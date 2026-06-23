Coupe du monde 2026 : un France - Irak dantesque, un mort lors d'Algérie - Jordanie... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Matchs, résultats, calendrier et classement... Découvrez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026

L'Essentiel

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17:12 - L'Algérie et l'Autriche dans un dilemme tactique inédit pour la Coupe du monde 2026 En battant la Jordanie (2-1) lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, l'Algérie s'est maintenue en vie dans le groupe J et aborde le dernier match face à l'Autriche avec son destin en main. Les deux équipes totalisent trois points chacune, mais les Autrichiens disposent d'une meilleure différence de buts, après leur victoire sur la Jordanie (3-1) et leur défaite contre l'Argentine (0-2).

16:50 - En cas de défaite contre la Norvège, les Bleus filent à Dallas Si la France s'incline face à la Norvège vendredi, elle terminerait deuxième du groupe I et affronterait le deuxième du groupe E, actuellement la Côte d'Ivoire. Ce scénario imposerait un déplacement à Dallas (Texas), contre un match à New York en cas de première place, avec une rencontre programmée le 30 juin à 19h (heure française).

16:29 - La Suède, adversaire le plus probable des Bleus en 16es de finale de la Coupe du monde Si la France termine première du groupe I, elle pourrait affronter le troisième de l'un des cinq groupes suivants : C, D, F, H ou L. Selon le site Football Meets Data, un duel France - Suède actuellement troisième du groupe F présente 48,6% de chances de se concrétiser, ce qui en fait le scénario le plus probable à ce stade.

16:07 - Deschamps mal compris selon Ibrahimovic Ibrahimovic prend la défense de Deschamps face à ceux qui minimisent son travail. "Les gens pensent que c'est facile, parce qu'il a beaucoup de stars sur le terrain, mais ce n'est pas facile, il y a tellement de choses autour qu'il faut diriger, avoir le contrôle", a-t-il déclaré. Il souligne également que le sélectionneur a maintenu un très haut niveau de performance "génération après génération".

15:46 - Zlatan Ibrahimovic impressionné par Deschamps à la Coupe du monde 2026 Consultant pour Fox Sports durant la Coupe du monde 2026, Zlatan Ibrahimovic a rendu hommage à Didier Deschamps après la qualification de la France pour les seizièmes de finale. Le Suédois a salué la rareté d'un joueur légendaire devenu un coach tout aussi exceptionnel : "Il y a peu d'incroyables joueurs qui ont été aussi des incroyables coachs."

15:22 - Tensions entre supporters sénégalais et marocains ravivées par la Coupe du monde 2026 La défaite du Sénégal a également relancé les tensions entre les fans sénégalais et marocains, dont les relations sont décrites comme "explosives" depuis la dernière finale de la CAN. Le contexte est d'autant plus tendu que le Maroc a obtenu sa victoire sur tapis vert contre le Sénégal, un dossier encore devant le TAS.

14:59 - Koulibaly, coupable numéro un aux yeux des supporters à la Coupe du monde 2026 Sur les réseaux sociaux, le capitaine Kalidou Koulibaly est dans le viseur des supporters en colère. Un internaute l'accuse d'être "fautif sur cinq buts des six encaissés" en deux matchs, tandis qu'un autre estime que sans lui en équipe de départ, "jamais de la vie on ne perd ce match". Le sélectionneur Pape Thiaw est lui aussi critiqué pour ses choix tactiques et son ego.

14:39 - La presse sénégalaise déprime après la défaite du Sénégal face à la Norvège à la Coupe du monde 2026 Après un nouveau revers face à la Norvège (3-2), la presse sénégalaise tire la sonnette d'alarme. Le journal Le Soleil évoque une "nuit cauchemardesque" marquée par des "erreurs défensives individuelles", tandis que Senenews parle de "désillusion sénégalaise" après deux défaites en autant de matchs.

14:37 - Un mort lors du match Algérie - Jordanie Un supporter jordanien d'une vingtaine d'années a perdu la vie et huit autres personnes ont été blessées lors d'une bousculade survenue à la place Hachémite, à proximité du théâtre romain d'Amman. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, alors que des milliers de Jordaniens s'étaient réunis pour regarder le match de leur sélection contre l'Algérie, comptant pour la Coupe du monde 2026. Le porte-parole de la Direction de la sécurité publique a indiqué que "l'un des blessés était décédé peu après son admission" à l'hôpital. Les huit personnes blessées lors de la bousculade ont été prises en charge médicalement après leur transfert à l'hôpital. Leur état est décrit comme stable à modéré, selon le porte-parole des autorités jordaniennes. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour déterminer les causes exactes du décès, la victime ayant été transférée à l'institut médico-légal.

14:17 - La Norvège va faire tourner face à la France à la Coupe du monde Le sélectionneur Ståle Solbakken a expliqué vouloir procéder à une large rotation lors de la rencontre face aux Bleus : "il y aura quelques changements contre la France. Ce n’est pas que nous ne voulons pas gagner, mais l’intervalle entre les deux matchs est très court. Vu notre condition physique en fin de match aujourd’hui, il faut donner leur chance à d’autres joueurs. Cinq, six, voire sept d’entre eux ont souffert de crampes en fin de rencontre.

13:54 - "On a joué aux cartes" "On a joué aux cartes (sourire). On attendait, car on avait des créneaux, et sans arrêt ils étaient repoussés. Le plus important, c’était d’avoir les 20 minutes pour s’échauffer. Il ne fallait pas prendre de risque. Cet arrêt, c’est la première fois que ça m’arrive. J’espère que c’est la dernière fois aussi. Ce risque (de pluie et d’orages) est présent ici en Amérique. C’était long, entre le début et la fin du match, d’autant qu’on enchaîne dans quatre jours (Norvège vendredi). L’essentiel est fait avec ces six points en deux matches et la qualification" a lancé Deschamps à propos de l'interruption de plus de 2h dans ce France - Irak à la Coupe du monde.

13:32 - Le programme du jour à la Coupe du monde Voici les matchs attendus ce mardi à la Coupe du monde 2026 19 h : Portugal - Ouzbékistan (Houston)

22 h : Angleterre - Ghana (Boston)

1 h : Panama - Croatie (Toronto)

4 h : Colombie - RD Congo (Guadalajara)

13:10 - Les compos probables de Portugal - Ouzbékistan Vivement critiqué par les supporters portugais après sa prestation lors du premier match, Cristiano Ronaldo devrait bien être aligné dès le coup d’envoi de la deuxième rencontre de Coupe du monde face à l’Ouzbékistan. Les compos probables Portugal (4-2-3-1) : Diogo Costa – João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes – Vitinha, João Neves – Francisco Conceicao, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo.

Ouzbékistan (3-4-2-1) : Utkir Yusupov – Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Khozhiakbar Alizhonov (ou Jakhongir Urozov) – Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Bekhruz Karimov – Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov – Eldor Shomurodov.

12:57 - 4,9 millions de téléspectateurs entre 23h00 et 2h48, selon Médiamétrie pour suivre France - Irak sur M6 La part de marché est de 63,1 % sur l’ensemble du public de quatre ans et plus pour le France - Irak. À noter qu’a elle seule la première mi-temps a attiré 8,9 millions téléspectateurs, soit 63 % du public global.

12:25 - "Ce match ne m’intéresse pas plus que ça" lance Haaland à propos du France - Norvège "Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant. On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable, donc ce match ne m’intéresse pas plus que ça, a-t-il répondu. Ils (les Bleus) vont probablement gagner contre nous et ils vont probablement gagner tout le tournoi." Ambiance à la Coupe du monde.

12:03 - Portugal et Angleterre sous pression lors de la Coupe du monde 2026 ce mardi Ce mardi, deux grandes nations du football entrent à nouveau en lice lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Le Portugal, après une entrée en lice ratée contre la RD Congo, doit impérativement s'imposer face à l'Ouzbékistan à 19h à Houston pour préserver ses chances de qualification. L'Angleterre, elle, affronte le Ghana à 22h à Boston et peut décrocher son billet pour les 16es de finale en cas de victoire.

11:47 - La Norvège valide son billet pour les 16es de finale à la Coupe du monde 2026 La Norvège, qui n'avait plus participé à une grande compétition internationale depuis la Coupe du monde 1998, s'est qualifiée pour les 16es de finale en battant le Sénégal 3-2. Haaland a signé un doublé décisif lors de cette rencontre. Le sélectionneur Stale Solbakken a reconnu une fin de match difficile : "Les dix dernières minutes ont été les plus longues de ma vie, on a perdu le contrôle et ça a été le seul moment du match."

11:16 - "J'espère que c'est la première et la dernière fois" : les réactions des Bleus après l'interruption de 2h48 Malgré l'orage et l'interruption du match qui a duré plus de deux heures, l'équipe de France n'a pas montré de signe d'agacement à l'issue de match (sans doute aidée par sa victoire face à l'Irak). "Ce sont des conditions particulières, on pourra dire qu'on l'a connue une fois, j'espère que c'est la première et la dernière", a réagi le sélectionneur Didier Deschamps avant d'ajouter : "C'est le plus long match, la plus longue mi-temps que j'ai connue en tant que sélectionneur. Mais bon, ça n'a pas d'impact sur le résultat". Du côté des joueurs, le plus dur a été de rester concentrés et échauffés pour la reprise du match. "On l'a vécu avec beaucoup d'incertitude parce qu'on ne savait pas [...] si on allait reprendre, quand, dans quelles conditions", explique Jules Koundé à RMC. "On a essayé tout d'abord de rester chauds, actifs en faisant du vélo, de la mobilité, ce genre de choses. Après, on a su que ça allait prendre un peu plus de temps, [...] on a eu le temps de se décontracter aussi un petit peu. Quand on a été fixé sur l'heure, on a eu le temps de se reconcentrer, se réchauffer pour repartir", détaille-t-il notant la nécessité de s'adapter aux "choses indépendantes de notre volonté". D'autant que la situation était la même dans le deux camps rappelle le défenseur.

10:50 - Koulibaly et Thiaw jugés responsables de la défaite sénégalaise La deuxième défaite consécutive du Sénégal lors du match face à la Norvège désespèrent les supporters des Lions de la Téranga qui voient les chances d'accéder en 16èmes et surtout en 8èmes de finale réduire à vue d'oeil. Surtout après la prestation face à la Norvège lors de laquelle le site Senego a trouvé l'équipe sénégalaise "moins convaincante collectivement que lors de [la] défaite contre la France". Mais deux membres de l'équipe sont particulièrement pointés du doigts par les supporters sur les réseaux : le capitaine Kalidou Koulibaly pour sa contre-performance - il est jugé fautif dans 5 des six buts encaissés par le Sénégal - et le sélectionneur Pape Thiaw pour ses choix de composition. "Cette défaite est celle de Pape Thiaw, on démarre ce match sans Koulibaly, jamais de la vie on ne perd ce match", lance un internaute dans un message repéré par RMC.

10:19 - Les conseils jardinage et entretien de Mbappé aux techniciens de surface Après l'orage et la longue mi-temps de plus de deux heures, les Bleus et l'équipe d'Irak ont pu retourner sur le terrain pour jouer la suite de leur match. Cette deuxième partie de rencontre a donné lieu à une scène inattendue : Kylian Mbappé houspillant les techniciens de surface et donnant des directives pour l'assèchement du terrain gorgé d'eau. Si le joueur a pu semblé agacé, il a démenti après la rencontre : "Ce n'était pas de l'agacement. C'est juste que la partie où l'on attaquait était gorgée d'eau mais qu'ils ont passé 20 minutes à nettoyer la partie où l'on défendait et pas l'autre. C'était un désavantage, et je voulais qu'ils passent le même temps pour nettoyer les deux parties du terrain. Ou quitte à choisir, nettoyer celle où l'on attaque et que ça ralentisse de l'autre côté (rires). Mais ils n'y étaient pour rien, on leur a dit d'aller là-bas et l'autre groupe n'était pas prêt". Mbappe telling the cleaners where to mop lmao this guy is so funnypic.twitter.com/cJW9YSn52B — fan (@NoodleHairCR7) June 23, 2026

09:52 - Qui la France pourrait-elle affronter en 16ème de finale ? Il est encore trop tôt pour connaître avec certitude l'affiche de match des Bleus en 16èmes de finale. L'équipe de France est sûre d'être qualifiée pour la prochaine étape de la Coupe du monde 2026, tout comme celle de la Norvège. Mais les deux pays doivent s'affronter pour savoir qui sortira en tête du groupe I lors du match prévu au Gillette Stadium de Foxborough vendredi à 21 heures. Si la France l'emporte et s'impose à la tête du groupe, elle affrontera la 3ème équipe du groupe C, D, F, G ou H. Pour l'heure, c'est le 3ème du groupe F qui pourrait croiser la route des Bleus selon RMC, soit la Suède. Si la France perd et atterrit à la deuxième place du groupe, elle devra jouer contre le 2ème du groupe E, place actuellement occupée par la Côte d'Ivoire, selon le scénario le plus probable à en croire RMC. Pour connaître le tableau final des 16èmes, il faut attendre la fin des phases des poules prévue dans la nuit de samedi à dimanche.

08:55 - La rivalité Sénégal - Maroc ravivée lors de la Coupe du monde 2026 La nouvelle défaite de l'équipe du Sénégal à la Coupe du monde 2026, à l'issue du match face à la Norvège dans la nuit de lundi à mardi, ravive la rivalité entre les supporters sénégalais et leurs homologues marocains. Les deux groupes se disputent le titre de meilleure nation africaine du football depuis la final polémique de la CAN 2025 : le Sénégal a été décrété vainqueur sur le terrain, mais deux mois plus tard c'est le Maroc qui a été désigné vainqueur sur tapis vert. Depuis la Confédération africaine du football refuse de trancher sur l'équipe victorieuse et attend la décision du Tribunal arbitral du sport. La question revient sur le tapis face aux performances des deux équipes en phase de poule de la Coupe du monde. Alors que le Sénégal a perdu ses deux matchs, le Maroc peut se féliciter d'avoir gagné un match et d'avoir décrocher un nul face au Brésil. Les supporters marocains revendiquent ainsi la supériorité des Lions de l'Atlas, tandis que les supporters sénégalais pointent des difficultés rencontrées par les Lions de la Teranga.

08:30 - La Jordanie éliminée de la Coupe du monde 2026 La Jordanie s'est inclinée face à l'Algérie, mais ce faisant elle s'est vue éliminée de la Coupe du monde. Après deux défaites consécutives l'équipe n'a plus aucune chance de se qualifier pour les 16èmes de finale, pas même en tant que barragiste. La Jordanie jouera toutefois son dernier match de poule contre l'Argentine le dimanche 28 juin.

08:07 - "On a joué aux cartes" : ce qu'on fait les Bleus pendant la (très) longue mi-temps face à l'Irak Le match France-Irak restera dans la mémoire par sa durée et surtout sa longue interruption. La rencontre qui avait lieu au Lincoln Financial Field de Philadelphie a été interrompue pendant plus de 2h30 à cause des orages qui ont frappé à la fin de la première période. L'interruption devant d'abord durer 30 minutes s'est prolongée de demi-heure en demi-heure à chaque nouvelle éclair détecté dans un rayon de 13 km autour du stade, forçant les Bleus à rester aux vestiaires où ils ont "joué aux cartes" selon les indiscrétions de Ouest-France. Les spectateurs, eux, se sont réfugiés dans les coursives à l'abri. Ces mesures sont prévues par le protocole très strict de la Fédération américaine de football.