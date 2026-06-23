Coupe du monde 2026 : la France en 16es après un match dantesque, Messi encore plus dans la légende, la Norvège terrasse le Sénégal... Matchs, classement et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Toute l'actualité de la Coupe du monde avec les résultats, le classement et les dernières infos.

L'Essentiel

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04:02 - La Norvège vient à bout du Sénégal ! (3-2) Dans un match électrique, la Norvège domine le Sénégal (3-2) et décroche sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Erling Haaland s'est offert un doublé !

02:52 - La Norvège bascule en tête, mi-temps (1-0) Après cette fin de première mi-temps folle, la Norvège mène 1-0 grâce à Pedersen face au Sénégal après une erreur défensive. Les Lions de la Teranga vont devoir réagir pour éviter une deuxième défaite dans cette Coupe du monde 2026.

02:48 - Après une folle soirée, les Bleus filent en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Ce France - Irak avait commencé à 23h. Il a fallu attendre 2h48 pour assister au coup de sifflet final. L'équipe de France a fait le travail en dominant l'Irak après une soirée marquée par une mi-temps longue de deux heures à cause d'un violent orage.

02:01 - C'est parti entre la Norvège et le Sénégal ! Martin Odegaard lance Norvège - Sénégal ! C'est parti pour cette grande affiche du groupe I de la Coupe du monde 2026 !

22/06/26 - 23:49 - Mi-temps de France - Irak L'arbitre de France - Irak met un terme à ce premier acte largement dominé par les Bleus. Kylian Mbappé est l'unique buteur de ce premier acte mais la France doit rester méfiante car elle n'a toujours pas fait le break.

22/06/26 - 23:18 - Ali Abdi charge Lamouchi et la Fédération tunisienne pour l'échec à la Coupe du monde 2026 Au-delà de la tristesse, Ali Abdi a exprimé une franche colère contre Sabri Lamouchi et la Fédération tunisienne. Il a notamment critiqué l'instabilité chronique du groupe : "On casse tout pour reconstruire à chaque fois à la place de corriger les défauts. On vient jouer une Coupe du monde avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble." Selon lui, "construire une sélection compétitive demande du temps et de la stabilité."

22/06/26 - 23:00 - France - Irak débute ! Pas d'orage, pas de pluie ! Le coup d'envoi de ce très attendu France - Irak est donné. Les Bleus peuvent enchainer après avoir battu le Sénégal lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 et valider leur billet en 16es de finale avant même la dernière journée et le choc face à la Norvège.

22/06/26 - 22:50 - Ali Abdi en larmes après l'élimination de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 Le défenseur tunisien Ali Abdi n'a pas caché son émotion au micro de beIN Sports après la déroute face au Japon. "Je demande pardon aux supporters, ce qui nous arrive est incompréhensible", a-t-il déclaré, s'excusant également auprès d'Hervé Renard. Le joueur de l'OGC Nice, 48 sélections au compteur, était visiblement dévasté par cette élimination précoce à la Coupe du monde 2026.

22/06/26 - 22:34 - Ce que Messi apprend à ses coéquipiers à la Coupe du monde 2026 dépasse le cadre purement technique En dehors du talent pur, Mac Allister reconnaît l'impossibilité de reproduire les gestes de Messi à l'entraînement. "C'est très difficile d'apprendre de ce qu'il fait, parce qu'on l'a en tête mais n'arrive jamais à faire comme lui", admet-il. Ce qu'il retient avant tout de leur cohabitation, ce sont "les valeurs et l'humilité dont il fait preuve en étant qui il est."

22/06/26 - 22:13 - Kane quitte un concert country en pleine Coupe du monde 2026 à cause du couvre-feu de Tuchel Fan de musique country, Harry Kane a assisté avec ses coéquipiers Dan Burn et Jason Steele au concert d'Ella Langley à la Cable Dahmer Arena, près de Kansas City. L'attaquant du Bayern Munich a même pu rencontrer la chanteuse en coulisses, qui a reçu un maillot des Three Lions floqué à son nom.

22/06/26 - 21:50 - Mac Allister fasciné par Messi à la Coupe du monde 2026 : "Il n'y en aura jamais d'autre comme lui" Alexis Mac Allister, milieu de terrain de Liverpool, ne cache pas son admiration pour Lionel Messi au sein de la sélection argentine. Toujours aussi impressionnant à 38 ans, la Pulga a marqué un triplé dès l'entrée en lice de l'Argentine face à l'Algérie (3-0) lors de la Coupe du monde 2026. "J'apprécie énormément de jouer avec Leo", confie le joueur à TyC Sport, soulignant que "ce qu'il fait n'a rien d'ordinaire".

22/06/26 - 21:28 - Le sélectionneur ivoirien dénonce un manque de fair-play allemand lors de la Coupe du monde 2026 Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a vivement critiqué le comportement de l'équipe d'Allemagne après la blessure de Wilfried Singo en fin de match, alors que le score était encore à égalité. Les Allemands ont refusé de restituer le ballon aux Ivoiriens après que Singo l'eut sorti en touche pour signaler sa blessure, une attitude jugée contraire à l'esprit du jeu. "Nous prenons de telles nations comme exemple pour nous développer davantage, mais j'ai été un peu déçu par le manque de fair-play affiché par cette équipe allemande", a déclaré Faé en conférence de presse.

22/06/26 - 21:06 - L'Argentine s'impose grâce à un Messi record ! Une nouvelle fois, celui qui aura 39 ans dans deux jours a mis tout le monde d'accord. Dallas l'acclame ! Messi marque une nouvelle fois ce match de son empreinte. L'Argentine remporte cette partie 2 à 0. L'Albicéleste est qualifiée pour les 16e de finale !

22/06/26 - 21:05 - La Coupe du monde 2026 pourrait bien voir Neymar entrer en jeu, selon 91% des parieurs Absent lors des deux premiers matchs du Brésil face au Maroc et à Haïti en raison d'une blessure au mollet droit, Neymar suscite pourtant un fort optimisme chez les internautes pariant sur Polymarket : 91% d'entre eux le voient jouer à la Coupe du monde 2026. Carlo Ancelotti a d'ailleurs indiqué que le joueur de Santos serait "prêt à jouer" face à l'Écosse. Un retournement de situation notable, puisqu'au 5 mai dernier, seulement 30% y croyaient.

22/06/26 - 20:43 - Une caméra portée par l'arbitre offre à la Coupe du monde 2026 un point de vue inédit La réalisation s'appuie aussi sur des "ref cams", des caméras fixées au-dessus de l'oreille des arbitres et développées par Lenovo, pour produire des ralentis des actions clés. La FIFA s'est félicitée début juin que ces dispositifs, testés lors de la Coupe du monde des clubs 2025, aient "dépassé toutes les attentes". La technologie réduit désormais le flou lié aux mouvements rapides, offrant "un point de vue à la première personne de meilleure qualité aux téléspectateurs du monde entier."

22/06/26 - 20:22 - Les tribunes de la Coupe du monde 2026 filmées avec une caméra spéciale, suscitant des doutes Depuis le début de la Coupe du monde 2026, des internautes s'interrogent sur la réalité des supporters visibles dans les tribunes lors des célébrations de buts. La qualité exceptionnelle de ces images a conduit certains à penser qu'il pourrait s'agir de faux supporters. Il n'en est rien : ce sont bien de vrais spectateurs, filmés grâce à une caméra spéciale positionnée derrière les buts.

22/06/26 - 19:59 - Lamine Yamal entre dans l'histoire de la Coupe du monde 2026 dès sa première titularisation Lors de sa première titularisation en Coupe du monde 2026, Lamine Yamal a ouvert le score dès la 10e minute face à l'Arabie saoudite. L'ailier espagnol de 18 ans et 343 jours est devenu, selon Opta, le deuxième joueur âgé de 18 ans ou moins à ouvrir le score dans un match de Mondial, derrière Pelé en 1958. Il est aussi le 8e joueur le plus jeune à inscrire un but en Coupe du monde, devançant Lionel Messi de 14 jours.

22/06/26 - 19:54 - Mi-temps à Dallas ! La classe à Dallas ! C'est Messi qui s'est offert le 17e but dans une Coupe du monde ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire dans la compétition. L'Argentine rentre aux vestiaires avec cet avantage. L'Autriche n'a cependant pas abdiqué ! (1-0)

22/06/26 - 19:25 - Cristiano Ronaldo en larmes pendant la Coupe du monde 2026 ? Les parieurs le croient La plateforme de paris décentralisée Polymarket, interdite en France et dans plusieurs pays, propose des mises sur des événements insolites liés à la Coupe du monde 2026. Parmi eux, un pari porte sur la possibilité de voir Cristiano Ronaldo pleurer lors d'un match du Portugal, avec des règles strictes : les larmes doivent être visibles sur photo ou vidéo authentique, et versées sur le terrain ou le banc. À ce jour, 63% des parieurs estiment que le quintuple Ballon d'Or craquera émotionnellement durant le Mondial.

22/06/26 - 19:03 - Les supporters anglais envahissent Boston pour la Coupe du monde 2026 Après une semaine marquée par la présence des fans écossais, Boston vit désormais au rythme des supporters anglais depuis la Coupe du monde 2026. Drapeaux, maillots et chants résonnent dans le centre-ville et la fan zone, où certains côtoient encore des Écossais restés sur place. L'Angleterre dispute son deuxième match de la phase de groupes face au Ghana mardi soir dans cette même ville.

22/06/26 - 19:01 - Et c'est parti ! Le match vient de débuter à Dallas ! Messi va essayer d'aller chercher le record de Klose !

22/06/26 - 18:42 - Une grand-mère du Kansas a vendu son billard à l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 Lynne Brown, habitante du Kansas, ne s'attendait pas à voir des bénévoles de la sélection anglaise débarquer dans son garage lors de la Coupe du monde 2026. Pour 700 dollars, sa table de billard a rejoint le camp de base des Three Lions, comblant un manque pour des joueurs comme Harry Kane ou Declan Rice. "S'ils gagnent la Coupe du monde, je m'en attribuerai tout le mérite", a-t-elle souri auprès de The Athletic.

22/06/26 - 18:20 - Le sélectionneur du Sénégal a signé son contrat en pleine Coupe du monde 2026 Pape Thiaw a annoncé en conférence de presse que son contrat avec la fédération sénégalaise est désormais réglé, au cœur de la Coupe du monde 2026. Il a tenu à recadrer les débats : "La seule chose que j'avais à éclaircir n'a jamais été un problème d'argent mais plutôt de principe et de respect." Le sélectionneur a assuré que malgré ces "dysfonctionnements", l'ensemble du groupe reste concentré sur la compétition.

22/06/26 - 17:44 - Amoura forfait, l'Algérie privée d'un atout offensif pour la Coupe du monde 2026 Mauvaise nouvelle pour les Fennecs à la Coupe du monde 2026 : Mohamed Amoura s'est blessé à une cuisse à l'entraînement samedi, et son absence est estimée à deux semaines, selon DZ Foot. L'Algérie, déjà éliminée si elle perd après sa défaite face à l'Argentine, devra donc se passer de lui pour ses deux prochains matchs face à la Jordanie et l'Autriche.