Coupe du monde 2026 : le triplé incroyable de Messi avec l'Argentine, les Bleus démarrent bien... Matchs, résultats et classement

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Le calendrier des matchs, classements des groupes, résultats... Suivez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Le programme du soir et de la nuit à la Coupe du monde : les débuts du Portugal de Cristiano Ronaldo face au Congo à 19h si la météo le permet, mais également le choc de ce premier tour du Mondial entre l'Angleterre et la Croatie à 22h. Dans la nuit, le match Ghana - Panama et Ouzbékistan - Colombie sont au programme.

Pour ses débuts à la Coupe du monde, l'équipe de France s'est imposée 3-1 face au Sénégal. Après un début poussif, les Bleus ont fait la différence en seconde période grâce à leur potentiel offensif mené par Kylian Mbappé. Un peu plus tard, la Norvège s'est amusée face à l'Irak 4-1 puis l'Argentine s'est baladée 3-0 face à l'Algérie grâce à un Lionel Messi éternel, auteur d'un triplé.

En direct

10:28 - L'Autriche vainqueur Après 28 ans d'absence, l'Autriche signe son retour dans un Mondial par une victoire, dans la douleur, contre une valeureuse équipe de Jordanie. Les Autrichiens rejoignent l'Argentine en tête du groupe J de la Coupe du monde 2026. 10:08 - La célébration de Mbappé face au Sénégal avait été promise à la télévision américaine Kylian Mbappé avait tenu parole. Invité de l'émission "After Hours" animée par James Corden sur Fox quelques jours avant le match France-Sénégal, le capitaine des Bleus avait promis à l'animateur de mimer un joueur de flûte s'il marquait : "Je le ferai pour toi au premier match." C'est exactement ce qu'il a fait après avoir ouvert le score à la 66e minute. 09:48 - Donald Trump pourrait soulever le trophée de la Coupe du monde 2026, au mépris du protocole Selon les informations de Ben Jacobs pour Talksport, la Fifa et Gianni Infantino auraient autorisé Donald Trump à rejoindre les vainqueurs sur le podium lors de la finale du 19 juillet, et même à soulever le trophée en premier. Cette décision s'affranchit du protocole habituel, qui réserve ce privilège au seul capitaine de l'équipe victorieuse. Le président américain ne s'est encore affiché dans aucun stade depuis le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. 09:28 - La Coupe du monde 2026 a accueilli un million de spectateurs en cinq jours selon Infantino Le président de la Fifa Gianni Infantino s'est félicité d'avoir atteint "1 million de fans dans les stades" après seulement cinq jours de Coupe du monde 2026. Seize matchs ont déjà été joués aux États-Unis, au Mexique et au Canada sur les 104 prévus jusqu'au 19 juillet. La compétition avait pourtant été critiquée avant son lancement pour le prix élevé des billets. 09:07 - Thomas Partey bloqué aux portes de la Coupe du monde 2026 pour un refus de visa Le gouvernement ghanéen a plaidé devant la Cour fédérale du Canada pour obtenir l'annulation du refus de visa opposé à Thomas Partey, dans l'incapacité de rejoindre Toronto où le Ghana dispute son premier match de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain de Villarreal, 32 ans, est poursuivi en Grande-Bretagne pour sept chefs d'accusation de viol, pour lesquels il a plaidé non coupable. Il n'a donc pas pu rejoindre sa sélection à temps. 08:46 - À la Coupe du monde 2026, Messi dispute une sixième édition, du jamais-vu En prenant part au match contre l'Algérie, Lionel Messi est devenu le premier joueur de l'histoire à disputer six Coupes du monde. Cristiano Ronaldo doit également réaliser cette performance avec le Portugal, opposé à la République démocratique du Congo à Houston. Ces deux géants du football repoussent ainsi les limites de la longévité au plus haut niveau. 08:24 - La pelouse du MetLife Stadium critiquée par les joueurs Le MetLife Stadium, davantage conçu pour le football américain, a offert des conditions de jeu difficiles lors du match France-Sénégal de la Coupe du monde 2026. Adrien Rabiot n'a pas mâché ses mots : "La pelouse... je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Cela ressemble plus à un synthé assez dur, rigide." Les Bleus joueront leur prochain match à Philadelphie, contre l'Irak. 08:05 - Tuchel découvre en conférence de presse les vols survenus dans le camp de l'Angleterre avant la Coupe du monde L'Angleterre a connu une préparation agitée avant son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, avec un cambriolage, une alerte à la tornade et une fusillade à proximité de son camp de base. Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur Thomas Tuchel a avoué sa méconnaissance de la situation : "Vous voulez la réponse honnête ? Je n'étais même pas au courant que nos affaires avaient été volées !" Il a toutefois minimisé l'impact de ces incidents : "Cela n'a pas eu d'influence sur nous, et sûrement pas d'influence négative." 07:44 - La Coupe du monde 2026 offre à Haaland l'occasion de répondre à Mbappé Quelques heures après le doublé de Kylian Mbappé contre le Sénégal, Erling Haaland a lui aussi inscrit deux buts pour son premier match en Coupe du monde 2026, face à l'Irak. La Norvège s'est imposée 4-1, signant un retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence, et prend la tête du groupe I devant la France à la différence de buts. Haaland a ouvert le score à la demi-heure, avant de sceller le sort du match juste avant la pause après une égalisation irakienne. 07:22 - Messi signe un triplé historique lors de la Coupe du monde 2026 Lionel Messi, bientôt 39 ans, a réalisé un triplé face à l'Algérie lors du premier match du groupe J de la Coupe du monde 2026. Avec ses buts aux 17e, 60e et 76e minutes, il porte à 16 son total en Coupe du monde, égalant l'Allemand Miroslav Klose au rang de meilleur buteur de l'histoire de la compétition. L'Argentin devient également le premier joueur à disputer six éditions du tournoi. 06:46 - Livramento vers le forfait, Chalobah rappelé pour renforcer l'Angleterre Selon The Telegraph, le défenseur de Newcastle Tino Livramento devrait déclarer forfait pour la Coupe du monde en raison d'une blessure au mollet. Il serait remplacé par Trevoh Chalobah, défenseur de Chelsea, qui rejoindrait la sélection après le premier match des Three Lions face à la Croatie, mercredi. 06:00 - C'est parti pour Autriche - Jordanie Match de Coupe du monde très tôt ce mercredi matin entre la Jordanie et l'Autriche dans le cadre du groupe J de la Coupe du monde 2026. 05:30 - Le classement du groupe de l'Argentine Après la fin de la rencontre entre l'Argentine et l'Algérie, découvrez le nouveau classement du groupe de la Coupe du monde des champions du monde. 05:28 - MESSI LEGENDAIRE (3-0) Coup de sifflet final ! L'Argentine a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en dominant largement l'Algérie (3-0). Portée par un Lionel Messi exceptionnel, l'Albiceleste n'a laissé aucune chance aux Fennecs. Auteur d'un triplé somptueux, le septuple Ballon d'Or a une nouvelle fois prouvé que le temps semble n'avoir aucune emprise sur son génie. 04:39 - MESSI 3 ALGERIE 0 Et de trois pour l'Argentine, c'est encore Lionel Messi qui est à la finition. Une frappe limpide de l'intérieur de pied sur une passe de Nico Gonzalez. Frappe soudaine qui surprend encore une fois Luca Zidane. 3-0 pour l'Argentine 04:25 - DOUBLE DE MESSI (2-0) Frappe de McAllister de vingt cinq mètres, Zidane est masqué et repousse le ballon dans l'axe. Messi rôde dans la surface et met le ballon au fond des filets. 2-0 pour l'Argentine 04:09 - Début de seconde période à Kansas City C'est reparti à Kansas entre l'Argentine et l'Algérie pour le second acte 03:55 - L'Argentine mène à la pause Grâce à un but de Lionel Messi, l'Argentine mène à la pause face à l'Algérie (1-0) dans une rencontre assez fermée où les deux équipes ne prennent pas trop de risques. Tout reste possible dans le second acte 03:21 - BUUUT DE MESSI (1-0) Quel Golazo de Lionel Messi ! Frappe enroulée en pleine lucarne après une passe entre les lignes de De Paul. Zidane est trop court. 1-0 pour l'Argentine 02:30 - Lamouchi, 5e entraîneur limogé en plein Mondial Selon Opta, Sabri Lamouchi est le cinquième entraîneur à être renvoyé pendant une Coupe du monde. Il est aussi le deuxième sélectionneur de la Tunisie à subir ce sort, après le Polonais Henryk Kasperczak en 1998, année où trois techniciens avaient été démis de leurs fonctions. 02:03 - C'est terminé, large succès pour la Norvège (4-1) Pour son match d'ouverture de Coupe du monde 2026, la Norvège s'impose facilement face à l'Irak. Haaland a signé un doublé. 02:02 - Un autre but sur le gong pour la Norvège (4-1) Au buzzer, la Norvège s'offre un 4e but dans cette rencontre, signé de la tête par Thorstvedt. 01:42 - Ostigard, supersub buteur (1-3) Sur un corner rentrant frappé par Odegaard, Ostigard arrive lancé et signe un coup de tête puissant plein axe. Hassan, pris de vitesse, ne peut rien faire. La Norvège fait le break dans cette rencontre de Coupe du monde 2026 ! 00:54 - C'est la pause, la Norvège vire en tête (1-2) Au terme d'une première période très animée, la Norvège vire en tête à la pause grâce à un doublé d'Haaland. En face, l'Irak s'est fait punir sur une erreur d'inattention avant de dominer la fin du premier acte de cet Irak - Norvège dans la Coupe du monde 2026. 00:46 - La Norvège repasse déjà devant ! (1-2) Quelques instants à peine après l'égalisation irakienne, la Norvège repasse déjà devant ! Sur un ballon mou en retrait de Thaseen, Hassan voit son dégagement in extremis être contré à bout portant par Haaland qui signe un doublé ! LIRE PLUS

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026