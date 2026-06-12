Coupe du monde 2026 : les Coréens frappent forts, résultats de la nuit, classement et calendrier

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Tout au long de la Coupe du monde, suivez les actus tous azimuts, les matchs en direct, le calendrier, les classements des groupes, les résultats...

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté officiellement ce jeudi 11 juin et se terminera le 19 juillet, date de la grande finale aux Etats-Unis. Le format de cette Coupe du monde est totalement inédit avec 48 équipes alignées pour 104 matchs au total !

La phase de poules de cette Coupe du monde est divisée en 12 groupes de 4 sélections. Comme toujours, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase à élimination directe, mais également les huit meilleurs troisièmes.

Evènement inédit, la Coupe du monde de la FIFA 2026 verra se qualifier un total de 32 équipes pour des seizièmes de finale, une phase qui est elle aussi n'avait jamais été vue dans l’histoire des Mondiaux de football.

En direct

09:25 - Une rumeur enfle sur les réseaux : la Shakira de la Coupe du monde 2026 était-elle une doublure ? La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 a alimenté une théorie complotiste en vogue sur les réseaux sociaux, certains internautes affirmant, analyses faciales à l'appui, que la chanteuse colombienne avait été remplacée par une sosie. Une rumeur jugée peu crédible, mais qui a largement animé les discussions en ligne. 09:15 - Les pauses fraîcheur de la Coupe du monde 2026 tournent au fiasco dès la première nuit Introduites en milieu de chaque mi-temps, les pauses fraîcheur ont rapidement irrité joueurs et observateurs dans cette Coupe du monde, qui y ont vu de simples coupures publicitaires déguisées. Une chaîne américaine a même oublié de revenir sur le jeu après l'une d'elles, au mépris des directives de la FIFA. Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, a lui-même exprimé ses réserves : "Je n'aime pas ça. Je l'aime seulement quand les conditions sont extrêmes, mais quand les conditions sont bonnes, c'est inutile." 09:00 - Aguirre explique les crampes de ses joueurs par l'émotion du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 Le sélectionneur du Mexique a attribué les difficultés physiques de ses joueurs à la pression émotionnelle du match d'ouverture de la Coupe du monde. "En 25 matchs, nous n'avions jamais eu une seule crampe, et aujourd'hui, trois d'entre nous en ont eu", a-t-il confié. "C'était une situation très émotionnelle [...] l'atmosphère était un peu tendue. Heureusement, ils se sont calmés et ont commencé à prendre le contrôle du ballon." 08:41 - Un supporter allemand victime d'un arrêt cardiaque avant le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 Un fan allemand a été victime d'une crise cardiaque aux abords du stade Azteca de Mexico, juste avant le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les secouristes pratiquer un massage cardiaque sur l'homme, effondré sur une rampe d'accès au stade. Il a ensuite été transporté dans un hôpital voisin pour recevoir des soins complémentaires. 08:10 - Le classement du groupe A En s'imposant face à la République Tchèque, la Corée prend la deuxième place du groupe A après la première journée juste derrière le Mexique qui s'est imposé 2-0 en ouverture de la Coupe du monde. 08:05 - 16 ans d'attente Les Sud-Coréens ont remporté leur premier match dans un Mondial pour la première fois depuis .... le 12 juin 2010 et c'était face à la Grèce. 07:56 - La Corée s'impose Le groupe A offrait cette nuit le deuxième match de sa première journée, avec Corée du Sud-Républque Tchèque. C'est la République Tchèque qui a ouvert la marque, à la 59e minute, par Krejci. Mais Hwang In-Beom, qui avait remplacé la légende Heung-Min Son, a sonné la révolte dans le match en égalisant à la 67e minute, sur une passe de Kang-In Lee, puis en offrant le but de la victoire à Oh Hyeong-Guy à la 80e. 03:48 - Quel résultat pour le match Corée du Sud - République tchèque (Groupe A) ? Soyons francs, on ne livera pas tous les matchs de la Coupe du monde 2026 à linternaute.com. D'abord parce qu'il y en a bien trop à notre humble avis (coucou Gianni), ensuite parce qu'au beau milieu de la nuit, on risque de se sentir bien seuls. On a donc programmé ce message si quelques insomniaques arrivaient sur ce live : si vous voulez connaitre le résultat du match Corée du Sud - République tchèque comptant pour le groupe A et dont le coup d'envoi a été programmé sous peu, vers 4h ce matin heure française, sachez que le résultat devrait être connu par ici à la fin de la rencontre. Vous pouvez aussi consulter les dernières actus de la compétition par là. 11/06/26 - 23:15 - 38% voient les Bleus l'emporter On finit la journée de live sur une bonne note ? Dans un sondage Ipsos-BVA, sorti ce matin, 38% des sondés voient l'équipe de France remporter la Coupe du monde 2026 devant 11% pour 'Espagne et 8% pour le Brésil. Dans le panel, seulement 50% des sondés comptent suivre cette Coupe du monde 2026. On la suivra pour eux. 11/06/26 - 23:05 - Entame de Mondial réussie pour le Mexique ! C'est terminé pour ce match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ! Au Stade Azteca de Mexico, le Mexique réussi ses débuts en battant l'Afrique du Sud (2-0). Julian Quinones et Raul Jimenez sont les buteurs d'un match marqué par trois expulsions. 11/06/26 - 22:04 - Le premier but du Mondial en vidéo Revivez comme si vous y étiez l'ouverture du score du Mexique contre l'Afrique du Sud. La folie à Mexico ! Quiñones profite de lerreur et ouvre le score pour le Mexique

Le Mexique mène 1-0.



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Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026