Classements de la Coupe du monde 2026 : le classement des groupes et les meilleurs troisièmes en direct

Fin de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 dans quelques jours... Découvrez tous les classements et les meilleurs troisièmes en temps réel.

Dernière ligne droite pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 d'ici ce week-end avec la mise à jour des classements en temps réel. Les troisièmes matchs du Mondial ont continué mercredi et jeudi 25 juin ave le dénouement des groupes E, F et D. Dans le groupe E, l'Equateur a créé la surprise en battant l'Allemagne et s'est qualifié donc pour les 16es de finale. En s'imposant face à Curaçao, la Côte d'Ivoire a également validé son ticket et pourrait retrouver la France en 16es... Dans le groupe F, le Japon s'est qualifié et affrontera le Brésil alors que la Suède pourrait être l'adversaire des Bleus. Dans le groupe D, l'Australie s'est finalement qualifiée alors que le Paraguay attend pour être l'un des meilleurs troisièmes.

Le règlement sur les classements de la Coupe du monde 2026

Selon la Fifa, en cas d'égalité au classement d'un même groupe, le premier critère pour départager les deux équipes ex-aequo est la confrontation directe, et plus précisément le "nombre de points obtenus lors des matchs de groupe entre les équipes concernées". Vient ensuite la "meilleure différence de buts obtenue" lors de ces mêmes matchs, et enfin "le plus grand nombre de buts marqués".

Si ce classement détaillé ne permet toujours pas de départager les équipes à égalité, il faut ensuite dézoomer et regarder "la meilleure différence de buts générale après tous les matchs du premier tour", puis "le plus grand nombre de buts marqués", et "le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base de cartons jaunes et rouges reçus (joueurs et officiels d'équipe)" dans ce laps de temps. Si ces facteurs ne suffisent toujours pas, le classement Fifa fera foi - l'équipe la mieux classée étant privilégiée.

Suivez les classements de la phase de groupes de la Coupe du monde

Classement du groupe A, du groupe B, du groupe C... jusqu'au groupe I de la France ou au groupe L, suivez l'évolution de tous les classements pendant la première quinzaine de la Coupe du monde. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement.

Les dernières infos de la Coupe du monde

Une Coupe du monde à 48 équipes, avec 12 poules de quatre équipes et plus d'une centaines de matchs dans trois pays faisant chacun la taille d'un continent ou presque, c'est du jamais vu. Difficile donc de retenir la composition de chaque groupe, le calendrier des matchs, les scores... En plus des classements de la Coupe du monde 2026 à jour, retrouvez l'actualité de la compétition dans notre direct, avec les toutes dernières informations.

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