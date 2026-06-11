Corée du Sud - République Tchèque : heure, chaîne TV et résultat du match

La Corée du Sud et la République Tchèque s'affrontent ce vendredi au petit matin

La Corée du Sud affronte la République tchèque ce vendredi 12 juin à 4h00, heure française, à Guadalajara, au Mexique. Cette rencontre est le match d'ouverture du groupe A de la Coupe du Monde 2026. Il sera diffusé en direct et en exclusivité sur beIN Sports.

Les Coréens disputent leur douzième Coupe du Monde et la onzième consécutive est restent sur un huitième de finale au Qatar en 2022 et avaient atteint le dernier carré à domicile en 2002. Lors de leur dernière confrontation, en 2016, ils s'étaient imposés 2-1 face aux Tchèques. Ces derniers sont dans leur dixième participation à la Coupe du monde et étaient finalistes en 1934 et 1962 sous les couleurs tchécoslovaques.

Le résultat de Corée du Sud - République Tchèque

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