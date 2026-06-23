Classements de la Coupe du monde 2026 : le classement de tous les groupes et les meilleurs troisièmes
Découvrez le classement de tous les groupes de cette Coupe du monde 2026 avec également la position des meilleurs troisièmes qui détermine les qualifiés pour les 16es de finale.
Quel est le classement de chaque groupe après les premiers matchs de la Coupe du monde 2026 et qui s'est déjà positionné parmi les meilleurs troisièmes ? Dans ce Mondial inédit, les 48 sélections qualifiées ont été réparties en 12 groupes - de A à L. Chaque poule compte donc quatre équipes. Les deux premières au classement du groupe valident directement leur billet pour les seizièmes de finale. Elles seront rejointes par les huit meilleures troisièmes. 32 des 48 pays seront donc présents à la phase finale.
Selon la Fifa, en cas d'égalité au classement d'un même groupe, le premier critère pour départager les deux équipes ex-aequo est la confrontation directe, et plus précisément le "nombre de points obtenus lors des matchs de groupe entre les équipes concernées". Vient ensuite la "meilleure différence de buts obtenue" lors de ces mêmes matchs, et enfin "le plus grand nombre de buts marqués".
Si ce classement détaillé ne permet toujours pas de départager les équipes à égalité, il faut ensuite dézoomer et regarder "la meilleure différence de buts générale après tous les matchs du premier tour", puis "le plus grand nombre de buts marqués", et "le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base de cartons jaunes et rouges reçus (joueurs et officiels d'équipe)" dans ce laps de temps. Si ces facteurs ne suffisent toujours pas, le classement Fifa fera foi - l'équipe la mieux classée étant privilégiée.
Suivez les classements de la phase de groupes de la Coupe du monde
Classement du groupe A, du groupe B, du groupe C... jusqu'au groupe I de la France ou au groupe L, suivez l'évolution de tous les classements pendant la première quinzaine de la Coupe du monde. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement.
Les dernières infos de la Coupe du monde
Une Coupe du monde à 48 équipes, avec 12 poules de quatre équipes et plus d'une centaines de matchs dans trois pays faisant chacun la taille d'un continent ou presque, c'est du jamais vu. Difficile donc de retenir la composition de chaque groupe, le calendrier des matchs, les scores... En plus des classements de la Coupe du monde 2026 à jour, retrouvez l'actualité de la compétition dans notre direct, avec les toutes dernières informations.
04:00 - La France reprend la tête du Groupe I après Norvège - Sénégal
Après le match Norvège - Sénégal, le classement du Groupe I à la Coupe du monde 2026 a évolué. La France s'empare désormais de la première place avec 6 points, devançant la Norvège, également créditée de 6 points mais reléguée au deuxième rang en raison d'une différence de buts inférieure : 4 contre 5 pour les Bleus. En bas du tableau, le Sénégal et l'Irak restent à 0 point chacun, dans une position difficile pour la suite de la compétition.
03:26 - La Norvège en tête du Groupe I à la Coupe du monde 2026
Au terme de cette journée du 23 juin 2026, la Norvège prend la tête du Groupe I avec 6 points. La France suit au deuxième rang, également avec 6 points, mais devancée par les Norvégiens à la différence de buts, les deux équipes affichant chacune +5. En bas du classement, le Sénégal et l'Irak n'ont toujours pas décroché le moindre point et restent à 0 point chacun, dans une situation délicate pour la suite de la compétition.
02:50 - Après une folle soirée, les Bleus filent en 16es de finale de la Coupe du monde 2026
Ce France - Irak avait commencé à 23h. Il a fallu attendre 2h48 pour assister au coup de sifflet final. L'équipe de France a fait le travail en dominant l'Irak après une soirée marquée par une mi-temps longue de deux heures à cause d'un violent orage.