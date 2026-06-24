Classements de la Coupe du monde 2026 : le classement des groupes et les meilleurs troisièmes en temps réel

Fin de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 dans quelques jours... Découvrez tous les classements et les meilleurs troisièmes en temps réel.

Quel est le classement de chaque groupe après les premiers matchs de la Coupe du monde 2026 et qui s'est déjà positionné parmi les meilleurs troisièmes ? Dans ce Mondial inédit, les 48 sélections qualifiées ont été réparties en 12 groupes - de A à L. Chaque poule compte donc quatre équipes. Les deux premières au classement du groupe valident directement leur billet pour les seizièmes de finale. Elles seront rejointes par les huit meilleures troisièmes. 32 des 48 pays seront donc présents à la phase finale.

Selon la Fifa, en cas d'égalité au classement d'un même groupe, le premier critère pour départager les deux équipes ex-aequo est la confrontation directe, et plus précisément le "nombre de points obtenus lors des matchs de groupe entre les équipes concernées". Vient ensuite la "meilleure différence de buts obtenue" lors de ces mêmes matchs, et enfin "le plus grand nombre de buts marqués".

Si ce classement détaillé ne permet toujours pas de départager les équipes à égalité, il faut ensuite dézoomer et regarder "la meilleure différence de buts générale après tous les matchs du premier tour", puis "le plus grand nombre de buts marqués", et "le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base de cartons jaunes et rouges reçus (joueurs et officiels d'équipe)" dans ce laps de temps. Si ces facteurs ne suffisent toujours pas, le classement Fifa fera foi - l'équipe la mieux classée étant privilégiée.

Suivez les classements de la phase de groupes de la Coupe du monde

Classement du groupe A, du groupe B, du groupe C... jusqu'au groupe I de la France ou au groupe L, suivez l'évolution de tous les classements pendant la première quinzaine de la Coupe du monde. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement.

Les dernières infos de la Coupe du monde

Une Coupe du monde à 48 équipes, avec 12 poules de quatre équipes et plus d'une centaines de matchs dans trois pays faisant chacun la taille d'un continent ou presque, c'est du jamais vu. Difficile donc de retenir la composition de chaque groupe, le calendrier des matchs, les scores... En plus des classements de la Coupe du monde 2026 à jour, retrouvez l'actualité de la compétition dans notre direct, avec les toutes dernières informations.

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