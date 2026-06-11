Interdiction de cacher ses lèvres avec les mains à la Coupe du monde : quelle sanction en cas de non respect ?
La nouvelle règle de la Fifa pour éviter certaines phrases polémiques...
La Fifa a décidé de créer quelques nouvelles règles pour cette Coupe du monde qui risquent d'en surprendre plus d'un. La première règle concerne les changements des joueurs, pour éviter un gain de temps trop important de la part des équipes... "Ces amendements visent à lutter contre la discrimination, réduire les gains de temps, améliorer le tempo du match et améliorer l'expérience des joueurs et des fans", détaille la Fédération internationale dans un communiqué.
Parmi les nouvelles règles qui vont modifier les matchs, celle de poser la main devant la bouche lors d'une altercation avec un adversaire pour éviter une nouvelle affaire Prestianni-Vinicius. En février dernier, l'attaquant du Real Madrid avait accusé son adversaire d'avoir tenu des propos racistes à son égard. Le milieu argentin avait gardé la main sur la bouche et aucune faute n'avait pu être prouvée. L'ambiguïté ne sera désormais plus permise : un joueur se cachant la bouche pendant une confrontation risque désormais tout simplement une expulsion avec carton rouge.