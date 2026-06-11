Coupe du monde 2026 : classements des groupes, résultats et calendrier complet

Découvrez tous les classements, les résultats et le calendrier complet de cette Coupe du monde 2026.

La Coupe du monde débute officiellement ce jeudi 11 juin et se terminera le 19 juillet, date de la grande finale aux Etats-Unis. Le format de cette Coupe du monde est totalement inédit avec 48 équipes qui seront présentes. La phase de poules est divisée en 12 groupes de 4 sélections. Comme toujours, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase à élimination directe, mais également les huit meilleurs troisièmes. Evènement inédit, un total de 32 équipes seront qualifiés pour les seizièmes de finale, une phase qui est elle aussi inédite dans l’histoire des Coupes du monde de football. Vous avez peut être fait le calcul, il n'y aura pas 64 matchs, mais 104 au total !

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Télécharger et imprimer notre calendrier de la Coupe du monde 2026

Les classements des groupes de la Coupe du monde

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde

Les Bleus, finalistes en 2022, champions du monde en 2018, seront parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention car dès la phase de poules, les choses pourraient se compliquer pour la bande à Didier Deschamps qui va vivre sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores seront présents dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe de la "mort" pour beaucoup.

L'équipe de France entamera son épopée américaine face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, match qui se disputera à New York. Les Bleus enchaîneront avec une rencontre face à l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

Dernières mises à jour

08:30 - Les Bleus sont bien aux Etats-Unis Après un long vol, les Bleus sont bien arrivés dans leur camp de base du côté de Boston pour cette Coupe du monde. L'équipe de France est arrivée au Four Seasons, à 17h, heure locale hier (23h, heure française). Les Bleus sont arrivés aux États-Unis ! pic.twitter.com/ijSXJaET7P — Equipe de France (@equipedefrance) June 10, 2026 08:10 - Le premier match des Bleus à la Coupe du monde ? Un peu de patience, le premier match des Bleus dans cette Coupe du monde est prévu pour le mardi 16 juillet à 21h face au Sénégal dans l'un des premiers chocs de ce Mondial. 08:05 - Le match d'ouverture de la Coupe du monde Le premier match de ce Mondial va se dérouler au Mexique qui aura donc la primeur du match d'ouverture de cette Coupe du monde. Et les Mexicains affronteront l'Afrique du Sud à partir de 21h. Un match qui était déjà l'ouverture du Mondial 2010 en Afrique du Sud. 08:00 - Le début de la Coupe du monde ! Nous y sommes ! Quatre ans après le Qatar, la Coupe du monde de football fait son grand retour ce jeudi 11 juin. Le Mexique, Canada et Etats-Unis organisent ce Mondial si particulier.

Les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026