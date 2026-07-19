Coupe du monde 2026 : un France - Angleterre d'anthologie, l'Espagne et l'Argentine feront-elles mieux ? Actus et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. La Coupe du monde se termine ce dimanche 19 juillet avec la finale entre l'Espagne et l'Argentine, le point sur les dernières infos.

L'Essentiel

Pas de podium pour l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026, battue lors du match pour la 3e place. Les Bleus, pour la dernière de Didier Deschamps, se sont inclinés face à l'Angleterre dans une rencontre riche en rebondissements et en buts (6-4).

Qui sera sur le toit de la planète football, l'Espagne ou l'Argentine ? Les deux sélections s'affrontent ce dimanche 19 juillet en finale de ce Mondial 2026. Le coup d'envoi de cette finale sera donné à 21h. Sera-t-elle aussi spectaculaire que le match pour la 3e place ?

Une légère incertitude entourait la tenue de cette finale de la Coupe du monde après l’apparition d’un nuage de fumée issu des feux de forêt au Canada. Il a recouvert ces derniers jours New York et ses alentours, dégradant la qualité de l'air et pouvant être dangereux pour la santé. Mais la rencontre tant attendue aura bien lieu.

En direct

10:20 - Mbappé meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde Dans cette défaite de l'équipe de France face à l'Angleterre, Kylian Mbappé est parvenu à s'illustrer avec un doublé. Avec ses deux nouvelles réalisations, le capitaine des Bleus est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. L'attaquant du Real Madrid en est à 22 buts en autant de matchs disputés. Il compte une réalisation de plus qu'un certain Lionel Messi, qui dispute avec l'Argentine la finale de la Coupe du monde ce dimanche soir. 09:57 - Le bel hommage de la FFF à Didier Deschamps Ce match pour la 3e place, perdu par la France, était donc le dernier de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. Après 14 ans à ce poste, "DD" s'en va. La Fédération française de football lui a rendu hommage dans un communiqué. Elle salue notamment "un engagement exceptionnel au service des Bleus et du football français". La FFF salue et remercie le sélectionneur national Didier Deschamps pour le travail exceptionnel accompli à la tête de l'@equipedefrance depuis 2012.



En quittant, dans quelques jours, ses fonctions de sélectionneur de lÉquipe de France, Didier Deschamps referme un quart de pic.twitter.com/SIwlec2aEw — FFF (@FFF) July 18, 2026 09:30 - France - Angleterre, la rencontre avec le plus de buts dans ce Mondial 2026 Les Français et les Anglais ont offert un joli spectacle au public lors de ce match pour la 3e place. Quatre buts inscrits par la France, six par l'Angleterre. C'est la première fois que la barre des dix buts est atteinte dans cette Coupe du monde. Le match le plus prolifique était la rencontre Allemagne-Curaçao (7-1). Les Espagnols et les Argentins vont-ils faire mieux ? Réponse ce soir ! 01:03 - Les Bleus s'inclinent dans un match irréel (4-6) C'est terminé au Hard Rock Stadium de Miami où l'équipe de France s'incline face à l'Angleterre (4-6) dans cette petite finale de la Coupe du monde 2026 ! Pour cette dernière de Didier Deschamps, les Bleus ont tout donné en deuxième mi-temps après avoir été mené 4-0 à la pause ! 18/07/26 - 23:51 - Les Bleus sont en plein naufrage (0-4) C'est la mi-temps au Hard Rock Stadium de Miami où les Bleus sont en train d'être corrigés par l'Angleterre (4-0). Apathiques et dominés dans tous les compartiments du jeu, les Français ont littéralement sombré. Declan Rice, Ezri Konsa et Bukayo Saka (doublé) sont les buteurs de cette petite finale de la Coupe du monde 2026. 18/07/26 - 23:00 - France - Angleterre est parti ! Rayan Cherki lance France - Angleterre ! C'est parti pour ce match pour la 3e place de la Coupe du monde 2026 !

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est désormais complet avec la qualification de l'Espagne et l'Argentine pour la finale, découvrez les dernières affiches.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

La Coupe du monde 2026 a tenu un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.