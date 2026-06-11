Coupe du monde de la FIFA 2026 : panique au Mexique, coup dur au Maroc et polémiques à gogo... Calendrier, résultats, classements

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Tout au long de la Coupe du monde, suivez les actus tous azimuts, les matchs en direct, le calendrier, les classements des groupes, les résultats...

L'Essentiel

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17:35 - Les favoris et les joueurs attendus du groupe D (USA, Paraguay, Australie, Turquie) On continue notre tour des groupes de cette coupe du monde 2026. Le groupe D s'annonce particulièrement indécis. Si les USA s'avancent en favoris en tant que pays hôte et de sélection la mieux placée au classement FIFA, la Turquie, sous la houlette de Guler, pourrait aussi viser la première place. Pulisic est le joueur attendu côté USA malgré une mauvaise saison 2025-2026. Dans le secteur offensif, Balogun, qui sort d'une grosse saison avec Monaco (11 buts en 14 matches), pourrait peser. L'autre star attendue est Guler. Le Madrilène, en compagnie de Yildiz, sera le fer de lance d'une équipe turque jeune et ambitieuse.

17:11 - Haïti de retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 52 ans Pour la Coupe du monde 2026, Haïti fait son retour sur la scène mondiale du football pour la première fois depuis 1974. La sélection débutera sa compétition face à l'Écosse le 13 juin à Boston, avant d'affronter le Brésil le 19 juin à Philadelphie et le Maroc le 24 juin à Atlanta. Le sélectionneur Sébastien Migné n'avait pas répondu aux sollicitations de l'AFP au moment de la publication de l'article.

17:02 - Haïti défend un maillot "hommage" au peuple pour le Mondial 2026, mais doit le modifier Selon Saeta, le maillot original visait à célébrer "la fierté, la résilience et l'esprit du peuple haïtien" et "ne visait en aucun cas à constituer une prise de position politique". L'équipementier précise que "le projet final présenté par Saeta" à la Fifa "se voulait un hommage aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à l'avenir d'Haïti". La Fifa n'a pas partagé cette lecture et a exigé des retouches.

16:56 - Le maillot de Haïti jugé "trop politique" par la Fifa pour la Coupe du monde 2026 Il n'y avait sans doute pas assez de polémiques avant ce mondial 2026. La Fifa a contraint la sélection haïtienne à modifier son maillot avant la Coupe du monde 2026, estimant que certains de ses éléments visuels "pouvaient donner lieu à des interprétations différentes". L'équipementier Saeta a confirmé avoir procédé aux changements demandés, sans préciser quels motifs posaient problème à l'instance.

16:45 - Les favoris et les stars du groupe C (Brésil, Maroc, Ecosse Haiti) Sauf immense surprise, le Brésil et le Maroc devraient se jouer les deux premières place de ce groupe C de la coupe du monde 2026. Les Marocains, demi-finalistes en titre s'avancent presque en favoris tant le Brésil d'Ancelotti manque de matches références. Ce groupe C ne sera pas sans star. Evidemment, Neymar est particulièrement attendu même si son physique pose question. Côté Brésil, Vinicius est attendu au tournant, lui qui a déçu en 2022. En face, côté Maroc, Hakimi est attendu comme le maillot fort de sa sélection, double champion d'Europe avec le PSG et Ballon d'Or africain.

16:30 - La Coupe du monde 2026 s'annonce comme la plus polluante de l'histoire Promis, on ne vous le rappellera pas tous les jours de cette Coupe du monde de la FIFA 2026, mais cela mérite d'être rappelé avant le lancement officiel. Selon une étude d'une plateforme de comptabilité carbone, la compétition battra tous les records d'émissions carbone de l'histoire du tournoi. Cette pollution record serait due en grande partie aux nombreux et longs déplacements des supporters à travers le continent américain. Le format inédit à 48 équipes et les distances entre les villes hôtes aux États-Unis, au Canada et au Mexique amplifient encore davantage cet impact environnemental.

16:25 - L'Allemagne offre le transport à 600 supporters pour la Coupe du monde 2026 Les joueurs de la sélection allemande ont pris en charge les frais de transport en bus de 600 supporters pour leur dernier match de poule de la Coupe du monde contre l'Équateur. "Compte tenu du coût élevé des trajets en bus et en train à New York pendant la Coupe du monde, les joueurs de l'équipe nationale allemande ont organisé un transport gratuit pour le dernier match de groupe pour 600 supporters", a annoncé la Fédération allemande. On aurait bien aimé que la FFF en fasse autant, mais à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne.

16:20 - Le Sénégal et des fake news de supporters marocains Après la finale de la CAN rocambolesque entre le Senegal et le Maroc, les tensions subsistent toujours, à l'image des supporters marocains qui ont diffusé en masse des fake news sur des joueurs sénégalais faisant l'objet d'un contrôle de sécurité dès son arrivée sur le tarmac. Selon ces fausses informations, les contrôleurs auraient retrouvé des objets "vaudou" et de "magie noire". La Fédération sénégalaise a officiellement démenti.

16:16 - Un couvre-feu pour les mineurs à Toulouse pendant la Coupe du monde 2026 En France aussi la Coupe du monde 2026 se prépare et pas toujours sous les meilleurs auspices. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a annoncé la mise en place d'un couvre-feu dans le centre-ville pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte, de 22h à 5h, pendant la compétition. Ce dispositif ne s'appliquera néanmoins que lors des matchs "à risque" sélectionnés en lien avec la préfecture. Toulouse n'est pas la première ville à prendre une telle mesure, Clermont ayant déjà adopté un dispositif similaire.

16:11 - Une rue Thierry Henry inaugurée à New York à la veille de la Coupe du monde 2026 La légende du football français et ancien joueur des New York Red Bulls Thierry Henry a été honoré à New York juste avant le lancement de la Coupe du monde 2026. Une rue a été inaugurée à son nom dans la ville, en reconnaissance de son passage marquant en MLS. L'événement a été diffusé par Fox Sports.

16:07 - On est soulagé : la FFF et les joueurs ont trouvé un accord sur les primes avant la Coupe du monde 2026 Un accord a été finalisé entre la Fédération Française de Football et les joueurs de l'équipe de France concernant les primes et le nombre de places attribuées aux familles des Bleus pour la Coupe du monde 2026. La FFF souhaitait conclure cet accord global avant le coup d'envoi du tournoi. Aucun détail ni chiffre n'a toutefois été rendu public pour l'heure.

16:03 - Les Bleus calent leur rythme sur le fuseau horaire de leur premier match pour la Coupe du monde Installée à Boston depuis la nuit de mercredi, l'équipe de France prévoit son premier entraînement aux alentours de 21h-21h30, heure française. Ce choix d'horaire est délibéré : les Bleus souhaitent adapter leur préparation physique à l'heure de leur premier match de Coupe du monde contre le Sénégal. En coulisses, Mbappé, Dembélé et Cherki se sont affrontés au Ludo à bord de l'avion les emmenant aux États-Unis.

15:58 - Les Bleus ont posé leurs valises au Four Seasons de Boston pour la Coupe du monde 2026 L'équipe de France a rejoint son camp de base américain, le Four Seasons de Boston, où une foule de supporters les attendait à leur arrivée. Les joueurs ont découvert leurs suites décorées aux couleurs de la France et ont reçu des maillots des équipes locales, comme les Celtics ou les Patriots. Plusieurs Bleus ont pris le temps de signer des autographes lors d'un bain de foule à l'hôtel.

15:55 - Les joueurs attendus dans le groupe B (Canada, Bosnie, Suisse, Qatar) Dans ce groupe B de la Coupe du monde 2026, on retrouvera la star canadienne Alphonso Davies, de retour en forme après sa blessure avec le Bayern Munich. Côté bosnien, l'éternel Edin Dzeko emmènera l'attaque de sa sélection, tandis qu'on attendra aussi un attaquant côté suisse, Breel Embolo, buteur contre le Cameroun et la Serbie lors du Mondial 2022. A noter aussi la 4e participation en Coupe dumonde de Granit Xhaka, à 33 ans.

15:52 - Infantino sur la polémique Artan : "Peut-être qu'il faut rester cool et se détendre" Face aux questions sur l'expulsion de l'arbitre somalien Omar Artan à la veille de la Coupe du monde 2026, le président de la FIFA Gianni Infantino a semblé peu à l'aise lors de sa conférence de presse à Mexico. Il a déclaré : "Peut-être que parfois il faut rester cool et se détendre. Nous essayons de trouver des solutions à tout, et parfois se mettre à hurler face à quelque chose a un effet négatif dans notre quête de solution." Des propos jugés décalés au regard des conséquences pour Artan, qui devait devenir le premier arbitre somalien de l'histoire en Coupe du monde.

15:48 - Omar Artan, arbitre expulsé des États-Unis, obtient un lot de consolation avant la Coupe du monde 2026 Les supporters ivoiriens ne seront pas les seuls Africains privés de Coupe du monde. Après avoir été interdit d'entrée aux États-Unis, l'arbitre somalien Omar Artan, pourtant sacré meilleur arbitre africain de la saison, a lui aussi été mis à l'écart, ce qui a déjà fait grand bruit. Il a néanmoins un lot de consolation. L'UEFA lui a confié l'arbitrage de la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa, le 12 août prochain à Salzbourg. Le président de la FIFA Gianni Infantino avait commenté sobrement l'affaire lors de sa conférence de presse à Mexico : "C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout."

15:43 - La Côte d'Ivoire privée de supporters en tribunes lors de la Coupe du monde 2026 La Côte d'Ivoire disputera son Mondial sans supporters venus du pays, les autorités américaines ayant refusé de délivrer des visas aux fans ivoiriens. "Les États-Unis ont été clairs avec nous en disant qu'ils ne voulaient pas voir nos supporters", a dénoncé Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters des Eléphants, à l'AFP. Seule une petite dizaine d'officiels du CNSE a été autorisée à se rendre aux États-Unis, avec pour mission d'encadrer la diaspora ivoirienne estimée à plus de 1 000 personnes sur place.

15:39 - Double forfait au Maroc avant son premier match de Coupe du monde 2026 Le Maroc doit faire face à deux absences de taille avant son entrée en lice face au Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Le défenseur central de l'OM Nayef Aguerd, touché aux adducteurs une grande partie de la saison, n'a pas passé son test physique à l'entraînement avec succès. L'attaquant du Betis Séville Abde Ezzalzouli, victime d'une entorse du genou, est lui aussi forfait, les deux joueurs étant remplacés par Marwane Saadane et Amine Sbai.

15:34 - Des manifestants dénoncent les "disparus" du Mexique près du stade d'ouverture de la Coupe du monde À quelques heures de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde, des centaines de manifestants se sont rassemblés près du stade Azteca de Mexico pour dénoncer les disparitions forcées dans le pays. Des proches des victimes de cartels ont notamment disposé des fleurs de cempasúchil en forme de croix sur le trottoir. La police, qui avait établi un périmètre de sécurité de 1,6 km autour du stade, a indiqué qu'elle autoriserait les manifestations pacifiques tout en réservant l'accès à l'enceinte aux seuls détenteurs de billets.

15:30 - Le bus tchèque tombe en panne et bloque la circulation au Mexique avant la Coupe du monde À la veille de leur entrée en lice dans la Coupe du monde contre la Corée du Sud, les joueurs tchèques ont connu une mésaventure peu ordinaire. Leur bus s'est retrouvé en panne à l'entrée de leur centre d'entraînement de Zapopan, au Mexique, bloquant la circulation pendant près d'une heure. Les joueurs et le staff ont finalement dû terminer le trajet à pied pour rejoindre les installations.

15:30 - A la découverte des chambres des Bleus Les Bleus font un petit room tour de leurs chambres dans le campus de l'équipe de France pour cette Coupe du monde 2026. Les Bleus vous font découvrir leurs chambres au camp de base de Boston pic.twitter.com/a05opTEVNI — Equipe de France (@equipedefrance) June 11, 2026

15:05 - Quelle sélection favorite du groupe B ? (Canada, Bosnie, Qatar, Suisse) Dans ce groupe B de la Coupe du monde 2026, le Canada semble armé pour prendre la première place du groupe, qui plus est à domicile en tant que pays hôte. Derrière, la Suisse a l'avantage d'avoir l'expérience d'être déjà sorti des poules de Coupe du monde, contrairement au Qatar et à la Bosnie. Tombeuse de l'Italie lors des barrages, la Bosnie, qui est de retour en Coupe du monde depuis 2014, endosse parfaitement le statut d'outsider à la qualification pour la phase à élimination directe.

14:40 - Le plus de victoires en Coupe du monde Au total, dans l'histoire de la Coupe du monde, seulement huit sélections ont remporté le graal et six à plusieurs reprises. C'est notamment le cas du Brésil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). On retrouve ensuite l'Allemagne avec quatre victoires dont trois en tant qu'Allemagne de l'ouest avant le succès en 2014. Quatre victoires aussi pour l'Italie bien qu'elles remontent (1934, 1938, 1982 et 2006). L'Argentine présente trois trophées devant la France et l'Uruguay, tandis que l'Angleterre et l'Espagne ont remporté une fois la Coupe du Monde.

13:50 - Trump n'assistera pas au match d'ouverture des USA Selon le département d'Etat américain, Donald Trump n'assistera pas au match d'ouverture des USA de cette Coupe du monde 2026. C'est en effet le chef de la diplomatie américaine Marc Rubio qui assistera à USA - Paraguay à Los Angeles ce vendredi.