 - Un joueur de l'OM blessé et forfait en sélection pour la Coupe du monde Quinten Timber ne jouera pas le match des Pays-Bas contre la Suède lors de la deuxième journée du Mondial. Via un communiqué, la sélection néerlandaise a confirmé le forfait du milieu de terrain de l'OM après un choc à l'entraînement. Victime d'une "légère commotion cérébale", Quinten Timber est sur le flanc jusqu'à nouvel ordre.

07:44 - Yamal pas (encore) capable de jouer un match entier Lamine Yamal s'est exprimé ce vendredi auprès de la chaîne TVE1. La star du Barça et de l'Espagne a confirmé qu'il ne se sentait pas physiquement apte à jouer l'intégralité de la rencontre du Mondial contre l'Arabie saoudite. "Cela arrive vite, ce n'est pas nécessaire, j'ai un processus d'adaptation. Ce n'est pas le moment de jouer un match entier", a estimé l'ailier de 18 ans dans des propos relayés par As. "Mais je pourrais jouer les minutes que le Mister (le sélectionneur Luis de la Fuente) voudra."

07:27 - Le parcours du combattant qui attend les Bleus à la Coupe du monde Après les premiers matches disputés par les 48 nations de cette Coupe du monde, le compte X Football Meets Data a mis à jour ses prédictions pour le tableau final. Et la suite s’annonce corsée pour l’équipe de France. Suède en seizième, Allemagne en huitième, Maroc ou Pays-Bas en quart et Espagne en demi-finale. Avant un éventuel remake France - Argentine en finale.

07:04 - Un joueur du Cap-Vert recruté via Linkedin avant la Coupe du monde Étonnante histoire que celle de Pico Lopes, défenseur du Cap-Vert depuis 2019. Né en Irlande, il ne parlait pas portugais lorsqu’il a été contacté pour la première fois par la sélection cap-verdienne via... le réseau social LinkedIn.

06:43 - Kane a adoré chanter Wonderwall d’Oasis avec les supporters anglais à la Coupe du monde Je sais que ce n’est que le premier match et que nous ne nous emballons pas, mais ce lien émotionnel avec les supporters, nous savons combien cela compte pour eux. Je pense qu’ils voient à quel point cela compte pour nous. Nous avons ce lien en ce moment même, mais ce moment précis, chanter " Wonderwall" dans le stade, tout le monde connaissait les paroles, et c’était un moment vraiment spécial, je trouve», a avoué le buteur anglais Harry Kane, touché.