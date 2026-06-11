DIRECT. Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 : un show de folie, Shakira en méga star, les images

Quentin Martins

DIRECT. Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 : un show de folie, Shakira en méga star, les images La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde a lieu ce jeudi 11 juin au Mexique. Plusieurs stars vont performer tels que Shakira et Burna Boy.

En direct

20:07 - Shakira = Coupe du monde

Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la performance de Shakira qui a interprété l'hymne de la Coupe du monde 2026

20:01 - Le show J Balvin en vidéo !

Il y a quelques instants, J Balvin a enflammé la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ! 

19:57 - La cérémonie est terminée !

Un quart d'heure plus tard, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 vient de se terminer au Stade Azteca de Mexico ! 

19:55 - Place à la reine !

Habituée de la Coupe du monde pour interpréter les hymnes, Shakira interprète le chant phare de la Coupe du monde 2026, Dai Dai avec la star Burna Boy.

19:53 - J Balvin met le feu !

La superstar J Balvin débarque sur la scène ! Le Colombien met le feu dans cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ! 

19:50 - Véritable spectacle sur scène !

Belinda arrive son scène alors que l'on aperçoit les célèbres figurines Labubu ! 

19:49 - Au tour de Danny Ocean

Star de la musique latine, Danny Ocean prend place pour interpréter son tube Partidazo, sorti en 2026. 

19:47 - Mana sur scène

Le groupe de rock mexicain Mana est le premier à performer sur la scène du stade d'Azteca dans cette cérémonie d'ouverture du Mondial 2026 !

19:46 - "Bienvenue au Mexique"

C'est parti pour le Mondial 2026 de football ! 

19:45 - La Coupe du monde apparaît !

Au centre de la pelouse, le trophée Jules Rimet apparait en grandeur nature ! 

19:44 - La culture aztèque à l'honneur !

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 avec une chorégraphie où des personnalités aztèques apparaissent. 

19:42 - Le show débute !

C'est parti pour la grande cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ! 

19:40 - Mexico est prêt !

Alors que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 est imminente, l'ambiance continue de monter au Mexique ! 

19:20 - Joie et fête à Azteca !

Il y a encore quelques minutes, les supporters mexicains célébraient le début de la Coupe du monde 2026.

19:09 - La fête dans les tribunes

La fête dans les tribunes - Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde ©

Si l'ambiance monte progressivement, les supporters mexicains arrivent en masse dans le stade Azteca de Mexico ! 

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La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 débute à 19h30 au Mexique et sera à suivre en direct sur les antennes de M6, diffuseur officiel de ce Mondial.

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