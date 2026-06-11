10 secondes pour les changements de joueurs : quelle sanction en cas de non respect de cette règle à la Coupe du monde ?

Une nouvelle règle est instaurée pour la Coupe du monde de football.

La Fifa a décidé de créer quelques nouvelles règles pour cette Coupe du monde qui risquent d'en surprendre plus d'un. La première règle concerne les changements des joueurs, pour éviter un gain de temps trop important de la part des équipes... "Ces amendements visent à lutter contre la discrimination, réduire les gains de temps, améliorer le tempo du match et améliorer l'expérience des joueurs et des fans", détaille la Fédération internationale dans un communiqué.

Le joueur sortant aura en effet dix secondes pour quitter l'aire de jeu. S'il ne le fait pas, le remplaçant devra patienter jusqu'au premier arrêt de jeu au moins une minute après pour entrer sur le terrain. La même modalité s'applique pour les blessés, contraint de bénéficier de soins hors du terrain avant d'être autorisés à faire leur retour seulement une minute plus tard.

Ce fut le cas de Manu Koné, autorisé à fouler la pelouse une minute plus tard lors de la rencontre amicale face à l'Irlande du Nord après le changement d'Olise. Les Bleus ont ainsi joué à 10 pendant quelques secondes et, si cela ne leur a pas porté préjudice lors de cette rencontre amicale (3-1), cela aurait pu avoir d'autres conséquences dans un match à enjeu. Didier Deschamps a d'ailleurs semblé mettre en garde Olise à ce sujet...