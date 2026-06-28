Coupe du monde 2026 : le tableau complet des 16es, Afrique du Sud - Canada au programme, les Bleus se préparent... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 est terminée, place aux 16es de finale. Découvrez tous les résultats, classements et dernières actualités.

L'Essentiel

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17:45 - Aucun but encaissé par deux équipes depuis le début du mondial À l’image du match nul entre l’Algérie et l’Autriche (3-3), les fans de football ont vu pas mal de buts durant cette phase de poules de la Coupe du monde. Avant le début des 16es de finale, seules deux sélections ont réussi l’exploit de n’en encaisser aucun depuis le début de la compétition. Il s’agit du Mexique et de l’Espagne.

17:18 - Le Portugal et l’Argentine peuvent-ils s’affronter avant la finale ? Va-t-on assister à la première confrontation entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Coupe du monde ? Avec la fin des poules, il est plus facile d’avoir une idée du tableau. Mais le Portugal et l’Argentine ne sont pas dans la même partie. Pour espérer une rencontre entre les deux équipes, il faudra donc que les deux équipes se qualifient pour la finale ou échouent en demi-finales pour disputer le match pour la 3e place.

16:50 - Après l’élimination de l’Écosse, le sélectionneur s’en va L’élimination de l’Écosse dès les poules a du mal à être digérée. Le sélectionneur Steve Clarke a décidé de démissionner après cet échec. Il était à la tête de la sélection depuis 2019. Scotland Mens Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.



Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026. — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026

16:20 - L'excellent bilan des nations africaines dans cette Coupe du monde Un bilan plutôt flatteur, quatre ans après la demi-finale historique du Maroc en Coupe du monde. Neuf équipes du continent africain sont parvenues à passer la phase de groupes. Elles étaient dix sur la ligne de départ. Seule la Tunisie a échoué. Parmi les sélections qualifiées pour les 16es de finale, on retrouve notamment l’Afrique du Sud, qui affronte le Canada ce dimanche à partir de 21 heures. Representing Africa in the Round of 32 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MYchuQhQ1P — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

15:50 - Cristiano Ronaldo toujours en pleine forme À 41 ans, Cristiano Ronaldo dispute sa sixième Coupe du monde. L’attaquant portugais s’est illustré en inscrivait un doublé lors du match face à l’Ouzbékistan. Et Roberto Martinez lui fait confiance lors de ce Mondial. L’ancienne star du Real Madrid a débuté les trois matchs disputés par le Portugal dans ce Mondial, il n’a même jamais été remplacé. Alors, Cristiano Ronaldo est-il irremplaçable ? Les Portugais affronteront la Croatie lors des 16es.

15:23 - Les images étonnantes du stade où se prépare la Suède avant d’affronter les Bleus Un cadre étonnant. À Dallas, le stade d’entraînement de la sélection suédoise pour cette Coupe du monde fait énormément parler. Le futur adversaire des Bleus se prépare dans une enceinte en partie détruite. De nombreux débris sont d’ailleurs visibles. Mais ce détail ne semble pas freiner l’équipe suédoise dans cette Coupe du monde. Elle ne part cependant pas favorite face à l’équipe de France. Sweden training at the Toyota Stadium, where the East Stand is currently being demolished as renovations continue at FC Dallas' home ground



[Video courtesy of FIFA] pic.twitter.com/k1Mq3zUHlX — Sky Sports (@SkySports) June 27, 2026

14:48 - C’est l’anniversaire d’un champion du monde 1998 Comment oublier la victoire de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 1998 ? Un élément clé de cette épopée fête d’ailleurs son anniversaire ce dimanche 28 juin. Il s’agit de Fabien Barthez. L’ancien gardien des Bleus, surnommé le "Divin chauve ", fête ses 55 ans.

13:55 - "Le meilleur joueur anglais de tous les temps" : l’hommage de Bellingham à Kane L’Angleterre a battu le Panama (2-0) grâce notamment à un but d’Harry Kane. Avec cette nouvelle réalisation, le capitaine de la sélection est devenu le meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde. Jude Bellingham a rendu hommage à son partenaire. "C’est un honneur de jouer avec lui. Pour moi, c’est le meilleur joueur anglais de tous les temps", a déclaré le joueur du Real Madrid, selon des propos rapportés par L’Équipe.

13:28 - Un champion du monde 2018 rend visite aux Bleus Après la victoire des Bleus face à la Norvège, l’équipe de France a reçu la visite samedi d’un ancien défenseur, présent en Russie lors du sacre mondial de 2018. Adil Rami était de passage à Boston pour saluer les joueurs et le staff. Comme d'habitude, il avait le sourire ! Adil Rami est venu avec son plus beau sourire faire un petit coucou au Bleu au centre d'entraînement ! pic.twitter.com/zu2KvddWn2 — Equipe de France (@equipedefrance) June 28, 2026

13:00 - Armand Duplantis confiant pour la Suède Le Suédois Armand Duplantis, star de la perche, est à Paris pour le Meeting de Paris organisé ce dimanche. Le recordman du monde et double champion olympique a livré son pronostic pour le match entre la France et la Suède. Il croit aux chances de son pays face aux Bleus. "Je pense que la Suède va gagner 3-1", a confié Duplantis avant le match. Présent en France pour le Meeting de Paris (à suivre dimanche sur la chaine L'Équipe), Mondo Duplantis a donné son pronostic pour le 16e de finale de la Coupe du monde entre la France et la Suède pic.twitter.com/79cdl2iV0S — L'Équipe (@lequipe) June 27, 2026

12:35 - Pourquoi le match Pays-Bas - Maroc est le choc des 16es de finale Il faudra veiller tard pour voir le match entre les Pays-Bas et le Maroc. Le coup d’envoi de cette rencontre des 16es particulièrement attendue sera donné à 3h du matin chez nous, dans la nuit de lundi à mardi. Mais ce match vaut le détour. Il s’agit de la seule confrontation entre deux équipes membres du top 10 au classement FIFA. Demi-finaliste il y a quatre ans, le Maroc a notamment tenu en échec le Brésil lors de son entrée en lice et a terminé à la deuxième place de son groupe. Les Pays-Bas ont vécu un début de compétition difficile avec un nul face au Japon. Ils ont ensuite retrouvé des couleurs avec deux victoires au compteur et une première place.

12:10 - Rappel sur le programme du jour C’est le début des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 ce dimanche 28 juin. Un seul match est au programme de cette journée. Les fans de football vont pouvoir se reposer un petit peu la nuit prochaine. L’unique rencontre de la journée est programmée à 21h, l’Afrique du Sud affronte le Canada.

11:42 - Des 16es de finale dans une Coupe du monde, c’est historique ! Cette Coupe du monde 2026 est la première à réunir autant d’équipes, 48 contre 32 auparavant. 32 sélections sortent des poules, et donc il y a des 16es de finale, c’est la première fois dans l’histoire du Mondial. Il y aura donc quatre matchs à remporter durant la phase à élimination directe pour accéder à la finale. Les 16es de finale débutent ce dimanche 28 juin.

11:15 - Le sélectionneur du Ghana critique le format de la Coupe du monde L’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes ne plaît pas à tout le monde. Carlos Queiroz, sélectionneur du Ghana, a critiqué le format, après la défaite de son équipe face à la Croatie. "Je pense qu’avec le nombre d’équipes", la Coupe du monde "perd beaucoup de valeur et de signification", a souligné le technicien portugais, malgré la qualification de son équipe pour les 16es de finale. "Je préfère voir la Coupe du monde comme un évènement rare qui doit avoir beaucoup de signification et me battre pour y être", a également déclaré Carlos Queiroz. Le Ghana affrontera la Colombie lors des 16es.

10:51 - Suisse - Algérie : un match particulier pour Vladimir Petkovic L’Algérie est au rendez-vous. Riyad Mahrez et ses partenaires ont réussi à se qualifier pour la phase finale de cette Coupe du monde 2026. Ils défieront la Suisse le 3 juillet lors des 16es de finale. Cette rencontre aura une saveur particulière pour le sélectionneur de l’Algérie Vladimir Petkovic, passé par la sélection suisse dans le passé. Il a entraîné la Suisse de 2014 à 2021. Il était d’ailleurs aux commandes de cette sélection lors de la victoire historique contre l’équipe de France lors des 8es de finale de l’Euro 2021.

10:24 - Désiré Doué reçoit le maillot d’une star du foot Désiré Doué a le sourire. L’attaquant des Bleus a marqué un but lors de la victoire française face à la Norvège (4-1). Le joueur du PSG a aussi reçu un cadeau un peu spécial, un maillot de Neymar. La séquence fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Désiré Doué a d’ailleurs promis d’offrir son maillot à Neymar. Désiré Doué, jogador da França, extremamente feliz ao receber uma camisa autografada do Neymar entregue pela repórter Isabela Pagliari.



@CazeTVOficial pic.twitter.com/fA1FeHSv8M — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 26, 2026

09:57 - "Nous sommes particulièrement attentifs" : les craintes de Laurent Nuñez sur de possibles débordements Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez ne veut pas de nouveaux débordements, à l’image des violences survenues après le sacre du PSG en Ligue des champions. Dans un entretien au Parisien, samedi 27 juin, il s’est exprimé sur le sujet. "Nous sommes particulièrement attentifs aux soirs des matchs de l’équipe de France", a-t-il expliqué. Mais d’autres sélections sont également sous surveillance. "Évidemment, par expérience pour certaines équipes d’Afrique et du Maghreb. En fonction de leur évolution dans la compétition, cela peut s’avérer compliqué en matière de maintien de l’ordre. Nous avons dans notre pays une grande expérience dans la gestion de ces événements", a également affirmé le ministre.

09:25 - Terrible nouvelle pour Cody Gakpo Le joueur des Pays-Bas Gody Gakpo est en deuil. L’attaquant de Liverpool vient d’apprendre le décès de son futur bébé. Sa femme devait accoucher dans les prochains mois. C’est le couple qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

06:11 - Les affiches des 16es de finale La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 est terminée ! Voici les affiches des 16es de finale : Allemagne - Paraguay

France - Suède

Afrique du Sud - Canada

Pays-Bas - Maroc

Portugal - Croatie

Espagne - Autriche

États-Unis - Bosnie-Herzégovine

Belgique - Sénégal

Brésil - Japon

Côte d'Ivoire - Norvège

Mexique - Équateur

Angleterre - RD Congo

Argentine - Cap-Vert

Australie - Égypte

Suisse - Algérie

Colombie - Ghana

06:08 - L'Algérie et l'Autriche se qualifient après un scénario de fou Au terme d'un scénario complètement fou, l'Algérie et l'Autriche se sont quittées sur un spectaculaire match nul (3-3). Les deux équipes ont livré une rencontre riche en rebondissements, marquée par deux buts inscrits dans le temps additionnel. Ce résultat permet finalement aux Fennecs et aux Autrichiens de décrocher leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.