Classements de la Coupe du monde 2026 : les classements finaux de tous les groupes et meilleurs troisièmes

C'est fini pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, voici tous les classements finaux et les meilleurs troisièmes.

Et c'est déjà la fin de la phase de groupes de la Coupe du monde ce dimanche 28 juin ! Dans ce Mondial inédit, les 48 sélections qualifiées ont été réparties en 12 groupes - de A à L. Chaque poule comptais donc quatre équipes. Les deux premières au classement du groupe ont validé directement leur billet pour les seizièmes de finale. Elles ont été rejointes par les huit meilleures troisièmes. 32 des 48 pays sont donc présents dans la phase finale.

Comment ont été établis les classements de la Coupe du monde 2026 ?

Selon la Fifa, en cas d'égalité au classement d'un même groupe, le premier critère pour départager les deux équipes ex-aequo est la confrontation directe, et plus précisément le "nombre de points obtenus lors des matchs de groupe entre les équipes concernées". Vient ensuite la "meilleure différence de buts obtenue" lors de ces mêmes matchs, et enfin "le plus grand nombre de buts marqués".

Si ce classement détaillé ne permet toujours pas de départager les équipes à égalité, il faut ensuite dézoomer et regarder "la meilleure différence de buts générale après tous les matchs du premier tour", puis "le plus grand nombre de buts marqués", et "le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base de cartons jaunes et rouges reçus (joueurs et officiels d'équipe)" dans ce laps de temps. Si ces facteurs ne suffisent toujours pas, le classement Fifa fera foi - l'équipe la mieux classée étant privilégiée.

Les classements de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026

Classement du groupe A, du groupe B, du groupe C... jusqu'au groupe I de la France ou au groupe L, découvrez tous les classements après la première quinzaine de la Coupe du monde. Cherchez un groupe pour afficher son classement.

Les dernières infos de la Coupe du monde

Une Coupe du monde à 48 équipes, avec 12 poules de quatre équipes et plus d'une centaines de matchs dans trois pays faisant chacun la taille d'un continent ou presque, c'est du jamais vu. Difficile donc de retenir la composition de chaque groupe, le calendrier des matchs, les scores...

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