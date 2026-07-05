Coupe du monde 2026 : un choc Brésil - Norvège en 8e, l'Angleterre sous tension face au Mexique... Matchs et résultats

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L'Essentiel

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17:59 - Le stade de Mexico renferme un piège redoutable pour les Anglais en Coupe du monde Les Three Lions de Thomas Tuchel font face au redoutable défi de l'altitude du mythique stade Azteca de Mexico, lors de ces 8es de finale de Coupe du monde. Perché à plus de 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, le chaudron de Mexico promet de mettre à rude épreuve les organismes des joueurs britanniques, peu habitués à la raréfaction de l'oxygène et à la chaleur étouffante de la capitale du Mexique. Face à une sélection mexicaine historiquement souveraine sur ses terres et parfaitement acclimatée, les coéquipiers de Harry Kane devront redoubler d'efforts pour s'en sortir dans ce match à élimination directe.

17:29 - Le Mexique s'annonce être un défi de taille pour l'Angleterre en Coupe du monde Ce soir à l'Estadio Azteca, le huitième de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Angleterre s'annonce comme un immense défi physique, marqué par la difficulté de s'adapter aux 2 200 mètres d'altitude de Mexico. Fort d'un Mondial parfait où il n'a pas encore encaissé le moindre but, le Mexique compte bien faire parler sa fraîcheur face à des Three Lions en plein doute défensif après les forfaits de Reece James et Jarell Quansah. Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, a d'ailleurs admis l'impossibilité de s'adapter pleinement à ces conditions dantesques, forçant son équipe à s'en remettre au pragmatisme et à son capitaine Harry Kane (5 buts dans cette Coupe du monde) pour briser la forteresse mexicaine qui sera poussée par tout un peuple.

16:46 - Cette statistique historique folle qui doit inquiéter les Brésiliens À l'approche du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 ce dimanche 5 juillet, le Brésil fait face à un défi historique inédit : battre la Norvège pour la première fois de son histoire afin de rallier les quarts. Les coéquipiers d'Erling Haaland s'avancent en effet avec un statut unique au monde, puisque les Scandinaves sont la seule nation de la planète à rester invaincue face à la Seleção, affichant un bilan de deux nuls et deux victoires, dont le mythique succès du Mondial 1998 (2-1).

16:04 - Brésil - Norvège : le choc qui débutera cette nouvelle journée de huitièmes de finale de Coupe du monde Le premier huitième de finale de Coupe du monde de la soirée, entre le Brésil et la Norvège, s'annonce comme un véritable choc. La Seleção devra vaincre sa véritable « bête noire » historique. Si les Brésiliens partent favoris après leur qualification face au Japon (2-1), ils devront composer avec un Neymar toujours diminué et remplaçant, confiant les clés de l'attaque à un Vinícius Júnior en grande forme (4 buts dans cette Coupe du monde). En face, la Norvège s'avance sans complexe, portée par sa puissance athlétique et son duo de stars : le maître à jouer Martin Ødegaard et le serial buteur Erling Haaland, déjà auteur de 5 réalisations dans le tournoi et prêt à faire bégayer l'histoire face à des Sud-Américains qui ne les ont jamais battus.

15:37 - Michael Olise peut-il faire annuler son carton jaune litigieux pris face au Paraguay ? S'il en prend un deuxième, c'est la suspension pour une éventuelle demi-finale. Après son carton jaune litigieux reçu face au Paraguay, Michael Olise jouera le quart de finale contre le Maroc avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En théorie, la FFF peut saisir la Commission de discipline de la FIFA pour tenter de faire annuler cette sanction provoquée par le comportement provocateur de Matias Galarza, indique Le Parisien. Cependant, la procédure reste rare et risquée, obligeant pour l'instant le milieu des Bleus à l'extrême prudence. michael olise mandando jogador paraguaio matias galarza calar a boca e depois o derrubando com o poder da mente pic.twitter.com/51Ck4GDwT1 — Acervo Michael Olise (@acervolise) July 5, 2026

15:01 - Désiré Doué a tenu sa promesse envers Neymar En marge de la victoire des Bleus face au Paraguay (1-0) en huitièmes de finale du Mondial, Désiré Doué a tenu sa promesse en offrant un maillot de l’équipe de France dédicacé à son idole, le Brésilien Neymar, selon le Parisien. Ce geste fait écho à une première attention de la star brésilienne, qui avait envoyé sa propre tunique au milieu offensif parisien plus tôt dans la compétition. Souvent comparé au "Ney" pour la fluidité de son jeu, le détonateur tricolore a scellé cette marque de respect en attendant d'éventuelles retrouvailles sur le terrain, si les deux équipes venaient à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde.

13:59 - Le gardien du Paraguay affirme que son équipe garde "la tête haute" Éliminé de la Coupe du monde 2026 après sa défaite (1-0) face à l'équipe de France en huitièmes de finale, le Paraguay quitte la compétition "la tête haute" et sans rougir de son jeu rugueux, a affirmé son gardien Orlando Gill, selon le Figaro. Tout en laissant poindre sa frustration face à un arbitrage qui les a privés de prolongations et en égratignant au passage l'attitude de Mbappé, qui aurait refusé de le saluer au coup de sifflet final, Gill a fièrement revendiqué l'identité combative de sa sélection : "si le ballon passe, le joueur ne passe pas".

13:02 - "Dire ça quand on perd 3-0, faut oser" : Mohamed Ouahbi recadre le sélectionneur du Canada Malgré un premier acte laborieux lors du premier huitième de finale de la Coupe du Monde, le Maroc a logiquement surclassé le Canada (3-0), provoquant un vif échange d'analyses à distance entre les deux sélectionneurs. Le technicien canadien Jesse Marsch a contre toute attente estimé que son équipe avait été supérieure, et la réplique des Lions de l'Atlas ne s'est pas fait attendre : "Dans l’intensité, ils ont été bons. Mais 'meilleurs’, difficile de dire ça quand on perd 3-0, faut oser", a ironisé le coach Mohamed Ouahbi.

12:15 - Quels sont les matchs de cette journée de huitièmes de finale de la Coupe du monde ? Alors que la France et le Maroc ont déjà validé hier soir leurs précieux billets pour les quarts de finale, la tension monte d'un cran pour la suite de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La nuit entre le 5 et le 6 juillet s'annonce électrique sur le continent américain avec deux affiches majuscules. Dès 22h00 (heure de Paris), le Brésil de Vinícius Júnior affrontera la redoutable Norvège d'Erling Haaland au MetLife Stadium de New York. Plus tard au cœur de la nuit, à 02h00, le Mexique, co-hôte du Mondial, tentera de faire chavirer le mythique Stade Azteca de Mexico face à l'Angleterre de Harry Kane, porté par son récent doublé libérateur au tour précédent.

11:33 - Les agressions non sanctionnées du Paraguay envers les Bleus Lors d'un huitième de finale de Coupe du monde particulièrement tendu, l'équipe de France a dû faire face à l'agressivité non sanctionnée des joueurs paraguayens. Profitant d'un arbitre d'une extrême clémence qui n'a distribué aucun carton à ses joueurs, le Paraguay a multiplié les fautes grossières et les gestes d'antijeu. Kylian Mbappé a ainsi été la cible privilégiée de cette rugosité, subissant tour à tour un coup de coude volontaire de Matias Galarza, un coup de pied de Juan Caceres et une semelle d'Andrés Cubas, tandis que Jules Koundé a lui aussi été victime d'un coup de poing de Galarza. Galarza punched Mbappe still no yellow card, the refereeing performance this WC is horrendous pic.twitter.com/EjEEjybm6N — NoCoSaL (@NoCoSaL) July 4, 2026

10:47 - Kylian Mbappe : "S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde" Au sortir d'un huitième de finale de Coupe du monde 2026 particulièrement houleux face au Paraguay (1-0), Kylian Mbappé a salué le caractère des Bleus, qui n'ont pas hésité à se salir : "S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde, désolé de l’expression. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking". Malgré les coups de coude, les fautes d'anti-jeu et l'impunité totale accordée aux Sud-Américains par l'arbitre, le capitaine tricolore s'est félicité que la France ait su répondre au défi physique outrancier en prouvant qu'elle savait aussi faire le "sale football" pour s'imposer. Désormais tournés vers leur quart de finale face au Maroc le 9 juillet prochain, les Bleus ont montré qu'ils savaient troquer le beau jeu pour le combat dans le seul but de quitter la pelouse avec une victoire.

10:15 - L'arbitre de France - Paraguay sous le feu des critiques internationales Après la qualification laborieuse de la France face au Paraguay (1-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev se retrouve aujourd'hui au cœur d'un véritable scandale médiatique pour son incroyable passivité. Accusé par la presse mondiale d’avoir totalement perdu le contrôle du match, l’officiel est pointé du doigt pour avoir toléré l'anti-jeu et l'agressivité excessive des Sud-Américains, repartis sans le moindre carton jaune malgré treize fautes flagrantes et une agression caractérisée de Galarza sur Mbappé ignorée par la VAR. De l'Espagne, où Marca dénonce une complaisance coupable face au "jeu rugueux excessif", à l'Allemagne, où Bild et MagentaTV s'insurgent contre cette impunité totale face à un "football dégoûtant", le corps arbitral est jugé responsable d'avoir transformé la pelouse de Philadelphie en un véritable "champ de mines" que les Bleus n'ont pu désamorcer que grâce à un penalty accordé péniblement en deuxième période.

08:54 - Du changement au Brésil Présent ce samedi dans la salle de presse du MetLife Stadium, où le Brésil affrontera la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur a confirmé qu'il modifierait son organisation en l'absence de Lucas Paqueta, touché aux ischios, sans préciser comment. "On n'a personne dans l'équipe avec les mêmes caractéristiques que Paqueta, donc on fera différemment, on est bien obligés. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai prévu."

08:34 - Le Canada fier du parcours à la Coupe du monde "J'espère que les gens ont été fiers de nous, a réagi Alistair Johnston. En tout cas, on n'a eu peur de personne et je suis fier de ce groupe. Il y a de la déception, mais ce qui restera plus tard, je pense, ce sera la fierté de voir autant de gens dans les rues. La passion des Canadiens pour ce sport, on la connaissait, mais je crois que le reste du monde ne le savait pas."

08:17 - Mbappé, la folle réaction après le match face au Paraguay en 8e de la Coupe du monde "S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l’expression, ils ont cru qu’on allait venir jouer en smoking, faire des belles actions, Nous aussi on sait faire le sale football. On l’a fait aujourd’hui, et même dans ça on a été meilleur qu'eux. C’est leur football, c’est leur manière de jouer. Ils ont essayé de nous avoir comme ça mais c’est nous qui les avons eu comme ça" a lancé Kylian Mbappé après la rencontre.