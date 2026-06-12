Mexique - Afrique du Sud : buts, cartons rouges... Le résumé du match d'ouverture de la Coupe du monde

Ce jeudi 11 juin, la Coupe du monde 2026 a débuté par un match fou ! Dans un match d'ouverture électrique marqué par des expulsions, le Mexique a réussi ses débuts à domicile contre l'Afrique du Sud (2-0).

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08:10 - Un match d'ouverture du Mondial électrique, le résumé Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 a tenu toutes ses promesses. Au Stade Azteca de Mexico, le Mondial a démarré fort avec la victoire du Mexique face à l'Afrique du Sud (2-0). Dès les premières minutes, El Tri prend le dessus dans les duels et sont vite récompensés. Après une perte de balle de Sithole, le cuir revient dans les pieds de Quinones qui frappe fort entre les jambes de Ronwen Williams (1-0, 9e). Les Mexicains veulent enfoncer le clou mais le portier des Bafana Bafana tient sa cage. Les duels sont âpres mais les locaux gèrent le rythme et ne seront jamais inquiétés dans un premier acte avec deux cartons jaunes. Mokoena à la 17e minute de jeu et Gutierrez à la 23e. Au retour des vestiaires, la rencontre va basculer. à la 49e minute, Brian Gutierrez s'échappe et joue bien le coup. Sithole commet une faute comme dernier défenseur, valant une expulsion. Les changements interviennent et El Tri va planter une deuxième fois. Après l'heure de jeu, Alvarado lève la tête et délivre un centre sur la tête de Raul Jimenez. Au deuxième poteau, l'attaquant mexicain trompe Ronwen Williams à bout portant (2-0, 67e). Les Bafana Bafana tentent de se rebeller mais se font peur sur un potentiel penalty. Wilson Sampaio ne siffle rien. En fin de match, l'entrant Zwane est exclu pour un coup de poing sur Alvarado (2-0, 84e). Enfin, Montes rejoint également les vestiaires avant les autres pour une énorme faute sur Mudau (2-0, 90+2e). Malgré ce match haché, le Mexique réussit son entrée dans ce Mondial à domicile. De son côté, l'Afrique du Sud devra se relancer la semaine prochaine contre la République Tchèque.

11/06/26 - 23:27 - Le calendrier des prochains matchs Alors que l'autre match du groupe A va se jouer cette nuit, voici le calendrier des prochains matchs de la poule : Corée du Sud - République Tchèque : vendredi 12 juin à 4h

République Tchèque - Afrique du Sud : jeudi 18 juin à 18h

Mexique - Corée du Sud : vendredi 19 juin à 3h

Afrique du Sud - Corée du Sud : jeudi 25 juin à 3h

République Tchèque - Mexique : jeudi 25 juin à 3h

11/06/26 - 23:23 - Une première dans l'histoire Pour la première fois de l'histoire, trois joueurs ont écopé d'un carton rouge lors du match d'ouverture de la Coupe du monde. La dernière fois que trois joueurs ont été expulsés, c'était le 25 juin 2006 lors de Portugal - Pays-Bas.

11/06/26 - 23:19 - Un match haché ! Ce soir, le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 a été marqué par trois expulsions. Si Sithole a commis une faute comme dernier défenseur, il a été rejoint par Zwane, auteur d'un coup de poing sur Alvarado. Dans les derniers instants du match, Montes a été exclu pour une grossière faute aux abords de la surface sur Mudau.

11/06/26 - 23:15 - Le but du break Revivez comme si vous étiez au stade le but de Raul Jimenez : Raúl Jiménez claque une tête incroyable sur un centre somptueux dAlvarado

Le Mexique mène 2-0.



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11/06/26 - 23:12 - Le premier but en vidéo À la 9e minute de jeu, Julain Quinones a fait basculer le Stade Azteca en ouvrant le score pour le Mexique. La folie à Mexico ! Quiñones profite de lerreur et ouvre le score pour le Mexique

Le Mexique mène 1-0.



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11/06/26 - 23:10 - Le Mexique prend la tête du groupe En l'emportant 2-0 dans ce match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l'Afrique du Sud, le Mexique s'empare de la première place du groupe A en attendant le deuxième match de la poule entre la Corée du Sud et la République Tchèque.

11/06/26 - 23:04 - Entame de Mondial réussie pour le Mexique ! C'est terminé pour ce match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ! Au Stade Azteca de Mexico, le Mexique réussi ses débuts en battant l'Afrique du Sud (2-0). Julian Quinones et Raul Jimenez sont les buteurs d'un match marqué par trois expulsions.

11/06/26 - 22:58 - Troisième carton rouge ! Mexique - Afrique du Sud 90+2e - Les cartons rouges pleuvent dans ce match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ! Sur un débordement de Mudau qui filait au but, Cesar Montes ne joue pas le ballon et fauche délibérément le latéral sud-africain. Wilson Sampaio n'hésite pas et sort un un troisième carton rouge dans cette rencontre.

11/06/26 - 22:57 - Sept minutes supplémentaires Mexique - Afrique du Sud 90e - Il y a sept minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps.

11/06/26 - 22:50 - Deuxième expulsion pour l'Afrique du Sud ! Mexique- Afrique du Sud 84e - Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 est un véritable cauchemar pour les Bafana Bafana. Zwane laisse les siens en double infériorité numérique.

11/06/26 - 22:49 - L'arbitre alerté par la VAR ! Mexique- Afrique du Sud 82 - Pour un potentiel coup de poing sur Alvarado aux abords de la surface mexicaine, Zwane pourrait être expulsé.

11/06/26 - 22:47 - Rangel vigilant Mexique- Afrique du Sud 80e - On entre dans les dix dernières minutes de jeu et Appollis crochète à deux reprises avant de frapper fort. Rangel se couche bien sur le ballon.

11/06/26 - 22:45 - Quinones acclamé ! Mexique - Afrique du Sud 79e - Premier buteur du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, Julian Quinones est remplacé par Vega.

11/06/26 - 22:42 - Plusieurs changements ! Mexique - Afrique du Sud 77e - Alvarez et Gonzalez remplacent Lira et Jimenez pour le Mexique. Côté sud-africain, Modiba et Rayners cèdent leurs places à Makgopa et Appollis.

11/06/26 - 22:41 - Sibisi dévisse ! Mexique - Afrique du Sud 74e - Dans le rond central, Sibisi commet une grossière faute et écope d'un carton jaune.

11/06/26 - 22:40 - Une décision qui va faire parler ! Mexique - Afrique du Sud 73e - Intervention plus que tendue de Sibisi ! Dans un 4 contre 1, Jimenez s'emmène le ballon avant d'être victime d'un bloc de Sibisi. L'arbitre ne siffle rien alors qu'un penalty pouvait être accordé.

11/06/26 - 22:37 - Ça reprend ! Mexique - Afrique du Sud 70e - Fin de la pause fraicheur et le jeu peut reprendre.

11/06/26 - 22:36 - Deuxième pause fraîcheur Mexique - Afrique du Sud 68e - C'est l'heure de la deuxième pause fraicheur !

11/06/26 - 22:33 - Jimenez y va de son but ! Mexique - Afrique du Sud 67e - Volontaire dans les efforts depuis le coup d'envoi, Raul Jimenez est enfin récompensé ! Après une déviation, le jeu penche à droite sur Alvarado qui centre. Trouvé au second poteau, l'attaquant reprend le ballon de la tête et trompe Ronwen Williams à bout portant.

11/06/26 - 22:32 - Gutierrez cède sa place Mexique - Afrique du Sud 66e - Ovation réservée pour la jeune pépite Gilberto Mora qui remplace Fidlago. Chavez entre en jeu à la place de Brian Gutierrez.

11/06/26 - 22:31 - Les Mexicains gênés ! Mexique - Afrique du Sud 65e - Depuis le carton rouge, les locaux ne parviennent pas à conserver le ballon.

11/06/26 - 22:30 - Mudau se tord de douleurs ! Mexique - Afrique du Sud 63e - Une décision arbitrale compliquée à prendre ! Dans un duel, Mudau met la tête alors que Quinones met le pied. L'arbitre ne se laisse pas avoir et ne siffle rien.

11/06/26 - 22:28 - Nouveau remplaçement Mexique - Afrique du Sud 61e - Deuxième changement pour les Bafana Bafana avec la sortie d'Adams et l'entrée du milieu offensif Zwane.