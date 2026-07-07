Coupe du monde 2026 : une Argentine irrationnelle passe en quarts, Suisse - Colombie... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Découvrez toutes les infos sur la Coupe du monde 2026... Matchs, calendrier et tableau de la phase finale.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme dans la Coupe du monde 2026 : ce mardi 7 juillet, c’est la fin des huitièmes de finale avec Suisse - Colombie (22 heures).

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 : au terme d'un match complétement dingue, l'Argentine, menée 2-0 jusqu'à la 79, s'est finalement imposée 3-2 à la fin du temps réglementaire grâce à un immense Lionel Messi encore une fois, auteur d'un but et une passe décisive.

Le Paraguay a fait encore parler de lui à travers un nouveau dérapage raciste sur Mbappé. Après la rencontre, la sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla, a reproché au capitaine des Bleus de ne pas avoir serré la main du gardien, en balançant des messages racistes. "Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance." Des propos lamentables...

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

En direct

20:52 - Courtois et la Belgique feront face à l'Espagne, une rencontre au parfum particulier Pour le gardien du Real Madrid, affronter l'Espagne en quarts de la Coupe du monde représente un défi personnel : "L'Espagne est mon deuxième pays", a-t-il confié. Il a cependant plaisanté sur les choix de son fils : "Mon petit garçon devra de toute façon supporter la Belgique, sinon il ne pourra plus rentrer à la maison." 20:30 - Courtois savoure la victoire comme une réponse au "manque de respect" américain en Coupe du monde Le gardien Thibaut Courtois n'a pas caché son sentiment de revanche après la rencontre : "Le manque de respect dont les Américains ont fait preuve à notre égard ces derniers jours, nous l'avons fait payer." Il avait notamment été dit que la Belgique n'était plus capable de rivaliser et qu'elle serait battue facilement. 20:08 - DE L'ENFER AU PARADIS, L'ARGENTINE RENVERSE L'EGYPTE Face à une équipe égyptienne exceptionnelle, l'Argentine est passée tout près d'une élimination retentissante. Menée 2-0 jusqu'à la 79e minute, l'Albiceleste a pourtant trouvé les ressources nécessaires pour inscrire trois buts et renverser une situation qui semblait désespérée. Lionel Messi a une nouvelle fois endossé son costume de sauveur avec un but et une passe décisive, participant activement à cette incroyable remontée. Quel scénario fou à Atlanta ! Longtemps malmenée, l'Argentine a eu très chaud, mais les champions du monde sont toujours en vie dans cette Coupe du monde 2026. 20:08 - Quaresma tacle la génération dorée du Portugal éliminée de la Coupe du monde Après l'élimination du Portugal face à l'Espagne (0-1) en Coupe du monde, l'ancien international Ricardo Quaresma a sévèrement critiqué sa sélection. Face à Rúben Dias, il a lâché : "Tout le monde disait que cette équipe était la meilleure de l'histoire du Portugal mais dans quel sens ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné ?" 19:59 - ENZO FERNANDEZ ENTERRE LES EGYPTIENS (3-2) Quel scénario de folie ! L'Argentine a fini par renverser l'Egypte grâce à un but d'Enzo Fernandez, auteur d'une tête parfaite dans la surface sur un centre millimétré de Lautaro Martinez. 3-2 pour l'Argentine ! 19:49 - La Norvège a quatre jours pour récupérer avant son quart de finale de Coupe du monde contre l'Angleterre Malgré ces incertitudes physiques, les Norvégiens disposent de quatre jours pour se remettre en forme avant d'affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre est programmée samedi à Miami, à 23h (heure française). 19:48 - 83' - MESSI MAGIQUE (2-2) Incroyable ! L'Argentine vient de refaire son retard face à l'Egypte en 4 minutes. Bien servi par Montiel dans la surface, Lionel Messi catapulte le ballon dans les buts egyptiens et permet à son équipe d'égaliser face aux Pharaons. C'est un match à couper le souffle. 19:45 - 79' - ROMERO RAVIVE L'ESPOIR (1-2) Réduction du score de l'Argentine. Messi dépose un ballon parfait sur la tête de Romero qui trompe enfin Shoubeir. 2-1 pour l'Egypte 19:33 - 68' - ZICO CRUCIFIE LES ARGENTINS (2-0) Cette fois le break est fait pour l'Egypte. Sur un contre initié par Salah, Hassan est servi sur le côté droit. L'ailier de Real Oviedo centre en retrait pour Zico qui libre de tout marquage propulse le ballon dans les buts. 2-0 pour l'Egypte. 19:25 - Solbakken écarte l'hypothèse d'un virus et évoque toux et climatisation Le sélectionneur norvégien refuse de parler d'un virus qui circulerait dans le groupe. "Nous n'avons eu que Jorgen, qui a eu de la fièvre, et ensuite il y a eu quelques quintes de toux et des râles rauques, un peu partout", détaille-t-il. Il invoque plutôt les conditions de voyage, climatisation, vols, vestiaires pour expliquer ces petits maux dans un groupe de plus de 50 personnes. 19:10 - Début de seconde période ! C'est reparti à Atlanta entre l'Argentine et l'Egypte 19:04 - Plusieurs membres de la délégation norvégienne touchés par la fatigue des déplacements La délégation norvégienne accuse le coup après une série de longs trajets depuis son camp de base à Greensboro, en Caroline du Nord. L'équipe s'est déplacée à Boston à deux reprises, dans le New Jersey à deux reprises, à Dallas, et a rejoint Miami lundi soir. Solbakken, lui-même pris d'une violente quinte de toux avant le match contre la France, attribue ces maux à la fatigue des voyages plutôt qu'à un virus. 18:44 - Le sélectionneur norvégien épuisé après la victoire contre le Brésil Après la victoire surprise de la Norvège face au Brésil (2-1) en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Stale Solbakken confie avoir peu célébré. "J'étais trop fatigué, alors je suis allé me coucher et j'ai revu le match. J'ai très peu dormi", a-t-il déclaré en conférence de presse. Les joueurs, eux, ont eu la permission de sortir, mais sans liberté totale. 18:22 - 21' - MESSI MANQUE LE PENALTY Shoubeir choisit le bon côté et parvient à repousser le penalty de Messi. L'Egypte reste devant au score 18:22 - Infantino condamne "sans équivoque" les insultes racistes contre Mbappé lors de la Coupe du monde Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a réagi publiquement aux propos racistes de la sénatrice paraguayenne visant le capitaine des Bleus. "Je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l'encontre de Kylian Mbappé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla", a-t-il écrit sur Instagram, ajoutant : "Le monde du football et la société tout entière sont solidaires du capitaine de l'équipe de France : nous devons lutter contre le racisme et l'éradiquer ensemble." 18:18 - 15' - BUUUT D'IBRAHIM (0-1) Très belle combinaison côté droit des Egyptiens, Ashour décale Hany qui centre dans la surface, Yasser Ibrahim gagne son duel aérien face à Emiliano Martinez et place une superbe tête, Martinez est battu . 1-0 pour les Pharaons 18:02 - C'est parti à Atlanta ! Le coup d'envoi de ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Egypte est donné ! 17:50 - Le Portugal éliminé, la presse lusitanienne impitoyable avec Ronaldo en Coupe du monde Le Portugal a été éliminé de la Coupe du monde en huitièmes de finale par l'Espagne (1-0), sur un but de Mikel Merino dans le temps additionnel. La presse portugaise n'a pas épargné Cristiano Ronaldo, avec des titres comme "Adieu", "Ronaldo, ça suffit" ou encore "On se voit à la maison". 17:33 - Blessure d'Onana, coup dur pour la Belgique en pleine Coupe du monde Sorti dès la 21e minute face aux États-Unis, Amadou Onana souffre d'une rupture du ligament croisé, selon The Athletic. Le milieu de terrain de 24 ans d'Aston Villa ne participera plus à la Coupe du monde et devrait également manquer une grande partie de la saison prochaine. Un coup dur pour les Diables Rouges, qui continuent pourtant leur parcours dans la compétition. 17:14 - Pochettino salue son groupe après l'élimination en Coupe du monde Malgré la défaite, le sélectionneur argentin des États-Unis Mauricio Pochettino a affiché sa fierté après l'élimination en huitièmes. "Nous avons jeté les bases pour que l'avenir soit radieux et couronné de succès", a-t-il déclaré. Il a ainsi voulu retenir les aspects positifs d'un parcours qui s'achève au stade des huitièmes. 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Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026