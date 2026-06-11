Jérôme Brisard, Clément Turpin, pas de Stéphanie Frappart... Les arbitres de la Coupe du monde

Découvrez la liste complète des arbitres de la Coupe du monde.

La France sera bien représentée pour cette Coupe du monde 2026 avec plusieurs membres. Clément Turpin (3e participation après 2018 et 2022) et François Letexier (première participation), sont les deux seuls arbitres français chez les principaux. On retrouve également chez les assistants et à la vidéo les Français Jérôme Brisard, Cyril Mugnier, Benjamin Pages, Mehdi Rahmouni et Nicolas Danos.

"Les arbitres sélectionnés sont les meilleurs au monde", a déclaré Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage à la FIFA." "Le fait que six femmes aient été sélectionnées poursuit une tendance initiée il y a quatre ans au Qatar, alors que nous cherchons à développer davantage l'arbitrage féminin"

On compte 41 officiels de plus qu'au Qatar il y a quatre ans, où 32 équipes avaient disputé 64 matchs. La liste :