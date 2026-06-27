Coupe du Monde : la France a fait le spectacle, les Belges en démonstration, l'Espagne sort l'Uruguay, matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les infos de la Coupe du monde 2026 avec les résultats, calendrier et classements...

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme de cette soirée samedi 27 juin : Le Portugal et la Colombie se disputeront la première place du groupe K, tandis que l'Algérie jouera sa qualification face à l'Autriche, avec un simple point à décrocher pour rallier le prochain tour. Dans le groupe L, l'Angleterre tentera de s'imposer face au Panama afin de s'emparer de la première place.

Dans les derniers résultats de la Coupe du monde 2026, la France a corrigé une Norvège remaniée (4-1). Ousmane Dembélé a marqué un triplé, Mike Maignan a arrêté un pénalty. Dans l'autre match du groupe I, le Sénégal a écrasé l’Irak (5-0). Plus tard, dans la poule H, l’Espagne a éliminé l’Uruguay (0-1). Tenu en échec face à l’Arabie Saoudite (0-0), le Cap-Vert réalise l’exploit et se qualifie pour les 16es de finale sans avoir gagné un match. Dans le groupe G, la Belgique a ravi la première place à l'Égypte grâce au réveil de son secteur offensif, auteur d'un festival face à la Nouvelle-Zélande (5-1).

Pour le moment, les 16es de finale proposent de belles affichent avec notamment un Pays-Bas - Maroc ou encore un Brésil - Japon... La Norvège connait également son adversaire et ce sera la Côte d'Ivoire. Les Bleus attendent désormais leur adversaire qui tombera dans le week-end...

En direct

07:31 - L'Egypte connaît son adversaire Si La Belgique doit patienter avant de connaitre son adversaire en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Egypte, pour sa part est fixé. Les Pharaons affronteront l'Australie le vendredi 3 juillet à Dallas (20h) 07:24 - Classement final du Groupe G Grace à son large succès face à la Nouvelle Zélande, la Belgique termine première du Groupe G, ci dessous le classement: 1. Belgique 7 pts (+4)

2. Egypte 5 pts (+2)

3. Iran 3 pts (0)

4. Nouvelle Zélande 1 pt (-6) 07:02 - Festival offensif de la Belgique (5-1) Dos au mur avant cette dernière journée, la Belgique s'est montré sous son meilleur jour en étrillant la Nouvelle Zélande (5-1). Une victoire de panache qui a permis à ses éléments offensifs de s'illustrer (Trossard, De Bruyne, Lukaku) et qui offre aux Diables Rouges la première place du Groupe F. Voir les images Terrain inondé, colère de Mbappé, buts en vidéo... Les images totalement folles de France - Irak 07:00 - 90+5' - Saelmaekers clôt le festival (5-1) Idéalement servi par Lukaku dans la surface, Alexis Saelemakers trompe à son tour le gardien adverse avec une frappe parfaitement ajustée au premier poteau. 5-1 pour la Belgique. 06:52 - Lukaku participe à la fête (4-1) A peine entré Romeo Lukaku parvient à marquer le quatrième belge et remettre son équipe en tête du Groupe F. L'attaquant a bénéficié d'une véritable offrande de Raskin pour tromper Crocombe d'une tête piquée. 4-1 pour la Belgique 06:32 - 67' - SUPERBE BUT DE BRUYNE (0-3) Très belle frappe tendue de l'extérieur de la surface de Kevin de Bruyne, c'est précis et ça trompe enfin Crocombe. 3-0 pour la Belgique qui repasse première de son groupe 06:16 - 51' - Trossard double la mise (0-2) L'arbitre jordanien siffle l'entame de la seconde période entre la Belgique et la Nouvelle Zélande 06:09 - Début de seconde période ! L'arbitre jordanien siffle l'entame de la seconde période entre la Belgique et la Nouvelle Zélande 05:31 - TROSSARD OUVRE LE SCORE (0-1) A la 29ème minute, suite à un corner Belge, les Néo-Zélandais ont du mal à dégager de la surface, Trossard en profite pour frapper en force et tromper Crocombe. 1-0 pour la Belgique 05:04 - C'est parti à Vancouver ! Le match entre la Nouvelle Zélande et la Belgique vient de commencer à Vancouver. 04:02 - L’Espagne assure la première place face à l’Uruguay (0-1), la Celeste prend la porte ! Face à une très décevante équipe de l’Uruguay, l’Espagne, ce samedi 27 juin, a assuré l’essentiel (0-1). Bien aidé par une énorme bourde de Muslera, Alex Baena est le héros de Guadalajara (42e). Avec cette victoire en poche, la Roja termine en tête du groupe H avec sept points et sans avoir encaissé le moindre but. Grâce au nul récolté face à l’Arabie Saoudite (0-0), le Cap-Vert (2e, 3 pts) passe devant la Celeste (3e, 2 pts). La bande à Bielsa est sortie dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. À l'heure actuelle, l'Espagne jouerait l'Autriche, le Cap-Vert retrouverait l'Argentine. [???? RÉSUMÉ VIDÉO] ????⚽️ #beINFWC2026

⚡ L’Uruguay s’incline contre l’Espagne et est éliminée de la Coupe du Monde !

???? Un but de Baena sur une boulette de Muslera a suffi au bonheur de la Roja, première du groupe

✅ L’Espagne pourrait retrouver l’Algériehttps://t.co/puQLGBBgdi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026 02:56 - À la pause, l'Espagne mène face à l'Uruguay, la Celeste est proche de l'élimination ! (0-1) Dans une première période longtemps ennuyante, l’Espagne a réussi à prendre la tête face à l’Uruguay (0-1). Pour l’heure, la Roja, avec ce succès, remporte le groupe H. L’Uruguay (3e, 2 pts) est doublé par le Cap-Vert (2e, 3 pts), tenu en échec par l'Arabie Saoudite (0-0), et est éliminé de la Coupe du monde 2026. La Celeste a été plombée par une faute de main de Muslera sur une frappe en pivot de Baena (42e). ???? THAT’S HALF-TIME IN MEXICO! ????????????



Spain go in 1-0 up. ????????



???????? ???? ???????? | 0-1 | 45+8’#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/J7WcTbQaKG — Spanish Football (@SpainIsFootball) June 27, 2026 02:02 - Uruguay - Espagne, le coup d'envoi est donné ! La Roja lance cette rencontre comptant pour la Coupe du Monde 2026. Elle vise la première place, l'Uruguay doit s'imposer pour espérer rejoindre les 16es de finale. 26/06/26 - 23:47 - L'Algérie en danger à cause de l'Afrique du Sud La victoire de l'Afrique du Sud a directement affecté les chances de l'Algérie, troisième de son groupe J avec trois points. Avant ce résultat, les Fennecs avaient près de 82% de probabilités de se qualifier en tant que meilleur troisième ; ce chiffre est désormais tombé à 72%. En cas de victoire contre l'Autriche, l'Algérie peut encore décrocher une qualification directe en terminant deuxième. 26/06/26 - 23:25 - Les Sud-Coréens restent favoris pour la qualification à la Coupe du monde 2026 Battue lors du dernier match, la Corée du Sud conserve néanmoins de solides atouts pour se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, avec 95% de chances selon les probabilités. Ses trois points obtenus contre la Tchéquie et une différence de buts de -1 lui confèrent une position confortable. Elle pourrait rejoindre la Bosnie-Herzégovine, déjà assurée de disputer les 16es avec quatre points. 26/06/26 - 23:01 - Les Bleus corrigent une Norvège remaniée et assurent la première place ! (4-1) C'est terminé au Gillette Stadium de Boston où l'équipe de France étrille la Norvège (4-1) remaniée sans Haaland et Odegaard notamment. En première mi-temps, Ousmane Dembélé s'est offert un gigantesque triplé. Aastgaard avait réduit la marque avant que Désiré Doué ne participe à la fête en fin de match. Avec cette victoire, les Bleus terminent à la première place du groupe I de la Coupe du monde 2026. 26/06/26 - 22:45 - Le Ghana pourrait stratégiquement viser la troisième place du groupe L L'Angleterre, favorite pour terminer première du groupe L, bénéficierait d'un parcours dégagé avec le troisième du groupe H puis le Mexique ou l'Écosse. Le Ghana, deuxième, tomberait lui directement sur le Portugal puis l'Espagne. Finir troisième lui permettrait d'affronter la Colombie et le vainqueur de Suisse-Algérie, ce qui semble plus favorable, une donnée à méditer puisque le Ghana possède déjà quatre points. 26/06/26 - 22:34 - Malmenés, les Bleus gèrent leur première place En difficulté depuis le début de la seconde période, les Bleus ont concédé un penalty avant que Mike Maignan ne le sauve. Moins efficaces, les joueurs français se sont procurés moins d'occasions au contraire des Norvégiens qui poussent pour faire leur retour. La France est à plus de vingt minutes de décrocher la première place du groupe I de la Coupe du monde 2026. 26/06/26 - 22:24 - Dans la Coupe du monde 2026, la Colombie a tout à gagner à conserver sa première place dans le groupe K Une première place dans le groupe K offrirait à la Colombie un tableau théoriquement accessible, avec le troisième du groupe L puis le vainqueur de Suisse-Algérie. En revanche, le Portugal, actuellement deuxième, hériterait d'un parcours bien plus difficile avec le Ghana puis vraisemblablement l'Espagne en huitièmes. Le déplacement entre Kansas City et Vancouver représente toutefois une contrainte logistique pour la Colombie. 26/06/26 - 22:04 - L'Algérie et l'Autriche pourraient avoir intérêt à finir troisièmes du groupe J Le deuxième du groupe J est assuré d'affronter le vainqueur du groupe H où se trouve l'Espagne dès les seizièmes, puis potentiellement le Portugal. Le troisième, lui, jouerait les États-Unis puis le vainqueur d'Égypte-Corée du Sud, un tableau nettement plus abordable. Algérie et Autriche, qui s'affrontent en dernier, connaîtront le contexte exact des autres groupes avant de jouer, ce qui pourrait influencer leur stratégie. 26/06/26 - 21:53 - Les Bleus premiers à la mi-temps ! Michael Oliver siffle la pause et renvoie les joueurs aux vestiaires ! À la mi-temps de France - Norvège, les Bleus mènent 3-1 grâce à un incroyable triplé d'Ousmane Dembélé en 32 minutes et sont premiers du groupe I de la Coupe du monde 2026. 26/06/26 - 21:27 - Les Bleus bien partis pour la première place ! Alors que le match est interrompu pour la première pause fraîcheur, l'équipe de France a son destin entre ses mains ! À la 24e minute de jeu, les Bleus mènent 2-1 grâce à un doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. La bande à Kylian Mbappé est virtuellement première du groupe I de la Coupe du monde 2026. 26/06/26 - 21:20 - L'Argentine file vers les demi-finales sans croiser aucune nation du top 10 Fifa Assurée d'être première du groupe J, l'Argentine bénéficie d'un tableau particulièrement ouvert jusqu'en demi-finale, sans adversaire du top 10 mondial au classement Fifa sur sa route. Elle devrait affronter successivement l'Uruguay, l'Iran ou l'Australie, puis vraisemblablement la Suisse ou la Croatie. Une "voie royale" selon RMC Sport. 26/06/26 - 21:03 - C'est parti pour ce choc France - Norvège ! Les Scandinaves lancent France - Norvège ! 26/06/26 - 20:47 - Une défaite de l'Espagne contre l'Uruguay l'exposerait à l'Argentine dès les seizièmes Première du groupe H, l'Espagne bénéficierait d'un tableau favorable avec l'Autriche ou l'Algérie, puis potentiellement le Portugal et un quart accessible face aux États-Unis ou à l'Égypte. Mais une défaite contre l'Uruguay ferait basculer les champions d'Europe en deuxième position, synonyme d'un choc immédiat contre l'Argentine en seizièmes. Le troisième du groupe affronterait lui l'Angleterre dès ce stade. LIRE PLUS

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026