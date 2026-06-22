Coupe du monde 2026 : nouveau résultat historique pour le Cap-Vert, l'Argentine de Messi attendue... Matchs, résultats et classement

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026 avec le programme des matchs, tous les résultats et le classement des rencontres.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme de la Coupe du monde dans la nuit et ce soir : l'Argentine affronte l'Autriche à partir de 19h, puis l'équipe de France joue son second match face à l'Irak à 23h avant le choc Norvège - Sénégal à 2h et l'Algérie face à la Jordanie à 5h.

Dans les derniers résultats de la Coupe du monde, la Belgique a concédé le match nul contre l'Iran (0-0). Le Cap-Vert a pris un second point historique en réalisant le match nul face à l'Uruguay 2-2. Puis dans la nuit, l'Egypte s'est imposé 3-1 face la Nouvelle-Zélande.

Trois nations sont déjà assurées de rejoindre les 16es de finale alors que la Coupe du monde vient de débuter. Le Mexique a été le premier pays à sécuriser sa place pour le tour suivant en battant la Corée du Sud (1-0). Les États-Unis l'ont imité après un succès face à l'Australie (2-0), tout comme l'Allemagne après sa victoire face à la Côte d'Ivoire (2-1). Sur une note moins positive, trois nations sont déjà assurées de leur élimination : Haïti, la Tunisie et la Turquie.

En direct

11:53 - Bielsa pointé du doigt, lui qui "a appris le fair-play" Pedro Leitão a directement interpellé la philosophie de Marcelo Bielsa, réputé pour ses valeurs sportives exemplaires : "Bielsa nous a appris le fair-play, il nous a appris que ça ne fait pas partie du jeu." Le sélectionneur capverdien a souligné l'ironie de voir l'équipe du technicien argentin profiter d'un joueur adverse au sol pour marquer. En 2019, Bielsa avait pourtant contraint ses joueurs de Leeds à laisser Aston Villa marquer après une situation similaire. 11:32 - Polémique autour du but de l'Uruguay à la Coupe du monde L'égalisation uruguayenne, signée Maximiliano Araujo à la 44e minute, a suscité la controverse selon le sélectionneur du Cap-Vert. Pedro Leitão a estimé que "le but n'était pas un acte de fair-play", le jeu ayant continué alors qu'un de ses joueurs, Telmo Arcanjo, était au sol avec des crampes. Les Capverdiens, réduits à dix sur l'action, n'ont pu empêcher les Uruguayens de conclure. 11:10 - Le programme à la Coupe du monde 2026 Voici le programme du jour à la Coupe du monde 2026 : 19h : Argentine - Autriche

23h : France - Irak

2h (nuit de lundi à mardi) : Norvège - Sénégal

5h (nuit de lundi à mardi) : Jordanie - Algérie 10:52 - La statistique choc de la Coupe du monde 2026 : la Tunisie réduite à deux tirs face au Japon La Tunisie n'a tenté que deux tirs lors de sa défaite 4-0 face au Japon, sans parvenir à en cadrer un seul, selon Opta. C'est seulement la deuxième fois que cela se produit pour ce pays en Coupe du monde 2026 et dans l'histoire de la compétition. La première occurrence remontait à 2002, déjà contre le Japon, alors co-organisateur du tournoi. 10:30 - Messi et l'Argentine visent un deuxième succès A la Coupe du monde 2026, l'Argentine dispute également son deuxième match ce lundi, face à l'Autriche. Les tenants du titre, qui avaient dominé l'Algérie 3-0, comptent sur un Lionel Messi décrit comme "dans une forme étincelante en ce moment". L'Autriche, déjà victorieuse de la Jordanie (3-1), aborde ce match en bonne position pour se qualifier. 10:09 - La France joue sa qualification en Coupe du monde 2026 face à un Irak mal en point Après leur victoire inaugurale contre le Sénégal (3-1), les Bleus retrouvent la pelouse ce lundi à Philadelphie, face à l'Irak. La sélection irakienne, dernière équipe qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après avoir écarté la Bolivie, a déjà subi une lourde défaite 4-1 contre la Norvège. Un succès suffirait à la France pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. 09:48 - Rudi Garcia voit "deux points de perdus" mais reste confiant pour la Coupe du monde 2026 Le sélectionneur belge Rudi Garcia a regretté le manque d'efficacité de son équipe, estimant qu'elle "aurait pu gagner par trois buts d'écart" face à l'Iran. "Ce sont deux points de perdus vu le match, face au gardien de l'Iran qui a été l'homme du match", a-t-il reconnu, avant d'ajouter : "On est encore les deux pieds dans le tournoi." 09:26 - Salah savoure une victoire "historique" pour l'Égypte à la Coupe du monde 2026 Mohamed Salah n'a pas caché son émotion après le succès de l'Égypte face à la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. "Dans les années à venir, on se souviendra que cela a été l'un des grands moments de l'histoire. On avait l'impression de jouer (chez nous) en Égypte. C'est une superbe victoire et l'ambiance était géniale", a-t-il déclaré. 09:04 - Le sélectionneur capverdien croit aux miracles à la Coupe du monde 2026 Le technicien du Cap-Vert, Pedro Leitao Brito dit "Bubista", a livré un message plein de conviction après le match nul contre l'Uruguay. "Le football c'est de l'organisation, du courage et de la détermination, vous pouvez réussir de grandes choses malgré les défis tant que vous avez un rêve et que vous le poursuivez", a-t-il affirmé. 08:48 - L'Égypte en tête du groupe G, un nul suffira pour accéder aux 16es de la Coupe du monde 2026 Profitant du nul entre la Belgique et l'Iran (0-0) plus tôt dans la journée à Los Angeles, les Égyptiens prennent seuls la tête du groupe G à la Coupe du monde 2026. Un simple match nul contre l'Iran vendredi à Seattle leur permettrait de valider leur billet pour les 16es de finale. Ce serait une première historique pour le pays en quatre participations au Mondial. 08:35 - Salah et l'Égypte renversent la Nouvelle-Zélande pour une première victoire en Coupe du monde 2026 Longtemps menée après l'ouverture du score de Finn Surman (15e), l'Égypte a réussi un spectaculaire retournement de situation pour s'imposer 3-1 face à la Nouvelle-Zélande, dimanche à Vancouver. Mostafa Zico a égalisé de la tête (58e), puis Mohamed Salah a inscrit son troisième but en Coupe du monde d'un plat du pied, avant que Trezeguet ne scelle le score (82e). Il s'agit de la toute première victoire de l'Égypte dans un Mondial, une nation pourtant septuple championne d'Afrique. 08:29 - Le Cap-Vert accroche l'Uruguay et entretient son rêve de Coupe du monde Après un nul historique contre l'Espagne (0-0), le Cap-Vert a encore tenu tête à l'Uruguay (2-2) dimanche à Miami, inscrivant au passage ses premiers buts dans un Mondial. La 64e nation au classement Fifa a ouvert le score via Kevin Pina sur coup franc (21e), avant d'égaliser par Hélios Varela (61e) après que l'Uruguay eut repris l'avantage. Une victoire lors du dernier match de groupe face à l'Arabie saoudite enverrait directement les Capverdiens en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. 04:03 - Mbappé va signer sa 100e sélection Lundi, face à l’Irak à la Coupe du monde, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé devrait honorer sa 100e sélection en équipe de France. Déjà dans le top 10 des joueurs les plus capés, le Français est tout proche de rattraper son sélectionneur. Didier Deschamps compte 103 apparitions sous le maillot bleu. 03:00 - Marcelo Bielsa critique les pauses fraîcheur introduites pour la Coupe du monde 2026 L'entraîneur de l'Uruguay Marcelo Bielsa s'est montré sceptique quant à la nouvelle règle des pauses fraîcheur imposée par la FIFA. "Jouer quatre périodes au lieu de deux altère la conception même du football", a-t-il estimé. Il a également sous-entendu que cette mesure servirait davantage les intérêts publicitaires télévisés que le bien-être des joueurs. 02:00 - Le gardien de Curaçao réalise un exploit historique lors de la Coupe du monde 2026 Eloy Room, 37 ans, a signé une performance exceptionnelle face à l'Équateur (0-0), réalisant 15 arrêts en 90 minutes, un record en Coupe du monde 2026 à égalité avec l'Américain Tim Howard en 2014. Ce point obtenu est le premier de l'histoire de Curaçao dans la compétition, après avoir encaissé sept buts lors du premier match contre l'Allemagne. "Il me faut une statue", a lancé le portier après la rencontre. 01:00 - La Tunisie éliminée de la Coupe du monde 2026, son joueur Ali Abdi s'en prend à la Fédération Battue 4-0 par le Japon, la Tunisie est éliminée de la Coupe du monde 2026. Le latéral Ali Abdi n'a pas mâché ses mots après la débâcle : "Ce qui nous arrive est incompréhensible. Nous n'avons pas le temps de travailler, on casse tout pour reconstruire à chaque fois au lieu de corriger les défauts." Il a également visé les choix de l'ancien sélectionneur Sabri Lamouchi : "On vient jouer une Coupe du monde avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble." 00:26 - Les Bleus sont arrivés à Philadelphie pour leur deuxième match de Coupe du monde 2026 contre l'Irak L'équipe de France a quitté Boston pour rallier Philadelphie, où elle affronte l'Irak lundi à 23h en Coupe du monde 2026. Une victoire serait synonyme de qualification directe pour les seizièmes de finale. Didier Deschamps devrait opérer trois changements dans son onze de départ, avec une conférence de presse de Kylian Mbappé prévue avant l'entraînement. 00:00 - Uruguay - Cap-Vert, coup d’envoi du match Le match entre l’Uruguay et le Cap-Vert débute au Hard Rock Stadium. La Celeste, déjà tenue en échec lors de son premier match, joue gros dans la course à la qualification, tandis que le Cap-Vert, impressionnant pour ses débuts dans la compétition, entend poursuivre son parcours historique.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026