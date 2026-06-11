DIRECT. Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 : un show de folie, Shakira en méga star, les images
La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde a lieu ce jeudi 11 juin au Mexique. Plusieurs stars vont performer tels que Shakira et Burna Boy.
20:07 - Shakira = Coupe du monde
Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la performance de Shakira qui a interprété l'hymne de la Coupe du monde 2026.
SHAKIRA PERFORMING ONLY MEANS ONE THING ...— ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2026
IT'S TIME FOR THE WORLD CUP pic.twitter.com/0CNeQFvB8M
20:01 - Le show J Balvin en vidéo !
Il y a quelques instants, J Balvin a enflammé la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 !
J Balvin met le feu au stade Azteca— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) June 11, 2026
La cérémonie douverture passe en mode show.
Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en direct sur M6 et M6+ https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #MEXSAF pic.twitter.com/NAJjTF5376
19:57 - La cérémonie est terminée !
Un quart d'heure plus tard, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 vient de se terminer au Stade Azteca de Mexico !
19:55 - Place à la reine !
Habituée de la Coupe du monde pour interpréter les hymnes, Shakira interprète le chant phare de la Coupe du monde 2026, Dai Dai avec la star Burna Boy.
19:53 - J Balvin met le feu !
La superstar J Balvin débarque sur la scène ! Le Colombien met le feu dans cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 !
19:50 - Véritable spectacle sur scène !
Belinda arrive son scène alors que l'on aperçoit les célèbres figurines Labubu !
19:49 - Au tour de Danny Ocean
Star de la musique latine, Danny Ocean prend place pour interpréter son tube Partidazo, sorti en 2026.
19:47 - Mana sur scène
Le groupe de rock mexicain Mana est le premier à performer sur la scène du stade d'Azteca dans cette cérémonie d'ouverture du Mondial 2026 !
19:45 - La Coupe du monde apparaît !
Au centre de la pelouse, le trophée Jules Rimet apparait en grandeur nature !
19:44 - La culture aztèque à l'honneur !
La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 avec une chorégraphie où des personnalités aztèques apparaissent.
19:42 - Le show débute !
C'est parti pour la grande cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 !
19:40 - Mexico est prêt !
Alors que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 est imminente, l'ambiance continue de monter au Mexique !
Mexico City is ready to kick off @FIFAWorldCup 2026! pic.twitter.com/BoCCvh3My8— FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026
19:20 - Joie et fête à Azteca !
Il y a encore quelques minutes, les supporters mexicains célébraient le début de la Coupe du monde 2026.
ASÍ SE VIVE EL AMBIENTE EN TLALPAN!— CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) June 11, 2026
La afición se va aglomerando en las inmediaciones al Estadio Ciudad de México previo a la inauguración de #LaCopaxFSMX
: @RodTovar #CentralFOX pic.twitter.com/QZB08aiBBu
19:09 - La fête dans les tribunes
Si l'ambiance monte progressivement, les supporters mexicains arrivent en masse dans le stade Azteca de Mexico !
La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 débute à 19h30 au Mexique et sera à suivre en direct sur les antennes de M6, diffuseur officiel de ce Mondial.