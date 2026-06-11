Jérôme Brisard, Clément Turpin, pas de Stéphanie Frappart... Les arbitres de la Coupe du monde
Découvrez la liste complète des arbitres de la Coupe du monde.
La France sera bien représentée pour cette Coupe du monde 2026 avec plusieurs membres. Clément Turpin (3e participation après 2018 et 2022) et François Letexier (première participation), sont les deux seuls arbitres français chez les principaux. On retrouve également chez les assistants et à la vidéo les Français Jérôme Brisard, Cyril Mugnier, Benjamin Pages, Mehdi Rahmouni et Nicolas Danos.
"Les arbitres sélectionnés sont les meilleurs au monde", a déclaré Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage à la FIFA." "Le fait que six femmes aient été sélectionnées poursuit une tendance initiée il y a quatre ans au Qatar, alors que nous cherchons à développer davantage l'arbitrage féminin"
On compte 41 officiels de plus qu'au Qatar il y a quatre ans, où 32 équipes avaient disputé 64 matchs. La liste :
- Arbitre central :
- AL JASSIM Abdulrahman (Qatar)
- AL TURAIS Khalid (Arabie saoudite)
- ARAKI Yusuke (Japon)
- ARTAN Omar Abdulkadir (Somalie)
- ATCHO Pierre (Gabon)
- BARTON Ivan (Salvador)
- BEIDA Dahane (Mauritanie)
- BENITEZ Juan Gabriel (Paraguay)
- CALDERON Juan (Costa Rica)
- CLAUS Raphael (Brésil)
- ELFATH Ismail (États-Unis)
- ESKAS Espen (Norvège)
- FAGHANI Alireza (Australie)
- FALCON PEREZ Yael (Argentine)
- FISCHER Drew (Canada)
- GARAY Cristian (Chili)
- GARCIA Katia (Mexique)
- GHORBAL Mustapha (Algérie)
- HERNANDEZ Alejandro (Espagne)
- HERRERA Dario (Argentine)
- JAYED Jalal (Maroc)
- KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk (Nouvelle-Zélande)
- KOVACS Istvan (Roumanie)
- LETEXIER Francois (France)
- MA Ning (Chine)
- MAKHADMEH Adham (Jordanie)
- MAKKELIE Danny (Pays-Bas)
- MARCINIAK Szymon (Pologne)
- MARIANI Maurizio (Italie)
- MARTINEZ Hector Said (Honduras)
- MOHAMED Amin (Égypte)
- NATION Oshane (Jamaïque)
- NYBERG Glenn (Suède)
- OLIVER Michael (Angleterre)
- OMAR AL ALI (Émirats arabes unis)
- ORTEGA Kevin (Pérou)
- PENSO Tori (États-Unis)
- PINHEIRO Joao (Portugal)
- RAMON ABATTI (Brésil)
- RAMOS Cesar (Mexique)
- ROJAS Andres (Colombie)
- SCHAERER Sandro (Suisse)
- TANTASHEV Ilgiz (Ouzbékistan)
- TAYLOR Anthony (Angleterre)
- TEJERA Gustavo (Uruguay)
- TELLO Facundo (Argentine)
- TOM Abongile (Afrique du Sud)
- TURPIN Clement (France)
- VALENZUELA Jesus (Venezuela)
- VINCIC Slavko (Slovénie)
- WILTON SAMPAIO (Brésil)
- ZWAYER Felix (Allemagne)
- Assistants :
- ABEIGNE Amos (Gabon)
- ABOUELREGAL Mahmoud (Égypte)
- AKARKAD Mostafa (Maroc)
- AL ABAKRY Mohammed (Arabie saoudite)
- AL HAMMADI Mohamed (Émirats arabes unis)
- AL KALAF Mohammad (Jordanie)
- AL MAQALEH Saoud (Qatar)
- AL MARRI Taleb (Qatar)
- AL ROALLE Ahmad (Jordanie)
- ARFA Lyes (Canada)
- ATKINS Kyle (États-Unis)
- BARREIRO Carlos (Uruguay)
- BARWEGEN Micheal (Canada)
- BASHEVKIN Isaak (Norvège)
- KUPSIK Adam (Pologne)
- BEIGI Mahbod (Suède)
- BELATTI Juan Pablo (Argentine)
- BESWICK Gary (Angleterre)
- BINDONI Daniele (Italie)
- BISGUERRA Marco (Mexique)
- BRINSI Zakaria (Maroc)
- BRUNO BOSCHILIA (Brésil)
- BRUNO PIRES (Brésil)
- BURT Stuart (Angleterre)
- CARDOZO Eduardo (Paraguay)
- CHADE Gabriel (Argentine)
- DANILO MANIS (Brésil)
- DANOS Nicolas (France)
- DE ALMEIDA Stephane (Suisse)
- DE VRIES Jan (Pays-Bas)
- DEL YESSO Maximiliano (Argentine)
- DIETZ Christian (Allemagne)
- DITSOGA Boris (Gabon)
- ENGAN Jan Erik (Norvège)
- FIGUEIREDO Rodrigo (Brésil)
- GAYNULLIN Timur (Ouzbékistan)
- GOURARI Mokrane (Algérie)
- GUZMAN Alexander (Colombie)
- HOSSAM TAHA Ahmed (Égypte)
- JERSON SANTOS (Angola)
- JESUS Bruno (Portugal)
- KEMPTER Robert (Allemagne)
- KLANCNIK Tomaz (Slovénie)
- KOVACIC Andraz (Slovénie)
- LAKRINDIS George (Australie)
- LINDSAY James (Australie)
- LISTKIEWICZ Tomasz (Pologne)
- LOPEZ Walter (Honduras)
- MAIA Luciano (Portugal)
- MAINWARING James (Angleterre)
- MARICA Mihai (Roumanie)
- MAYO Brooke (États-Unis)
- MIHARA Jun (Japon)
- MORA Juan Carlos (Costa Rica)
- MORAN David (Salvador)
- MORENO Tulio (Venezuela)
- MORIN Alberto (Mexique)
- MUGNIER Cyril (France)
- NARANJO PEREZ Jose Enrique (Espagne)
- NAVARRO Cristian (Argentine)
- NESBITT Kathryn (États-Unis)
- NOUPUE Elvis (Cameroun)
- NUNN Adam (Angleterre)
- ORUE Michael (Pérou)
- PAGES Benjamin (France)
- PARKER Corey (États-Unis)
- PUPIRO Antonio (Nicaragua)
- RAFAEL ALVES (Brésil)
- RAHMOUNI Mehdi (France)
- RAMIREZ Christian (Honduras)
- RAMIREZ Sandra (Mexique)
- RETAMAL Jose (Chili)
- ROCHA Miguel (Chili)
- RODRIGUEZ Facundo (Argentine)
- SALDIVAR Milciades (Paraguay)
- SANCHEZ Diego (Espagne)
- SIWELA Zakhele (Afrique du Sud)
- SODERKVIST Andreas (Suède)
- STEEGSTRA Hessel (Pays-Bas)
- TARAN Nicolas (Uruguay)
- TEGONI Alberto (Italie)
- TREVIS Isaac (Nouvelle-Zélande)
- TSAPENKO Andrey (Ouzbékistan)
- TUNYOGI Ferencz (Roumanie)
- URREGO Jorge (Venezuela)
- WALES Caleb (Trinité-et-Tobago)
- ZERHOUNI Abbes Akram (Algérie)
- ZHOU Fei (Chine)
- Arbitre vidéo :
- AL-MARRI Khamis (Qatar)
- ALSHEHRI Abdullah (Arabie saoudite)
- ASHOUR Mahmoud (Égypte)
- BEBEK Ivan (Croatie)
- BRISARD Jerome (France)
- DANKERT Bastian (Allemagne)
- DEL CERRO GRANDE Carlos (Espagne)
- DI BELLO Marco (Italie)
- DICKERSON Joe (États-Unis)
- DIEPERINK Rob (Pays-Bas)
- EL FARIQ Hamza (Maroc)
- EVANS Shaun (Australie)
- FU Ming (Chine)
- GALLO Nicolas (Colombie)
- GARCIA Antonio (Uruguay)
- GILLETT Jarred (Angleterre)
- GONZALEZ Leodan (Uruguay)
- GUZMAN Tatiana (Nicaragua)
- HIGLER Dennis (Pays-Bas)
- KWIATKOWSKI Tomasz (Pologne)
- LARA Juan (Chili)
- MASTRANGELO Hernan (Argentine)
- MIRANDA Erick (Mexique)
- MOHAMMED OBAID KHADIM (Émirats arabes unis)
- PACHECO Guillermo (Mexique)
- SAN Fedayi (Suisse)
- SOTO Juan (Venezuela)
- TOSKI Rodolpho (Brésil)
- VAN DRIESSCHE Bram (Belgique)
- VILLARREAL Armando (États-Unis)