DIRECT. Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 : un show de folie, Shakira en méga star, les images

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde a lieu ce jeudi 11 juin au Mexique. Plusieurs stars vont performer tels que Shakira et Burna Boy.

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La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 débute à 19h30 au Mexique et sera à suivre en direct sur les antennes de M6, diffuseur officiel de ce Mondial.