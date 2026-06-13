Coupe du monde 2026 : les résultats de Canada - Bosnie et Etats-Unis - Paraguay, classements et calendrier du week-end

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Durant toute la Coupe du monde, suivez les actus, les matchs en direct, le calendrier, les classements des groupes, les résultats...

L'Essentiel

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03:25 - Trump a appelé Pochettino pour souhaiter bonne chance à la Team USA pour la Coupe du monde Donald Trump, absent de la cérémonie d'ouverture à Los Angeles, a passé un appel téléphonique au groupe de Mauricio Pochettino pour encourager la sélection américaine avant son premier match de Coupe du monde contre le Paraguay. L'échange, de quelques minutes, s'est conclu par une réaction du sélectionneur argentin. "Merci pour votre soutien monsieur le président", a lâché Pochettino à l'issue de cet appel.

02:48 - Quel résultat pour le match Etats-Unis - Paraguay (Groupe D) ? Soyons francs, on ne livera pas tous les matchs de la Coupe du monde 2026 à linternaute.com. D'abord parce qu'il y en a bien trop à notre humble avis (coucou Gianni), ensuite parce qu'au beau milieu de la nuit, on risque de se sentir bien seuls. On a donc programmé ce message si quelques insomniaques arrivaient sur ce live : si vous voulez connaitre le résultat du match Etats-Unis - Paraguay comptant pour le groupe D et dont le coup d'envoi a été programmé sous peu, vers 3h ce matin heure française, sachez que le résultat devrait être connu par ici à la fin de la rencontre. Vous pouvez aussi consulter les dernières actus de la compétition par là.

12/06/26 - 23:43 - L'historique des confrontations penche nettement pour les États-Unis en Coupe du monde Sur les trois dernières rencontres entre les deux équipes, les États-Unis n'ont jamais perdu, marquant à chaque fois en première période. Le Paraguay, de son côté, n'a jamais inscrit plus d'un but en déplacement face aux Américains. Cet avantage historique, combiné à celui du terrain à Los Angeles, renforce le pronostic en faveur des locaux pour ce match de Coupe du monde.

12/06/26 - 23:22 - Le Paraguay diminué par les absences arrive en Coupe du monde 2026 avec des certitudes offensives Le Paraguay débarque sans Enciso ni les défenseurs Balbuena et Bobadilla, des absences qui fragilisent sérieusement le bloc paraguayen. Offensivement, la sélection reste dangereuse avec neuf buts inscrits sur ses cinq dernières sorties, sans jamais rester muette. Almirón et Sanabria demeurent des menaces réelles malgré la perte du joueur créatif Enciso.

12/06/26 - 23:05 - Etats-Unis et Paraguay s'affrontent en pleine nuit pour la Coupe du monde C'en est fini du match entre le Canada et la Bosnie (voir le résultat ci-dessous ou cliquez sur notre sommaire). Le prochain match à venir, troisième match d'ouverture en quelque sorte, opposera les Etats-Unis et la Paraguay pour le groupe D. Un duel 100% américain à Los Angeles. Les Américains, pays hôte de la compétition, abordent ce match avec un statut de favoris, mais devront se méfier des Sud-Américains. L'équipe de Mauricio Pochettino présente toutefois des lacunes défensives inquiétantes, avec douze buts encaissés et aucun clean sheet sur les cinq derniers matchs.

12/06/26 - 22:30 - Tagliafico forfait ? Coup dur pour Nicolas Tagliafico. Touché au mollet face au Honduras, le latéral de l’équipe d’Argentine souffre d’une petite lésion. Le staff albiceleste a toutefois décidé de le conserver pour la suite de la Coupe du Monde 2026. Les médias argentins affirment que Lionel Scaloni devrait le laisser au repos pour le premier match des champions du monde 2022 du tournoi face à l’Algérie

12/06/26 - 22:15 - Ronaldo quitte le Portugal dans un état "confiant" Cristiano Ronaldo s’est dit très positif" vendredi avant de s’envoler avec l’équipe du Portugal depuis Lisbonne pour son camp de base de Palm Beach, en Floride, et disputer la Coupe du Monde. "C’est avec beaucoup d’espoir que nous abordons encore cette compétition", a dit le quintuple Ballon d’or de 41 ans, lors de sa première intervention devant les médias depuis le début du stage de préparation de la Seleçao. "La préparation a été très bonne, fatigante, parce que nous avons travaillé dur», a ajouté le capitaine portugais en assurant se sentir bien. "Je suis très positif, je crois que les choses vont bien se passer et que nous allons faire une bonne prestation" a affirmé cette icône du ballon rond, qui s’apprête à jouer son sixième Mondial. "C’est une génération très bonne (...) qui va donner beaucoup de joies aux Portugais", a commenté le Portugais.

12/06/26 - 21:55 - Comment Assan Ouedraogo a appris sa convocation pour la Coupe du monde Appelé par le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann pour remplacer la pépite du Bayern Lennart Karl sur ce Mondial, le milieu de 20 ans de Leipzig raconte comme il a appris la grande nouvelle. J’étais allongé sur une chaise longue, je me détendais tranquillement avec mes amis, confie Assan Ouedraogo. Puis j’ai reçu l’appel et tout s’est enchaîné à toute vitesse. J’ai couru me mettre un peu à l’écart pour que personne ne m’entende. Le coach m’a dit qu’il aimerait bien me sélectionner en dernière minute."

12/06/26 - 21:20 - Quand Senezi apprend sa convocation à Ibiza Le joueur argentin remplace Balerdi au pied levé pour la Coupe du monde. Here's the moment Marcos Senesi found out he was going to the World Cup.



He's on holiday with his other half, Kelci-Rose Bowers, and receives the call from Lionel Scaloni. pic.twitter.com/ld9Cl3b2Sn https://t.co/fa6F4nopEq — Football Tweet (@Footballtweet) June 11, 2026

12/06/26 - 21:14 - Pour le Canada, une 3e participation historique avec l'ambition de passer les groupes Le Canada dispute seulement sa troisième Coupe du monde de son histoire, et espère remporter son premier match dans la compétition, voire franchir le premier tour. Sous la direction de Jesse Marsch, les Canucks arrivent en confiance avec cinq matchs sans défaite (2 victoires, 3 nuls), tous joués à domicile. Leur défense s'est montrée solide, avec trois clean sheets sur cette séquence et seulement trois buts encaissés.

12/06/26 - 20:57 - Canada - Bosnie, 3e match de la Coupe du monde Le troisième match de la Coupe du monde entre le Canada et la Bosnie va débuter dans quelques minutes après la cérémonie d'ouverture canadienne. Comme hier, vous pouvez suivre le score du match ci-dessous dans notre liste des résultats de la Coupe du monde.

12/06/26 - 20:48 - Pronostic de Canada Bosnie : un match fermé à moins de 2,5 buts selon les statistiques récentes Les analystes de So Foot pour ce 3e match de Coupe du monde 2026 privilégient le pari "moins de 2,5 buts", coté à 1,71, en s'appuyant sur la moyenne basse des rencontres canadiennes (1,8 but par match) et les trois derniers nuls serrés de la Bosnie. La solidité défensive du Canada, combinée aux lacunes offensives bosniaques en l'absence de Tabakovic, laisse augurer une rencontre peu prolifique. La victoire canadienne est toutefois donnée favorite à 1,83, soit une probabilité estimée à environ 55%.

12/06/26 - 20:41 - Défense poreuse et série de nuls : les limites de la Bosnie avant ce choc de Coupe du monde Malgré sa dynamique positive et son statut de favori ce soir, la Bosnie reste sur trois nuls consécutifs, notamment face à la Hongrie et au Panama, révélant des difficultés à conclure contre des adversaires de calibre intermédiaire. Sa défense a encaissé huit buts en cinq matchs, avec un seul clean sheet. L'absence de l'attaquant Haris Tabakovic renforce la dépendance à Edin Dzeko et Ermedin Demirovic dans l'animation offensive.

12/06/26 - 20:35 - La Bosnie a éliminé l'Italie et le Pays de Galles aux tirs au but, Dzeko en chef de file La Bosnie-Herzégovine arrive en pleine confiance après avoir éliminé l'Italie et le Pays de Galles lors des barrages de la zone Euro aux tirs au but. Emmenée par son capitaine Edin Dzeko, la sélection bosnienne affiche cinq matchs sans défaite (2 victoires, 3 nuls). Lors de ses deux succès, elle a inscrit cinq buts à chaque fois, témoignant d'une capacité offensive ponctuellement redoutable.

12/06/26 - 20:20 - Incertitudes canadiennes : Davies absent possible, Bombito forfait confirmé L'attaque canadienne, portée par Jonathan David, n'a dépassé les deux buts qu'une seule fois sur ces cinq matchs, avec une moyenne modeste de 1,2 réalisation par rencontre. Le forfait de Moïse Bombito et l'incertitude autour d'Alphonso Davies représentent des aléas non négligeables pour le sélectionneur. Ces absences pourraient fragiliser aussi bien le dispositif défensif qu'offensif du Canada.

12/06/26 - 20:13 - Canada-Bosnie : un match ouverture du groupe B à Toronto pour la 2e journée du Mondial 2026 Pour rappel, Canada et Bosnie-Herzégovine s'affrontent à 21h (heure de Paris) au BMO Field de Toronto, dans le cadre du groupe B de la Coupe du monde 2026. C'est le tout premier match joué sur le sol canadien dans cette compétition, arbitré par Facundo Tello. Le groupe comprend également le Qatar et la Suisse.

12/06/26 - 20:10 - Cherki n'a pas bien dorrmi Le Français a expliqué qu'il n'avait pas beaucoup dormi et qu'il souffrait du décalage horaire. " , "

6h, 6h20, 6h30, 6h40, 7h, 8h, 9h... @rayan_cherki pic.twitter.com/ydqjvuznGx — Equipe de France (@equipedefrance) June 12, 2026

12/06/26 - 19:58 - Le public se fait désirer à Toronto Malgré de belles festivités organisées avant le coup d’envoi, l’ambiance reste contrastée à Toronto. À une heure du match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine, les tribunes du BMO Field sont encore loin d’être pleines. Les animations et spectacles ont attiré les regards, mais l’affluence tarde pour l’instant à suivre dans l’enceinte ontarienne.

12/06/26 - 19:55 - Dembélé prend la défense de Mbappé Dans une interview publiée ce vendredi par Marca, Ousmane Dembélé prend la défense de Kylian Mbappé avant la Coupe du monde. "Parfois, les critiques sont excessives simplement parce que c’est Kylian Mbappé, note le Ballon d'or 2025. On ne devrait pas être aussi dur avec lui. Qu'il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou qu'il ne les mette pas du tout… C'est vraiment trop."

12/06/26 - 19:38 - Partey refusé à la frontière canadienne Thomas Partey manquera le match d’ouverture du Ghana à la Coupe du Monde face au Panama, mercredi prochain à Toronto. Selon The Athletic et le New York Times, le milieu de terrain de 32 ans, désormais joueur de Villarreal, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire canadien en raison des graves accusations judiciaires qui pèsent contre lui en Angleterre. L’ancien joueur d’Arsenal a été inculpé par la police londonienne pour sept viols et une agression sexuelle présumés, des faits qu’il conteste en plaidant non coupable dans l’attente de son procès. La FIFA a confirmé que les autorités canadiennes avaient rejeté sa demande de visa, rappelant que les décisions en matière d’immigration relèvent exclusivement de la souveraineté du pays hôte. Malgré cette absence pour l’entrée en lice des Black Stars, Partey pourra participer à la suite de la compétition. Les deux prochains matchs du Ghana, contre l’Angleterre et la Croatie, se dérouleront aux États-Unis, où il est autorisé à jouer.

12/06/26 - 19:25 - Pas de Trump pour le premier match des USA Le public aura droit à une prestation de Katy Perry à Los Angeles la nuit prochaine, pour la dernière cérémonie d'ouverture du Mondial, juste avant le match entre les Etats-Unis et le Paraguay. Quatre jours après avoir assisté au match 3 des finales NBA au Madison Square Garden de New York, Donald Trump sera le grand absent du lancement US de la Coupe du monde.

12/06/26 - 19:00 - Deschamps affirme vouloir entraîner "le plus tard possible" à 57 ans A 57 ans, Didier Deschamps aborde la Coupe du monde 2026 avec l'ambition de "laisser une trace encore plus profonde dans l'histoire du football français". Fort de quatorze ans passés à la tête de la sélection, le sélectionneur affirme "vouloir arrêter le plus tard possible" et vise une troisième étoile avec les Bleus.

12/06/26 - 18:35 - Coupe du monde 2026 : Nidal Celik forfait avec la Bosnie-Herzégovine Le défenseur de Lens Nidal Celik ne pourra pas participer au match de la Bosnie-Herzégovine contre le Canada, prévu vendredi soir à 21h dans le groupe B de la Coupe du monde 2026. Il a été contraint de déclarer forfait avec sa sélection.

12/06/26 - 18:15 - Henry voit en Olise un joueur qui "pense le foot" lors de cette Coupe du monde 2026 Thierry Henry, qui avait dirigé Michael Olise lors des JO 2024 à Paris, reste conquis par son ancien protégé. Le champion du monde 1998 estime qu'Olise se distingue de ses pairs par une qualité rare : "Il ne joue pas au foot, il pense le foot. Et selon moi c'est ce qui le sépare des autres joueurs." Pour Henry, "Olise, c'est un joueur de rêve pour un entraîneur."