Matchs Coupe du monde 2026 : le programme TV du jour
Découvrez le programme TV de l'ensemble des 104 matchs de la Coupe du monde.
Quelles chaînes diffuseront la Coupe du monde 2026 en France ? C'est M6 et beIN Sports qui auront la primeur des rencontres, TF1 restant à quai pour ce Mondial. 104 match seront diffusés au total, tous en intégralité sur beIN Sports. Seuls 54 des 104 matchs au programme seront retransmis sur M6, qui se concentrera sur les plus belles affiches ainsi que sur les matchs des Bleus. Dans l'ensemble, les coups d'envoi des rencontres de la Coupe du monde seront donnés entre 18h et 6h du matin. Ce mondial se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, Mexique et Canada.
Le programme TV complet
- Vendredi 12 juin
- 4h : Corée du Sud - Tchéquie, groupe A (beIN Sports)
- 21h : Canada - Bosnie-Herzégovine, groupe B (beIN Sports et M6)
- Samedi 13 juin
- 3h : États-Unis - Paraguay, groupe D (beIN Sports)
- 21h : Qatar - Suisse, groupe B (beIN Sports et M6)
- Dimanche 14 juin
- 00h : Brésil - Maroc, groupe C (beIN Sports et M6)
- 3h : Haïti - Écosse, groupe C (beIN Sports)
- 6h : Australie - Turquie, groupe D (beIN Sports)
- 19h : Allemagne - Curaçao, groupe E (beIN Sports et M6)
- 22h : Pays-Bas - Japon, groupe F (beIN Sports et M6)
- Lundi 15 juin
- 1h : Côte d'Ivoire - Équateur, groupe E (beIN Sports)
- 4h : Suède - Tunisie, groupe F (beIN Sports)
- 18h : Espagne - Cap-Vert, groupe H (beIN Sports et M6)
- 21h : Belgique - Égypte, groupe G (beIN Sports et M6)
- Mardi 16 juin
- 00h : Arabie saoudite - Uruguay, groupe H (beIN Sports et M6)
- 3h : Iran - Nouvelle-Zélande, groupe G (beIN Sports)
- 21h : France - Sénégal, groupe I (beIN Sports et M6)
- Mercredi 17 juin
- 00h : Irak - Norvège, groupe I (beIN Sports et M6)
- 3h : Argentine - Algérie, groupe J (beIN Sports)
- 6h : Autriche - Jordanie, groupe J (beIN Sports)
- 19h : Portugal - RD Congo, groupe K (beIN Sports et M6)
- 22h : Angleterre - Croatie, groupe L (beIN Sports et M6)
- Jeudi 18 juin
- 1h : Ghana - Panama, groupe L (beIN Sports)
- 4h : Ouzbékistan - Colombie, groupe K (beIN Sports)
- 18h : République tchèque - Afrique du Sud, groupe A (beIN Sports et M6)
- 21h : Suisse - Bosnie-Herzégovine, groupe B (beIN Sports et M6)
- Vendredi 19 juin
- 00h : Canada - Qatar, groupe B (beIN Sports)
- 3h : Mexique - Corée du Sud, groupe A (beIN Sports)
- 21h : États-Unis - Australie, groupe D (beIN Sports et M6)
- Samedi 20 juin
- 00h : Écosse - Maroc, groupe C (beIN Sports et M6)
- 2h30 : Brésil - Haïti, groupe C (beIN Sports)
- 5h : Turquie - Paraguay, groupe D (beIN Sports)
- 19h : Pays-Bas - Suède, groupe F (beIN Sports et M6)
- 22h : Allemagne - Côte-d'Ivoire, groupe E (beIN Sports et M6)
- Dimanche 21 juin
- 2h : Équateur - Curaçao, groupe E (beIN Sports)
- 6h : Tunisie - Japon, groupe F (beIN Sports)
- 18h : Espagne - Arabie saoudite, groupe H (beIN Sports et M6)
- 21h : Belgique - Iran, groupe G (beIN Sports et M6)
- Lundi 22 juin
- 00h : Uruguay - Cap-Vert, groupe H (beIN Sports)
- 3h : Nouvelle-Zélande - Égypte, groupe G (beIN Sports)
- 19h : Argentine - Autriche, groupe J (beIN Sports et M6)
- 23h : France - Irak, groupe I (beIN Sports et M6)
- Mardi 23 juin
- 2h : Norvège - Sénégal, groupe I (beIN Sports)
- 5h : Jordanie - Algérie, groupe J (beIN Sports)
- 19h : Portugal - Ouzbékistan, groupe K (beIN Sports et M6)
- 22h : Angleterre - Ghana, groupe L (beIN Sports et M6)
- Mercredi 24 juin
- 1h : Panama - Croatie, groupe L (beIN Sports)
- 4h : Colombie - RD Congo, groupe K (beIN Sports)
- 21h : Suisse - Canada, groupe B (beIN Sports et M6)
- 21h : Bosnie-Herzégovine - Qatar, groupe B (beIN Sports)
- Jeudi 25 juin
- 00h : Écosse - Brésil, groupe C (beIN Sports et M6)
- 00h : Maroc - Haïti, groupe C (beIN Sports et M6)
- 3h : République tchèque - Mexique, groupe A (beIN Sports)
- 3h : Afrique du Sud - Corée du Sud, groupe A (beIN Sports)
- 22h : Curaçao - Côte-d'Ivoire, groupe E (beIN Sports)
- 22h : Équateur - Allemagne, groupe E (beIN Sports et M6)
- Vendredi 26 juin
- 1h : Japon - Suède, groupe F (beIN Sports)
- 1h : Tunisie - Pays-Bas, groupe F (beIN Sports et M6)
- 4h : Tunisie - États-Unis, groupe D (beIN Sports)
- 4h : Paraguay - Australie, groupe D (beIN Sports)
- 21h : Norvège - France, groupe I (beIN Sports et M6)
- 21h : Sénégal - Irak, groupe I (beIN Sports)
- Samedi 27 juin
- 2h : Cap-Vert - Arabie saoudite, groupe H (beIN Sports)
- 2h : Uruguay - Espagne, groupe H (beIN Sports)
- 5h : Égypte - Iran, groupe G (beIN Sports)
- 5h : Nouvelle-Zélande - Belgique, groupe G (beIN Sports)
- 23h : Panama - Angleterre, groupe L (beIN Sports et M6)
- 23h : Croatie - Ghana, groupe L (beIN Sports et M6)
- Dimanche 28 juin
- 1h30 : Colombie - Portugal, groupe K (beIN Sports et M6)
- 1h30 : RD Congo - Ouzbékistan, groupe K (beIN Sports)
- 4h : Algérie - Autriche, groupe J (beIN Sports)
- 4h : Jordanie - Argentine, groupe J (beIN Sports)
- 21h : 16e de finale 2A - 2B (beIN Sports)
Pour les 16es, les 8es et les quarts de finale, M6 ne diffusera que les plus grosses affiches, à déterminer en fonction des résultats du premier tour.
- Lundi 29 juin
- 19h : 16e de finale 1C - 2F (beIN Sports)
- 22h30 : 16e de finale 1E - 3ABCDF (beIN Sports)
- Mardi 30 juin
- 3h : 16e de finale 1F - 2C (beIN Sports)
- 19h : 16e de finale 2E - 2I (beIN Sports)
- 23h : 16e de finale 1I - 3CDFGH (beIN Sports)
- Mercredi 1er juillet
- 3h : 16e de finale 1A - 3CEFHI (beIN Sports)
- 18h : 16e de finale 1L - 3EHIJK (beIN Sports)
- 22h : 16e de finale 1G - 3AEHIJ (beIN Sports)
- Jeudi 2 juillet
- 2h : 16e de finale 1D - 3BEFIJ (beIN Sports)
- 21h : 16e de finale 1H - 2J (beIN Sports)
- Vendredi 3 juillet
- 1h : 16e de finale 2K - 2L (beIN Sports)
- 5h : 16e de finale 1B - 3EFGIJ (beIN Sports)
- 20h : 16e de finale 2D - 2G (beIN Sports)
- Samedi 4 juillet
- 00h : 16e de finale 1J - 2H (beIN Sports)
- 3h30 : 16e de finale 1K - 3DEIJL (beIN Sports)
- 19h : 8e de finale (beIN Sports)
- 23h : 8e de finale (beIN Sports)
- Dimanche 5 juillet
- 22h : 8e de finale (beIN Sports)
- Lundi 6 juillet
- 2h : 8e de finale (beIN Sports)
- 21h : 8e de finale (beIN Sports)
- Mardi 7 juillet
- 2h : 8e de finale (beIN Sports)
- 18h : 8e de finale (beIN Sports)
- 22h : 8e de finale (beIN Sports)
- Jeudi 9 juillet
- 22h : quart de finale (beIN Sports)
- Vendredi 10 juillet
- 21h : quart de finale (beIN Sports)
- Samedi 11 juillet
- 23h : quart de finale (beIN Sports)
- Dimanche 12 juillet
- 3h : quart de finale (beIN Sports)
A partir des demi-finales, M6 et beIN Sports codiffusent tous les matchs.
- Mardi 14 juillet
- 21h : demi-finale (beIN Sports et M6)
- Mercredi 15 juillet
- 21h : demi-finale (beIN Sports et M6)
- Samedi 18 juillet
- 23h : match pour la 3e place (beIN Sports et M6)
- Dimanche 19 juillet
- 21h : finale (beIN Sports et M6)