Coupe du monde 2026 : l'Espagne face à la France en demi-finale, le choc Norvège - Angleterre, l'Argentine attendue... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez les dernières actus en direct, le calendrier, le tableau complet de la phase finale, ainsi que les matchs et les résultats.

L'Essentiel

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 continuent ce samedi. La France a validé son billet en dominant le Maroc (2-0), tandis que l’Espagne a écarté la Belgique (2-1). Les Bleus et la Roja se retrouveront donc en demi-finale.

Le programme des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce samedi avec Norvège - Angleterre (23h00 heure de Paris), une rencontre arbitrée par le Français Clément Turpin. Le dernier quart opposera ensuite l’Argentine à la Suisse, dans la nuit de samedi à dimanche.

La demi-finale France - Espagne se jouera mardi 14 juillet à partir de 21 heures. Touché à la cheville face au Maroc, Kylian Mbappé s’est montré rassurant après la rencontre. Sa participation à ce choc ne susciterait pas d’inquiétude à ce stade.

En direct

08:53 - L’Angleterre récupère plusieurs joueurs avant son quart de finale Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’Angleterre, a reçu une bonne nouvelle avant le quart de finale de Coupe du Monde 2026 face à la Norvège, prévu ce samedi soir. Marc Guéhi, touché aux ischio-jambiers ces derniers jours, Declan Rice, remis d’une gastro-entérite, et Reece James ont tous participé à la dernière séance d’entraînement à Miami. Seul Jarell Quansah, suspendu, manquera à l’appel. 10/07/26 - 23:08 - L'Espagne bat la Belgique (2-1) et affrontera la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 ! Supérieure mais longtemps en panne de réussite, l'Espagne a arraché sa qualification dans les dernières minutes (2-1). La Roja rejoint la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Ce sera le 14 juillet prochain. Les buteurs du côté de la Roja se nomment Ruiz (30e) et Merino (88e). De Ketelaere (41e) avait réussi à égaliser pour les Belges. 10/07/26 - 21:52 - L'Espagne et la Belgique sont dos à dos (1-1), la France attend son adversaire pour les demi-finales ! Supérieure dans cette première période, l'Espagne n'a pas su basculer en tête face à la Belgique (1-1). De Ketelaere a répondu à l'ouverture de la marque de Fabian Ruiz. Le suspense reste entier dans ce quart de finale de la Coupe du monde 2026. Charles De Ketelaere remet la Belgique dans le match ! Sa tête croisée sur un centre ne laisse aucune chance au gardien. ⚽️



Le score est désormais de 1-1.



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Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026