Coupe du monde 2026 : une France écrasante face à la Suède, deux morts au Mexique, l'Angleterre attendue au tournant... Matchs et résultats
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Résultats, calendrier et les dernières actualités, suivez la phase finale de la Coupe du monde avec une équipe de France qui impressionne.
- La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.
- Au programme de ce mercredi 1er juillet à la Coupe du monde 2026 : L'Angleterre affronte le Congo à 18h avant un choc très attendu, Belgique - Sénégal à 22h.
- Dans les derniers résultats de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France a été plus que jamais au rendez-vous de son 16e de finale face à la Suède en s'imposant grâce à des buts de Mbappé et Barcola et un immense Olise. Les Bleus retrouveront l'équipe du Paraguay, vainqueur surprise de l'Allemagne, ce samedi. Grâce à leur star Erling Haaland, la Norvège s'est qualifiée en battant la Côte d'Ivoire 2-1 et retrouvera le Brésil en huitième de finale dans un immense choc. Dans la nuit, la rencontre Mexique - Equateur a vu le cô-hôte se qualifier pour les 8e de finale en s'imposant 2-0.
- En marge des célébrations de la qualification du Mexique, deux personnes sont mortes. Une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans sont morts par asphyxie, a indiqué la secrétaire à la Santé de la capitale.
12:52 - Deux morts au Mexique après la qualification en 8e de la Coupe du monde
Deux personnes sont mortes ce mercredi, lors des grandes célébrations organisées à Mexico après la qualification du Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Selon le secrétaire à la santé de la capitale mexicaine, une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans sont morts par asphyxie, alors qu'un million de personnes était réuni dans la ville
12:31 - Pape Thiaw rend hommage à Rudi Garcia, son adversaire du jour en Coupe du monde, qui l'a lancé dans le footbal
Rudi Garcia, désormais sélectionneur de la Belgique, avait été le premier entraîneur à intercéder en faveur de Pape Thiaw auprès de Robert Nouzaret à Saint-Étienne, alors en Division 2. Thiaw rappelle le contexte : "J'étais le seul [étranger], je n'oublierai jamais." Il confie lui avoir rappelé ce geste dans l'avion lors du tirage au sort, concluant : "Je lui dirai toujours merci."
12:10 - Edouard Mendy de retour au Sénégal pour la Coupe du monde, sous conditions
Le gardien Edouard Mendy, parti effectuer un aller-retour dans son club, est annoncé de retour avant le match contre la Belgique. Pape Thiaw conditionne toutefois son maintien dans le groupe à une victoire : "Il faut gagner pour le revoir peut-être."
11:52 - Le Sénégal entre "détermination et confiance" avant son 16e de finale de Coupe du monde
Le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw assure aborder le huitième de finale de Coupe du monde contre la Belgique "avec beaucoup de détermination et de confiance." Il reconnaît la valeur de l'adversaire, qualifiant les Belges de "grande nation du foot européen et mondial", tout en affirmant que son équipe est "préparée à tout donner."
11:31 - Thierry Henry fan de Olise après France - Suède à la Coupe du monde
Après la victoire de la France face à la Suède (3-0) en 16e de finale de Coupe du monde, Thierry Henry a encensé Michael Olise sur la chaîne américaine Fox Sports. L'ancien attaquant des Bleus a qualifié le joueur de "monstre", soulignant qu'il "voit les choses si vite et différemment des autres".
11:10 - "On est en mission lance Deschamps" à la Coupe du monde
"On est en mission, moi aussi avec eux. Jusqu’à notre match, il y avait eu des seizièmes compliqués, très difficile. Je ne dis pas que le notre a été simple, mais on a eu de la marge, même si on aurait pu être plus efficaces en première mi-temps. Il y a une autre étape à franchir, les joueurs sont là pour ça. Il ne faut pas se projeter trop loin, on risque d’être rattraper par la réalité.
10:52 - "Toute l'équipe est consciente de ce qu'on doit faire" lance Mbappé
"Je dis toujours que je suis conscient de ce que je joue, conscient d’où je suis et de ce que je dois faire. Mais toute l’équipe est consciente de ce qu’elle doit faire. On a bien joué, on a eu une entame un peu timide, on a eu des occasions qu’on aurait pu mettre avant, mais cela fait partie du football. On a réussi à marquer et on a contrôlé le match."
10:31 - Plusieurs joueurs allemands ont refusé de tirer avant Tah
Selon le journal allemand Bild, Joshua Kimmich a cherché en vain un sixième tireur au but parmi ses coéquipiers, essuyant plusieurs refus lors du 16e de la Coupe du monde. Nathaniel Brown, Leon Goretzka, Waldemar Anton et Malick Thiaw auraient tous décliné l'invitation à s'avancer. C'est finalement Jonathan Tah, pour son premier tir au but en carrière, qui a accepté, avant de le manquer.
10:10 - Bielsa dément les rumeurs de tensions internes avant la Coupe du monde 2026
Des rumeurs de conflits entre Bielsa et ses joueurs avaient circulé avant même l'élimination officielle de l'Uruguay. Le sélectionneur a formellement démenti toute réunion organisée pour modifier la stratégie : "Il n'y a eu aucune réunion avec les joueurs pour changer la stratégie." Il a précisé avoir accepté leur demande de s'entraîner ensemble plutôt qu'en deux groupes, car "ils souhaitaient se sentir proches les uns des autres."
09:52 - Bielsa assume sa responsabilité mais défend ses choix à la Coupe du monde 2026
Bielsa a reconnu ses lacunes sans pour autant tout rejeter sur lui : "Ma responsabilité est très claire, je ne peux pas justifier notre résultat final." Il a toutefois ajouté : "Je suis convaincu que même en faisant des choix différents, cela n'aurait pas permis d'obtenir des résultats différents." Le technicien a qualifié ce départ d'"adieu très douloureux."
09:31 - Bielsa quitte l'Uruguay après l'élimination en Coupe du monde 2026
Marcelo Bielsa a annoncé son départ du poste de sélectionneur de l'Uruguay lors d'une conférence de presse tenue ce mardi. Le technicien argentin de 70 ans, en poste depuis 2023, a quitté la Celeste après l'élimination de l'équipe en phase de groupes de la Coupe du monde 2026.
09:10 - Melvin Mastil, troisième gardien aux deux sélections, pourrait débuter en Coupe du monde 2026 contre la Suisse
Face aux doutes sur Zidane et Benbot, l'option d'aligner le troisième gardien Melvin Mastil (26 ans) contre la Suisse serait sérieusement envisagée. Winwin Sports précise cependant : "Il n'est pas improbable que Vladimir Petkovic fasse appel aux services de Melvin Mastil lors du match contre la Suisse, même si cela peut s'avérer risqué pour un gardien qui manque d'expérience internationale et d'expérience des grands matchs." Mastil ne totalise en effet que deux sélections, toutes acquises lors de matchs amicaux contre le Guatemala (7-0) et la Bolivie (4-0).
08:52 - La Coupe du monde 2026 relance le débat sur le gardien numéro 1 de l'Algérie
Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Luca Zidane occupait le poste de gardien titulaire de l'Algérie, mais ses prestations jugées décevantes face à l'Argentine (3-0) et la Jordanie (2-1) lui ont coûté sa place. Le sélectionneur Vladimir Petkovic a confirmé cette mise à l'écart : "L'absence de Luca Zidane comme titulaire est due aux performances qu'il a réalisées lors des deux premiers matches." Il a ajouté : "J'ai estimé qu'Oussama Benbot méritait de jouer aujourd'hui."
08:32 - "La France n'est pas meilleure que nous" lance Yamal
"La France n'est pas meilleure que nous, non", assure-t-il. "Ils ne nous ont pas battus, donc ils ne peuvent pas être meilleurs que nous. (...) La France est en forme, a de très bons joueurs. Mais je pense qu'il n'y a pas de vrai favori dans cette Coupe du monde."
08:12 - L'Iran quitte Tijuana sous les acclamations des supporters mexicains lors de la Coupe du monde 2026
Éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, l'équipe d'Iran a quitté sa base mexicaine de Tijuana sous les ovations d'environ 150 fans locaux venus leur rendre hommage avant leur départ pour Téhéran. La foule scandait "Iran, mon frère, tu es désormais mexicain !", selon des journalistes de l'AFP présents sur place, alors que les joueurs signaient autographes, drapeaux et albums Panini. Cette solidarité a particulièrement touché une équipe qui avait vécu plusieurs déboires extra-sportifs pendant le tournoi, notamment pour organiser ses matchs aux États-Unis.
07:54 - Lucas Paqueta incertain pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une blessure musculaire
Le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, et sa participation aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 est compromise. Titulaire contre le Japon en seizième de finale (2-1), le joueur de Flamengo n'est pas revenu sur le terrain en seconde période à cause d'une gêne à l'arrière de la cuisse. Il avait été remplacé par le jeune attaquant Endrick.
07:33 - La NASA promet d'envoyer un ballon sur la Lune si les États-Unis remportent la Coupe du monde 2026
L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a promis mardi d'envoyer un ballon de football sur la Lune si l'équipe nationale américaine remporte la Coupe du monde 2026, qui se déroule en partie sur le sol américain. "Allez l'équipe USA, faites ce qu'il faut !", a-t-il lancé lors d'un événement, encourageant les joueurs à décrocher le titre mondial. L'agence spatiale avait déjà envoyé un ballon officiel de la FIFA dans la Station spatiale internationale à l'occasion du tournoi.
07:26 - Le Mexique ravit ses fans et accède une fois de plus aux 8e de finale
Le Mexique a aussi rallié cette nuit les 8e de finale de la Coupe du monde 2026. Quinones à la 22e minute et Jimenez à la 31e ont rapidement mis le Mexique sur les rails de la qualification face à l'Equateur finalement battu 2-0. La Tri est une habituée de ce stade de la compétition puisque les Mexicains l'ont atteint sans discontinuer de 1994 à 2018, étant à chaque fois éliminée en 8e avant de ne pas sortir du premier tour en 2022. Le meilleur résultat du Mexique est intervenu lors des deux éditions organisées par le pays en 1970 et 1986 avec une place en quart de finale. Le Mexique affrontera le vainqueur d'Angleterre - RD Congo en 8e de finale, un match programmé dans la nuit de lundi à mardi prochain.
07:12 - Yamal gère ses duels physiques avec prudence malgré son retour en Coupe du monde 2026
Conscient de sa fragilité après sa blessure musculaire, Lamine Yamal reconnaît adapter son jeu sur les duels aériens et les ballons disputés lors de cette Coupe du monde 2026. "Si je vois qu'il y a un ballon disputé, je n'y vais pas, pas seulement pour moi mais aussi pour mon coéquipier, pour ne pas le blesser", a-t-il confié. Il a néanmoins insisté sur son investissement à l'entraînement : "Mais je m'entraîne à fond."
06:51 - Lamine Yamal assure être capable de jouer 90 minutes contre l'Autriche en Coupe du monde 2026
De retour de blessure à la cuisse gauche contractée en avril, l'attaquant espagnol de 18 ans Lamine Yamal a affirmé être prêt à disputer un match entier pour le seizième de finale contre l'Autriche en Coupe du monde 2026. "Oui je peux jouer 90 minutes contre l'Autriche", a-t-il déclaré à la radio Cope, après avoir enchaîné 19, 45 puis 76 minutes lors des trois matchs de groupe. Le Barcelonais a marqué un but lors de son entrée de la mi-temps contre l'Arabie saoudite.
06:31 - Ronald Koeman démissionne après l'élimination des Pays-Bas en Coupe du monde 2026
Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a annoncé sa démission au lendemain de l'élimination de son équipe en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, aux tirs au but (1-1, 3-2 tab). Il occupait ce poste depuis 2023, après un premier mandat entre 2018 et 2020. Défenseur central de formation, il quitte donc la sélection néerlandaise à la suite de cette sortie de route précoce.
06:11 - "Quand vous n'êtes pas capables de marquer, il faut rester solides défensivement"
Émerse Faé a insisté sur la leçon tactique à retenir de cette élimination face à la Norvège en Coupe du monde 2026, face à des adversaires de très haut niveau. "Quand vous n'êtes pas capables de marquer, il faut savoir rester solides défensivement et ne pas laisser la moindre petite opportunité à ces joueurs-là", a-t-il affirmé. Le sélectionneur a toutefois retenu que son équipe, championne d'Afrique en 2023, a "beaucoup grandi" au cours de cette compétition.
05:52 - Émerse Faé : la Côte d'Ivoire a "manqué de maturité" après l'égalisation
Le sélectionneur ivoirien Émerse Faé a reconnu la "déception" tout en saluant l'engagement de ses joueurs après l'élimination en Coupe du monde 2026. "C'est difficile de perdre dans les dernières minutes, ils ont tout donné, ils se sont battus de la première à la dernière minute", a-t-il déclaré en conférence de presse. Il a regretté un manque de maturité après l'égalisation : "Peut-être qu'à la fin, il fallait essayer de tenir et d'aller jusqu'aux prolongations."
05:30 - La série impressionnante pour Haaland à la Coupe du monde
Le but de Haaland face à la Côte d'Ivoire était son 5e de la Coupe du monde 2026, après des doublés contre l'Irak et le Sénégal en phase de groupes. L'attaquant de Manchester City avait pourtant été discret une grande partie de la rencontre, avant de surgir au meilleur moment sur un centre de Berg. Il s'agit également de son 13e match consécutif avec la Norvège au cours duquel il a trouvé le chemin des filets.
00:54 - La France écrase la Suède (3-0) et rejoint le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du monde !
Pour son premier match à élimination directe dans cette Coupe du monde 2026, la France, emmenée par un grand Mbappé auteur d’un nouveau doublé, a impressionné (3-0). Les Bleus joueront le Paraguay en huitième de finale, ce samedi. Largement favoris, les protégés de Deschamps ont régalé. Mbappé, après avoir touché le montant (32e) et s’être vu refuser un but (23e), a débloqué la situation avec un enchaînement d’une folle rapidité (42e). Au retour des vestiaires, Olise, qui a également touché le montant sur un retourné exceptionnel (36e), a régalé en offrant deux passes décisives pour Barcola (53e) et Mbappé (74e).
Doublé pour Kylian Mbappé ! ⚽️????— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 30, 2026
Parfaitement servi par Michael Olise, l'attaquant français signe un deuxième but et porte la France à 3-0 !
Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #FRASUE pic.twitter.com/RkqSx1wI0H
Le calendrier complet de la Coupe du monde
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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026
Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.
Les résultats des matchs de la Coupe du monde
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Les dernières actus et les matchs en live de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...
Les dates clés de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.
- Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe
- Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)
- 9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)
- 14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)
- 19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York
Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
- Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- Asie (AFC) : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Corée du Sud, Iran
- Afrique (CAF) : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- Amérique du Sud (CONMEBOL) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande
- Europe (UEFA) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.