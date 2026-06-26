Classements de la Coupe du monde 2026 : le classement des groupes et les meilleurs troisièmes en direct
Fin de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 dans quelques jours... Découvrez tous les classements et les meilleurs troisièmes en temps réel.
Dernière ligne droite pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 d'ici ce week-end avec la mise à jour des classements en temps réel. Les troisièmes matchs du Mondial ont continué mercredi et jeudi 25 juin ave le dénouement des groupes E, F et D. Dans le groupe E, l'Equateur a créé la surprise en battant l'Allemagne et s'est qualifié donc pour les 16es de finale. En s'imposant face à Curaçao, la Côte d'Ivoire a également validé son ticket et pourrait retrouver la France en 16es... Dans le groupe F, le Japon s'est qualifié et affrontera le Brésil alors que la Suède pourrait être l'adversaire des Bleus. Dans le groupe D, l'Australie s'est finalement qualifiée alors que le Paraguay attend pour être l'un des meilleurs troisièmes.
Le règlement sur les classements de la Coupe du monde 2026
Selon la Fifa, en cas d'égalité au classement d'un même groupe, le premier critère pour départager les deux équipes ex-aequo est la confrontation directe, et plus précisément le "nombre de points obtenus lors des matchs de groupe entre les équipes concernées". Vient ensuite la "meilleure différence de buts obtenue" lors de ces mêmes matchs, et enfin "le plus grand nombre de buts marqués".
Si ce classement détaillé ne permet toujours pas de départager les équipes à égalité, il faut ensuite dézoomer et regarder "la meilleure différence de buts générale après tous les matchs du premier tour", puis "le plus grand nombre de buts marqués", et "le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base de cartons jaunes et rouges reçus (joueurs et officiels d'équipe)" dans ce laps de temps. Si ces facteurs ne suffisent toujours pas, le classement Fifa fera foi - l'équipe la mieux classée étant privilégiée.
Suivez les classements de la phase de groupes de la Coupe du monde
Classement du groupe A, du groupe B, du groupe C... jusqu'au groupe I de la France ou au groupe L, suivez l'évolution de tous les classements pendant la première quinzaine de la Coupe du monde. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement.
Les dernières infos de la Coupe du monde
Une Coupe du monde à 48 équipes, avec 12 poules de quatre équipes et plus d'une centaines de matchs dans trois pays faisant chacun la taille d'un continent ou presque, c'est du jamais vu. Difficile donc de retenir la composition de chaque groupe, le calendrier des matchs, les scores... En plus des classements de la Coupe du monde 2026 à jour, retrouvez l'actualité de la compétition dans notre direct, avec les toutes dernières informations.
21:00 - Sénégal et Irak au pied du mur : le classement du groupe I avant leur rencontre
Avant le match Sénégal - Irak de ce 26 juin, les deux équipes se retrouvent dans une situation critique. Toutes deux à 0 point, elles occupent les troisième et quatrième places du groupe I de cette Coupe du monde 2026. En tête, la France affiche 6 points, devançant la Norvège, également à 6 points, mais à la différence de buts : 5 contre 4. Pour le Sénégal comme pour l'Irak, l'issue de cette rencontre reste donc entière, et chaque but pourrait tout changer.
21:00 - La France devant, la Norvège dans son ombre : le Groupe I avant le choc
Deux équipes au coude-à-coude, mais une seule en tête. Avant le match Norvège - France ce 26 juin, la France occupe la première place du Groupe I avec 6 points. La Norvège, elle, partage ce total de 6 points... mais accuse une différence de buts de 4 contre 5 pour les Français. Un écart infime, presque cruel, qui maintient les Norvégiens en deuxième position. Derrière, le Sénégal et l'Irak, tous deux à 0 point, semblent condamnés à jouer les spectateurs d'un duel au sommet qui s'annonce décisif.
08:21 - Le dénouement des classements G, H et I ce vendredi
Uruguay - Espagne et Cap-Vert - Arabie saoudite pour le groupe H se disputeront à 2h du matin, tandis qu'Égypte - Iran et Belgique -Nouvelle Zélande du groupe G se joueront également en même temps à 5h. Le Sénégal, troisième du groupe I, peut encore croire à la qualification grâce à une différence de buts favorable, en affrontant l'Irak au même moment que France - Norvège pour le groupe I.