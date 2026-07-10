Coupe du monde 2026 : Mbappé rassure sur sa cheville, le choc Espagne - Belgique, programme des quarts de finale et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Découvrez toutes les actus en direct, le calendrier, le tableau complet de la phase finale, les matchs et les résultats.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a entamé ses quarts de finale ce jeudi 9 juillet 2026, avec un France - Maroc à haut risque pour l'équipe de France, mais finalement parfaitement géré avec une victoire 2-0.

Le programme des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 verra ensuite s'opposer l'Espagne et la Belgique vendredi, pour déterminer un potentiel adversaire des Bleus en demi-finale, avant Norvège - Angleterre arbitré par Clément Turpin samedi et Argentine - Suisse dans la nuit de samedi à dimanche.

La demi-finale de l'équipe de France se disputera le mardi 14 juillet à partir de 21h, une date en signe de clin d'oeil pour la France, jour de fête nationale. Touché à la cheville à la fin du match, Kylian Mbappé s'est voulu rassurant et il ne devrait pas y avoir de crainte sur sa participation ce mardi.

En direct

10:25 - Mbappé analyse le rôle polyvalent de Doué dans ce Mondial Kylian Mbappé a salué la performance de Désiré Doué face au Maroc, soulignant sa polyvalence tactique lors de la rencontre de Coupe du monde. "C'est un joueur qui t'offre beaucoup d'alternatives dans ton jeu", a-t-il déclaré, détaillant comment Doué avait alterné entre un rôle d'ailier écarté pour fatiguer Hakimi et celui d'un milieu intérieur en seconde période. Mbappé a conclu en affirmant que le groupe "va avoir besoin de lui" pour la suite du tournoi. 10:04 - Mbappé et son rôle de mentor auprès des jeunes Bleus Kylian Mbappé a évoqué sa responsabilité vis-à-vis des plus jeunes joueurs du groupe France en cette Coupe du monde. "Je suis le joueur qui a joué le plus de matchs au Mondial. Je sais ce que c'est de jouer au Mondial. Et je dois l'enseigner à mes coéquipiers", a-t-il expliqué. 09:43 - Mbappé et sa concentration ratée sur le penalty Le capitaine des Bleus a longuement expliqué les circonstances qui ont perturbé son penalty raté face au Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. L'arbitre lui avait d'abord confirmé la décision, puis l'a interrompu pendant sa concentration pour évoquer une action antérieure, semant le doute. "Je me suis laissé déconcentrer", a-t-il admis, concluant que "ça fait partie du nouveau football avec la VAR." 09:20 - Cette équipe de France en Coupe du monde a "le plus de potentiel", pas encore la plus forte Interrogé sur le statut de cette génération, Mbappé a refusé de la placer au-dessus des équipes championnes du monde. "Cette équipe n'est ni championne du monde ni vice-championne du monde. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel", a-t-il tranché. Il a toutefois reconnu qu'elle "permet de rêver bien sûr." 08:58 - Le penalty manqué de Mbappé n'a pas ébranlé la concentration des Bleus Ousmane Dembélé a expliqué que l'équipe était restée focalisée malgré le penalty manqué par Kylian Mbappé. "On est resté concentrés, même après le pénalty loupé", a-t-il déclaré. Il a ajouté que la France savait que des opportunités de marquer allaient se présenter, en raison du style offensif du Maroc. 08:40 - Mbappé rassure après sa sortie prématurée Kylian Mbappé a dû quitter le terrain en fin de match contre le Maroc après avoir reçu un coup à la cheville, mais il s'est voulu rassurant. "Ça va bien. J'ai pris un coup à la cheville, mais ça va bien", a-t-il déclaré au micro de M6. Il a précisé que Jean-Philippe Mateta, entré à sa place, était "plus apte" pour disputer les 15 dernières minutes. 08:27 - La France en demi-finale de Coupe du monde : Zaïre-Emery parle d'un groupe exceptionnel Warren Zaïre-Emery a exprimé sa fierté après la victoire de la France sur le Maroc (2-0) en quarts de finale de la Coupe du monde. Entrant depuis le banc, le milieu de terrain a évoqué la frustration de ne pas jouer tout en affichant sa confiance : "Je crois en moi, je sais que j'ai les qualités pour." Il a également mis en avant le groupe exceptionnel. 00:00 - LA FRANCE BAT LE MAROC ET EST EN DEMIES DE LA COUPE DU MONDE ! C'est fait !! Les Bleus dominent le Maroc et retrouvent, pour la troisième fois de suite, une demi-finale de Coupe du monde 2026. Ils seront opposés au vainqueur du match entre l'Espagne et la Belgique le 14 juillet prochain à 21h. 09/07/26 - 23:22 - Olmo prévient : la Belgique est "une équipe très complète" À l'approche du quart de finale, Dani Olmo a tenu à ne pas sous-estimer l'adversaire belge. Il a notamment pointé la présence dans leurs rangs de Thibaut Courtois, qu'il considère comme "l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur." Il a également rappelé la capacité de résistance des Belges, capables de "renverser" leur situation comme ils l'ont fait face au Sénégal (3-2 en huitièmes de finale), et a souligné qu'ils "ont des joueurs capables de faire la différence." 09/07/26 - 22:50 - La mi-temps de France - Maroc La pause de ce premier quart de finale de la Coupe du monde 2026 est sifflée. Les Bleus et les Marocains sont dos à dos malgré une nette domination des Français. 09/07/26 - 22:41 - Une défense espagnole historique : zéro but encaissé en cinq matchs L'Espagne n'a pas concédé le moindre but en cinq rencontres de ce Mondial, n'accordant au total que six tirs cadrés à ses adversaires. Olmo a mis en avant le travail collectif pour expliquer cette solidité : "Dans notre équipe, tout le monde attaque et tout le monde défend. L'entraîneur dit que le premier défenseur, c'est le numéro neuf, et que les autres doivent suivre." Il a également rendu hommage au gardien Unai Simon : "Notre ligne défensive a été incroyable, c'est historique. On est aussi heureux pour Unai Simon. S'il réussit un clean sheet, ça nous rapproche de la victoire."

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

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L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026