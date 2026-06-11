Wilton Sampaio : qui est l'arbitre du match d'ouverture de la Coupe du monde ?

Mexique - Afrique du Sud sera arbitré par un trio brésilien.

La FIFA a révélé la composition du corps arbitral pour les quatre premières rencontres de la Coupe du monde il y a quelques jours et notamment celui du tout premier match qui opposera ce jeudi 11 juin le Mexique à l'Afrique du Sud. Cette première rencontre sera dirigée par le Brésilien Wilton Sampaio. L'arbitre de 44 ans sera assisté par deux compatriotes, Bruno Pires et Bruno Boschilia au stade Azteca de Mexico. Notons qu'on retrouvera le Français Jérôme Brisard dans le camion de la VAR.

L'arbitre brésilien Wilton Sampaio, né en 1981, est considéré comme l'un des arbitres les plus réputés et expérimentés d'Amérique du Sud. Il a officié lors de nombreux matchs continentaux et mondiaux et dirige régulièrement des rencontres en Copa America et en Copa Libertadores (en Amérique latine).

Il s'agit de la troisième Coupe du monde pour le Brésilien qui a déjà officié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais également à travers la VAR en 2018 du côté de la Russie.